Kao The Kangaroo teszt

Amikor Marco szólt, hogy érkezik egy tesztpéldány a Kao The Kangaroo -ból, finoman szólva sem emelkedett meg a pulzusom tőle. Nyilvánvalóan azt sem tudtam, hogy mi ez, de a nevéből ítélve valami teljesen blőd és vállalhatatlan fércmunkának gondoltam, ami egyben azt is jelentette, hogy sikeresen megkezdődött a nyári uborkaszezon, minőségi alkotásokat meg majd kereshetünk kora ősszel, szóval lehet pótolni a kimaradt sorozatokat - jó, ez nem teljesen igaz, mert például a The Quarry kellően érdekesnek és izgalmasnak tűnik.

Aztán abban a három percben, míg tesztalanyunk lemászott az intervebzről (összesen nyolc gigányi helyet foglal) gyors kutakodásom eredményeképp kiderült, hogy a hiba itt és most bennem van: a Kao egy- legnagyobb megdöbbenésemre az első, eredeti rész 2000-ben jelent meg PC-re, Dreamcastra és Game Boy Advance-re. Aztán öt év alatt gyorsan kihozott még öt részt a kiadó, viszont olyannyira Zs kategória lett szinte mindegyik epizód, hogy a lelkesedés viszonylag hamar alábbhagyott.Sem a kasszáknál, sem pedig az ítészeknél nem szerepelt túl jól a kis kenguru (5-6 pont közötti átlagot produkált), pláne ha hozzátesszük, hogy a zsáner nagyágyúi is ebben az időben kezdték bontogatni szárnyaikat és röhögve lépték le a Tate Multimedia szülöttét. Aztán valamilyen belső hangnak engedelmeskedve tető alá hozták a legújabb epizódot, ami, ahogy említettem, igazából egy reboot lett. Ha megnézitek az értékelőben virító számot, akkor az is látszik, hogy egyáltalán nem sikerült olyan szörnyűen.

Nyugi wishről rendelt Yoda, uralom a szitut

Egy teljesen általános, semmiféle innovációt sem mutató, mondhatni klasszikus platformer anyagot kaptunk, ahol kell majd. Szóval ne számítsunk Ratchet & Clank féle variácós lehetőségekre sem a történetben, sem pedig a játékmenetben.A KtK tehát úgy klasszikus, hogy az most egy kicsit rossz szájízt hagy maga után, mert bátrabb vállalásokkal, esetleg nagyobb variációs lehetőségekkel egy olyan játékot is ki lehetett volna hozni belőle, amit nem kizárólag a gyerekek tudnak élvezni, hanem a felnőttek is. Bár itt megint ellent kell mondanom önmagamnak, mert a sok gyilkolászás után szinte felüdülés volt egy ennyire egyszerű stuffal játszani, ahol szinte csak mennem kellett előre. Történetünk hőse Kao, aki viszonylag békében tengeti mindennapjait Hopalloo szigetén.Édesapja, Koby már jó pár éve eltűnt, most viszont szeretett tesója, Kaia veszett el, amit már nem tud egy helyben ülve nézni, ezért felkerekedik, hogy visszaszerezze elveszett családját. A sziget lakói természetesen segítségére lesznek a kalandban, de nagyrészt azért csak magára és mesterére számíthat. Dióhéjban nagyjából erről lenne szó. Persze ennél kicsit összetettebb, de inkább csak keretbe foglalja az egészet. Ettől még örülök neki, hogy kaptunk egy érdemleges sztorit, attól meg szintén a szülők lesznek boldogok, hogy. Ez azért meglepő volt, mert eddig kis túlzással csak belsős Sony címek kaptak ilyet. Viszont követendő példa, ha egy mód van rá!

