Far Cry New Dawn teszt

Nagyon úgy fest, hogy az Ubisoft megpróbálja még az utolsó szuszt is kipréselni a Far Cry ötödik részéből. Az alapjátékot eléggé karmoltam, nálam sokkal jobban betalált, mint teszem azt, a negyedik epizód. Utána érkezett ugye a három teljesen eltérő képi világot és eseményeket bemutató DLC-csomag, amik finoman szólva is megosztóra sikeredtek. Most pedig itt hever virtuális énem előtt a Hope megye sztoriját lezáró(?) fejezet, ami a New Dawn nevet kapta a keresztségben. Vajon megéri a meglehetősen borsos felárat, vagy csak egy újabb rókabőr?

Ha egy tesztet az értékelőben virító szám megnézésével kezditek, akkor a bevezetőben feltett kérdésre a válasz egy abszolút nem. Amennyiben inkább az olvasást preferáljátok elsőként, akkor látni fogjátok, hogy nem ennyire egyszerű a helyzet, hiszen rendelkezik számos erénnyel tesztalanyunk, de ugyanakkor erősen megkérdőjelezhető a létjogosultsága is,Mielőtt még elmerülnénk az eseményekben, szeretném felhívni azon olvasók figyelmét, akik nem abszolválták az ötödik részt: sajnos kénytelen vagyok spoilereket ellőni belőle, mivel direkt folytatásról van szó, így nyugodtan ugorjatok pár bekezdést, ha ez zavaró lenne.

Jól van na, csak egy zsemlyét loptam! Pálinkával

Szóval 17 évvel járunk az FC5 után. Miután a drága Seed család sikeresen atomot dobott egész Hope megyére, ezért az emberek kénytelenek voltak bunkerekbe menekülni. Amint újra kimerészkedtek a szabadba, természetesen egy megváltozott látképpel szembesültek. Kiderült, hogy egészen sokan túlélték az eseményeket, így csapatokba verődve elkezdték újra felépíteni környezetüket. Telt-múlt az idő, túlzottan békésen és borítékolható volt, hogy előbb-utóbb valami történni fog. Így is lett, megérkezettMickey és Lou, az afro-amerikai ikerpár a vezetőjük és egyetlen céljuk van: elpusztítani minden ellenállást és vasmarokkal uralni a területet.Itt jövünk a képbe mi. Szerény személyünk egy Rush nevű alak első embere, aki pedig megpróbálja rendbe tenni a lerombolt területeket. Prosperity lakói a segítségünket kérték, így érkeztünk meg vonaton a gyönyörűséges Hope Countyba. Pár dolgot azonban benéztünk, így érkezésünk hamarosan menekülésbe csap át. Az ikrek elrabolják Rush-t, mi meg ott állunk letolt gatyával meg egy marék felkelővel. A feladat nyilván egyértelmű:Ez lenne tehát az alap felállás, de már itt több sebből vérzik az egész. Nyilván senki sem vár el egy ilyen címtől eposzi mélységeket, de sajnos a főszereplők még az FC5 szintjét sem érik el, sőt, tulajdonképp minden "fordulatot" előre tudni fogunk.

Az IKEA legújabb, Skröppingkök kollekciója

Az igazán nagy gond inkább a környezettel van: olyan gyönyörűen virágzik és él minden, hogy öröm nézni. A patakok, folyók kristálytiszták, az erdők vidáman zöldellenek. Oké, van egy-két fura szemű állat, meg túlzottan rózsaszín növény, és persze az épületek úgyszintén elpusztultak nagyobb részt, de meg nem mondanánk amúgy, hogy itt atom pusztított. Értem én, hogy fikció meg minden, de azért ezt vehették volna komolyabbra, komorabbra is. Technikailag úgyszintén nem túl rózsás a szitu. Ugyan az anyag összességében nem fest rosszul,elég erősen. Mikre gondolok?Az átlógások, falba ragadások teljesen megszokottak, szinte szót sem érdemelnek. Amikor járművet vezetünk és nekimegyünk bárminek, csak imádkozni tudunk, hogy ne ragadjunk bele az adott tereptárgyba. Amikor csáklyánkat használjuk valamilyen magaslati pont eléréshez, úgyszintén fohászkodnunk kell a mindenhatóhoz, mert elég sűrűn elmerülünk derékig egy villanypóznába vagy falba. De a kedvencem akkor is egy géppuska volt: vidáman lövöldöztem a nagy kaliberű halálosztóval az ellent, aztán egyszer csak azon kapom magam, hogyNapestig sorolhatnám még a dolgokat, de nagyon remélem, hogy mihamarább javítják őket, ha már a megjelenés a nyakunkon van.

Mondtam hogy ne nyúlj a kisüstimhez!

