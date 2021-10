Far Cry 6 teszt

Ha egy új Ubisoft játék érkezik hozzánk tesztre, két dolog biztosnak tekinthető. Az egyik, hogy alapvetően remekül fogok szórakozni, mert az tagadhatatlan, hogy kiváló ötletekkel képesek előállni. A másik, hogy előre generálnom kell pár humorosnak gondolt mondatot, ami az adott alany technikai hátterét ekézi. Mindkét gondolatot tapasztalat szülte, de ezzel szerintem nem csak mi vagyunk így, hiszen álltalában a tisztelt olvasók is azt jelzik vissza: marhajó (lenne) az adott cucc, ha nem lógna át minden szereplő mondjuk egy falon.

Egy kicsit finomítanom kell a bevezető állításon. Az Ubisoft rendelkezik sok olyan franchise-zal, amit nagyon kedvelek (Rabbids, a Tom Clancy dolgok és igen, az AC bizonyos részei) meg vannak olyanok, amikkel szemben leginkább a semlegesség a jellemző - jelen tesztalanyunk, a Far Cry 6 is ebbe a kalapba tartozik. Ha a kezembe kerül egy FC cucc, kilencven százalékra tudom, mire számíthatok.Ezzel persze semmi gond nincs, mert például az ötödik résszel egészen kiválóan szórakoztam, köszönhetően a remek hangulatnak és a Seed tesók teljesen beteg világnézetének. Meg is kapta a megérdemelt, kifejezetten magas pontszámot, ámde a New Dawn kiegészítő már nem sikerült ennyire jól, köszönhetően az istentelen mennyiségű bogárnak. Nos, új év, új generáció, új Far Cry epizód. Ahogy látjátok,, sem pedig új irányt mutatni a franchise-nak. Persze ettől még tud szórakoztató lenni.

Hahh, odarombolok és lelövök mindenkit

A sztori most nem lett olyan erős mint a neves előd esetén, noha ugye az egész FC6 kampány arca Giancarlo Esposito, akit leginkább a Breaking Bad-ből lehet ismerős, mint Gus Fring, a Los Pollos Hermanos tulajdonosa (meg mellette drogbáró). Történetünk Yarán játszódik, ezen a fiktív karibi szigetvilágon, ami leginkább Kubához hasonlítható.Yara történelme meglehetősen véráztatta, ugyanis előszeretettel uralkodtak itt különféle diktátorok, amiket valamilyen gerilla (fú, mennyit fogjuk ezt a kifejezést hallani, Istenem) brancs meg szépen kicsinált. Jelenleg épp a diktatórikus fázisban vagyunk:. Mi Dani Rojas-t alakítjuk (a nem tetszőlegesen választható), egy árvát, aki a hadseregben szolgált, csak meglépett onnan. Új játék indításakor éppen két öribarinkkal menekülnénk egy rajtaütés elől, de ezt csak nekünk sikerül abszolválni.Haldokló cimbink kacsónkra köt egy kék színű kendőt és megkér, hogy csatlakozzunk az ellenálláshoz, ami Libertad névre hallgat, és törjük meg a rezsimet, persze gerilla módszerekkel. Nyilván ezt nem tudjuk megtagadni, és ahelyett, hogy elhúznánk Miamiba,hogy végre megtörjük a láncot és béke legyen a sokat látott földön. Oké, tegye fel a kezét az, aki találkozott már hasonló felütéssel. Nahát, senki? Jó, nem vicceskedek, de az érezhető, hogy itt bizony klisé hegyekkel fogunk talákozni utunk során.

Hát, te sem vagy dezodor reklám

Persze ez nem feltétlenül gond, ha közben jól szórakozunk és azért itt ez adott lesz, mégha nem is minden egyes pillanatban. Yara mindenesetre hatalmas hely -, de nem sokkal masszívabb mint Hope County volt. Kezdetekkor egy viszonylag kisebb szigeten tanyázunk, ahova a lázadók beszorultak egy katonai blokád miatt.Amint kitörünk innen, akkor veszi kezdetét igazából a játék. Összesen három nagyobb, jól elkülöníthető szegmenst kapunk, plusz még egyet, ami a főgonosz lelőhelye (ez igazából Yara belvárosa). És igen, természetesen azt is jól sejtitek, hogy mindegyik területet más-más fogdmeg uralkodik, nekünk pedig össze kell kovácsolni a velük szembenállókat.Így például El Este "megyében" a Montero családot, de segíthetünk helyi megmondó rappereknek, illetve a legutolsó diktátor buktatásból hátramaradt nagy öregeket se árt, ha magunk mellett tudjuk. A küldetések amúgy póbálnak változatosak lenni, de a legtöbb kimerül a "menj oda, lopd el és/vagy mészárolj le mindenkit/robbants fel mindent" tevékenységben. Persze ezt mindig igyekszenek megideologizálni, de a lényeg ez lesz. Mindenképp üdítő, hogy tudunk sunnyogni, csendben gyilkolni, ami legalább némi változatosságot csempészik a darálásba.

