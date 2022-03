Gran Turismo 7 teszt

Az évek alatt megtanulhattuk, hogy a Gran Turismo neve tulajdonképpen egyet jelent a megalkuvást nem ismerő minőséggel. A PlayStation brand olyan erős alapköve a GT, mint mondjuk A God of War, az Uncharted, Ratchet & Clank, a Horizon vagy a LittleBigPlanet. Évekkel ezelőtt a dominanciája megkérdőjelezhetetlen volt, viszont ahogy haladtunk előre az időben, úgy jöttek fel rá a korábban kvázi lesajnált nevek, mint mondjuk a Forza széria.

A képlet nagyon egyszerű: minden PS gép mellé kell csinálni egy Gran Turismo epizódot és pont. Nem szeretnék túlzottan a franchise múltjában vájkálni, de vannak dolgok, amiket le kell írni, hogy mindenki tisztában legyen a patinával, ami ezt a játékot övezi.az eredeti PS-re - akkora siker lett, hogy a japán cég szinte azonnal be is rendelte a folytatást. Cuki és megmosolyogtató, hogy röpködtek rá a "fotórealisztikus" meg "teljesen valósághű" jelzők.Tegyük hozzá gyorsan, hogy ott és akkor ez simán legitnek tűnt. A második nagyon fontos tény, hogy a fejlesztők, a Polyphony Digital olyan mélységekbe mentek le, ami addig nem volt megszokott: precíziós műszerekkel modellezték a pályákat és az autókat, illetve időt és pénzt nem kímélve alkották meg ezeknek digitális mását. Az ilyen szintű precizitás, már-már megszállottság nem volt akkoriban divatos.

Üff, vajon jó az irány?

Természetesen minden tető alá hozott epizódnak így álltak hozzá, ami az eredményeken is látszik: a szériából eddig több, mint 72 millió(!) kópiát értékesítettek, ami igencsak durva szám. A ragyogó összképhez azért az is hozzátartozik, hogy az utolsó két darab, a GT6 és GT Sport nem úgy teljesített, ahogy azt szerették volna, így jelen tesztünk alanyára, a Gran Turismo 7 -re várt a feladat, hogy befoltozza a hajón esett (mikro) léket.És igen, jól látjátok, sikerült neki - noha nem lett tökéletes, de abszolút jól átgondolt, kiváló minőségű produktum,. Ha jelzőket kellene keresnem, akkor a kifinomult és elegáns jutna talán először az eszembe. A meglehetősen hosszúra nyúló bevezető videó is ezt fogja erősíteni bennünk. Itt egy brutál profin összerakott anyagot látunk, ahogy az autózás kezdeteitől eljutunk tulajdonképpen napjainkig.Nemcsak a rendezés és a vágás patent, de a zene is: tökéletesen passzoló dallamokat illesztettek ide. A mostani vészterhes időkben különösképp értékelni fogjuk ezt a békességet. Az alaposság és részletesség, ami a sorozat védjegye, már a kezdeti beállításoknál is visszaköszön. A vezetés és kezelhetőség, hogy a tudásunkhoz leginkább megfelelő nehézségi szinten tudjunk belecsapni a lecsóba.

Csak lazán, egy kézzel a kormányt, ahogy Vin Diesel tanítja

Itt már rögtön egy nagyon érdekes móddal találkozunk. Arról van szó ugyanis, hogy különféle checkpointokon kell áthajtanunk, hogy a fogyatkozó időhöz újabb másodperceket kapjunk, miközben valami klasszikus muzsika modern remixe szól. Először nem teljesen értettem ezt az egészet (főleg hogy belső nézetben vezettem), de ennek végeztével nyugtáztam, hogy ez csak amolyan degusztációs menü volt.Időzhetünk még itt (de később is visszatérhetünk), mert több pálya és serleg várja a megnyitást. Az érdemi szekvencia a World Map megnyitása után kezdődik, ez lesz tulajdonképp a főmenü. A csinos kis térképen természetesen minden zárolva lesz eleinte, viszont a nagyon kedves személyi asszisztensünk segít eligazodni a GT "világában". Első feladatunk egy autó vásárlása lesz a használt piac kínálatából szemezgetve.Persze ne gondoljunk egyből valami ritkaságra, mert a helyi valutánk roppant kevés - szóval okés az a 85-ös Mini. Aztán megnyílik a garázs, ahol az összeharácsolt járműveket tudjuk tárolni, váltogatni közöttük, illetve kedvünk szerint szűrni őket. Illetve ha egy kicsit a nyálunk csorgatnánk, nézhetünk videókat is róluk. Szóval, van kocsi, nincs pénz, ezért zúzni kéne vesenyezni, viszont előtte meg kell látogatnunk az első komolyabb újdonságot, a Café-t.

