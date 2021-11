Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition teszt

Az utóbbi évek során nagyon kevés játék tudott akkora izgalmat kiváltani belőlem, mint a Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition . Talán egyedül a WoW Classic megjelenését vártam ennyire tűkön ülve még két évvel ezelőtt. Ám míg az utóbbi az első perctől kezdve a képernyő elé tudott ragasztani, addig mai tesztünk alanya olyan mérhetetlen csalódást váltott ki belőlem, amekkorát ugyancsak nagyon rég nem éreztem.

Talán már hallott mindenki a Rockstar legújabb "alkotását" övező botrányról. Aki még nem, annak egy rövid és tömör összefoglaló: olyan csapnivalóra sikeredett a GTA-k felújított kiadása, hogy. Letudva a tesztelést, sajnálatos módon száz százalékig egyetértek a panaszokkal. Nem tudom, mi történt a készítőkkel, teljesen érthetetlen, hogyan mertek egy ilyen fapados munkát kiadni a kezeik közül.A trilógia mindhárom része tele van problémákkal, ezzel szemben nagyon kevés bennük a pozitív aspektus. Végig megyek mindegyiken egyesével, majd végül a mindháromra jellemző jó, illetve rossz tulajdonságokat fogom felsorolni. Készítsétek be a pattogatott kukoricát, kedves olvasók, ez bizony el fog tartani egy kis ideig, ugyanis annyi mindenről kell beszélnem, hogy egy papírlapnak mindkét oldalát teleírtam. És még így sem értem a végére.

A képen nem igazán látszik, sajnos, de igenis nehéz látni az esőben.

Kezdjük a GTA 3-mal. A legenda, mely útnak indította a Rockstar nyerő receptjét. Azonban látszik rajta, hogy ez a legelső. A kocsik gyakorta kissé köhögősen kanyarodnak, a futás és az ugrás kissé esetlennek hat, a főszereplő nem beszél és a küldetések minimálisan vagy épp egyáltalán nem függenek össze. A sztori nem túlságosan izgalmas, azonban mégis ezt játszottam a legtovább. Talán azért, mert mindezek ellenére érdekes, szórakoztató, illetve érdekelt a Vice City-ben is felbukkanó Forelli család, és reménykedtem benne, hogy találkozhatok Sonny-val.Ez is mutatja, mennyire nem volt sok közöm ehhez a részhez, mikor a GTA-s korszakomat éltem (és messze nem voltam olyan idős, hogy legálisan játszhassam bármelyiket), hisz a Vice City kronológiailag korábban történik. Sebaj,a látványvilág. A grafika ráncfelvarrása nagyon távol áll a tökéletestől, de mivel nem "remake"-et, csupán "remaster"-t kaptunk, ezért ez annyira nem jelent most problémát.

A méltán híres "Ugyanúgy Mozgunk" kvartett fellépését láthatjuk.

Kár, hogy a GTA 3-on látszódik a legjobban, hogy mennyire ráfért volna erre a trilógiára a "remake"-elés. Az arcok ugyan sokkal tisztábbak, azonban ettől függetlenül hátborzongatók. Bár mondjuk, úgyhogy lehet, mégsem kell az a "remake", ha már a "remaster" sem ment zökkenőmentesen. Nem találkoztam, szerencsére, túl sok "elfelejtett" felülettel, de azért volt belőle néhány, és azok mosott megjelenése igencsak szembetűnő volt.Néhány borzalmasan idegesítő küldetést leszámítva igencsak flottul sikerült végigszaladnom a játékon. Az egyáltalán nem tetszett, hogy a város első felét öngyilkosság volt meglátogatni, mikor már a második városrészen randalíroztunk, ugyanis mindenki a véremet akarta ott. Olyannyira, hogy a bandák azonnal lőni kezdtek, amint beértem az érzékelési területükbe, hiába sétáltak háttal nekem. Ez azért volt problémás, mert, és az első ilyen misszió egy autóverseny. A feléig sem tudtam eljutni, a megőrült bandák olyan gyorsan lőtték szét a kocsimat. Kösz.Néhány küldetésjelző kék kör nehezen fogta fel, ha rájuk léptem, de ezeken kívül igazából egyéni hibákkal nincs tele a játék. Ennek örömére átléphetünk a Vice City-re, azon örök kedvencre, melyet bármikor el tudnék indítani és minden másodpercét imádnám. Ezt a játékot nekem találták ki: 80-as évek Miami Vice hangulata, szórakoztató küldetések, egy szarkasztikus főhős, mókás karakterek, fantasztikus városfelépítés; és most mindezt megkaphatjuk felújítva.

