FIFA 20 teszt

Nemrég azon örömködtem, hogy elrajtolt a futballszezon, sőt, megérkezett az év első nagy focijátéka is. Lám, nem kellett sokat várni, és kezem közé került a még mindig népszerűbb nagytesó, a csilli-villi FIFA 20 is. Belevetettem hát magam, és bár talán sejthető, hogy forradalmi változtatásokat az idén sem kapunk, egy teljesen új játékmód megjelenése mégis okot ad a lelkesedésre.

Csapjunk is egyből a közepébe, és tárgyaljuk ki ezt az új módot, úgyis mindenkit az érdekel igazán. A neve Volta, és a korántsem tökéletes, de mégis rendkívül szórakoztató The Journey helyére érkezik amolyan cserejátékosként. Ha anno hozzám hasonlóan belekóstoltatok a külön címekként vesztegetett FIFA Street-stuffokba, akkor máris tudhatjátok, hogy miről is van szó.Hihetetlen, már-már. Azt hiszem, nem kell ecsetelnem, hogy egy futsal-meccs vagy egy parkolóházban rendezett csörte három fős csapatokkal mennyire üdítően hat a már évek óta megszokott nagypályás derbikhez képest. Nem csak a környezet más, az egész játékmenet teljesen megváltozik, kiváltképp, ha mondjuk fallal körbevett pályán toljuk, és sosincs kinn a labda. A trükköket elsőre nehéz lesz betanulni, még nehezebb jól alkalmazni, de idővel olyan profik lehetünk, hogy az csak na.Maga a Volta is többféle lehetőségből tevődik össze. Választhatunk sima barátságos meccseket, ahol beállítjuk a csapatok létszámát, a helyszínt és már csapathatjuk is, de szerencsére. Rendes, korrekt street-focis történetet kapunk, ami nyilván ugyanolyan rágógumi, mint a The Journey volt, de épp ezért pont annyira fun is. Az egyetlen problémám az, hogy kissé sok és hosszú benne az átvezető, de ez másnak lehet, hogy épp tetszeni fog.

A nagy ember nagy lövése.

Ahogy haladunk, úgy tanulunk meg egyre több látványos skillt, és leszünk egyre profibbak., ahova idővel szintén egyre komolyabb spílereket tudunk meginvitálni. Mint tudjuk, egy igazi focistának nagyon fontos a séró, a tetkó meg a ruhák, úgyhogy természetesen ezekből is jókora választék áll majd rendelkezésre.Őszintén szólva időnk nagy részét valószínűleg továbbra is a hagyományos pályákon töltjük majd, de mindenképp óriási öröm, hogy végre van egyéb lehetőségünk is, méghozzá rendesen kidolgozva. Persze sikerülhet bármilyen jól az új mód, ha maga a klasszikus futball és játékélmény nem működik, akkor megette a fene az egészet. A továbbiakban foglalkozzunk is azzal, hogy min sikerült avagy nem sikerült fejleszteni a tavalyi kiadáshoz képest.Ha mondjuk a játék kezdetén elindítunk egy barátságos meccset, az új mezeket leszámítva. A mérkőzés kezdetén az animációk, a kommentátorok bevezetői mind-mind nagyon ismerősek, de amint elkezdődik a tényleges játék, szerencsére rögtön szembetűnnek bizonyos kisebb-nagyobb módosítások.

Ne feledjétek, meccs után gulyásparti!

Az első és talán legnagyobb ilyen változás a sebességnél keresendő. Örömmel tapasztaltam, hogy a dinamika, illetve pontosabban a dinamikára való lehetőség nagyban függ attól, hogy épp melyik csapatot irányítjuk. Ha a Manchester City vagy a Liverpool színeiben lépünk pályára, és valóban igyekszünk a gyorsaságra, akkor szinte mintha feljebb tekertük volna a sebességet a beállításoknál.Egészen biztosan sokan éltetek át olyan jeleneteket korábbi FIFA-meccsek közben, hogy egy elvileg villámléptű játékost simán lefut egy köztudottan lassú védő. Mondjuk Gareth Bale-t Phil Jones, vagy Grant Hanley, hogy egy kevésbé ismert spílert is megemlítsünk. Már tavaly is történtek lépések a helyes irányba, de az idén végre teljesen beérni látszik a dolog.. Ugyanez igaz a fizikumra is, érezhető és jól ki is használható például Harry Maguire vagy a Newcastle-fanként általam sokat használt Andy Carroll robusztus alkata. Mi lenne még, ha itt lenne Böde Dani?

Középre nagy erővel, az mindig beválik.

Gargameth kiegészítése:



PC-n is volt lehetőségünk megízlelni tesztalanyunkat, de minimális különbséget tapasztaltunk ez és a PS4-es verzió között. Az irányítás semmit sem változott a legutóbbi iteráció óta, ha a billentyűzetet nézzük, de néhány parancs a kontrollereken átalakult, így ne lepődjünk meg, ha például az RT+LT kombóból fakadó cselezés most már csupán az LB és a bal "joystick" keverésére aktiválódik, továbbá ne feledjük, hogy a VOLTA mód újabb, mód specifikus technikákkal is bővítette az arzenált.



