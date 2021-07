F1 2021 teszt

Új év, új kiadó, cserébe a fejlesztő a régi - valami ilyesmi járhatott a Codemasters brigádjának fejében, amikor megtudták, hogy következő játékuk bizony az amerikai mamut égisze alatt jelenik meg. Ez persze magával hozott egy csomó jó és rossz dolgot vállalati szinten, viszont minket, játékosokat nyilván jobban érdekel az, hogy mennyire szóltak bele az egyébként remek morállal rendelkező csapat munkájába. A végeredmény szempontjából meglepően pozitív lett a végeredmény.

Pedig minden okunk és jogunk megvolt a félelemhez, ugyanis az EA nem feltétlenül arról ismert, hogy ők a jófej nagybácsik és mindent engednek mindenkinek. Ráadásul a legtöbb gond pontosan az, lásd még Fifa, NHL vagy NFL. Ezeknél a minimális meló, maximális profit a címszó és bizony benne volt a levegőben, hogy az F1 2021 is belekerül ebbe a rendszerbe. Nos, nyilván nincs még sorminta, hiszen eddig nagyjából saját égisz aladt adták ki őket, viszont ha ennél jobban nem szólnak bele Redmontban, akkor talán minden oké lesz.

Ezzel fogok az agyatokra menni

Gyanítom, hogy nagyon sokan várták az idei etapot, mert viszonylag sok újdonságot belengettek, közöttük az. Én ennek tulajdonképp örültem, mert kedveltem a maga bárgyú módján a Fifa hasonszőrű próbálkozását és gondoltam, ha annál nem lesz rosszabb, akkor még emelhet az egésznek a fényén.Aztán ott volt még a nexgen build, amire szintén kíváncsi voltam, hiszen azt már tudjuk a fejlesztőkről, hogy kódolni nagyon tudnak (igen, pun intended) és joggal reménykedtünk, hogy a nextgen masinák erejéből valamit ki tudnak aknázni. Ahogy mondtam, a pontszám több, mint korrekt, hiszen- sebaj, így legalább egyértelmű hogy jövőre miben kell fejlődni. Le kell szögeznem hogy az új, minimalista főmenü iszonyúan tetszik.Egyértelműen Mirror's Edge hatás a színekkel, zenékkel együtt, tényleg imádtam. A tevékenységi lista egészen hosszú, de van azért megkötés: az eSport részleg még nem indult el (majd valamikor Októberben), míg a sima online multiplayer kizárólag PlayStation Plus szolgáltatás birtokában vehető igénybe - ez amúgy egy szintén új dolognál is jelen van, erről egy picit később. Ahogy már gondolom kitaláltátok, nálunk a PS5 verzió járt teszten, így tapasztalataink is erre koncentrálódnak.

Szerencsére kicsit sem izgulok

. Itt a friss F2 bajnok, Aiden Jackson bőrébe bújunk, aki a sikeres szereplést követően verbúvál az egyik, általunk válaszott F1 csapat. Társunk az élő legenda, Casper Akkerman lesz, akivel bizony alaposan meggyűlik majd a bajunk. Persze ezen kívül számtalan más fordulatra és eseményre számíthatunk.Összességében nekem abszolút tetszett a sztori: viszonylag hosszú, 8-10 óra biztosan kell a végigvitelhez, ráadásul egészen színvonalasan megírt az egész. Nyilvánvalóan nagyon (nagyon-nagyon) sokat merítettek a Netflixen futó Drive to Survive-ból, de ez nem tragédia, hiszen a DtS remekül kapja el az egész cirkusz mögött álló dolgokat. A játékban mindkét pilótának más-más motivációi vannak, kezdetben kifejezetten rühellik egymást például. Nagyjából úgy képzeljétek el ennek megvalósítását, hogy alapvetően a szobánkban csücsülünk, ahol meg tudjuk nézni a beérkezett üzeneteket, szemlézhetjük a social media megjelenésünket, valamint telefonhívásokat fogadhatunk.Ha mindennel végeztünk, akkor mehetünk tovább a futamokra. Itt a legtöbb esetben csak a verseny bő felét kell teljesítenünk,, amiket ha elrontunk, akkor Game Over és próbálhatjuk újra. Meglehetősen kevés beleszólásunk van egyébként a technikai részbe: ha jól számoltam, összesen kétszer variálhatunk a taktikán és a többi dolgon.

Na, ebből a szögből próbáljatok meg vezetni!

