Injustice 2 teszt

A verekedős játékok szerelmesei elég korrekt kis időszaknak néznek elébe. Megérkezett jelen tesztünk alanya, az Injustice 2 , ami elképesztően jól sikerült. A Street Fighter-hez folyamatosan érkeznek ingyenes tartalmak, és ha ez nem lenne elég, akkor itt dübörög a zsáner egykori koronázatlan királya, a Tekken legújabb epizódja is. Szóval azt hiszem, ezt hívják előre hozott Karácsonynak, csak győzzük pénzmaggal.

Mint ahogyan szuperhős szereplői, úgy az Injustice 2 is kivételes adottságokkal rendelkezik. A Gods Among Us-hoz képest alaposat finomítottak a harcrendszeren, illetve olyan minőségű és mennyiségű tartalommal pakolták tele, köszönhetően az új Multiverse módnak,A DC univerzum gonoszai és hősei szinte lemásznak a képernyőről, még akkor is, amikor az egyszemélyes kampány kissé unalmas "mi lenne ha" eseményeit játsszuk végig. A kontentnél fontos kiemelni, hogy alapvetően a single szegmenst tápolták fel olyan durva szintre, amit nem láttam még verekedős játéknál. Mindezt megfejelik egy elképesztően egyedi kombó rendszerrel, amit ha kellően jól elsajátítunk, zokogni fogunk örömünkben, annyira látványos.

Szemeid kereszttüzében égek

Információ a teszthez:



A teszt Xbox One-on készült, de szegény, szerencsétlen Microsoft még mindig képtelen megoldani hogy a konzolon screenshotok készüljenek, így a netről vadásztunk mindenféle általános fotót hozzá.



Talán egyszer sikerül felvennie a cégnek néhány fejlesztőt aki programozni is tud. Állítólag már keresik ezeket, de sajnos egyelőre mind a Sonynál melózik...

Hála a magasságosnak, hogy a játékok esetében nem áll fenn az a szindróma a folytatások esetén, mint a filmeknél. Alapjában véve meghagyták azokat a dolgokat, amik jól működtek az Injustice első részében, viszont ahol kellett, ott bátran belenyúltak akár a bunyóba, akár egyéb dologba. Így például visszatértek a mocsok látványos interakciók környezetünkkel, ahol tulajdonképp mindent egymás fejéhez vághatunk egy autótól kezdve a plüss krokodilon keresztül a növényzetig bezárólag.Aztán ott vannak a méltán megénekelt Super Move-ok. Itt tényleg teljesen elgurult a fejlesztők gyógyszere (jó értelemben), így ha olyanunk van, bárkit elgázolhatunk a Batmobile-al, esetleg visszamehetünk az időben, hogy egy pofon kíséretében lerugdossuk valami dinoszaurusz hátáról.Az újdonságok is érdekesek: erőnk egy részét feláldozhatjuk arra, hogy mozgás közben sebezhetetlenné váljunk, ami különösen az állandóan lövöldöző opponensek esetében jön jól, meg persze akkor, ha szeretnénk kivédeni valami megahalál, pályáról felkapott elemet, amit Superman vág hozzánk. Ezen kívül mozgásunk sebességét is növelhetjük ilyenkor, ami pedig alaposan felpörgeti a tempót, üdítő változást hozván ezzel az előd kissé bumfordi, lassabb meneteihez képest.Természetesen védekeznünk is kell, az új lehetőségekkel kiegészítve pedig tényleg csak rajtunk, valamint a reflexeinken múlik egy-egy csata kimenetele. Ahogy már a bevezetőben is említettem, a megváltoztatott kombó szisztéma lesz az a pont, ami a szokottnál is sokkal élvezetesebbé teszi a mechanikát.

Na fiúk, ki akar játszani?