Nagy csalódás, hogy bug-ok miatt nem tudtam kiélvezni a megunhatatlan játékmenetet.

Itt már, nem kapunk olyan rémálomba illő viaszfigurákat, mint az elődben, de azért azt sem mondhatnám, hogy minden tökéletes, ugyanis a szájmozgást alkalomadtán mellőzték a készítők. Sebaj, ameddig minden olyan, mint az eredeti... hát, de nem. Az irányítás változása itt látszik legelőször látványosan. Nem arra gondolok, hogy az Enter helyett az "f"-el szállunk kocsiba, vagy, hogy a jobb egérgombbal van lehetőségünk célozni, hanem a repülő-, és a helikopterirányítás átalakítására. Ezek sajnos némi frusztrációt vontak maguk után.Értem én, le akarták az egészet egyszerűsíteni a kezdők kedvéért, azonban ennek az lett a vége, hogy borzalmas egérkontrollt kapott mindkettő járműfajta, függetlenül attól, hogy távirányítósak-e vagy igaziak. Nem mondom, hogy képtelenség a manőverezés velük, hisz Avery és Auntie Poulet küldetéseit elsőre le tudtam zavarni, de nagyonSajnálatos módon nem tudtam eljutni a kedvenc küldetéssorozatom forrásáig, a Love Fist bandáig, ugyanis. A rózsaszín jelölő körök nem reagáltak a jelenlétemre, mikor le kellett raknom a bombákat a Haitan banda droggyárában. Ugyanezen hiba miatt a telefonos küldetéseket sem tudtam befejezni (vagy épp elindítani a harmadiktól kezdve).

Annyira jó üzletemberek vagyunk, hogy a csövi a háttérben bele akar épülni a falba.

És el is érkeztünk az utolsó részéhez a trilógiának, mely kétségtelenül a legnagyobb és legjobb mindhárom közül: San Andreas. A készítőknek ezt nem egy év alatt kellett összedobniuk, az előddel ellentétben (hanem kettő), így. Itt látszik a leglátványosabban a grafikai felújítás, azonban nem (csak) a szereplők frissebb megjelenésére gondolok, hanem a házbelsők feltuningolására, no meg a különféle apró extrákra.Nagyon tetszett, hogy az eddig igencsakbútorokkal, tapétával és egyéb berendezési tárgyakkal, hogy elhitessék velem: ebben az otthonban tényleg laknak, nem pedig csupán egy szürke szobáról van szó, mely egy átvezető erejéig él. Bár kicsit talán átestek a ló túloldalára, hisz a gettónegyedhez képest igencsak gazdagon berendezett enteriőrökkel találkozhatunk, de igazából ez elhanyagolható.Sajnálatos módon egy bug ismét meghiúsította tervemet, hogy hajnali ötig fent legyek és játsszak, ugyanis OG Loc legutolsó küldetésénél, mikor a Grove Street-et támadó Ballas tagokat kell visszaverni, a "checkpoint" újratöltése után (mert hát kinyírtak) nem tudtam mozogni CJ-vel. Tudtam lőni, guggolni, forgolódni, mozogni viszont egyáltalán nem. Érthetetlen;, mikor eddig sosem találkoztam még játéktörő hibákkal az eredeti verziókban?

A hangulat azonnal elragad; aztán megékezik a 20 FPS és minden megy a levesbe.

Jó kérdés. De legalább kaptunk néhány "nagyon hasznos" "Quality of Life", avagy a játékmenetet segítő kiegészítést. Mindhárom játékban most már ott virít a GPS útvonaltervező és a fent említett "checkpoint" rendszer. Az előbbi igazából nem nagyon hasznos, hisz az útlevágásokat nem veszi figyelembe, melyeket oly előszeretettel alkalmazunk a gyorsabb célpont elérést illetően, az utóbbi pedig csak arra jó, hogy azonnal újrakezdhessünk egy elbarmolt küldetést.mondjuk a hosszabb küldetések miatt, gyakorta kapunk mentést a küldetések főbb pontjainál.Kár, hogy ez magával hozta azon csúnya hibákat is, melyeket már említettem. Mielőtt azonban belevetnénk magunkat a "ezt most komolyan gondoltátok" címszóval ellátott negatívumaiba a trilógiának, lássuk azon nagyon kevés dolgot, amit jól csináltak a skacok.. Bár a lámpáknál vannak villódzó anomáliák, illetve a robbanások is produkálnak érdekes effekteket, annyira nem bökik a szemet. A különböző ütközéseknél elszenvedett dinamikus sérülésmodellek persze nem tökéletesek, de jobban festenek az eredetieknél jóval, úgyhogy, ha másért nem is, ezért betolhatnak egy kekszet a készítők., ami szerintem nem sikerült igazán jól. Néhány misszió, melyek nem okoztak gondot a múltban, most megizzasztottak, néhányat pedig indokolatlanul megkönnyítettek. Ékes példa a harmadik részben a táncolós és a "Lowrider" kocsikhoz köthető ugrabugrálós küldetés. Ez a kettő sosem volt igazán macerás, de most már egy benyugtatózott lajhár is könnyedén végig tudná vinni őket (ráadásul a nyilakat nem ritmusra kell már nyomkodni). Ezzel ellentétben a lövöldözős feladatok pedig sok helyen nehezebbé váltak az agresszívebb (ám ettől függetlenül rendkívül buta) AI és a nagyobb sűrűséggel felbukkanó ellenfélből kifolyólag.

