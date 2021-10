FIFA 22 teszt

A Fifa és a Pro Evolution Soccer évek óta vad háborúban álltak egymással az első számú futballvideojáték címéért. Aztán eljött az ide év, és hirtelen minden megváltozott; a PES-t átnevezték eFootball-ra, és ingyenesen ki is adták; milyen jól tették. Megjelenését követően a játék enyhe 92%-os negatív rátával lett minősítve Steam-en, úgyhogy a versenyt idén a Fifa nyerte, ám nem csupán azért, mert jobb, mint az eFootball.

A minden évben óraműpontossággal megjelenő Fifa sosem tudott igazán nagy újításokkal előállni évről évre. Elvégre egy esztendő alatt feldolgozni az új fociszezont és még újdonságokkal is felvértezni a jól működő motort nem kis feladat. Úgyhogy ne érjen meglepetésként minket, hogy a FIFA 22 sok aspektusában hasonlít az elődjére. Ám szerencsére idénA "Hyper Motion" technológia segítségével a Fifa legújabb iterációjában a játékosok mozgása sokkal élethűbben fest, egy-két kivételt leszámítva. A készítők. Ez állítólag az újgenerációs konzolokon, illetve a PC-n jön ki igazán jól. Mindez nagyon szépen és jól hangzik, ám a végeredmény annyira nem sikerült jól, mint ahogyan azt beharangozták.

A 4000 új animáció egyik kimelekedő példája: a vetődő döglött hattyú mozdulat.

Nem azt mondom, hogy nem működik, mert tény és való, játékosok mozgása igencsak élethűen néz ki. A fordulásoknál, a különféle passzoknál és a lövéseknél zökkenőmentes átmeneteket láthatunk futásból mozdulatba, azonban a játék így is tudott mókás jeleneteket produkálni. Például könnyű a karaktereket egyhelyben totyogáson kapni, illetve néhány kapus is produkált érdekes kézmozdulattal megáldott vetődést. Abba meg inkább ne menjünk bele, hogy a közönség, illetve az általuk lengetett zászlók milyen animációkkal lettek... khm "megáldva".No, de sebaj, amit leginkább a pályák részletgazdagságán lehetet tetten érni, no meg a játékosok elfogadható kinézetén. Csodákra azért itt se számítsunk; ismét a közönségre pillantanék, illetve az edzőkre, akik nagyjából ugyanolyan fejjel és testfelépítéssel rendelkeznek, még azok is, akiknek van valós profilképük beállítva. Rájuk már nem akarták a technológiát pazarolni? Érthetetlen.Azonban, végső soron, a látványvilág és az animációk hozzák azt, ami elvárható egy újgenerációs Fifától;. Le kell szögeznem, hogy most kizárólag a billentyűzettel és egérrel történő kontrolt fogom bemutatni. A gamepad-ot használó játékosok átugorhatják eme szekciót. Persze nem fogom elmondani, hogy meddig kell ugraniuk, hehehe, úgyhogy jó szórakozást a négy bekezdésen át tartó szitkozódáshoz... khm basszus...

Óóóó labdaaaaaaaa hemmmmm, ja basszus, labda.

Szóval lássuk az alapokat: az egér ide-oda húzogatásával mozgatjuk az éppen kijelölt játékost; kivéve Voltában, ahol a "wasd"-t kell használni egy-két árkád játékmódnál, melyeknél nem lényeges a lövés, egyedül a mozgatás. Khm... a Voltáról kicsit részletesebben később. Jobb egérgombbal laposat passzolunk, ballal pedig ellőjük a szerencsétlen labdát. Az irány attól függ, merre húzzuk az egeret (a kurzor mutatja a célkeresztet), és itt rohanunk bele az első gondba: célzás közben, mivel a rágcsálót az egyik irányba húztuk,Ez meccsek közben nem fog annyira kijönni, inkább edzésgyakorlatoknál, mint például a passzolós feladatok esetében. Például az egyik ilyennél mozgó játékosoknak kell a labdát egy bizonyos módon átpasszolnunk, mi pedig nem szaladhatunk ki az önkényesen lerakott körből. Azonban célozni az egér elhúzásával kell, és hiába rántom vissza szegény vadállatot gombnyomás után, és mutatok a következő játékosra, akinek passzolni szeretnék, emberkém sokszor nem fogta ezt fel, és kirohant a körből, értékes másodperceket veszítve így.Aztán ott vannak a különféle rúgások és "skill" technikák, melyek gyakorta a megtévesztésig hasonlítanak egymásra, feltéve, ha működnek. Az egyszerű dolgok mentek: az "a" lenyomására ugyancsak passzolunk, mintha a jobb egérgombot csaptuk volna agyon, az "s"-el íves lövést váltunk ki emberünkből, ezek után pedig jönnek a végtelen kombinációi a billentyűknek. A, melyeket le kellett írnom, annyi volt belőlük.