Kicsikocsi jó kis gép

Itt, miután összehaverkodtunk a tulajjal, különféle menü káryákon kapjuk meg a teljesítendő feladatokat., általában elég egyszerűek ezek, főleg kezdetben: gyűjtsünk össze három olasz kisautót, mosassuk le az aktuális verdát, legyünk benne a top háromban bizonyos futamokon, satöbbi. Ez, amellett hogy ad bizonyos keretet a versenyzésnek, szépen megmutatja a különféle megnyitható lehetőségeket és funkciókat, szóval amolyan tutorialként is felfogható.A GT7 lényege igazából nem változott a korábbiakhoz képest: gyűjtsünk pénzt hogy aztán vehessünk sok-sok járgányt. Persze nem eszik azt olyan forrón,. Például csak amerikai verdát használhatunk, vagy valamilyen szintű vezetői engedéllyel kell rendelkeznünk. Érzésem szerint sokkal jobban össze van rakva ebben a tekintetben, mint az elődök.Mindig van valamennyi holttér, amiben mozoghatunk, de előbb-utóbb rákényszerülünk hogy az emlegetett követelményeknek megfeleljünk és tovább tudjunk lépni. Ezt nagyon finoman dörgöli az orrunk alá a játék, szóval, ha csak simán versenyezni szeretnénk egyet és gyönyörködni valami frissen vásárolt gépben, azt is megtehetjük minden további nélkül. A lehetőségek közül a legbővebb a World Circuit - itt találhatóak (régiókra felosztva) a különféle pályák, illetve több részből álló futamok.

Ő, én csak meg akartam nézni a keréknyomást

Persze ennyiben nem merülnek ki lehetőségeink: teljesíthetünk különféle speciális objektívával ellátott missziókat, nyomulhatunk online vagy egy barátunkkal osztott képernyőn, próbára tehetjük tudásunkat a különféle jogosítványok megszerzésével, meg aztán ott az egész Sport módozat. Ha olyanunk van, kiválaszthatjuk legszebb gépjárművünket és a Scapes segítségével mehetünk fotózni azt.Ezt úgy értsétek, hogy a díszlettől kezdve a fényképező beállításain át tulajdonképpen mindent mi adhatunk meg olyan részletekig belemenően, hogy, vagy hogy a nap éppen milyen szögből süsse meg. Oké, utóbbi egy kicsit túlzás, de nem sokkal. Brutálisan részletes, az a lényeg. Az elődből már ismerős lehet a Discovery, ami tulajdonképpen a közösségi szekció. Itt láthatunk mások által feltöltött fotókat, videókat, illetve egyedileg tervezett sisakokat meg pilóta ruhákat.Kedvünk szerint szemezgethetünk közöttük és dobhatjuk a lájkot ha valami elnyeri tetszésünket. Lehetőségeink természetesen nem értek itt véget, de beszéljünk inkább az élményről, a technikai dolgokról meg persze az összegyűjthető személygépjárművekről. Kezdjük is az utóbbival:, de nyilván érkeznek majd a DLC-k, ahol ez a lista bővülni fog. Szerintem mindenki meg fogja találni a számítását közöttük, de bevallom, hogy én a Volkswagenekre és a Mustangokra mentem rá.

Mintha kissé szmogos lenne a város

Ahogy említettem, helyi pénzen tudjuk megvásárolni a nagyobbik felüket, viszont a ritkábbakat bizonyos feltételek teljesítése után kapjuk meg. Legyünk benne a top háromban versenyeken, szerezzünk minden jogsinál arany kupát, satöbbi. Ennél izgalmasabb, hogy minden egyes beszerzett darab után nő az úgynevezett Collector rangunk. Minél magasabb ez,, ami meg szükséges a PP szint növeléséhez.Ez az érték mutatja meg egy autó kvázi erejét és igen, a versenyeknél mindig kiírja a rendszer hogy mi a javallott szint. Ami szintén lenyűgöző a játékban, az a felhalmozott lexikális tudás. Minden nagyobb gyártónak elolvashatjuk a történetét egy roppant ízléses idővonalon. Ha ez nem lenne elég, az összes autóról olvasható kisebb-nagyobb összefoglaló, sőt, még a nevesebb pályákat is bemutatják nekünk. Oké, ennyi "bevezető" után térjünk ki a vezetési élményre, valamint a technikai dolgokra.Kezdjük talán az utóbbival, hiszen történt egy generáció váltás és szerintem sokan kíváncsiak arra, hogy az eddigi nívót hova sikerült feltornászni. Hozzátenném, hogy a stuff PS4-re is megjelenik, viszont azt nem tudtam kipróbálni, így nem is tudok beszámolni a különbségekről. Ha egy szóval kellene összefoglalnom, az biztosan a gyönyörű lenne. Ezzel mondjuk nem mondom túl sokat, mert az eddigi epizódok szintén kifogástalanok voltak ebben a szegmensben., teljesen mindegy, honnan nézzük.

