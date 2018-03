Frantics teszt

Frantics nem más, mint a legújabb üdvöske a Sony PlayLink partijátékok között. Emlékezhettek rá, hogy teszteltünk már pár ilyet, ezek voltak például a That's You vagy a Hidden Agenda. A mostani tesztalany inkább az előbbire emlékeztet, hangulatában pedig a kicsit régebbi Rayman Raving Rabbids című csoda ugorhat be. Ezekben a stuffokban felesleges bármiféle mélységet is keresnünk, a céljuk pusztán az, hogy ideig-óráig elszórakoztassanak egy kisebb társaságot, és hogy bárki könnyedén, gyors beletanulás után játszhassa őket. Nézzük, hogy teljesíti-e ezeket a követelményeket a Frantics

A legoptimálisabb felhasználása a dolognak tehát az, ha egy összejövetel alkalmával rántjuk elő, és csoportosan játszuk. Valójában, melyeket egy kedvesen fura, arisztokrata jegyekkel erősen bíró szerzet, Róka köt össze. Ő amolyan műsorvezető-szerű funkciót tölt be, nevét pedig onnan kapta, hogy egy róka. Nahát.Mielőtt hozzáfognánk, először is minden játékosnak le kell töltenie okostelefonjára a Frantics alkalmazást, és a PlayLink-címeknél már megszokott módon rá kell csatlakoznia konzol által generált hálózatra. Ha ez megtörtént, készítünk egy szelfit, és a program mindenkihez hozzárendel egy random állatkát, úgymond az avatarunkat. Ez már önmagában okot adhat egy kis röhögésre, hiszen a delikvensek Rókához hasonlóan elég viccesen néznek ki.

A végtelenbe és tovább!

Az egész procedúra nem tart tovább pár percnél, és már bele is csaphatunk a lecsóba.. Minden kör győztese kap egy koronát a kobakjára, amelyek az utolsó, minden eldöntő menetben életekként működnek, így értelemszerűen aki addig többet gyűjtött, annak nagyobb az esélye arra, hogy a végén a legnagyobb királynak nevezhesse magát.Hogy valami csavart is vigyünk a dolgok menetébe, mindenféle power-upokat gyűjtögethetünk, ezekkel ki-ki a maga vérmérséklete szerint vagy magát segíti, vagy a többiekkel tol ki. Elsősorban a már sok helyen látott lehetőségekre kell gondolnunk, úgy mint gyorsabb futás, az ellenfél lefagyasztása és hasonlók-mindig olyasvalami, ami jól beleillik az adott minijátékba.

Megjött a páratlan páros.

Róka szerepe, mint már említettük, legfőbbképpen a házigazda feladatainak ellátásában merül ki, de időnként nem átall túllépni ezen. Előfordul, hogy futballhuligán módjára érméket dobál a játéktére, sőt, néha még dinamitot is, amely ha ránk kerül, és nem adjuk gyorsan tovább valakinek, akkor game over, és lemondhatunk a koronáról.Mielőtt elfelejteném, megemlítem, hogy, ami nagyon sokat dob az egészen. Emlékszem, hogy a That's You esetében konkrétan kitértem arra, hogy sokaknak az angol nyelvűség még mindig problémát jelent. Nos, a Frantics esetében ezzel nem lesz gond, amiért hatalmas pacsi a készítőknek, és remélem, hogy folytatódik ez a tendencia a PlayLink-stuffoknál.

Kényelem, scotch, szánsájn.

