Grid teszt

Ha biztosra akarsz menni egy autóversenyzős játéknál, akkor az egyik legjobb döntés, amit tehetsz, hogy a Codemasters brigádját bízod meg a fejlesztéssel, kivitelezéssel. Nem nagyon tudnék még egy olyan csapatot mondani, akik ennyire rabjai lennének a műfajnak (látlak, Milestone, hogy duzzogsz), plusz olyan tapasztalattal rendelkeznek, amivel valószínűleg kevesen szállhatnak ringbe. Persze ők is tudnak hibázni, de azért a produktumaik nagyobb része egészen kiválóan sikeredett.

Engedelmetekkel eltekintenék az összes tető alá hozott projektjük felsorolásától, de biztos vagyok benne, hogy azok a játékosok, akik szeretnek virtuálisan versenyezni, legalább négy-öt címet gondolkodás nélkül fel tudnának sorolni tőlük. Mostanában a remekül szereplő F1 2019 és Dirt Rally 2.0 gördült ki a műhelyükből, ugyanakkor megpróbálkoznak egy könnyedebb dologgal is.Ez lenne jelen tesztünk alanya, a Grid, ami nem összekeverendő a Race Driver: Grid vagy a Grid Autosport címekkel. Bár közös elem van azért bennük, lévén a mostani alkotás is, noha nem ez lesz az új etalon a műfajban.Az egészen látványos intro után sokat nem vacakol anyagunk, egyből a mélyvízben landolunk. Három teljesen eltérő szcenárióban kell helyt állnunk, amik mint később kiderült, tutorial helyett kerültek be. Itt megismerkedhetünk a teljesen árkádos kezelhetőséggel, szemrevételezzük a már elsőre is csecsének tűnő grafikát, hogy aztán pár perccel később a főmenüben találjuk magunkat.

Milyen szép színe van az autónak. Még.

Elsőre, másodikra, de még harmadikra is meglehetősen szegényesnek tűnik az egész, lévén szöszölhetünk a beállításokkal, multizhatunk, elkezdhetjük a szingli kampányt, valamint bohóckodhatunk a free play szegmensben. Sajnos már itt meg kell említenem az első negatívumot, ami. Nem is feltétlenül a versenyzésnél hiányzik, mert ott finoman szólva is egyszerű dolgunk van.Valamiért, ennek hiányában meg csak találgatni tudunk, hogy miért jó a csapattársak közötti váltogatás, vagy új legény vásárlása. Logónkat bezzeg több lépcsőben tudjuk kozmetikázni, valamint lesz egy Milestones (höhö) nevű rész, amiben pedig a futamok közben megnyitott dolgokat mutogatja meg nekünk.Nem azt mondom, hogy egy száz oldalas doksit kellett volna írniuk erről, de azért az alap dolgokra pár mondatot vesztegethettek volna, mert így simán át fogunk rajtuk lépni. Ami persze valahol jogos, mert itt a versenyzésen van a hangsúly, nem a körítésen. Vessük is bele magunkat az egyszemélyes hadjáratba - már csak azért is, mert ez alkotja a játék gerincét.

Kuss, én így veszem be a kanyart

Hála a jó égnek itt nem próbáltak meg történetet kanyarítani hozzá. Egyszerűen arról van szó, hogy minél több versenyt kell megnyerünk és az egésznek a végén vár bennünket a "jutalom", ami maga a Grid liga. Kampányunk felépítése úgyszintén pofonegyszerű. Indulhatunk több osztályban, amikhez természetesen eltérő autókat kell használnunk. Egy ilyenben összesen tíz futamot találunk. Egy-egy versenynap eltérő mennyiségű pályát tartalmaz.A leggyakoribb a kettő, de előfordulnak négy, sőt, hat szakaszból álló szekvenciák is. Ahhoz, hogy megnyissunk egy újabb versenyt, természetesen, ami jellemzően kimerül a végezzünk az első három hely valamelyikén dologban. Amint bizonyos számú győzelmünk van, megnyílik az adott liga Showdown eseménye, ami egy extrán nehezített futam.Ha itt is elsőként szakítjuk át a célszalagot, akkor még nem dőlhetünk hátra, ugyanis négy ilyet kell minimum megnyernünk ahhoz, hogy kvalifikálhassuk magunkat az úgynevezett Grid ligába, ami pedig anyagunk csúcsa. Szóval, ahogy látjátok, finoman szólva sincs túlbonyolítva a kampány, de ez egyáltalán nem baj. Az már jóval problémásabb, hogy, már ami az elérhető opciókat illeti. Lehet benne versenyezni, versenyezni és versenyezni. Ha mi akarunk hostolni, akkor minimálisan testre tudjuk szabni a futamot, de sajnos ennyi.