Viszont ez nem feltétlenül baj, hiszen arra ott a többi játékmód. A versenyek végeztével interjúkat adunk, ahol több válasz közül válogathatunk, vérmérsékletünktől függően. Ezek hiába teljesen eltérőek, sajnos nem befolyásolnak az égvilágon semmit. Ami ellenben érdekes, hogy tapasztalati pontokkal is gazdagabbak leszünk. Igen, szinteket úgyszintén fogunk lépni, ami azért fontos, mert különféle ruhákat, sapkákat, kesztyűket és festéseket nyithatunk meg ezekkel.Persze a türelmetleneknek a cím nagylelkűen felajánlja a mikrotranzakciót, de szerencsére ennyiben ki is merül az. Mármint hogy csak vizuális dolgokat vásárolhatunk, teljesítményt befolyásoló tényező nincs. A pozitív hozadékát már kifejtettem, de van pár furcsaság. Az egyik ilyen a hangkeverés. Ugyanazon a hangerőn, játék közben korrektul hallasz mindent, aztán amikor kezdődik a mozi és dumálnak a szereplők, bő hét-nyolc egységet halkul, te meg nyúlhatsz a távirányító után. Az ünneplő animációk, ami mondjuk kilenc óra alatt botrányosan unalmassá válik.Néha az átvezetőkkel sincs minden rendben, mert előfordult, hogy a szereplők fizmiskája atomjaira hullott pár másodpercig. Viszont összességében egy bőven élvezhető mód a BP, érdekes extra színt hoz. A többi igazából maradt, így ezeket külön nem is emelném ki (gyakorlás, különféle bajnokságok, idő elleni harc, satöbbi), viszont ha egy új csapatot indítunk (ahol ugye lehetünk pilóták vagy tulajdonosok, esetleg a kettő együtt),, ami borzalmasan király dolog. Feltéve, ha rendelkezünk PS Plus tagsággal, mert sajnos ehhez is kell.

Blő, csak nem esik?

A belbecs tehát rendben, jól sültek el az újítások - viszont mi a helyzet a külcsínnel, valamint a technikai háttérrel? Alapvetően remek az összkép, de ez nem nagy szó, hiszen már a tavalyi epizód is nagyon magasra tette a lécet ezen a téren. Viszont a nextgen masinákon. Jó példa erre, hogy konzolon hiányzik a ray-tracing per pillanat, viszont ennek integrálása már folyamatban van, mint ahogy patch-ek is folyamatosan érkeznek a játékhoz.Ahogy mondtam, a stuff tényleg gyönyörű, de nincs meg benne a wow faktor meg az állkeresgélés. Valószínűleg a jövő évi kiadás, ahol a PS5/Xbox lesz előtérben, már nagyobbat villant ezen a téren is. Technikailag természetesen minden oké, nem találkoztam se buggal, se beakadással/FPS droppal, szépen stabilan fut minden.A töltési idő természetesen nem létező fogalom, de ezt kezdjük lassan megszokni. Ahol viszont még hiányt érzek, az a DualSense kihasználtsága. Adott ugye ez a remek kontroller a Sony masinákhoz, amivel csodákat lehet tenni (lásd Ratchet vagy Returnal, hogy csak két példát említsek). Ehhez képest itt sajnos kimerül annyiban, hogy a csapat a joyban lévő mikrofonból szól futam közben, illetve néha rázkódik a kezünkben. Nincs különösebb szerepe fékezésnél vagy gázadásnál, de váltásnál sem.

Fiam, el kell mondanom valamit

. Ez nagyban köszönhető annak, hogy egyrészt különféle nehézségi szintből választhatunk, ahol más-más extrák vannak ki és bekapcsolva. Másrészt teljesen személyre szabhatjuk autónkat, meg tulajdonképpen mindent, szóval az utolsó szögig kedvünkre paraméterezhetjük az egészet. Egy autóversenynél a hang szintén nagyon fontos, de az élmény abszolút remek, bár a kampány közben hallható keverési különbségek egy kicsit itt is jelen lesznek, de csak nagyon minimálisan.Összességében, ahogy említettem, abszolút meg lehetünk elégedve az F1 2021 -el. Tényleg összerondítottam a nadrágomat attól, hogy jön az EA, felvásárolja ezt a frankó csapatot, aztán beolvasztja a saját gépezetébe őket. Szerencsére (jelen pillanatban) nincs ilyesmiről szó, mindössze néhány olyan jegyet pakoltak bele, ami amúgy jellemző a kiadóra, gondolok itt a minimális mikrotranzakciókra.

Hahh, senki sem állít meg! Max az a nagy tábla

Ami viszont egy cseppet sem változott, az a tény, miszerint tesztünk alanya abszolút a kategória királya. A tavalyihoz képest egy kicsivel alacsonyabb pontszám senkit se zavarjon, mert ezek az újdonságokból fakadnak - kicsit jobban kellett volna figyelni rájuk, de biztos vagyok benne, hogy jövőre már egészen más képet fog festeni a cumó. Jó a kampány, kiváló a két játékost támogató csapat opció, a vizuális körítés szintén pofás. Azért a hangokon reszelni kéne, meg ha már van, akkor legyen értelme a DS-nek. Jönnek az eSport események, pörög a multi, szóval mi kellhet még egy rajongónak?