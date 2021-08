Ghost of Tsushima Director's Cut teszt

Még mindig pontosan emlékszem rá, hogy mennyire keserédes volt tesztelni a Ghost of Tsushimát - ez volt ugye a negyedik PlayStation utolsó, tripla A kategóriájú játéka. Egyrészt kifejezetten jól sikerült, másrészt lehetett merengeni azon, hogy mennyire öreg vagyok, hiszen egy újabb generáció végét láttam. A további borongós gondolatokat inkább meghagyom másoknak, sokkal inkább koncentráljunk arra a tényre, hogy az úgynevezett rendezői változatok veszik át a terepet a sima Remastered kiadásoktól.

A kifejezés megváltoztatását egy kicsit megértem, hiszen a meglehetősen kevés, jól sikerült ráncfelvarrás mellett tonnányi digitális szemetet is a nyakunkba akasztottak, így variálni kellett az elnevezésen, különben a játékosok szeme akaratlanul is tikkelne. Szóval Director's Cut, ami köbö azt jelenti, hogy feljebb húzzák az FPS számot, csavarnak egyet a felbontáson (mi pedig eldönthetjük, melyiket preferáljuk,), valamint extra tartalmat pakolnak az anyagba.Tulajdonképp ez történt jelen tesztünk alanyánál, a Ghost of Tsushima Director's Cut esetében is: a grafikai körítés mellett optimalizálták a játékot a, valamint kapunk egy teljesen új bejárható területet, természetesen a hozzá dukáló sztorival, elsődleges és másodlagos feladatokkal, meg a többi hozadékkal.

Csak egy srác a páfrányaival

Mivel a mechanika meg a legtöbb dolog természetesen megegyezik az eredetiben látottakkal így olvassátok el nyugodtan korábbi tesztünket , abszolút mérvadó még most is. Oké, lássuk akkor, hogy mennyit fejlődött a külcsín, ami már alapvetően sem volt csúnya. Nos, jelenthetem, hogy még szebb lett, mint volt, bár ez inkább a részletek csiszolásán mutatkozik meg leginkább.Jin, valamint a főbb szereplők mimikája sokat fejlődött, de ugyanez elmondható a településekről, valamint alapos bug irtás szintén történt, mert nincsenek nagyon átlógások, beakadások, satöbbi.: volt, hogy órákon keresztül nem csináltam mást, csak barangoltam a napsütötte vagy eső áztatta tájakon. Tényleg szemkápráztató.Amikor villámlik és közeledik a vihar, olyan atmoszférát teremt az egész hősünk körül, hogy simán elhisszük még így Tv-n keresztül is, hogy ő tényleg Tsushima szelleme és jön bosszút állni. Ehhez egyébként nagyon sokat hozzátesz a joy. Teljesen máshogy rezeg a kezünkben, amikor mondjuk avarban lopakodunk, földúton futunk, vagy lovunkon vágtatunk. Persze a távolsági fegyverek esetén is működésbe lép a force feedback és eltérő mértékű erőt kell kifejtenünk a gombokra, típustól függően.

Ryuzo, ne bosszancsámá fel te is

A technikával korábban sem volt túl nagy gond, de itt aztán tényleg csak szőrszálhasogatni lehet, ráadásul az SSD-nek köszönhetően. Elég duva, hogy fast travel esetén mindenféle hókuszpók nélkül, szinte azonnal folytathatjuk a kalandot. Figyelő tekintetünk vessük Iki szigetére, ahol Jin újból összeakasztja bajszát a mongolokkal, többek között. Mindenféle spoiler elkerülése végett annyit mondanék erről a szegmensről, hogy, mint az eredetiben volt.Persze már ott is érezhető volt hősünk belső vívódása, ahogy próbálta tartani magát a szamuráj eszközökhöz és a bushido szellemiségéhez. A kiegészítőben viszont jobban elmélyítik ezt a tusát, ráadásul olyan aspektusból ismerhetjük meg főszereplőnket, ami nem biztos, hogy pozitív fényt vet rá, sőt. Viszont ettől kap nagyon mély személyiséget, ami személy szerint nekem nagyon tetszett. Természetesen nem csak a történetet gördíthetjük tovább, hanem kapunk viszonylag sok új opcionális tevékenységet is.Vannak közöttük ismerősek (haiku írás, misztikus sztorik felderítése), de kapunk újakat is, mint például egy íjászversenyt, különféle kardozós bajnokságokat. A legkirályabb azonban a vadállatok megszelídítése. Ekkor újfent előtérbe kerül a joy, és a, akik aztán különféle csecsebecsékkel látnak el minket.

Ki ne merjétek még egyszer mondani hogy Kasszás Erzsi!

Iki szigete persze lényegesen kisebb, mint Tsushima, nagyjából az egyharmadának felel meg, viszont legalább annyira változatos, mint amaz. A környezet hála a jó égnek úgyszintén szemkápráztató, bár talán egy picit túl hirtelen változik annak összetétele, de pont a határán van a jó ízlésnek (meg a természetességnek). Jófejség a Sucker Punch részéről, hogy, így azonnal nekivághatsz az új kalandnak - amennyiben újrakezdenéd az egészet, úgy a második fejezet elejéig kell elérned, hogy ki tudd választani a kiegészítő desztinációt.Természetesen a magyar felirat szintén maradt, amiért nagy köszönet a Sony-nak! Az áron lehet fanyalogni egy kicsit (különösen a meglehetősen borsos PS5 verzión), ugyanakkor rendkívül korrekt minőséget és mennyiséget kapunk a nem kevés pénzünkért cserébe. Persze külön is megvásárolható a kiegészítő, nem kell újra beruházni az egészre hozzá. Ajánlás tekintetében viszont nagyon egyszerű a helyzetem.

Na, úgyis itt az ősz, kell a profilkép csere

Amennyiben valamilyen oknál fogva kimaradt az életetből a Ghost of Tsushima, úgy azonnal szólítsd magadhoz ezt a nagyon komplett kiadást, a csalódás szinte kizárt. Ha teheted, inkább a nextgen variáns mellett tedd le a voksod, mert bőven fejlődött annyit (főleg külcsínben és a marha király DualSense támogatottságban), hogy megérje a plusz pénzt, de természetesen a lastgen változatnak sincs semmi oka a szégyenkezésre. Őszintén remélem, hogy lesz folytatása Jin Sakai történetének, mert egy nagyon eredeti és minőségi játék a GoT, a Director's Cuttal pedig még magasabbra tették azt a bizonyos lécet. És rókákat simogatni továbbra is elképesztően badass!