Bevallom, én imádom a gyakorló bábút megalázni, meg azzal szórakozni sokszor órákon át, hogy milyen eszelős sorozatokat tudok bevinni neki. Ellenfelünket vissza tudjuk pattintani a padlóról vagy falról, hogy aztán felrúgjuk az égbe, így folytatván a juggle kombókat. Ha ehhez még használjuk a szuper métert is, akkor máris új lehetőségek garmadájával találkozunk.Például Joker BANG dolga normál esetben annyit csinál, hogy a bohóc elővesz egy revolvert és lő vele egyet. Amennyiben alkalmazzuk a Meter Burn-t, akkor a töltény levegőbe löki opponensünket, mi pedig kedvünkre folytathatjuk bedarálását. Minden egyes karakternek teljesen egyedi ilyen jellegű képességei vannak, plusz ehhez még jönnek a környezeti támadások meg helyezkedésünk is a pályán, ugye.Szerencsére derék fejlesztőink gondoltak azon játékosokra, akik marhára nem élvezik az online küzdelmeket, ugyanakkor ennek fordítottja is igaz, amit különféle mérföldkövekhez kötött loot-tal értek el, de erről egy kicsit később. Sajnos itt kell megemlítenem az első, igazi negatívumot, ami maga a sztori kampány. Már az elődnél is kicsit vontatottnak éreztem Superman megőrülését, de itt ez még sokkal rosszabb.#koverxPedig technikai értelemben abszolút a fotórealizmus határát súrolják hőseink (főleg PS Pro-n), de azt hiszem a mélységet egy kicsit túltolták a szkript írói. Borzasztóan ellenszenvesnek vannak ábrázolva, ugyanis már a kifejezetten jó karakterek is azon agonizálnak, hogy bizony csak el kellett volna vágni ennek meg annak a torkát a múltban. Mindegy, a történetet nem nagyon boncolgatnám, de nálam sajnos nagyon mellé lőttek vele.

Iderántalak sztán a földhöz, nos, teszlek

Ahogyan feltárjuk a konfliktust Superman és Batman között, úgy vesszük át az irányítást majdnem az összes szereplő felett. Ez egyrészt jó dolog, mivel így szinte mindenki szemszögéből átélhetjük az eseményeket, ugyanakkor eléggé rossz is, mivel mind a 28 delikvenst éles helyzetben kell megtanulnunk kezelni. Eléggé frusztráló tud lenni az átmenet,Mivel kivétel nélkül mindenki egyedi mozgásokkal rendelkezik, még általános, 2-3 ütéses kombó sincs. Valamit betanulunk mondjuk Green Lantern-el, azt 10 perccel később kezdhetjük előröl, mert Batman hírből sem ismeri azokat a mozgásokat. Akadnak aztán olyanok, akiknél eléggé macerás beadni szinte bármit (Robin és Bane, például).Még szintén itt maradva: alapjában véve teljesen jó, hogy a történetmesélés megpróbálja bemutatni, hogy mi történik Gotham mélyén, a Kriptonon, esetleg az óceán alatt, ugyanakkor pontosan emiatt borzalmasan elnagyolt és kapkodós lesz. Reméljük ezt a jövőben elengedik, és sokkal inkább az egyénekre fókuszálnak, mintsem a globális egészre. És akkorEz tulajdonképp olyan, mintha valami online RPG-vel vagy lövöldözős játékkal játszanánk, csak átültetve a verekedős sémába.Az itt kiválasztott hőseinkkel szinteket léphetünk, különféle kiegészítőket, páncélokat aggathatunk rájuk, amik megnövelik a négy alapértékük valamelyikét. Itt is külön kell szednünk az általános vagy ritkább darabokat, amik minimálisan változtatnak ezeken, ugyanakkor a legendary vagy extra ritka darabok, esetleg komplett szettek már más lapra tartoznak.

