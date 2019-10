Indivisible teszt

Az "indie" játékok közötti kincskeresési túráim fénypontja, mikor sikerül egy olyan múltidéző alkotással találkoznom, mely visszatér alapjaiban az ősökhöz, és olyat mutat nekem, amit a fiatalkori emlékekkel kibélelt lelkem úgy szív magába, mint éltető folyadékot. Az egyszerű, gondtalan időkbe visszatérni mindig egy kiváltság, főleg ha ezt elégedettség és jókedv övezi.

Mai játékunk pontosan ezt váltotta ki belőlem, nem alaptalanul. Bár a készítőcsapat, a Lab Zero Games, csupán egy programmal, az igencsak sikeres Skullgirls-el és az ahhoz kiadott DLC-kkel járult hozzá eddig a Steam könyvtárának bővítéséhez, melyből fakadóan a "kezdők" iránti szkepticizmusom jelen volt. Szerencsére ez alaptalannak bizonyult, ugyanis az Indivisible , mai címünk,A történet egy Ajna nevű kisasszony körül forog, aki felkerekedik világot látni és főellenséget vadászni, miután annak az utasítására egy sereg elpusztította az otthonát. Útja során hősnőnk rengeteg barátra tesz szert, kiket a fejében(!) tárol, és akik bármikor elő tudnak ugrani onnan egy-egy szarkasztikus komment, vagy jó szó erejéig. Ebből már könnyen ki lehet találni, hogy Ajna rendkívül misztikus erővel és képességekkel van felvértezve, melyek a játék során egymás után manifesztálódni fognak.

A "fejemből pattant ki" kifejezés már a görögöknél is többértelmű volt...

Emellett a jóbarátok is ellátják őt felszerelésekkel, melyek segítségével bizonyos zsákutcáknak festő utak áthidalhatóvá, és titkos kamrák elérhetővé válnak. A trupp rengeteg színes, szagos helyszínt bejár, problémákat old meg, és végső soron megmenti a világot, mert az nem lehet, hogy egyután ne kerüljön szóba a világ megmentése.A már említett, ősökhöz visszanyúló játékmenet két dimenzióban történő platformozásból és harcokból fog állni. Az előbbi a könnyebb, az utóbbi macerásabb, de könnyen bele lehet abba is jönni, főleg ha van kontrollerünk. Nekem nincs, mert én az előző évezred egyre jobban porosodó relikviája vagyok, úgyhogy nekem, mint mindig, a billentyűzettel kellett varázsolni, ám szerencsére az irányítás rendszere megegyező a két platformon, és meglehetősen könnyedén elsajátítható, hála arendszernek.

Akár hiszed, akár nem, barátom, de ez a nagy izé simán elfér a tatyómban.

Kezdjük a harccal, mégiscsak ez a bonyolultabb. A mi csapatunk és az ellenségé szembe állnak egymással és mindenki a saját körében cselekszik. Ezt a karakterek alatt látható betűikon(ok) szimbolizálja(ák): ha már egy meg van telve, akkor tud az ember támadni, ha nem, akkor nem. Összesen, akik a "WASD" gombokhoz lesznek kötve. Mikor az ellenség támad, akkor ugyanezen gombok lenyomása védekezésre fogja késztetni embereink, attól függetlenül, hogy tudnak e cselekedni.Például Ajna alapjáraton az "A" gombhoz van kötve (de a karaktermenüben lehet a pozíciókat cserélgetni). Neki az akciópontok maximumától függően lesznek teli "A" jelek a karaktere alatt. Annyiszor nyomhatjuk le az "A"-t ahány ilyen teli ikon van alatta, és Ajna ekkor ennyiszer fog támadni egymás után. A kurzorgombokkal (nyilacskákkal) lehet variálni, hogy felütést, vagy lecsapást csináljon támadásával. Miután eltűntek az "A" ikonok alóla, Ajna visszatér a helyére és vár, miközben visszatöltődnek az akciópontjai.

Speciális képesség: hajból feltörő Niagara-vízesés.

Azonban, ha őt az egyik ellenség meg akarja támadni (piros kijelöléssel mutatja ezt a szóban forgó gonosz), akkor lenyomhatjuk az "A"-t védekező állásba téve így a kisasszonyt. Ekkor az ellenség támadása kevesebbet fog sebezni, illetve, ha pont akkor nyomunk rá az "A"-ra, mikor a csapás betalálna, akkor még több seb kerül elszívásra;, és ennek az elsajátítása rendkívül könnyűvé fogja varázsolni, az egyébként sem túlbonyolított harcot.Ám néhány ellenség egyszerre több karaktert is ki tud jelölni célpontul, így több gombot kell benyomnunk, attól függően, hogy melyik emberünk került pluszban támadás alá. Tehát, ha Ajna mellett más is célponttá válik egy ellenséges csapásnak, akkor az "A" mellett a "WSD" valamelyikét kell nyomva tartani; vagy alternatív módon a "Q"-ra is rávághatunk, és mindenki védekező állásba ugrik, ám ez hátránnyal jár (erről később).

