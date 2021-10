Hot Wheels Unleashed teszt

Ahhh Matchbox; óvodás korom egyik meghatározó játékfajtája, annak ellenére, hogy akkoriban minden miniatűr autót Matchbox-nak hívtunk, még azt is, ami nem az volt. Gyermeki elmémet messze elkerülte a tárgyak megfelelő névvel való illetése. A kötekedők egészen 1997-ig problémázhattak azon, hogy amit mi Matchbox-nak hívtunk, igazából Hot Wheels volt.

Ám mikor felvásárolta a Mattel a Tyco Toys-t, egy kiadó égisze alá került a két versenytárs, mely után már senkit sem érdekelt, hogy ilyen vagy olyan játékautót szorongat a kezében. De talán ez is a letűnt gyerekkor egyik csodája: teljesen mindegy, miként voltak a dolgok elnevezve, a lényeg a játék volt. A Milestone fejlesztőcsapat ezt az élményt óhajtotta ismét elhozni a mai kor gyermekeinek, illetve azon felnőtteknek is, kik nehezen tudják elengedni a letűnt fiatalságot, legújabb alkotásukkal, nagyvonalakban természetesen.

Dínóautó... hááát... mondjuk láttam már furcsábbat is az Andrássy-n.

Hot Wheels Unleashed engem kissé az 1999-es Re-Volt-ra emlékeztet, annak ellenére, hogy alapvetően két különböző játékról van szó. Azonban a szabadságot, melyről minden autót tologató gyermek álmodott, és álmodik a mai napig, mindkettő alkotás visszaadja, csupán más formában. Míg a Re-Volt valós helyszíneken, térkép nélkül dolgozott, nyilakkal mutatva az irányt, addig a HWUszobánkban; csak hát sosem volt elég építőelem.Mai tesztünk alanyában találkozhatunk különböző színű kanyarokkal, hurkokkal és igazi hullámvasutas struktúrájú szintekkel. Egyedül talán a kocsik tulajdonságai és a pályákon megjelenő akadályok azok, melyeknek nincs igazán párjuk a valóságban.azonban létezik, bár legtöbb esetben a legújabb modellek kerültek be, túl sok klasszikus darabbal nem fogunk találkozni.

Micsoda fényjáték, micsoda fékezési erő... hát a gyorsasága mondjuk eléggé trágya...

Ezekkel az autókkal eszement struktúrájú pályákon versenyezhetünk az Ai és más játékosok ellen (van osztott képernyő mód is). A járgányok ritkaságban, és ezzel együtt minőségben is különböznek egymástól. Pénzért lehet újakat venni (legalábbis dobozokat, melyekből új gépeket nyithatunk, remélhetőleg), alkatrészekből pedig felemelhetjük a ritkaságukat a már meglévő autóinknak, értékeiket is növelve így.Miután túléltük a "tutorial" futamot, neki mehetünk a City Rumble módnak, másnéven a kampánynak. Túl sok sztorira mondjuk ne számítsunk, de ez nem is a Need for Speed; nekünk a versenyek kellenek, no meg a jutalmak. Lesz is belőlük dögivel. Egy nyert futam utána szobánkhoz, vagy újabb pályaépítési lehetőségeket. Igen, saját pályát is építhetünk ebben a játékban (erről majd lejjebb).

A játék kék-piros pályarészekkel jelzi, hogy hol érdemes drift-elni.

A kampány versenyek négy típussal rendelkezhetnek: lehet három- vagy egykörös, időmérő és főellenséggel ellátott menet. Ezen utóbbi igazából az előbb említett három versenyfajtának a nehezebb kiadása, hisz a "Boss" autó jóval gyorsabb és okosabb a többi versenyzőnél. Fajátjától függetlenül minden egyes pálya két céllal van ellátva: az egyiket meg kell csinálnunk az individuális futam teljesítéséhez (végezz a dobogón, vagy egy adott idő alatt teljesítsd a kört), a másik pedig az előbbi nehezebb kiadása, és csupán annak fontos, aki 100%-osra szeretné letudni a kampányt.Ám nem csak ilyen versenyek várnak ránk, hanem eldugottak is, melyek csak. Mondjuk nem túl komplikáltak ezek az elvárások; szinte mindig egy bizonyos autófélével kell egy adott pályát teljesítenünk. Elsőre nem feltétlenül egyértelmű ez, de a titkos pálya leírása tartalmazza a kocsi fajtáját és a teljesítendő szint nevét is, így hamar össze lehet tenni a puzzle-t.

Eme pálya megnyitásához a The Best nevű pályán kell a Buns of Steel kocsival megjelenni.

