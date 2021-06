Final Fantasy VII Remake Intergrade teszt

A Final Fantasy VII Remake jött, látott és többé-kevésbé győzött. Elképesztően nagy elvárásoknak kellett megfelelnie, hiszen ha bármi balul sült volna el, mind a régi, mind pedig az új, hype vonatra felült játékosok ízekre szedték volna. Igen, többek között én is. Viszont apróbb döccenések ellenére nagyon stabilan hozta a magas pontszámokat és kicsit megnyugodva vártuk/várjuk türelemmel a folytatást.

Arra azért lehetett számítani, hogy az újgenerációs Sony masinára is be fog futni Cloud kalandja (túl nagy kihagyott ziccer lett volna) - amire viszont nem gondoltunk, hogy a technikai ráncfelvarrás mellett. Engedelmetekkel inkább az eltérésekre, valamint a DLC-re koncentrálnék, de ha valamiért kimaradt az eredeti teszt, akkor itt megtaláljátok Az összeg, amit ki kell csengetni a PS5 változatra, elsőre borsosnak tűnik, viszont a kiadó gondolt azokra is, akik külön szeretnék esetleg megvásárolni a ninjalány kalandjait, így egészen sok opciót kínálnak, pénztárcánk méretétől függően.

Haver, minden oké?

Amennyiben rendelkezünk az eredeti PS4-es kiadással, akkor a technikai upgrade teljesen ingyenes, kivéve ha lehúztuk magunknak PS+-ban, mert ebben az esetben sajnos ez nem kivitelezhető. A DLC-t természetesen külön is meg lehet vásárolni, viszont ha már alapból a PS5 variánsra ruházunk be, akkor nyilvánvalóan abban minden benne van.Még a mentéseinket, valamint az elért trófeákat is át tudjuk csempészni, ám kissé macerás a metodika. Figyelő tekintetünket vessük tehát a grafikai újdonságokra, már csak azért is, mert a hullámzó külcsín egy kérdéses pontja volt a tavaly megjelent iterációnak. Természetesen választhatunk a már megszokott Graphics/Performance mód között (én az utóbbival mentem a 60 FPS miatt),. Nem tűntek el teljesen, de tényleg nagyon minimális a várakozás.Ami ennél sokkal örvendetesebb, hogy az. Nem éri el természetesen egy natív PS5 játék szintjét, de azért látszik, hogy nem tetrisezéssel töltötték az időt a derék grafikusok. Néha azért még előkúsznak az alacsony felbontású textúrák, valamint a karakterek szájmozgása se tökéletes, de ezekkel már bőven együtt lehet élni. Összességében nem okoz csalódást a program, szóval gúd dzsáb.

Na, hát most miért menekültök?

Yuffie kalandját a főmenüből indíthatjuk, teljesen külön szegmenst kapott, ami az Episode INTERmission névre hallgat. Amikor kiderült, hogy a wutai lányka kapja a mellékzöngét, azért ráncoltam a homlokomat, mert egyrészt eléggé megosztó szereplő volt már annak idején is, másrészt ő csak egy opcionális karakter, ha visszaemlékeztek.Itt viszont, jobban megismervén a személyiségét, ami azért nem egyszerű. Egyrészről egy cserfes, meglehetősen sok gyerekes vonással rendelkező kamasz, akinek mindenről van véleménye, sokszor infantilis formában. Aztán ahogy haladunk előre a sztorijában, azért felsejlik a meglehetősen komoly énje, főleg akkor, amikor társával, Sononnal lamentálnak a háború okozta borzalmakról.Igen, itt fel fognak bukkanni olyan elemek, amik a mögöttes tartalom elolvasása nélkül azért a friss rajongókat szemöldök ráncolásra késztetheti, mert valószínűleg. Sőt, továbbmegyek: mivel az eredeti változatban Yuffie nem járt Midgarban, ezért az írók teljesen szabad kezet kaptak a szál kibontásában. Ebből többnyire jó és érdekes dolog esik ki, de azért nem minden esetben - poénokat nem fogok lelőni, szóval ennek megítélését rátok bíznám.