A játékmechanika változott is, meg nem is. Kapunk egy főhadiszállást, Prosperity-t, amit folyamatosan fejlesztenünk kell. Több különböző alépületre van bontva, amiknek egyesével kell növelnünk a szintjét. Van barakk, ahol katonákat bérelhetünk magunk mellé. Akad egy garázs, ami természetesen mindenféle gépjárművel lát el minket. De lesz egy fegyverraktár, térképes stand meg pár másik még.amit több féle módon is szerezhetünk. Vagy különféle outpostokat szabadítunk fel, vagy pedig a viszonylag sűrűn érkező utánpótlásos ládikákra rabolunk rá. Központunk fejlesztése természetesen nem csak hóbort - minél többet költünk rá, annál jobb/szebb/menőbb dolgok válnak elérhetővé.Minden egyes megnyitható dolog bizonyos szinthez van kötve. Nyilván érdemes először a lőfegyverekre rámenni a nagyobb sebzések miatt , már csak azért is, mert viszonylag hamar felbukkannak páncélba bugyolált ellenfelek, akiket mondjuk egy első szintű flintával hajnalig lőhetünk. Ahogy az elődben, úgy most is megmenthetünk hat darab nevesített NPC-t, akiket magunk mellé rendelhetünk. Lesznek vicces alakok, de nekem a kedvencemMinél többet gyilkol egy emberünk, úgy válnak elérhetővé amúgy extra képességek, szóval érdemes foglalkoztatni őket, a végjátékban hatalmas szükségünk lesz rájuk.

Hoppáré, ki ez a csücsöriszájú kisgádzsi, Cucu?

Ha már a képességek szóba kerültek: természetesen most is fejleszthetjük hősünket megnyitható perkekkel. Minden ilyen másodlagos dolog bizonyos mennyiségű skill pontba kerül, amikre vagy újságok begyűjtésével, vagy pedig különféle kihívások teljesítésével tehetünk szert. Érdemes rágyúrni ezekre, mert például a csáklya vagy a több lépcsős, sunnyogó támadás a későbbiekben elengedhetetlen lesz. És hogy mit is fogunk amúgy csinál?Leraknak minket a közepesen nagy térképen (ami majdnem teljesen megegyezik a korábbiakkal), megkeressük az elsődleges objektívákat, ott leölünk mindenkit, aztán megyünk a következőre. Sajnos ezek finoman szólva sem változatosak, vagy ha azok akarnának lenni, akkor meg nyakig merülünk a bug-tengerben és hagyjuk az egészet a francba.Lesznek másodlagos lehetőségek, amik nagyobb részt a hat megszerezhető hőst jelölik, de megkereshetjük az ikonikus helyek romjait, valamint mindenféle dalokat is felkutathatunk. Ezen kívül a már említett outpostokat kell felszabadítanunk, egy kis csavarral:Visszatér a kincskeresés is: itt bizonyos rejtvényeket kell megfejtenünk, hogy az értékes loot-hoz hozzájuthassunk, de az az összesen tíz ilyen, amit elhelyeztek nekünk, hát, nem túl sok.

Most akkor jöttök, vagy mi lesz?

Ilyenkor helikopterrel átvisznek minket egy elszeparált területre, ahol két fő dolgot kell végrehajtanunk. Meg kell keresnünk az eldugott kincset, majd pedig azzal a kivonási zónába kell érnünk. Persze ez csak leírva ennyire egyszerű, a valóságban hemzsegnek itt a katonák, akik a másodperc tört része alatt el tudnak söpörni a puszta túlerejükkel ha nem figyelünk. Visszatérhetünk egy korábban teljesített lokációra ofkorsz, ami viszont még nehezebb lesz, de a végén begyűjthető vagyon pedig méretesebb.Muszáj külön bekezdésben foglalkoznom a gyalázatos mesterséges intelligenciával,Segítőink simán belerongyolnak a legnagyobb tűzviharba, de legalább ugyanilyen vidáman képesek álldogálni egy molotov koktél által begyújtott területen. Ellenségeink még sokkal rosszabbak. Taktikára képtelenek, gyakorlatilag egyenes vonalú egyenletes mozgást végeznek. Az egyetlen, ami miatt bizonyos szituációkat nehezebben fogunk megoldani, az csak és kizárólag a túlerejük miatt lesz. Kedves fejlesztők, ezen a részen nagyon sokat kellett volna még melózni.

Az én stukkerem nagyobb, mint a tied komám

A tartalom amúgy kilóra megvan, mert nekem egy végigjátszás 25 órámba került, ami alatt az anyag uszkve 70 százalékával végeztem.Igen, jól látjátok, ez nem túl vonzó dolog. Ha azonban mindezt félrerakom, akkor nekem a legnagyobb problémám az volt a stuffal, hogy egyszerűen képtelen eldönteni, hogy egy Blood Dragon jellegű totális ostobaság legyen, vagy maradjon a vérkomoly jelleg inkább. Így jöhet az létre, amit már trailer formájában is láttatok:Kicsit jóindulatúan adtam a New Dawn-nak az értékelőben látható pontszámot. Tényleg nem értem, hogy mi szükség volt erre a játékra így, ebben a formában, főleg ennyiért.Már csak azért is, mert egy barátunkkal együtt is tudjuk nyomni coop-ba a cuccot. De aztán valami összefossa magát, elcsúsznak a párbeszédek, beleragadunk egy falba, esetleg megunjuk a francba az egészet.

Egy megy be, egy sem jön ki

De a lényeg, hogy mindezt tehetjük rendkívül poénosnak szánt jelmezben, szivárványt köpködő lángszóróval. Jó szívvel csak az elvakult Far Cry rajongóknak tudom ajánlani, de szerintem ők is csak fenntartásokkal együtt szerezzék be. Mindenki más szerintem várjon vele, legalább addig, amíg a bugok nagyobbik részét kigyomlálják, esetleg kap egy vaskos leárazást. Kedves Ubisoft, ideje lenne tovább lépni, mert szerintem ezt már ti is unjátok.