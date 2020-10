Fifa 21 teszt

Alapvetően szeretem a focit, ugyanakkor azt túlzás lenne állítani, hogy minden este Mezőkövesd mezben fekszem le aludni, valamint a fürdőszobámban sincs Eden Hazardos poszter, hogy reggelente belőle gyűjtsek motivációt fogmosás közben. A válogatott meccseket követem, a klubcsapatokat egyáltalán nem, de ettől még nagyon örültem a Fradi sikerének, természetesen szorítani is fogok nekik a BL csoportmeccseken. A hozzánk beérkezett PES és Fifa példányokkal kivétel nélkül játszom valamennyit, de sajnos az utóbbi időben még a megszokottnál is kevesebb energiát fektettek drága fejlesztőink a fejlesztésekbe.

Amiért egy kicsit tisztelni tudom idén a Pro Evo-t az az, hogy végre belátták, nem megy ez az évenkénti dolog. Azon kívül, hogy frissítik a rostert valamint az adott évnek megfelelően hozzák le a Bajnokok Ligáját és a többi nagyobb versenyt, egyszerűen képtelenség folyamatosan megújulni, a parasztvakításnak meg egyszer véget kellett vetni.Ezért ők idén egy digitálisan elérhető, úgynevezett Season Update mellett tették le a voksukat, ami szerintem teljesen korrekt dolog. Jelen tesztalanyunk, a FIFA 21 viszont maradt a jól bevált úton - már tavaly is rezgett azért a léc, viszont idén, ami miatt tényleg kinyílik a bicska az ember zsebében.Ha visszaemlékeztek, már az előzetesek sem voltak túl meggyőzőek, sem design sem pedig gameplay téren. Ez sajnos abszolút be is igazolódott. Mielőtt nagyon elkezdeném bántani a játékot, azt azért szögezzük le, hogyha idén is focis élményre vágysz, akkor nagyon nem tudsz mellényúlni, mivel alapvetően

Itt még minden békés

A probléma ott kezdődik, hogy tulajdonképpen semmivel sem több, mint a tavalyi, ami pedig dettó megegyzezik a 19-el. A főmenü első blikkre kicsit kaotikusnak tűnhet (főleg annak, aki most ismerkedik a sorozattal), de azért egy idő után el lehet benne igazodni. Mindenképp a tutorial részt vegyük végig először, hiszen a játékmechanika finomságait itt tudjuk valamennyire begyakorolni.Legnagyobb bánatunkra a The Journey- tudjátok, ez volt a Fifa kampány módja. Tudom, hogy baromi messze volt a tökéletesetől, de engem alapvetően szórakoztatott. A Volta, azaz kispályás foci hivatott ezt pótolni. Itt 3v3 vagy 5v5 meccseket tudunk vívni amolyan Fifa Street light-szerűen.Valamicske történet dukál hozzá: derék brigádunkkal szeretnénk kieszközölni, hogy a Kaká által szervezett torna döntőjén alanyi jogon részt vehessünk. Ehhez azonban néhány csapatot meg kell vernünk, így játszunk majd meccset Párizs utcáin, Ausztrália partjain, például. A "selejtezőkben" igazából csak egy meccset kell megnyernünk, de teljesíthetünk, amik kimaxolásával új kiegészítőkhöz juthatunk.

Jó lövés. Bedobás.

Igen, jól gondoljátok, teljes csapatunk olyan gúnyába öltöztethetjük, amilyenbe szeretnénk. Ha végigvertünk mindenkit, akkor maradnak az online meccsek meg a különféle kihívások, ahol akár Mbappét is megnyerhetjük magunknak. A gond ezzel az egésszel az, hogy nincsenek extra mozdulatok vagy cselek, hiányzik belőle a Fifa Street jó értelembe vett őrültsége.Pár órát azért el lehet tölteni benne, de ahogy tavaly, úgy idén is inkább. A karrier mód kísértetiesen hasonlít az eddigiekhez, de azért néhány apróságban el fog térni attól, bár ezek úgyszintén nem számottevőek. Karakterünk fejlődését jobban nyomon követhetjük, a riporterek részletgazdagabban számolnak be az aktuális meccsről, szóval ilyenekre gondoljatok.Természetesen az online játszható ligák és eventek is megtalálhatóak, viszont amire a leginkább kíváncsi mindenki évről évre, az a Fifa Ultimate Team, lánykori nevén FUT. Ennek lényege (kicsit sarkítva), hogy egy innen-onnan összerántott kompániával kell mérkőzéseket nyerünk a különféle módokban, aztán egyre jobb kártyákat nyerjünk, amiken természetesen legendás játékosok is helyet kaptak.