Haluci haluci haluci

A történetet előre gördítő missziók mellett természetesen. Ha kedvünk van, autóversenyezhetünk, esetleg kiemelt katonai célpontokra vadászhatunk. Ez amúgy azért fontos, mert ha felszabadítunk valamit, ott a gerillák harcállást alakítanak ki, mi meg egy csokornyi új felszereléshez jutunk, másrészt fast travel célpontként is szolgálnak.Emellett kereshetünk kincseket, megismerkedhetünk a helyiekkel az úgynevezett Yaran stories alatt, plusz egy rakás motyót gyűjthetünk (pendrive-ok, doksik, ereklyék, ilyesmik). Lesznek hely, pontosabban tábor specifikus dolgok is: menet közben egy csomó nyersanyagot gyűjthetünk, amivel a. A kantinnál például minő meglepetés, ehetünk, amivel érdekes, időleges buffokat kapunk. De vadászhatunk és horgászhatunk is, aztán a trófeákat az épületeknél bemutatva ritka tárgyakat kapunk cserébe.Oké, nem sorolok fel mindent, mert betelne az összes oldal, viszont még egyet, személyes kedvencemet hadd emeljem ki. Pont a már emlegetett Montero család központjában lehetőségünk van kakasviadalra. Ezt úgy képzeljétek el, mintha a. Összesen tizenkilenc madár közül választhatunk (előbb be kell gyűjteni őket, ofkorsz), aztán mehet a csihipuhi. Néha tényleg felsírtam a nevetéstől. Na, nem ragozom, embertelen mennyiségű lehetőségünk van.

Te vetted el a bézbóz ütőmet?

Amivel viszont nem lehetünk maradéktalanul elégedettek,. A játék egyáltalán nem ronda, ezt szögezzük le: nyilván a hatalmas bejárható terület miatt kellett némi kompromisszumot kötni, plusz ahogy látjátok, Ubiék igyekeznek kimaxolni az eladásokat, így tulajdonképpen mindenre jön, amire jöhet, még Amazon Lunára is.Ez persze azzal jár, hogy optimalizálni kell minden felületre, amit kicsit a játékosok szívnak meg. Nagyjából úgy képzeljétek el, mint az előző iterációt, csak egy picit feljavítva. Nálunk a PS5 verzió járt teszten és nem raktam le a hajam tőle. A táj egészen frankó, ellenben a karaktermodellek kicsit furák, főleg a saját motorral készült átvezetők alatt.: ha betévedsz egy nagyobbacska városba, csak néhányan lézengenek, azok is ötezres ikrek lesznek.Ez igaz ellenfeleinkre is: főleg katonákkal hadakozhatunk, akik típustól függően eltérő páncélzatot képesek magukra rángatni, de ettől még pontosan ugyanúgy festenek. Az igazán keserű pirula viszont továbbra is a technikai háttér, bár hozzá kell tennem, hogy a Sony platformján szerintem most találkoztam a legkevesebb buggal, ami még így is sok. Tereptárgyakba beakadó szereplők, el nem induló scriptek (és emiatt küldetés bukás), falon átlógások meg egy csomó másik, klasszik hiba.