Ha nem szeret minket eléggé az edző, akkor gond nélkül a cserepadról nézzük a maccs nagy részét.

Egy lapot telefirkáltam és még így sem tudtam feljegyezni az összeset, ráadásul jópár trükk vagy egyáltalán nem működött, vagy ugyanolyan hatást produkált, mint egy másik mozdulat. A "Skill" technikák pedig végképp elvették a kedvem a túl sok kísérletezéstől, ugyanis azok előidézéséhez a középső egérgombot kellett lenyomni a megfelelő billentyűkombinációval egyetemben. És az esetek 80%-ában nem működtek. Pedig roppant érdekes trükköket lehet így végrehajtani.Sebaj, még komplikált trükkök nélkül is szórakoztató a játékmenet, melynek több része is kapott érdekes újításokat az elődhöz képest. A karrier mód kissé átalakult, és bár a struktúra nem változott sokat,. Mostantól, ha saját játékost kreálunk, akkor nem lesz azonnal biztosított helyünk a csapatban, hanem le kell nyűgöznünk a menedzsert különféle meccscélok elérésével és az edzések magas szintű teljesítésével.A meccsek közben kapott feladatok dinamikusan változnak, de a legtöbb esetben el kell érnünk emberünkkel egy bizonyos teljesítményszintet egy meccsen, gólt kell rúgnunk, segítenünk kell egy gólban, vagy egy adott százalékot el kell elérnie a csapatunk labdabirtoklásának, többek között. Nem túl macerás egyik se, azonban sokszor saját játékosunkat kell ezekhez irányítanunk, nem vehetjük át az egész csapat felett a kontrolt, mert akkor emberkénk hajlamos elhanyagolni a kötelezettségeit.

Klaviatúrán a Volta módban megváltozik az irányítás.

Ezen feladatok teljesítéséért nem csak megbecsülés járhat az edzőtől, de még tapasztalati pont is. Egy igencsak részletes. Emberünk rengeteg adottságát így tudjuk igazán kiemelkedő magaslatokba vinni, és mivel bármikor megváltoztathatjuk a muksónk pozícióját a csapatban, rendkívül flexibilisen formálhatjuk a fejlődését. Bár XP-t biztosan edzésekkel tudunk szerezni.Háromszor tudunk egy héten tréningen részt venni, melyet egyszerre kell lejátszanunk. A tervet mi állítjuk össze rengeteg opcióból; passzolás, labdavezetés, lövés, védekezés, pozícionálás és a többi. A játék segítőkészen megjelöli, hogy mely tervek milyen nehezek, bár ez nem tükrözi a valóságot. Az irányítás és a technikák kiszámíthatatlan mivolta miatt. Sebaj, ha át akarjuk ezt a részt ugrani, akkor automatikusan lezavarhatjuk, és ilyenkor az értékelésünk meg fog egyezni az edzés legmagasabb, már teljesített osztályzatával., bár az alacsonyabb nehézségi szinteken ez nem fog feltűnni, talán nem véletlenül. A kapusoknál látható a markáns fejlődés, ugyanis mindig a kapu és közénk állnak (mert ez a dolguk, köszönjünk kapitány) és nem restek ránk rohanni. Offenzívájukat nem könnyű lekezelni, egyedül gyors irányváltoztatással és csel lövésekkel lehet megetetni szegény kapust, és akkor sem mindig.