Na, akkor irány banánt enni

A külcsín, ahogy láthatjátok is, semmi extra. Cukin rajzolt szereplők hadakoznak a cuki lokációkon - nálunk a PS5 változat járt, a többit nem tudtam kipróbálni, de ezt a szintet biztosan tudja mindenhol hozni. Alapvetően jól áll neki ez a rajzfilmes körítés, de senki se várjon tripla A kategóriát. Pályából, pontosabban világból nincs túl: sok összesen négy eltérő lokáción akciózhatunk, mindegyiken négy vagy öt különböző szekvenciát felfedezve. Pluszban, ahogy a bevezetőben említettem, pont a kategória átlagát hozzák.Mindenhol van egy hub, ahol azért tudunk kalandozgatni, összegyűjteni a megfelelő számú rúnakövet, hogy meg tudjuk nyitni a továbbjutáshoz szükséges terepet - amik viszont az elrejtett cuccok felkutatásán kívül szinte cső formájúak. A játékmenet finoman szólva sem lett túlgondolva. Tudunk ugrani (duplát is), odasomni a boxkesztyűnkkel illetve gurulni, amivel egyrészt ki tudunk térni a csapások elől, másrészt az alacsony kapuk alatt, nos, átgurulhatunk. Egyedül a már emlegetett kesztyűk kapnak extra képességeket. A tüzes formájukkal pókhálókat lehet elégetni, a jegessel be tudjuk fagyasztani a kisebb-nagyobb tócsákat, míg a szél alapúval távoli kapcsolókat tudunk mozgatni.És ennyi. Ezen kívül gyűjtögethetünk aranytallérokat, amin különféle kosztümöket, extra életet és energiát meg néhány apróságot lehet vásárolni a kereskedő havernál. Szintén fellelhető a nevünk három betűje, valamint tekercsek, amik leírással szolgálnak vagy egy adott kincsről vagy pedig ellenfeleinkről. Az egyelen érdekesebb esemény, amikor egy lélekkútba beesünk. Ilyenkor egy nehezített szakaszon kell átvergődni az extra jutalom végett.

Együtt a banda

, de legyünk őszinték, ezek semmilyen formában sem állítanak majd kihívás elé sem minket, sem pedig a gyermekeinket. A főellenfelek ezzel szemben meglehetősen keményre sikeredtek. Mindegyikük több fázisból áll és ha elpatkolunk, akkor kezdhetjük a próbálkozást előről.Nyilván nem arról van szó, hogy a Soulslike fejlesztők ide jönnek könyörögni a receptért, de. A szavatosság szintén gyenge pont, mert ha nagyon nekiugrasz, egy erősebb délután alatt simán végig tudsz szaladni rajta: hat - hét óra alatt nagyjából teljesíthető is a kaland. Cserébe legalábbaz ajándék tornazsákkal, matricákkal meg hűtőmágnessel.Az audió részlegre igazából nem nagyon tudok mit mondani. Semmilyen dallamot sem tudok visszaidézni a játékból, de legalább mindenki kapott (relatíve korrekt) szinkront. Nyilván nem ezért fog senki Oscart kapni, de például főszereplőnk azért cuki és úgy nagyjából ez számít igazán. Azt is sajnálom, hogy a PS5 verzió nem kapott DualSense támogatást, ezzel lehetett volna még variálni rajta egy kicsit. Vagy emlékezetesebbé tenni.

Nem tudom hogy mi van arra, de oda fogok menni

Összességében tehát nem egy rossz alkotás a Kao The Kangaroo . Egy alapvetően cuki, egyszerű, sallangmentes platformer anyagot tisztelhetünk személyében, amivel csemetéink egészen biztosan remekül fognak szórakozni, de ahogy említettem, nekem szintén okozott kellemes pillanatokat.Ugyanakkor ha a tartalom bővebb lenne, esetleg megpróbálták volna modernizálni, azaz változatosabbá tenni mondjuk járműhasználattal, minijátékokkal és társaival, akkor azért kúszhatott volna feljebb is a végső pontszám. Nyilván a külcsín is lehetne szebb meg egy csomó más, apró dolog kaphatna fejlesztést, de reméljük hogy korrekt eladásokat produkál és a következő részben egy összetettebb programot kapunk. Poszt-gyereknapi ajándéknak azonban így is tökéletes, a magyar feliratért pedig külön jár a pacsi!