Várj, van valami a mellkasodon

Ezek ugyanis amellett, hogy átformálják külsőnket, extra képességgel is fel tudnak ruházni: átszínezik és felerősítik lövedékeinket, esetleg már a harc elkezdésének pillanatában teli csíkkal kezdünk. Mondanom sem kell, hogy milyen mélységet és stratégiai lehetőségeket rejt ez magában, mivel tulajdonképp saját stílusunkhoz igazíthatjuk kedvenc szereplőnket.Van azonban egy kis negatívum ezzel kapcsolatban, ami az online szegmensre vonatkozik. Noha alapjában véve saját szintünknek megfelelő opponenseket kapunk, vagy a rendszer kiegyenlíti az eltérő statisztikákat, de azért előfordult,aztán másfélszer annyi életereje volt a kollégának, mint nekem.Jó látni egyébként a külső változásokat hősömön, mivel így nem csak a bunyómban, de megjelenésben is teljesen a saját képemre formálhatom. Vannak minimális eltérések, mondjuk Batman maszkjában világítanak a szemei, esetleg megváltozik a mellvértjének stílusa, vagy Scarecrow kapucnit kap. Ezeknél sokkal jelentősebbeket is elérhetünk, mint például Superman esetében, akinek a logóját meg tudjuk változtatni.Tonnányi elérhető kéz és lábvért, sisak, páncél, köpeny, kapucni, póló, fegyver akad, persze a szivárvány összes színében, így ha erre gerjedsz, itt bizony megtalálod a számításod. És ezeket hogyan lehet megszerezni? Különféle objektívák teljesítésével a Multiverse-ben, karakter-specifikus tutorialok teljesítéséért cserébe, esetleg a sztori befejezett fejezetei után, satöbbi.

Fiam, ez a fél kar egyszer a tiéd lesz

A teszt vége felé közeledve engedjetek meg egy kis figyelmeztetést, ami főleg a kezdő, esetleg a műfajjal most ismerkedő játékosoknak szól. A történet 10 órája, a Multiverse illetve az egyénenként eltérő offenzív képességek elképesztő mélységről tanúskodnak,Igen, természetesen vannak általános illetve szereplő-specifikus tréningek, azonban ezek csak a felszínt kapargatják.Megmutatják ugyan az alapvető dolgokat mindenkinél, de brutális különbség van az alapok elsajátítása, illetve egy 20 ütésből áll, 600-at sebző sorozat között. Sajnos ennek áthidalásában nem teljesít túl jól a játék, simán elvérzik a Street Fighter V Mission mode-al szemben, ahol ugye rettentő alaposan megmutatnak mindent. Azok, akik izommemóriából elsőre meg tudnak jegyezni mindent, bátran vessék bele magukat bármilyen küzdelembe, míg mi, egyszerű földi halandók készüljünk fel a sok gyakorlásra.Ami mindenképp kiemelendő még, hogy a neten játszva nem nagyon futottam bele semmiféle technikai jellegű hibába. A hálózat erősségét egy négy ágú izé jelöli, simán lehetet tolni akkor, amikor mondjuk csak két teli csíkja volt valakinek.Itt azonban jár a hatalmas pacsi újfent, mivel tudunk úgy is gyakorolni, hogy valamennyi lagot beállítunk. Szóval ez lenne a várva-várt Injustice 2 . Egy elképesztően összetett, újszerű elemek garmadáját felvonultató alkotás, ami tanult az elődje hibáiból, viszont a jó dolgait, egyéniségét megtartotta.

Te, ott! Vedd meg a játékot

Sajnos a nagyon beharangozott sztori nem lett túl erős, kicsit kapkodós, valamint túlzottan grandiózus akart lenni. Az sem túl jó ötlet, hogy mind a 28 szereplőt irányítanunk kell itt egy eléggé szemét AI ellen, minimális gyakorlással a zsebünkben.Az online szűrőn is kell még reszelni egy picit, de ezektől eltekintve kiemelkedően erős, egyedi alkotást kapunk. A látvány elképesztő, a tartalom néha már-már ijesztő, a harcrendszer jól átgondolt, de sok gyakorlást igénylő.Ezek után roppant kíváncsi leszek az új Tekkenre.