Mintha beszűkült volna a tér

Valahogy sosem tudott megfogni ez a rész, viszont a streamerek imádják, meg valószínűleg még milliók, szóval úgyszintén kapott némi ráncfelvarrást. A begyűjtött trófeákat tudjuk rendezgetni stadionunkban, amit egyébként pimpelhetünk is, ha ahhoz van kedvünk. Nyilván maradt a mikrotranzakció: ha nincs agyunk összegrindolni a jobb játékosokat,Ugye a PES vs Fifa tulajdonképpen mindig arról szólt, hogy már-már szimulációra hajazó részletességű játékmenet versus a könnyed, árkádosabb, viszont elképesztően valósághű, libabőrt okozó hangulat. Eredeti licenszekkel. Idén viszont porszem került a rendszerbe, ugyanis a Serie A csapatai közülbizonyos szerződéses problémák miatt. Szóval kedves futballszerető, ha a Juventus vagy az A.S Roma a kedvenc csapatod, akkor bizony ráncolhatod szemöldököd.De ugyanez elmondható a Bajnokok Ligájáról. Ugyan az összes látványelem és zene a helyén van, viszont valahogy sántít az idei kiírás. Nem tudom, mi lehet a háttérben: azt még el tudom fogadni, hogy a csoportokat majdhogynem random sorsolja, viszont az nagyon fáj, hogy az ezen a szinten kiscsapatnak számító klubok, például a Ferencváros,. Szóval, ha azt gondoltad, majd te, személyesen végigvered a világot Sergei Rebrov csapatával, akkor van egy rossz hírem.

Még a biztonsági kamera sem tudta felvenni a gólomat

Nyilván ez a világ egy nagyon pici szegletének probléma, de azért szerintem kicsiny országunkban ennek sokan örültek volna. A játékmenet sajnálatos módon szinte alig változott - ezt a mondatot kiemelhettem volna a 19-es cikkből. Persze apróbb helyreigazítások azért évről évre előkerülnek, de a kapusok sokszor teljesen életszerűtlenül viselkednek, a nagyobb sztárokat még mindig kutya nehéz szerelni ha olyanjuk van, valamint társaink intelligenciája sem éri el az elfogadhatót. A gond azzal van, hogy ezeket minden Fifa cikkben leírtuk már, mégsem történt szignifikáns változás.Amire továbbra sem lehet követ vetni, az a körítés. No nem feltétlenül a nyers grafikára gondolok, mert bizony a Frostbite engineés a közeli képeken már nem túl rózsás az összkép, bár még az igénytelentől is messze van. Futballistáink mozgása korrekt, bár az animációk az én szememnek életszerűbbek a konkurenciánál.A sebesség ellenben kiváló: ha egy jobb csapattal játszol és felpörgeted a tempót, akkor bizony nagyot lehet vigyorogni. A stadionok, hanghatások, morajok, zenék, dumálások mind elképesztően sokat adnak hozzá és ebben szerintem a mai napig verhetetlen ez a széria. Ahogy a játékosok jönnek a kijáróból vagy a meccsek közbeni bevágások is remekül sikeredtek.

Nos, ez sok kommentárt nem igényel

Egyetlen szerencséje van az EA-nek, ami pedig a generáció váltáshoz köthető. Érkeznek az új gépek extra erőforrásokkal, így mindenki kíváncsian várja,. Az értékelés önmagában nem rossz, bőven átlag feletti, ami annak köszönhető, hogy az élmény, amit nyújt, alapvetően rendben van, főleg akkor, ha mondjuk három-négy részt kihagytál.Viszont nem lehet tovább a homokba dugni a fejünket: egészen nevetséges, hogy mit próbálnak meg beadni a fogékony közönségnek. Változás kell, az biztos. Szerintem itt is be kéne látni, hogy ez a modell egy sportjáték esetében már egyszerűen nem működik, így valami mást kéne kitalálni. Igen, a PES iránya mindenképp felhasználóbarát. A kérdés persze az, hogy a redwood-i cég hajlandó-e beállni a sorba, vagy maradnak ennél az iránynál. Jövőre kiderül.