Az a nagy csontváz boss harccal kecsegtet. Meg az alsó életcsík is.

Továbbá a nyilak közreműködésével különleges támadásokat is lehet produkálni, melyek szereplőktől függően változik. Ezeknél érdemes arra figyelni, hogy, sőt, ha a rosszaságok visszaállnak az alaphelyzetükbe, de a támadás akkor vette célba őket, mikor még a földön fetrengtek (mert egy előző offenzíva oda küldte őket), akkor a nagy büdös semmit fogja eltalálni a területi csapás.Mint ahogy említettem, Ajna egy különleges hölgyemény, ez pedig azért van, mert benne rengeteg, lakozik. Ezt egy szám mutatja a felső sorban, egy csíkkal ellátva; a szám a jelenlegi "Iddhi" szintet jelzi, melyet úgy tudunk növelni, ha a csíkot feltöltjük energiával. Energia pofonegyszerű módon, harcolással, illetve blokkolással töltődik (tiszta blokkal egy egész "Iddhi" szintet kapunk vissza), ám csökkenni is tud, ha a "Q"-t benyomva mindenkit védekezésre késztetünk. A maximum "Iddhi" szint a sztori során egyenletesen adagolva növekszik.

Ajna kipróbálta a sors ellen lázadást... ám logikai ellentmondásba ütközött.

Ezt, melyek újfent karaktertől függően változnak. Ilyenkor az "E"-t kell lenyomnunk és a kiválasztott emberünkhöz kötött billentyűt kell annyiszor megnyomni, ahány "Iddhi"-t szeretnénk beletenni a támadásába. Például, ha Ajnának a kamehameha koppintás képességét akarjuk használni, és az "Iddhi" szintünk hármason van, akkor az "E" nyomva tartása közben az "A"-ra háromszor kell rásóznunk.Elfutni a harcokból nem lehet. Ha elkezdenének hullani embereink, akkor mentőképességként használhatjuk Ajna gyógyítását a "Q" és az "E" egyszerre történő lenyomásával, de ezt csak akkor tudjuk ellőni, ha legalább egy barátunk a füvet eszegeti, illetve, ha van minimum egyes "Iddhi" szintünk. Ha elesne az egész csapat, akkor sincs aggodalomra ok, ugyanis, így semmit sem fogunk veszíteni egy-egy vereséggel.

Ha az ellenséget falhoz közel támadunk le, akkor ráközelít a játék. Ezt igazán mellőzhették volna.

A platform része a játéknak ugyancsak nagyon egyszerű. Ajna Perzsia hercegéhez hasonló falugrásra képes, illetve, ha nem ér fel egy helyre, nem tud átcsúszni egy lyukon, vagy átjutni egy benőtt bozótoson, akkor sincs aggodalomra ok, ugyanis, illetve eszközöket, melyekkel végül mindenhová el fogunk tudni jutni. A titkos helyekre a piros kristályok gyűjtögetése miatt kell visszatérni, melyek segítségével csapatunk támadási és védekezései képességeit tudjuk növelni.Ha eddig nem tűnt volna fel, minden rendkívül egyszerű ebben a játékban,. Ha véletlenül meghalnánk egy trükkösebb csapdában, akkor is azonnal újraéledünk a csapda előtt, az ellenségek, sőt még a főellenségek is könnyedén elintézhetőek miután elsajátítottuk a blokkolás, illetve a speciális támadások rendszerét, és az alkalmankénti fejtörők sem okoznak nagy fennakadást. A csatározások, ebből fakadóan, a vége felé monotonná váltak, ugyanis állandóan ugyanazt csináltam, különösebb problémába ütközés nélkül. Egyedül az ellenségek élete nőtt meg, így csupán tovább tartott lecsapni őket, de a harc nem vált nehezebbé.

Mi történik, ha a hercegnőnek kell kiszabadítania élete párját? Nem tudjuk, ez nem az a sztori.

Azonban több rosszat nem tudnék mondani az Indivisible -ről. A történet klisés, de meseszerűen magával ragadó, a karakterek többnyire egyediek, szerethetőek, és a harcolás is akciódús, ameddig az ember a csapatfelállással kísérletezik, ami eltarthat egy jó ideig, hisz igen sok jóbarátra teszünk szert a kaland folyamán., bár elviseltem volna többet is belőle, ugyanis néhány csapattárs nem kapott külön dialógushangot.Az elengedhetetlen, ám minimális "fanservice" (bőrkivillanás, mell ugri-bugri) esetlegesen bökheti egyesek csőrét, de az összképből, számomra, nem vett el semmit, így egyedül az árcédula riaszthat el akárkit is attól, hogy kipróbálja ezt a meglepően addiktív játékot. Szórakoztató, csinosan prezentált, kellemes alkotást hozott el nekünk a Lab Zero, melynek a demóját bármikor kipróbálhatjuk ingyen, ha kell az a kis extra a blokk ellen, amit az ár felállított bennünk.