Naplemente, cirkáló, túszok

Kaptunk egy szép hosszú listát, hogy mit fognak launch-ra kijavítani, ami örvendetes, de bőven marad még benne reszelgetni való. Ismételném, hogy, de azért tud bosszantó lenni. Főleg mondjuk a komolyabb vasakon. A töltési időket sem sikerült nullára redukálni, de azért itt is jelentős a javulás. Nyilván egy Far Cry címhez hozzátartozik a brutális fegyverpornó és ezt itt elég rendesen megkapjuk.Tucatnyi kategóriába sorolt flintát szólíthatunk magunkhoz, amik rendelkeznek bizonyos szinttel, így láthatjuk, hogy mennyire erősek. Természetesen kedvünk szerint pimpelhetjük őket, illetve a legtöbbhöz extra modokat is csatolhatunk a Workbench-ek segítségével. Készíthetünk páncéltörő lövedékeket, különféle hangtompítókat, mérgező golyókat, távcsöveket satöbbi. Persze minden kategóriához külön kell ezeket megvásárolni, viszont így ha felmérünk mondjuk egy komolyabb helyet, amit el akarunk foglalni, lehetőségünk van az adott szcenárióhoz igazítani a felszerelésünket.Összesen négy puska lehet nálunk (egy oldalfegyver, illetve három fő eszköz), ami azért szép kis variációs lehetőséget biztosít. Újdonság viszont az úgynevezett "Supremo" megjelenése - ez egy hátunkra erősíthető, hát, amolyan rakétavető, amivel igazi megahalál támadást indíthatunk. Ennek az elemeit szintén kedvünk szerint válogathatjuk össze, persze ha van elegendő matériánk hozzá. Ami biztos, hogy nem kevés szorult helyzetből húzott ki.

Egész jól tartja magát az öreg

A játéktér nagysága miatt természetesen a fast travel mellett egyéb módon is közlekedhetünk. Kézenfekvő a lovaglás, de kapunk pöccre hívható autót (amit szintén ronggyá tudunk erősíteni), helikoptert, repülőgépet és ezek tucatnyi alfajtáit. De ha olyanunk van, nyomhatunk bázisugrást, amit aztán egy ejtőernyő kibontásával úszunk meg.A cucc egyébként korrekt nehézséggel rendelkezik: ha őrült módjára rohantam be valahova, másodpercek alatt bedaráltak, így az agyatlan lövöldözés mellett valamennyi taktikázásra is módunk van. Ebben még két plusz dolog lesz segítségünkre. Az egyik az úgynevezett amigok. Ők lesznek az állati segítőtársak, akik nyilvánvalóan eltérő képességekkel rendelkeznek. Ha Sajtburgert nagy dobásnak gondoltátok, akkor meg fogtok lepődni., de Chorizo, a kerekesszékes, übercuki kiskutya se semmi. Persze ennél jóval több nyitható meg, de csak egy amigo kísérhet bennünket. A második plusz viszont egy hús-vér barátunk is lehet. Igen,, ami nagyon örvendetes. A matchmaking gyors és sima (mostmár), cserébe brutál élvezetes egy cimborával hentelni, főleg ha mondjuk össze is dolgoztok.

Ez biztosan egy repülőtér?

A csapatmunkát itt értéstek szó szerint: van ugyanis egy extra játékmód, amin különféle kihívásokat lehet teljesíteni - persze ezek igazán fincsi jutalmakkal járnak, emellett durván szórakoztatóak, szóval megéri bíbelődni velük. A szinkron olyan, amilyen - nyilván angolul beszél mindenki, keverve benne a spanyol szavakat (a geríjjá és bébé tigre kifejezéstől megőszültem). Zene mondjuk csak akkor van, ha valamilyen négykerekű cuccban utazunk, akkor viszont Shakirától kezdve képviseli magát szinte az összes latinosabb pop zenész, jókat lehet rá csörögni.És igen, a Money Heist nagysikerű betétdala szintén helyet kapott. Szóval ahogy látjátok, egy nagyon korrekt anyag lett a Far Cry 6 , hiszen van benne minden, ami kell. Lehengerlő tartalom, óriási bejárható terület, geríjjá sztori (már ha gerjedsz az ilyenekre), karizmatikus főellenség. A csontig lerágott felütés, valamint a technikai nehézségek mellett volt még egy gondom a stuffal, ami persze lehet, hogy teljesen szubjektív:. Mentem, daráltam, csináltam a küldetéseket, dédelgettem a puskáimat, igyekeztem kihasználni a program nyújtotta opciókat.

Némi Watch Dogs utánérzet

Viszont a futószalag-érzést egyszerűen nem tudtam leküzdeni magamban. Valahogy az ötödik részben sokkal több egyediséget éreztem, pedig az sem túl friss alapokra épült. Emiatt egy kicsit kevesebb lett a végső pontszám - ez persze senkit se tántorítson el, mert simán lehet, hogy másnak meg ez tetszik majd jobban. Mindent összevetve kifejezetten jó és szórakoztató lett a Far Cry 6 , noha messze nem hibátlan. A külcsín lehetne szebb, technikailag összeszedettebb, meg remélem hogy legközelebb valami érdekesebb sztorival állnak elő. Az árát ettől függetlenül természetesen megéri, így ha kedveled a sorozatot, nyugodtan rabolj rá, nem fogsz csalódni benne.