Hellóka, jobbról jövök

Nézzétek meg a screenshotokat, azt hiszem, elég beszédesek. Az effektek szintén egészen döbbenetesek: ahogyan a pocsolyákon megtörik a napfény, vagy amikor a visszatükröződő felületek miatt elvakít minket vezetés közben. Imádtam a változékony időjárást és az összes ehhez kapcsolódó dolgot. Technikailag szintén kimagaslóan sikerült a program, ugyanis(patch sincs egyelőre), minden tökéletesen simán futott.Szerencsére a GT 7 szintén kihasználja a PS5 brutál SSD-jét, így a töltési idő gyakorlatilag nem létező fogalom. A netkapcsolat atomstabil, noha túl sokat nem tudtam úgy versenyezni, hiszen egyelőre csak a tesztelők kapták készhez a példányt. Egyetlen dologba azért bele tudok kötni, ami kimerül a versenypályák kidolgozottságában. Szó se róla, lesznek olyan lokációk ahol az állunkat keresgéljük, viszont a legtöbb (főleg az elején)Nem tudom, hogy ez a cross platform miatt alakult így, de nagyon remélem hogy a következő etapban, ami várhatóan csak PS5-re jön ki, már erre is jobban figyelnek. A vezetési élmény ellenben. Ahogy már említettem, új játék indításánál kedvedre húzogathatod a csúszkákat a rásegítéseknél. Én nagyából a Normalnak megfelelőt állítottam be és annak ellenére, hogy meglehetősen rég nem autókáztam, azonnal jött a magabiztos sikerélmény.

Hazajöttem mama

Ez egyrészt köszönhető annak, hogy nem erőművet vezetsz - később, a rommá tunningolt Chevy Camarommal azért elég erősen meggyűlt a bajom, főleg ha valami kanyargósabb részhez értem. Másrészt pedig az ésszerű felépítésnek: ellenfeleink nem bénák, de nem is Fittipaldik, illetve nem akarják elvenni a kedved a további játéktól. Aztán persze ahogy lépkedsz előre, úgy lesznek ők is egyre durvábbak, de olyan például nem lesz, hogy indokolatlanul elszáguldanak melletted, mintha te állnál.Természetesen kedvünk szerint állítgathatjuk, finomíthatjuk épp aktuális masinánkat, szóval a gearheadek is megtalálják számításaikat. Van a piacon olyan cucc, ami részletesebb szöszölési lehetőségeket kínál, de szerintem a, amikor még egy olyan koca pilóta, mint én, is szívesen matat a járművön.Legnagyobb örömömre tesztalanyunk: ha elhagyjuk a kényelmes aszfaltot, akkor finoman vagy éppen elég erősen (felület függvényében) remeg a kezünkben, illetve az adaptív triggereknél meg lehet érezni, főleg manuális váltásoknál, hogy hol és mit kéne nyomni. Ezzel ellentétben a hangok/zenék összességében felemásra sikerültek. A muzikális szekció néha telitalálat, néha pedig kénytelen voltam leállítani azt, mert nagyon nem passzolt a futó dallam. Az autóknál ugyanez, pepitában.

Weh, szagoljatok egy kis benzingőzt nyamnyamok

A hibrid meghajtású cuccok korrekten dünnyögnek, a (nagyon) régi daraboknál szinte érzed, ahogy erőlködik a motor, de amikor átülsz egy amcsi benzinzabálóba, akkor azt akarom hallani, hogy leviszi a fejem. Ezzel szemben egy meh-hel letudtam, hogy nem történik ilyesmi. Szóval ezen azért még lehetne reszelni. Nos, oldalakat lehetne még írni a Gran Turismo 7 -ről, de ideje konklúziót vonni, ami nem lesz túl nehéz.Egy remekül összerakott, logikusan, szépen felépített játékkal van dolgunk. A külcsín fantasztikus, a belbecs szintén - mindenki megtalálhatja a számítását vele. Persze nem hibátlan, de semmi olyan komolyabb negatívum nincs, ami nagyon rombolná az összképet.. Soha rosszabb évkezdést, kedves Sony!