Smoke... mér nézel így rám? NEM VETTEM EL A KAJÁD!!!

Az esőt gondolom sokan láttátokk már; elképesztőre sikeredett. Nem hiszem el, hogy nem szándékosan csinálták ilyen, de üvölt az egészről, hogy csupán rávágtak a játéktérre egy filtert, mely szinte semmi interakcióban nincs a világgal. Jó, ha beállunk fedezékbe, akkor valami átmenet mintha látszódna, de ez is tűnik inkább egyik síkról a másikra való átváltásnak, semmint dinamikus időjárásnak. Arról meg ne is beszéljünk, hogy este semmit sem fogunk látni a környezetünkből, ha esik (ez a GTA 3-ban a legrosszabb, az SA-ban pedig relatíve tűrhető).Azt hinné az ember, hogy a felsoroltak már elegek ahhoz, hogy elijesszék a potenciális vásárlót, de a "legjobb" része csak most következik. Azon aspektus, mely mindhárom játéknál konzisztensen jelen van, és teszi olyan szinten hajmeresztővé a trilógiát, hogy az egész: a szaggatás. A játékok olyannyira nincsenek optimalizálva, hogy legyen bármilyen jó is a gépünk, az FPS gyakorta hajlamos bezuhanni 20 alá, alaposan tönkretéve bármilyen versenyzős küldetést, a játékélményről nem is beszélve.A grafikai beállítások pedig nem igazán enyhítik ezeket a tüneteket. Így semmi értelme ezzel szarakodni, ugyanúgy akadozik max beállításokkal, mint lecsapva mindent nullára. A HDR-t pedig felejtsük el; még ha van is kompatibilis monitorunk, egy szürkés filtert kapunk ezzel a beállítással, annak ellenére, hogy a színek erőteljesebb megjelenítése lenne ennek az implementációnak a dolga. Ironikus, hogy lekapcsolva színesebb a játék, mintha aktiválva lenne. Az meg csak hab a tortán, hogy számítógép újraindításnál elfelejtik a játékok a grafikai beállításaink java részét.

Cj... khm... a nyakad... ehh hagyjuk.

Szeretnétek még több mókát? A Vice City-ben. Ez átnyúlik Tommy magyarázásaiba is, miután visszakapjuk az irányítást, így úgy tűnik, mintha valami inkoherens marhaságot hablatyolna szegény főhős. Továbbá az irányítás hatásszünettel reagál gyakorta; az "f"-et többször kell lenyomnunk, ha gépjárműelfoglalást óhajtunk kiváltani a Calude-ból (GTA 3) és Tommy-ból. CJ még úgy ahogy kis hibaszázalékkal kezeli le ezt a "kemény kihívást".Szomorú. És ironikus is, lévén, hogy a Rockstar előszeretettel kapcsolja le a rajongói projekteket, melyek ezekre a játékokra építenek, vagy teszik szebbé, jobbá, újabbá őket, igényesebben, mint amit itt kaptunk. Mi volt az elképzelés? Tényleg három legendás címet szerettek volna hűen visszaadni az utókornak? Vagy csak megrettentek a modderektől, és gyorsan kiadtak valami kifogást, melyre mutogathatnak, hogy ott a jog, azt sértitek meg?. Bétának elmenne. Ráadásul a megjelenés után néhány napig nem volt elérhető az oldalukról a trilógia hibajavításból kifolyólag. Aztán visszarakták, anélkül, hogy bárkinek feltűnt volna, mennyire játszhatatlan állapotban van még mindig? Mint a Fallout 76 megjelenésénél, itt is fel lehet tenni a grandiózus kérdést: komolyan azt hitték, hogy nem fogja a rajongótábor a fejükre borítani a bilit ezután? Mondjuk, ha az imént említett játékból indulunk ki, akkor nagyjából két év múlva talán sikerül eljutni arra az állapotra, amire most kellett volna. Szomorú.