Iron Harvest 1920+ teszt

A táblás társasjátékok videojátékká való adoptálása, és vice versa, már jó ideje egy bevett szokása a szórakoztató iparnak. Már az 1980-ban megjelent, méltán híres Pac-Man-ből is csináltak társast, de többek között a Tetris-t, a Super Mario-t és a Street Fighter 2-t is átültették ilyes módon. Ha viszont a másik oldalát nézzük a spektrumnak, akkor ott a Risk, a Catan Telepesei, a Carcassonne, de ha vissza akarunk menni még inkább a gyerekkorunkba, akkor a Tic-Tac-Toe, a torpedó (Battleship) és a sakk is megjelent már millió iterációban képernyőinken.

Legyen szó bármelyik oldalról is, tagadhatatlan, hogy a fent említett ipar játékokkal foglalkozó szegmense nem rest már bevált receptekhez nyúlni, és átalakítani azokat egy új játékos közösségnek, több-kevesebb sikerrel, aminek hála a mai napig találkozhatunk jól sikerült átültetésekkel (no meg rosszakkal is). Például mostani játékunk, az Iron Harvest 1920+ , is társasjáték eredettel rendelkezik.Alapját a Scythe nevű alkotás nyújtja, mely egy alternatív idővonal 1920-as éveiben játszódik, ahol az első Világháború sokkal nagyobb pusztítást okozott, mivel a rengeteg hadászati találmány mellett egy kapitalista beállítottságú városállam, a "Factory", mechekkel látta el a hadakozó feleket, majd taktikusan be is zárta a kapuit a háború után. Már most lehet látni a potenciális videojáték átültetés fő motívumát.

A mű címe: mackó (micsoda fickó) a ködön túl. Idilli.

Az Iron Harvest 1920+ tulajdonképpen egyedül az alaphelyzetet és a fontos karaktereket emelte át a társasból, és az egészet egy Company of Heroes stílusú valós idejű stratégiává alakította. A kampány folyamán különféle kommandós, illetve bázisépítős, ellenfél-letarolós küldetéseket hajtunk végre, miközben. Ezek tulajdonképpen a lengyelek, az oroszok és a németek ("Köszönjük, Egyértelmű Kapitány.", "Igazán nincs mit, szolgálok, védek, és menekülök...").Hogyan is néz mindez ki gyakorlatban? A Relic Entertainment előbb említett alkotásának rajongói azonnal tudni fogják, hogy az Iron Harvest 1920+ -ban a gyalogság csapatokból áll, kikre ráaggathatunk extra fegyvereket, illetve kiegészítőket: gépkarabélyokat, kézi tankelhárítókat, lángszórókat, gránátokat, medikus táskákat adhatunk nekik, ám gattling-típusú illetve páncéltörő ágyúkkal is megrendelhetjük őket, bár azok nem éppen a szaporaságukról híresek. Ezen kívül mecheket is legyárthatunk, melyek az elfogadhatótól a röhejesig terjednek, mind dizájnban, mind tűzerőben.

A bal oldali piros gyalogos ikonja mutatja, hogy ő gránátos (neee tényleg? Tényleg).

Két nyersanyaggal,. A főhadiszállásunk alapjáraton behoz csekély mennyiséget mindkettőből, de igazán nagy termelést a pályákon található bányák elfoglalásával érhetünk el. Ezeket fejleszteni is lehet egyszer, hogy jobban bírják a tévedésből rajtuk landoló golyókat, illetve több bevételt hozzanak. A kampányon kívüli "Skirmish" pályákon vannak pontszerző állások is (zászlók), melyek győzelmi pontokkal látják el tulajdonosukat, de ilyenekkel a sztori során nem fogunk találkozni, lévén, hogy kicsit fantáziadúsabb győzelmi feltételek vannak ott.Az ismerős védelmi állapot itt is megjelenik: pirosnál semmi pluszt nem kapnak a katonák, alacsony fedezékben kevés, magas fedezéknél meg teljes védelmi bónusz jár. Bár az ágyúsok és a robbanó töltetes mechek arcpirító hatékonysággal képesek szétrobbantani az ilyen védelmi pontokat, úgyhogy ebben a játékban olyan, hogy tökéletes teknős taktika nincs... kivéve, ha három több kilométerre ellövő ágyú van a bázisunkban, és az ellenlábasunk esztelenül dobja embereit a kiépített vonalainknak.

Kicsit elszaladt a lengyelekkel a copy-paste a háttér harcosoknál.

Ami sajnos rendkívül gyakran alkalmazott taktikája a gépi ellenfeleknek. Nekik mondjuk szabad ilyen bolondságot csinálniuk, ugyanis a kampány nehézségét nem a bántóan okos AI adja, hanem a bántóan csaló. A kommandós pályák relatíve könnyűek, ám, mikor bázis a bázis ellen formulába ütközünk, akkor bizony gyakorta kap a számítógép extra mini létesítményeket, ahonnan csak tolja ki magából az egységeket, erősítve a főbázisából induló offenzívákat. Emellett pedig készüljünk fel a semmiből megjelenő erősítésekre, illetve a technikai eredetű gáncsokra is.Mielőtt azonban rátérnék ezekre, lássuk az igazán jó részét a játéknak, a mecheket., változó erősséggel. Mivel rendkívül sokoldalú a felhozatal, így legyen szó bármilyen feladatról biztos, hogy fogunk találni rá megfelelő mechet. Frontharcra, golyófogásra, gyalogság és mech ellenes hadműveletre, vagy csupán távolról történő bombázásra is van alkalmas gép. Az egyetlen baj az egésszel, hogy túl hatásos a távolsági hadviselés; a szász "Erlkönig", a lengyel "Mocny" és az orosz "Nakovalnya" nevetséges pusztítást képes véghez vinni anélkül, hogy igazán közel kellene mennie.