Grafika szempontjából nincs aggodalomra ok, ugyanis ha a FIFA 19 elfutott a gépünkön, akkor a 20 is el fog, mivel egyedül a processzorterhelés nőtt az új játékkal, a videokártya követelmény viszont csökkent. Nem mintha az előd annyira megizzasztotta volna az akár több éves gépeket is, de legalább jó hír, hogy nem kell teljes hardvercserét eszközölni azért, hogy naprakészen tarthassuk a FIFA kollekciónkat.

A labda fizikája szintén átesett némi ráncfelvarráson. Jelentősen könnyebbnek érződik, mint az elmúlt pár évben, egyértelműen közelebb került a valóságoshoz, vagy úgy is mondhatjuk, hogy a rivális játékhoz . Ez és a már kitárgyalt sebesség-dolog vitathatatlan előrelépés, és a játékmenetet érintő változásoknak még nem is értünk a végére. Újragondolták az eddig félresikerült pontrúgás-rendszert is, és szerencsére ott is sikerült jó irányba elmozdulni, bár biztosan lesz, akinek nem jön be.

Salakpálya, 5v5, tisztára, mint anno általánosban.

Egész kis. Elsőre megijedtem, hogy gyerekesen könnyűre vették a figurát. Látszólag ugyanis csak annyi a dolgunk, hogy beállítsuk a kurzort oda, ahová, küldeni szeretnénk a labdát, és már repkednek is a Szoboszlai-féle gólok. A hangsúlyt helyezzétek nyugodtan a "látszólag"-szóra, természetesen a helyzet azért nem ilyen egyszerű.Figyelembe kell vennünk a lövés erejét, esetlegesen a csavarás mértékét és egyik fő faktorként a rúgó játékos képességeit is. Ha jól emlékszem, valamikor a 2005-ös FIFA környékén már láttunk hasonló megoldást, tényleg meg kell szokni, de szerintem működőképesebb az eddigieknél.Ha nem épp a Voltát nyüstöljük, akkor nagy valószínűséggel, úgyhogy térjünk rá ezekre is. Előbbihez évek óta szinte hozzá sem nyúltak, most igen, más kérdés, hogy szükség volt-e rá, de nézzük először a pozitívumokat. Maga a prezentáció a FIFA-hoz illően hibátlan, óriási előny, hogy a valós ligákat és csapatokat láthatjuk viszont.

Torghelle onnan is tudna gólt lőni.

Az egyik fő újítás, hogy, a másik pedig, hogy a korábbiaknál nagyobb fókusz kerül a csapat moráljára. A Team Management-résznél már megszokhattuk a kis szmájlikat, amelyek mutatják a játékosok aktuális kedélyállapotát. Eddig ez főleg az alapján változott, hogy az illető mennyit és hogyan játszik, mostantól már befolyásolhatjuk a nyilatkozatainkkal is. Egyrészt a magyar edzőktől már tudjuk, hogy a nyilatkozattétel nem mindig jó ötlet, másrészt meg a megvalósítás sem sikerült tökéletesre.Általunk kiválasztott, a játékosok pedig ezekre reagálnak. Ezzel a fő baj az, hogy végtelenül egyszerű előre látni a mondataink következményeit, ezen a ponton pedig nagyjából értelmét is veszti a dolog. Mondanom sem kell, hogy edzői avatarunk továbbra is néma levente, tehát az interjúknál is csak bólogat csendben, akárcsak a tárgyalós jeleneteknél.Ezek a videók sohasem voltak a szívem csücskei, és itt csak több lett belőlük, szóval még azzal is beljebb lennénk, ha simán hagyják az egészet a régiben.

Túl sok millió egy képen.

Térjünk rá sokak kedvencére, az Ultimate Team-re. A tavalyihoz képest jóval, de ez véleményem szerint nem nevezhető igazi fejlődésnek. Néhány új testre szabhatósági lehetőséget is kapunk, meg pár apróságot, de az igazság az, hogy ha eddig nem győzött meg az UT, akkor nem most fogtok felugrani a hajóra. Akinek meg eddig tetszett, annak továbbra is fog, ennél a sorozatnál ez már csak így megy.. Sok csapat és játékos van benne, szórakoztató, és pont olyan addiktív, amilyen mindig is volt. A Volta módot a gyors és szórakoztató meccseivel örömmel üdvözöljük, a többi pedig ugyan nem változott sokat, de a fociszerető közönség FIFA-t preferáló rétege valószínűleg így is beruház majd rá. Úgy gondolom, hogy nem is fogják megbánni, hisz focijáték mindenképp kell a polcra, nem igaz?