A magyar nyelvűséghez -és megint csak Rókához- kapcsolódik a játék legnagyobb poénja is, mégpedig hogy. Ezt értsétek nyugodtan szó szerint, megszólal a telefon a kezünkben, és miután felvettük, Róka magyarul szól bele. Nagyot lehet rajta derülni, főleg először, amikor az ember még nem számít rá. (Ööö. hoppá, ezek szerint most lelőttem a poént, remélem nincs harag.)Persze az ilyen hívások alkalmával nem a meccs állásáról érdeklődik, és még csak nem is arra kér, hogy csendesebben vigadjunk, hanem valamilyen titkos küldetést ad. Ez is egy jó adalék a dologhoz, hiszen így valamilyen taktikát is alkalmunk nyílik vinni a játékunkba.Előfordult például, hogy a titkos misszióm az volt, hogy ha egy bizonyos vetélytársam nyer, akkor én is kapok koronát-eldönthettem tehát, hogy segítek-e neki, vagy igyekszek inkább a saját győzelmemre koncentrálni, esetleg mindkettő. Jelentem, sikerült a küldetés, vagányul meg is koronázták a zsiráfomat. Persze csak a csirke után.

Királyi elegancia lvl 99.

Jó-jó, de. Itt van például a Friendless Runner, ami talán a legegyszerűbb, csak futni kell és akadályokat átugrálni, majd elsőként beérni a célba. A Jet Pack Nut Job-ban, ahogy sejthető, jet pack-ok segítségével versenyzünk. A Chair Riots már kicsit érdekesebb, irodai székeken ülve kell kilőnünk magunkat úgy, hogy minél közelebb kerüljünk a céltábla középpontjához-gondoljatok csak a curlingre.A Trappy Field-ben csapdákat kell kikerülnünk, hogy megszerezzünk egy tál levest, amivel aztán vissza kell térnünk a célhoz. Végül pedig említsük meg személyes kedvencemet, ami a Parachuchu: állatkáink szabadesésben zuhannak, ejtőernyővel a hátukon, amiről mi dönthetjük el, hogy mikor nyissák ki. Feladatunk az, hogy mi érjünk földet elsőként, lehetőleg ne kilapított palacsinta formájában.

Nem csak közeleg, de már itt is van a tél.

Ami a külcsínt illeti, nem igazán lehet vele semmi különösebb gondunk., a környezet színes, jó ránézni, egy ilyen programnál ez a szint szerintem bőven megfelel. Irányítás-téren sincs okunk panaszra, könnyen megszokható, és ami még fontosabb, stabil a kapcsolat a konzol és a telefon között.Egyszer sem tapasztaltunk szétesést, reakció-késést, és más hasonló problémát sem. A hangok is körülbelül olyanok, mint ami a képeket nézve eszetekbe jut, nyilván mindenki látott már hasonlót. Elmondható, hogy a Frantics többnyire azt hozza, amit várunk tőle, ez pedig napjaink kiadványait ismerve (sajnos) nem is olyan kis szó.

A tojástojó verseny első helyezettje.

A végére azért megosztanám veletek a legnagyobb gondomat is az egésszel, ami nem más, mint hogy. A partik hangulatának jót tenne, ha idővel kialakulna egy versengés, mert az egyik játékos ebben jó, a másik abban, de ilyen nem lesz, mivelhogy a győzelem sajos sokkal inkább a szerencsén múlik, semmint az ügyességen.Ebből következik, hogy. Elképzelhető, hogy főleg rájuk is lett kalibrálva, de így nem ajánlható széles körben-még akor sem, ha amúgy tényleg megvannak a maga jó pillanatai. A That's You például ennél véleményem szerint jelentősen jobb, és ott a játékok jellegéből adódóan sokkal inkább elképzelhető, hogy sokadszorra is elő tudjuk majd venni.

Oké, de vajon hogy jutottak fel ide?

Nem mondható rossz próbálkozásnak a Frantics , viszont nem is lett jó, ami elsősorban a hamar lejáró úgymond szavatosságának és a kihívás teljes hiányának tudható be. Mellette szól a magyar nyelvű applikáció és a nagyon egyszerű irányítás, ezek pedig alkalmassá teszik a kicsi gamerek részére. Nekik tényleg merem is ajánlani, ráadásul. A partyjáték mint stílus újbóli elterjedése viszont örvendetes, várjuk a további darabokat is szeretettel-főleg magyar nyelven!