Te mész előre, én meg vissza a faluba

Kanyarodjunk rá a játékmenetre, mert néhány érdekességet azért rejt magában. Fontos leszögezni, hogy, szóval mielőtt tapasztalatlanul nekiesel ennek a résznek, érdemes legalább a nyolcadik-kilencedik fejezetig eljutni az alap variánsban. Yuffie alapvetően egy hatalmas dobócsillaggal küzd, amit nem csak közelharcnál tud bevetni. A háromszög lenyomásával ugyanis ellenlábasaihoz tudja ezt vágni, ő pedig átvált varázslatok használatára. Így villámsebesen fel tudja tolni a stagger-t a legtöbb ellenfélnél.A halálosztó eszközök tápolása illetve a matériák használata ugyanaz, mint volt. A csatákban Sonont nem tudjuk közvetlenül irányítani, de azért ha feltöltődik az ATB csíkja, a képességeit, valamint Limit Break-jét el tudjuk lőni. Ennél izgalmasabb, hogy az L2 benyomásával aktiválhatjuk egy olyan küzdőstílust, amikor hőseink egyszerre csapnak le az áldozatokra. Nyilván jó nagy sebzéseket lehet ezzel kiosztani, plusz a stagger mérce szintén hamar betelik, de cserébe nagyon belassulnak.Mindenesetre kifejezetten érdekesre sikerültek a harci elemek. Ahogy említettem, két fejezetet kapunk összesen, de nem kell megijedni, a tartalom (kiegészítőhöz képest) egészen korrekt. Az első rész inkább a, meg persze a legtöbb másodlagos tevékenységeket szintén itt abszolválhatjuk.

Milyen Norbi ápdét?

Kapunk egy új Summon-t, Ramuh-t, akit le kell vernünk egy VR misszió keretein belül - persze utána idézhetővé válik. Összegyűjthetünk hat plakátot, amik extra tárgyakhoz és figurákhoz juttatnak minket a. Ez egy tower defense jellegű időtöltés: kapunk három-három tornyot, maguktól masírozó egységeket, valamint két percet, hogy minél hamarabb leverjük ellenségünk épületeit.A harc kő-papír-olló rendszerben zajlik, tonnányi katonát meg bábút tudunk zsákmányolni, valamint saját szakállunkra is összerakhatunk különféle táblákat. Én alapvetően jól szórakoztam, mert pofonegyszerű beletanulni, de azért van benne kihívás dögivel, főleg amikor az uccsó két embert akarjuk leverni benne. A második chapter már abszolút cső jelleget ölt és érezhetően így közeledünk a végkifejlet felé.A játék egyébként, így az eredetiben megismert helyek nyolcvan százalékát fogjuk újra bejárni, amiért jár a morgás. Nekem szűk tíz óra volt az első végigjátszás, amiben megcsináltam mindent, amit lehet. Ez korrektnek mondható, ráadásul némi endgame kontent úgyszintén lesz majd - vannak fejlesztők/kiadók, akik a töredékét nem nyújtják az itt látottakhoz képest, de majdnem kétszer annyiért adják.

Ez a kép a szép ruha miatt került ide. Nyilván.

Szóval összességében egy remek kiadás lett PS5-re is az FFVII Remake Intergrade. Összeszedettebb a külcsín, technikailag sokkal stabilabb, valamint Yuffie kalandja szintén üde színfolt. Persze morogni lehet, mert a grafikán kívüli hibák azért megmaradtak, illetve a ninjacsajszi sztorijában vannak oda nem illő, gyenge történeti részek, cserébe már most mélyítik az egész univerzumot.A nagyon magas pontszám abszolút indokolt, mindenkit a frissítésre, vásárlásra bíztatok. Ezek után meg jöhet a tűkön ülés, hogy a folytatásról mikor hallunk valamilyen érdemleges infót - mert Cloud újgenerációs kalandjára abszolút figyelni kell.