János, ne most rakjál le tojást, inkább mosd le a kamerát, mert tiszta piros folt a pálya... wat?

Ez általában edzéseken problémás, olyanoknál, mikor egy az egy ellen kell legyűrni a kapuk mesterét, azonban meccseken a hosszú lövésekkel és az úgynevezett "finesse" rúgásokkal továbbra sem tud sokat kezdeni az őrző. Ezért jó, ha van egy koordinált védelem, amit érdemes magunknak kezelnünk, gyors játékosváltogatásokkal, illetve mozgató utasításokkal, hisz az AI nem rossz, de azért továbbra is vannak hiányosságai.A szerepjátékos extra mellett, megjelenik, mint másik újdonság, a saját klubunk létrehozásának a lehetősége is, ami ugyan egy aranyos ötlet, azonban kétlem, hogy sokan élni fognak vele, mivel érdekesebb már egy meglévő klubnak a pátyolgatása. Ezt önmagamból kiindulva tudnám megmagyarázni: inkább irányítok ismerős profilképpel ellátott bábúkat, semmint anélkülieket.A Volta szerelmeseinek rossz hírünk van, ez a típus nem kapott túl sok extrát, sőt, a sztori módot teljesen ki is vették belőle, ám helyette tulajdonképpen szuperhősöket csinálhatunk focistáinkból, emberfeletti gyorsasággal, rúgó- és leszerelő képességekkel. Ezen kívül kapunk itt is egy új opciót, a Volta Arcade-et, ahol mindenféle érdekes partijáték keretei között gyűjtögethetünk tapasztalati pontokat és gyakorlatot. Ez egy rendkívül jó adalék, ugyanis végre kiszakadva a focipálya kötelékei közül történik a móka. Kár, hogy ez az árkád csupán hétvégente érhető el.

A tréning minijátékok szórakoztatók, mikor nem röhejesen nehezek.

Mint ahogy már fent említettem, ebben a játékmódban. Az egér megy a levesbe és a "wasd"-vel szaladgálunk ide-oda, illetve a billentyűzet közepén található gombokkal fogunk tudni cselezni és lőni. Mivel nincs olyan sok technika a Voltában, mint a sima meccseken, ráadásul az egér helyett az ösztönünkkel kell céloznunk, kontrol terén sokkal jobban élveztem ezeket a partikat, mint a Karrier/Multi-féle mérkőzéseket. Jó, hát öregszem, aranyhal agyam képtelen megjegyezni három-négy billentyűs kombókat, melyek attól függően hajlandóak működni, hogy mennyire hangosan anyázok., melynek a FUT megszállottjai nem fognak örülni, de most komolyan azt vártuk, hogy az EA kidobja az egyik legnagyobb aranytojást tojó tyúkját az ablakon? Nem, de legalább egy kicsit elviselhetőbbé alakították a rendszert a free-to-play játékosoknak. Például "Checkpoint"-okat raktak be, hogy megfogják a Division Rivals-ben a divíziók közötti ugrabugrálást, új feladatok is megjelennek, még több jutalomszerzési lehetőséget nyújtva így, illetve naponta egyszer belenézhetünk külön megjelölt csomagokba, hogy lássuk, mit tartalmaznak még vásárlás előtt.Minden hibája ellenére a FIFA 22 továbbra is az egyik, ha nem a legjobb futballjáték, ami jelenleg elérhető a piacon. A karriermód rendkívül addiktív, a Volta kikapcsoló, laza partikkal vár, illetve az online mérkőzésekkel és a FUT-tal is el lehet vesztegetni heteket az életünkből. A menedzseri része a játéknak továbbra sem valami kiemelkedő, de az ilyen aspirációval megáldott játékosoknak ott a Football Manager. Mondjuk, a Fifához hasonlóan, az a franchise sem viszi túlzásba a változtatásokat évről évre, de az biztos, hogy milliószor összetettebb, mint az itt található variáns.