Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 ReMIX teszt

Nem is olyan régen értekeztünk jelen tesztünk, pontosabban gyűjteményünk elődjéről, ami kvázi a folytatása is egyben. Akkor valami olyasmit írtam, hogy ha nem ismerjük a Kingdom Hearts univerzumát, akkor ne azzal kezdjünk, mert elég könnyen belezavarodhatunk a különféle, térben valamint időben való ugrálásba. Szerencsére menet közben befutott az előzmény több, mint korrektül újragondolt csomagja, így már mindenki hiánytalanul élvezheti az eseményeket.

Igen, jól látjátok, tényleg nagyon magas pontszámot kapott a pakk, azonban mielőtt rohannátok megvásárolni, nézzünk át néhány dolgot, mert valószínűleg ettől függetlenül nem mindenkinek nyeri el a tetszését.attól függetlenül, hogy mennyi munkát pakoltak bele fejlesztőink a szintre húzásukban.Ez talán legkevésbé a grafikán mutatkozik meg, mivel az egészen pompázatosra sikeredett. Persze ezt kezeljük a helyén, mivel például az eredeti, legelső Kingdom Hearts, a széria alfája és omegája uszkve 15 éves, ugye, így bármennyire is mesében járunk, csodát nem lehetett vele tenni.

Süt a nap, kék az ég, nincs cipőm, elfogyott a rum

Ami viszont kőkemény, hogy PS4 Pro-n szó nélkül hozza a 60 FPS/4K teljesítményt, ami azért vicces, mert sok mostani műnek sem sikerül ez a bravúr. Nem azt mondom, hogy lemásznak szereplőink a képernyőről, de meglepően korrekt a végeredmény. Ebben amúgy megegyezik a mix összes darabja. Amire azonban készüljünk fel, hogy a játékmenet sokszor rettentően nyögvenyelős lesz.Itt főleg az első és második epizódra gondolok, ugyanis magán viselik azokat a jegyeket, amik még a korai akció-rpg hibrideket jellemezték.Ugye itt ismerkedünk meg a mindent magába fogadó sötétséggel, különféle ügynökeik törnek majd Sora és társai életére. Teljesen mindegy, hogy megtisztítunk egy területet tőlük, amint visszamegyünk, azonnal újra is teremtődnek.Szóval készítsünk fel magunkat a szinte állandó button mash-re. Ezen mondjuk lehetett volna finomítani, mert alapjában véve nincs gondom az ész nélküli tápolással, de ez már nekem is sok volt. Persze lehet, hogy rosszul öregszem. A másik komoly gondSokszor az agyvérzés határán voltam, mert a béna autolock, valamint a még ennél is szörnyűbb kamera miatt sűrűn megesett, hogy bőszen ütöttem a levegőt és állandóan igazgatom kellett az irányokon.A harmadik fájó pont az maga a sztori. Nyilván egy olyan világban, aminek lakosságát a Disney filmekből megismert lények adják, adott, hogy jóféle mesét kapjunk. Ez teljesen rendben is van, de valahogy az évek múltával megkopott a varázs.

Squall, ne akard hogy 76-os legyen a szád!

A fentebb felsoroltak azonban senkinek se szegje kedvét, mivel ezektől függetlenül egy remek darabbal gazdagodhat gyűjteményünk, szó szerint.Ez azt jelenti, hogy a meglepően budget ár mellé megkapjuk a teljes első valamint második részt, a Chain of Memories-t, a Birth by Sleep-et, illetve a 358/2 Days-t meg a Coded nevű mobiljátékot.Ez már így leírva is soknak hangzik, hát még akkor, ha mellébiggyesztem azt az aprócska adatot, hogy a fentiek összesen olyan 180-200 órányi játékidőt biztosítanak, ami valljuk be, embertelen. Ennek nagyobbik felét természetesen a két sorszámmal ellátott epizód teszi ki, de a maradék két játék, illetve két videó is szépen hozzátesz ehhez.Nagyon többet igazából felesleges is írni erről a példa értékű gyűjteményről. Amennyiben rajongó vagy, esetleg játszottál már az eredeti részekkel, egészen nyugodtan szerezd be ezt a kiadást a 2.8-as darabbal együtt, mert így lesz kerek egész a sztori. Elképesztő, mit ki nem tudtak hozni az ódon külcsínből.A hangulat maradt a régi, Donald és Goofy még mindig elképesztően vicces, meg persze a Final Fantasy karakterek sem egyszerűek. Ha eddig sem szeretted már a Kingdom Hearts-ot, nos, akkor nem ez fog meggyőzni arról, hogy neked szükséged van erre, de ha kedveled az akció-szerepjátékokat, valamint nem rettent el a nagy meseszerű sztori, akkor egy próbát bátran tehetsz vele.