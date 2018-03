Gravel teszt

Ha így haladunk tovább, lassan átkeresztelhetem Márciust hivatalosan Milestone hónappá, ugyanis a pár napja tesztelt Monster Energy Supercross után berobogott hozzánk a kiadó következő játéka. Az, amit a Supercrossnál írtam, tulajdonképp itt is megállja a helyét, ugyanis megint egy olyan alkotást hoztak tető alá az olaszok, ami témájában nem kifejezetten konvencionális, lévén egy off-road száguldozásról van szó. A minőség? Hát igen, az is a szokásos formáját hozza.

Gravel nek hívják a drágát és megpróbál egyfajta minőségi alternatívát kínálni azon játékosoknak, akik egyrészt hisznek még a kiadó anyagaiban, valamint kedvelik a sár, illetve homok dagasztást. Talán egy kicsit előítéletesnek hangzanak szavaim, ezt nézzétek el nekem, de szerintem már az olvasók sem hisznek feltétlenül a cég csilivili trailereinek, prezentációinak.Az a faramuci helyzet állt elő, hogy jelen tesztünk alanyában van amúgy talán a legnagyobb potenciál,Másrészt viszont a cég védjegyéül szolgáló hibák itt is tobzódnak, tehát lehet bármennyire jó a gameplay, nem lehet több pontot adni neki.

Harminc másodperc múlva csak a hátsóm bámuljátok

Kicsit szemöldök ráncolva figyeltem a kvázi intrót, ahol egy kissé életunt narrátor vezeti fel, hogy mekkora királyok vagyunk már azzal, hogy elindulunk a stuff által létrehozott bajnokságban, meg várnak ránk az erdők, mezők, völgyek és persze a töménytelen mennyiségű sár. Mindezt fiktív, ámde tipikusan a szcénához tartozó kemény arcokkal tarkítva, amihez nálam a szekunder szégyen társult.Mindenféle tutorial vagy ismertető nélkül repülünk is a mélyvízbe, azaz egyből versennyel kezdünk. Mivel ez egy hamisítatlan árkád játék,Meg persze driftelünk, ugratunk és kanyarodunk.A főmenüben turkálva megint meg fog keseredni a szánk, ugyanis alig találkozunk játékmódokkal. Kapunk egy újfent gyalázatosan fapados multit, míg a remete gémerek mindösszesen a karrier módot helyettesítő Off-Road Masters nevű intézményben kergethetik a csillagokat, valamint megpróbálhatnak minél jobb időt elérni a Time Attack segítségével. Azért legalább egy jóféle pályaszerkesztőt igazán mellékelhettek volna.Ez a Masters nevű dolog sem valami nagy megfejtés: minden egyes pályán küzdhetünk egy, kettő vagy pedig három csillagért, amiket bizonyos kritériumok teljesítése után kapunk - egészen pontosan a végső helyezéshez kötöttek. Összesen 180 darabot gyűjthetünk össze. Amennyiben ez teljesült, tulajdonképp a végére is értünk az egész programnak. Persze ahogy haladunk előre, úgy válnak egyre nehezebbé a küzdelmek, illetve a feltételek.

Hazamentem és ez várt otthon

Míg mondjuk az első néhány szakaszon elég top háromban lennünk a maximum csillagokért,Lesznek amolyan boss harcok is, ilyenkor a bevezetőben megcsodált arcokat kell lenyomnunk. Én ezt örömmel tettem, iszonyúan idegesítőek. Nade, ami jó hír, hogy a már emlegetett gameplay tényleg pofonegyszerű lett.Már az első pillanattól fogva instant sikerélményben van részünk, ugyanis nagyon könnyű jól kezelni a járműveket. Tipikusan árkád száguldozás ez, nem kell semmit babrálunk a beállításokkal, medium nehézség esetén is simán vesszük az akadályokat. Persze ahogy haladunk előre, azért fogunk izzadni, de ennyi kihívás kell azért. Egy hosszú, fárasztó nap után mindezt nagyon fogjuk értékelni.Sokat dobnak a hangulaton a pályák, mivel roppant változatosra sikeredtek. Simán előfordul olyan, hogy mondjuk fenyőerdőben kezdünk, utána kiérünk egy füves, lankás, cuppogós rétre, aztán homokbuckákat kerülgetve, vagy éppen azokon átugrálva fussunk be a célba.Aztán jönnek a tengerparti részek, de eljutunk finnországi barlangokba, tipikus havas, rallycross-os tájra.Több módon tudjuk teljesíteni a szakaszokat: lesz checkpoint alapú küzdelem, elimination, time attack, sima futam és még néhány variáció. Szóval összességében kellően változatos és szórakoztató.

Mindenkit legyorsulok. Se.

Derék készítőink a Supercross-nál látott módon szinteket integráltak ide is, de ezt sem gondolták túl. Minden teljesített futam után pontokat kapunk, amit növelhetünk ugratásokkal, nagy sebességgel, drifteléssel, meg persze győzelemmel.Hála a jó égnek megszerezték a szükséges licenszeket, így tényleg létező járgányokat használhatunk. Eddig tartott a jó pontok felsorolása, lássunk, mivel sikerült elbaltázniuk az eddig meglehetősen pozitív összképet.Kezdjük talán a külcsínnel. Hiába használja a Gravel az Unreal Engine negyedik variánsát, sajnos nem sokkal lesz szebb, mint a kategória átlaga. Sőt, ha goromba akarnék lenni, akkor inkább úgy fogalmaznék, hogy éppen megüti az elégséges szintet.Gyengék az effektek, nincs nagyon kamerába csapódó sár, hogy csak egy példát említsek, ami kár, mert emelhette volna a beleélést.

A Gravel furcsa barátkozási szokásai

Bele kell rúgnom az anyag fizikájába, ami a motoros csoda után szintén nem sikerült túl jól. Néha egészen tűrhető amúgy, de aztán ráhajtok valamilyen random fűszálra,Vagy beleakadok egy pici kavicsba, amit programunk betonfalként aposztrofál.Rettentő sok ilyennel találkoztam a tesztelés időszaka alatt. Biztos érkezik hozzá patch, de ez jelenleg nem boldogít. A motorhangok szintén gyalázatosra sikerültek, a kiskutyám autentikusabb zajokat ad ki, amikor nagyon éhes és lázad a kajáért.A kimaradt lehetőségekbe úgy nagyon bele sem megyek. Nevetséges a törésmodell, nincs csapatmenedzselés - jó, tényleg abbahagyom. Ezek csak azért bosszantóak, mert amúgy a Gravel egyáltalán nem lenne rossz alkotás, sőt. Amennyiben kedveled az off-road darabokat, valamint szívesen szórakoznál egy könnyed, abszolút árkád jellegű programmal,főleg azért, mert egyáltalán nem drága.

Fagyálló az ablaktörlőm, mi?

Amennyiben nem tudsz együtt élni a grafika generációs lemaradásával, a meglehetősen fapados tartalommal, karcsú multival, kihagyott lehetőségek tucatjaival, akkor kerüld el inkább. Mondjuk azért arra igazán kíváncsi lennék, hogy mikor fogja lehúzni a rolót szegény Milestone. De persze az is lehet, hogy valójában eladási rekordokat döntögetnek a produktumok, csak mi nem tudunk róla. Meg az internet se.