Az irányítás könnyed, azonban engem kiborított eleinte, ugyanis a megszokott "wasd"-ből kivették az "s"-et, így nincs normális fékezésre lehetőség. Egyedül kézifék áll rendelkezésre a "Space" lenyomásakor. Ha beragadnánk, akkor ugyanezen billentyű indítja be a hátrálás mechanizmusát, bár gyakorta inkább az "r"-et érdemesebb használni, mely azonnal visszatesz minket a pályára.A bal "Shift" lenyomására autónk ellövi a turbóját, ami által jelentős sebességnövekedésre tudunk szert tenni néhány másodperc erejéig. A turbó magától "regenerálóik" lassacskán, azonban, ha "drift"-elünk, vagyis a kézifék lenyomása után farolunk, akkor exponenciálisan megugrik a visszatöltés sebessége. A turbót mindig érdemes ellőni, ha van egy komoly kanyaroktól mentes hosszabb pályaszakasz előttünk, illetve mikor ugratunk, vagy hurokba megy át a pálya.

Gaemcsennel, Tokijó Drift... főszerepben Márkó, a Kókuszkockák réme.

A rendszer "Checkpoint" állomásokkal dolgozik, mely tökéletes arra, hogy megfogja a kalandosabb játékosok kirándulási szándékát, ugyanis, ha elmegyünk egy ilyen pont mellett, pályán kívül, akkor vissza fogunk teleportálni egy-két másodperc után a "Checkpoint" elé,. Én ezt eleinte kicsit galád megoldásnak találtam, de aztán rá kellett jönnöm, hogy ez igen hatásosan rákényszeríti a vezetés megtanulására a játékost.Jól vezetni pedig különösképpen hasznos ebben a játékban (mint ahogyan az összes autóversenyes alkotásban, igen...), ugyanis az ellenfelek mellett maga a pálya is ellenünk fordulhat., mint például vizes talajjal (sok sikert a kanyarodáshoz), pókhálóval (hogyan legyünk elsőből utolsók), mozgó falakkal (már 2002 óta tudjuk, hogy az útelágazás egy nehéz dolog) és sok hasonló nyalánksággal. Aztán ott vannak az akadályok, melyekre senki sem számít.

Az igazán legendás kocsik legendás értékekkel rendelkeznek.

Gondolok itt a pályákon fellelhető bug-okra, melyeknek hála gond nélkül elakadtam olyan szegletekben, melyekben nem kellett volna. Néhányszor el voltam kénytelen szenvedni az első helyről azonnal az utolsó röppenést, mikor egy ímes ugrató után úgy álltam bele az oldalfalba, hogy onnan sem előre, sem pedig hátra nem sikerült távozni. Az "r" lenyomása kimentett ugyan, de ettől függetlenül nem reagáltam túl békésen a helyzetre.A multiplayernél ez erőteljesebben ki tud jönni, leginkább azért, mert ezeken a futamokon jóval több akadállyal fogunk találkozni, ráadásul társainkat is tudjuk szívatni, mikor "véletlenül" nekik megyünk ők pedig belecsapódnak abba a falba, ami néha nincs is ott. Zuhanni pedig jó dolog. Páratlan élmény elképzelni áldozatunk fejét, ahogyan kidurran a gépe előtt, azonban az is utánozhatatlan, mikor mi jó ívesen kivágjuk a monitort az ablakon, mikor mi repülünk a mélybe egyik rosszakarónknak hála.

Höhö, tömegkarambol... a kedvenc időelfoglaltságom.

Úgyhogy a világhálóra alapos felkészülés után érdemes ellátogatni; lehetőleg a kampány 100%-os teljesítése után. Így legalább lesz már jónéhány combos kocsink is és nem kell az alap járművekkel szerencsétlenkednünk. Három nehézségi fokon is nekimehetünk az AI elleni kihívásoknak, bárA prezentáció adekvát; semmi lehengerlő, ám ettől függetlenül. Nagyszerűen visszaadja a hangulatot, ami ellepett engem, mikor saját fantáziavilágomban elmerülve csapkodtam Matchbox-aimat a falhoz; mivel nekem nem voltak pályáim. Tény, fura gyerekkorom volt. A zene tökéletesen passzol a játékhoz; akciódús, kicsit talán "mainstream", de ez messze nem azt jelenti, hogy rossz lenne.

A pályákon sok érdekes akadállyal fogunk találkozni.

Így a végén a nagy kérdés ismét előkerül: zúzni, vagy inkább elhúzni? Nos, az ára kicsit ijesztő lehet egyeseknek, és ez tény, nem a legolcsóbb alkotások közé tartozik a Hot Wheels Unleashed . Ennyi lóvéért azért combos tartalmat várhat el joggal a játékos; és szerencséjére meg is kapja azt. Rengeteg verseny vár ránk a kampány során, és a multiplayer részleg is tartalmaz meglepetéseket a kitartó versenyzőknek.Azonban nem ér véget itt a játék., ahol kedvünkre készíthetünk új pályákat, illetve egy pincelakás részleg is elérhető, ahol pedig az álomlakhelyünket rakhatjuk össze; mert arra van szegény szívemnek szüksége, hogy visszasírja a gyerekkori álmok összesét. Egyszer már megtörtént ez, és most egy hegynyi legom van itthon. Minden fillérét megérte.