Áhh, ez jó lesz bevásárlós verdának

A pályák száma átlagosnak mondható. Mondjuk az nem szimpatikus, hogy a nappali és éjszakai szakaszokat is külön számolja a gép, de ezen emelkedjünk felül. Lesznek létező opciók, mint például Silverstone, de ezek eléggé ingerszegények a városi szakaszokhoz képest. Ilyen mondjuk Barcelona, ami meg elképesztően szép és változatos.Autókkal szerencsére jobban állunk, ugyanis, ahol az ilyenkor megszokott verdákon kívül azért találunk jó néhány finom falatot: ilyen az 1971-es Nissan Skyline MkIII, az 1978-as Pontiac Grand Prix Jupiter, de említhetném a klasszikus, 75-ös Porsche 911-et is.A lényeg, hogy szerintem mindenki meg fogja találni a számára kedves autókat az egészen széles palettáról. A játékmenet is jól illeszkedik a sémába. Minden egyes szekvencia végén kapunk bizonyos mennyiségű pénzmagot. Az összeg néhány változótól függ: hányadikak lettünk, hogyan versenyeztünk, teljesítettünk-e valamilyen extra kitételt, satöbbi.

A ritka pillanatok egyike, amikor nem lettem első

Igen, jól gondoljátok,, illetve szintén ebből tudunk bérelni új csapattársat is. Nincs tapasztalati pont, fejlődő képességek meg a többi "felesleges" vacak - szintet ugyan itt is lépünk, de ez mindösszesen a megnyitható dolgokra lesz kihatással.Ha az eddigiek alapján meglehetősen puritánnak gondoljátok a Grid-et, akkor nagyon nem tévedtek. Szerencsére a grafikával már nem ez a helyzet, sőt! Úgy is fogalmazhatnék, hogy remekül fest a program. Az autók kidolgozottságára zéró panasz érkezhet, mert az utolsó lengéscsillapítóig nagyon komoly minőségben sikerült lemodellezni őket. Igaz ez mind a külső, mind pedig a belső nézetre.: rendkívül csecse, hogy egy komolyabb meccs végén mondjuk a festés végig hiányzik a lökhárítókról, vagy a felrepülő kövek miatt bepókhálósodik az ablakunk. Ahogy említettem, a pályák között vannak tisztán funkcionálisak, de Barcelonától szerintem szem nem marad szárazon, főleg este. A nevezetességek mind a helyükön, fényárban úszik minden, közben nyomják a tűzijátékot, szórják a konfettit, szóval élettel töltik meg az egészet.

Most bezzeg tudtok tapsolni nyavajások

Mindez akadásmentesen, korrekt FPS számmal fut, nagyon stabil szerencsére a technikai háttér, bár csúnya lett volna, ha mindenféle bug felüti a fejét. A multi is abszolút stabilan fut, szóval a jó értelemben éve nincs itt semmi látnivaló.Ideje hogy egy másik esszenciális témáról, magáról a vezetési élményről is szóljunk. Ha te a szimulátorok rabja vagy, akkor. A Grid ugyanis teljesen árkád élményt kínál, minden tekintetben. Oké, minimálisan lehet babrálni járművünk beállításával, de ez a teljesítményén egyáltalán nem látszik, plusz alig pár csúszkát van módunk húzogatni, valószínűleg ezt csak amolyan eye-candy miatt hagyták benne.Van gáz, fék, kézifék, meg egy idővisszatekerős mutatvány (ami jól fog jönni) és slussz. Ennek az az előnye, hogy másodpercek alatt ráérzel az irányításra, ergo. A nehézség is ennek megfelelően van belőve, azaz szépen fokozatosan emelkedik, bár a mesterséges intelligenciának néha van egy-két meglepően görény húzása és simán megtol hátulról.

Ezt már szeretem. Szagoljatok füstöt, csírák!

Az egyedüli nehézséget az jelenti, ha utolsóként indulunk valahol. Viszont szinte mindenhol van lehetőségünk időmérőt menni, így az ott megszerzett első hellyel ez is kiküszöbölhető. Járműveink az árkádos körülmények ellenére meglepően valósághű fizikát kaptak, de azért néha produkálnak csuda dolgokat.A hangokról igazából olyan rettenetesen sokat nem lehet elmondani. Nem kirívóan gyengék, de azért nem is adják vissza olyan jól ezeknek a gépszörnyeknek a morgását. Mondhatjuk, hogy átlagosan jók, na. Az a furcsa, hogy olyan komoly negatívumot nem tudok felhozni játékunk ellen. A legnagyobb hibája talán az,Leülsz elé, mész néhány karikát, élvezed a sikert, imádod vezetgetni az éppen kiválasztott autót, esetleg még át is matricázod vagy felcicomázod, de egy bő órányi körözgetés után meg megunod az egészet és mész tovább a dolgodra.

Hol is vagyok?

Persze ez nem feltétlenül baj, mert nem kell minden címnek vérkomolynak lennie, de tény, hogy a Grid abszolút a hétvégi gémereknek készült, akik nem akarnak beletolni heteket-hónapokat mindenbe. Leülsz elé, bekapcsolod, kicsit gyönyörködsz benne (mert elég jól néz ki), esetleg a kedvenc járgányod megkeresed, csöndben anyázol egyet-kettő az MI tetűségein, de megnyered a futamot. Aztán kikapcsolod és mész vacsorázni vagy mást csinálni.Amennyiben Te egy ilyen játékos vagy, minden további nélkül ajánlom beszerzésre a címet, mert ennyit tud vállalni, de teszi mindezt becsülettel. Ha esetleg a Gran Turismo utódjának nézted ki, akkor inkább felejtsd is el, mert köze sincs hozzá. Szívesen pörgetem majd a folytatást is, bár lehet, hogy annak kéne valami komolyabb identitást is adni, nem, Codemasters?