Hmmm szerintem egy piros-sárga virágkombót viszek majd Olgának.

Az ilyen taktika ellen mit csinál a játékos? Bezavarja az állandó bombázástól legyengül embereit és gépeit az ellenséges sorokba? Nem. Hazarohan, felgyógyít mindent és mindenkit maximumra, majd saját mozsárágyús egységeivel válaszol. Játékos vs. játékos esetében szerencsére egy fokkal dinamikusabb játékra lehet számítani, ugyanis ott nem feltétlenül fognak a harcoló felek egyhamar eljutni az úgynevezett "late-game"-be, ahol elérhetővé válnak a fent említett gépszörnyek.A rendszer ettől függetlenül működik, a CoH-féle struktúra helyén való, és ugyan a narratíva kicsit botladozik,. Ez amiatt van, mert egy pálya teljesítése akár több mint egy órát is igénybe vehet, játékstílusunktól függően. E mellett különféle kihívásokat is teljesíthetünk, melyek a missziók befejezése után lesznek láthatóak, az epizódválasztó részén a kampánynak. Ezek és a másodlagos feladatok teljesítéséért medálokat kaphatunk, melyek az "Achievement"-ek végső soron, és érméket, portrékat, kitűzhető titulusokat kaphatunk abszolválásukért. Az érmékkel ugyan még nem lehet semmit se csinálni, de majd kozmetikai kiegészítőkre lehet beváltani őket, amint megnyílik a "bolt".

A két kerekű katyusha hamar szétesik, de cserébe egy területen még a csótányt is kiirtja.

A prezentáció sajnos olyan, amilyen: semmi különleges, de illik a témához. A környezetek, a színválaszték a különféle mecheknél, egységeknél jól tükrözi a társasjáték hangulatát. A zene is hasonló téren van, ám rendkívül repetitív. A szinkronhangok viszont mókásak ugyanis, vagyis lengyelül, oroszul és németül hallgatni a szereplőket. Egyetlen szépséghibája ennek, hogy valamiért minden lengyel, orosz és német érti egymás nyelvét. De legalább tudtam terrorizálni lengyel ismerősömet, "Ez mit jelent?" kérdésekkel, németül tudok, az orosszal meg édesapámat zaklathattam volna, de ő már akkor kiégett, mikor a Punchout Wii Soda Popinski szövegei után érdeklődtem nála ("Ohh pomogite!").Lássuk azonban a sötét oldalát is kalandunknak, éspedig a mesterséges intelligenciát, illetve a bugokat. Leszögezem, a játékban nincs játéktörő hiba, de ettől függetlenül elég sok meglepetést okozott ezen aspektusa ennek az alkotásnak. Az egyszerű grafikai "glitch"-ek, textúra villódzások egy újraindítással megoldhatóak, viszont a "Fatal Simulation Error" csúnya pontot tett a Rusviet kampány közepére, mert nem igazán mentettem a pályán, ahol épp szenvedtem. Pont mikor fordult a kocka, és kezdtem a győzelem szagát megérezni, ment is a kukába az egész; köszönöm. Tanulság: mentsetek gyakran.

Elég pont összegyűjtése, vagy az ellenfél leigázása a cél a "Skirmish" módban.

Miért volt olyan nehéz ez a pálya? Fent már említettem, hogy a bázis a bázis elleni pályákon, két percenként támad, és ha épp nyugi lenne, akkor kisebb alakulatokkal nekiáll elfoglalni a bányáinkat. Kénytelen voltam otthon hagyni egy minimális, de ütős hátvéd csapatot, ám cserébe a fő seregem nem volt olyan erős, mint lehetett volna, de azért elengedő volt így is a bányafoglalók szétverésére. Aztán a gép rájött, hogy öt perce nem történt támadás, úgyhogy megint megindul egy hatalmas sereggel, én meg spurizhattam vissza. Felemelő érzés, ráadásul mi a "population cap" által limitálva vagyunk a végtelen sereg koncepciójában, de az AI nincs.Nem baj, minden gondra van ellenszer, és egyelőre azt kell, hogy mondjam, tetszik, amit látok. Három hosszú kampány, állítható nehézségű "Skirmish" és "Challenge" missziók (szóló játék, három különböző szabállyal ellátott pályán) és online játék, egyetlen játékmóddal csupán, egyedül a pontelfoglalós- és gyűjtögetős típussal. "Ranked" még nincs, érmeköltő sincs, de a potenciál ott van. A kiegészítők adottak, hisz rengeteg más frakció is van a Scythe-ban, melyek nevei meg is jelennek a kampány során. Mindezt összevéve, azonban, kissé befejezetlennek, kevésnek tűnik az alkotás, főleg ha az árat nézzük. Szórakoztató, amit kaptunk, végső soron, így nem aggódom; csak kicsit morcos vagyok.