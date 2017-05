Expeditions: Viking teszt

Ha a viking zsáner megjelenik egy játékban, legtöbbször már a címben is, akkor szinte azonnal kétféle dologra lehet gondolni: pergős akció, avagy szerepjáték, esetleg mindkettő egyszerre. Senki sem gondolná, hogy egy olyan játékban, ahol ezek a könyörtelen individuumok megjelennek, kell majd olyan apróságokkal foglalkozni, mint otthoni jólét és biztonság, hisz addig ki fog fejeket lékelni helyettünk?

Szerencsénkre új játékunk, az Expeditions: Viking nagyszerűen ötvözi a kettőt, megengedve, hogy az Angliában kivágott fát tér-idő gépünk segítségével Dániába visszadobjuk a loot-olás pillanatában, és azonnal fel tudjuk használni farmépítésre.A dán fejlesztőcsapat, a Logic Artists legújabb produktuma, mely elvileg egy folytatás az Expeditions: Conquistador című játékukhoz, annak ellenére, hogy korábban játszódik, a legelső viking hadjáratok idején Angliába. Aki már játszott a Conquistador-ral annak néhány funkció ismerős lesz a Viking-ből, de szerencsére nem egy az egyben lett átvéve a rendszer így rengeteg az újdonság.A karakter generálás egy igencsak fontos momentuma az attributumok leosztása leginkább azért, mert hangyafarknyi pontmennyiséget kell elkölteni úgy, hogy legalább valamiben jó lehessen főkarakterünk.

Egyedül az erdőben furcsa névvel? Ez gyanús.

Kezdésnek nem javaslom a harcos indítást, ugyanis a játék folyamán gyakorta lesz szükségünk a ravaszságra, az észlelésre, vagy az érzékre, amely próbákat más karakter sajnos nem tud helyettünk elvégezni csak, amit most készítünk.Erőpróbát egyszer találtam, kitartást egyszer sem, illetve hamar kapni fogunk két "tank" karaktert csapatunkba, így javallott leszedni pontokat legalább az erőről, és máshova befektetni.Ezek után ismét ötféle képzettségfajtából lehet válogatni: Fegyverek, Harci, Kisegítő, Kiegészítő és Passzív. A fegyver, harci és passzív képzettségek megkönnyítik ellenfeleink túlvilágra segítését, a kisegítő képzettségek, gyógyítanak, negatív behatásokat semlegesítenek, illetve a csapdák is ide tartoznak, végül a kiegészítő csoportba a táborverésnél hasznos képzettségek vannak belesűrítve. Attributum pontokat nem kapunk a játék során sajna, csak képzettség pontokat küldetésekért... a legtöbbért.

Blizzard: Lost Vikings cameo

Megvan fő karakterünk, vethetjük bele magunk a sztoriba. Egy dán törzsfő sarját fogjuk irányítani, akinek legfőbb dolga apja halála után a feltakarítás, és a falujának megerősítése volna, miután a kedves papa lelépett az angol szigetek felé és halva tért vissza. A tipikus főgonosz egy másik törzsfő Skulle Skullcleaver, akinek nem csak nagyon elmés neve van, de még a falunkra is pályázik.Célunk természetesen a törzsfők évi gyűléséig elég hatalmat és jólétet csinálni otthonunknak, hogy a király ne adja át szülőhelyünk neki. Szerencsére ezek csak a nagyvonalak,, és fosztogatási lehetőség tarkítja göröngyös utunk a cél felé.Ami szimpatikus a történetvezetésben, hogy nagyon életszagú a dolog, úgy mutatják be a vikingeket, ahogyan ők valóban voltak: vérszomjasak, erőszakosak, megbízhatatlanok. Saját döntésünk, hogy megfelelünk e a sztereotípiának, vagy békeszeretőek leszünk. Döntéseink non lineárissá teszik a játékot, és nem csak a történet menetét változtatják meg, követőink morálját is. Mínusz tíztől plusz tízig terjed a skála, és ez a tulajdonság két dologra jó: mentális és fizikai ellenállását befolyásolja a karakternek, illetve. Ezek lehetnek romantikus opciók, vagy egyedi küldetések.

Tyr nevét meghallva kis csapatunk azonnal kevesebbet sebződik

A baj az egésszel az, hogy néhol ugyan fel van ajánlva a választás lehetősége, de bizonyos út járása játéktöréshez vezet. Erre nagyszerű, és remélem egyetlen példa az angol hadjárat elején vár ránk. Miután megérkeztünk Northumbria partjaira dönteni kell majd, hogy a helyieket támogatjuk, vagy a banditákat. Én a banditákkal lerohantam először az ottani templomot és kirámoltam, amit a falu vezetősége nem fogadott hálásan, deEnnek a következménye az lett, hogy, melyeket a faluban egy szerzetes ad, így befejezhetetlenné téve a játékot. Ez relatíve az elején van még a játéknak, de melegen ajánlom, hogy minden fejezetváltás után toljunk egy nagymentést.A harcrendszer egyszerű, DnD-s. Hatszögekre vannak osztva a csataterek és kétféle cselekvési opció van: mozgás, avagy harc. A harci akció helyett is lehet mozogni, de mozgás helyett nem lehet kétszer támadni, illetve vannak olyan harci cselevések, melyek a mozgást is felemésztik.

Hiába nézel haver, én ezt most mind lelootolom

Minden közelharci karakternek van körönként egy "Attack of Opportunity"-je, mely egy ingyen támadást jelent, ha egy ellenfél elmozdulna mellőle, vagy távolsági támadást hajtana végre mellette. A harci akció többféle dolgot jelenthet: egyszerű támadás, vagy speciális képesség használata mely lehet gyógyítás, csatakiáltás, különleges támadás, illetve csapdalerakás, többek között.Karaktereink a sok menetelés és harcolás közben, ezért időközönként táborhelyeken meg kell állni, pihenni. A táborozás négy részre van osztva, és itt jönnek be a kiegészítő képzettségek, mint a felderítés, főzés, hústartósítás, vagy őrködés. Minden táborozóra érdemes kiosztani feladatot, de mindenképp hagyjuk, hogy a táborozás felét pihenéssel töltsék, megakadályozva ezzel, hogy elaludjanak tévedésből egy csata közepén.

Ezek mind passzív képzettségek. Na meg a "lelkes" főhős.

Táborozás közben lehet tárgyakat, vagy kiegészítőket csinálni (craft-olni), amihez nyersanyagokra lesz szükségünk. A játék tele van "loot"-olható dolgokkal, így ebből látszólag nem fogunk hiányt szenvedni, de a fegyver- vagy páncélkészítésnél könnyen ki tudunk fogyni a szükséges bőrből, vagy felhasználható hulladékból.A maximumra kitolt Craft képzettséggel "high-end" tárgyakat tudunk már hamar csinálni, csakhogy ezek sok anyagba kerülnek, ha viszont kovácsnál kérünk ilyeneket, az rengeteg pénzbe is kerül, az anyagköltség mellett, így jótanács, toljuk ki hamar a Craft skill-t olyan karakteren, aki nincs a csapatunkban, mert a táborban az összes karakter ott van, és hozzájárul a táborvezetéshez.Tehát a sztori és a rendszer egész barátságos, bár nem könnyen érthető elsőre. A grafika erős közepes, bár a karaktermozgás animációk kicsit furcsák. A zene nem rossz, de az egyik városban üvöltve szólt, hiába vettem le nullára a hangot, viszont a szinkronhangokkal az a baj, hogy vannak. Néhány dialógus szinkronizálva van, illetve kritikus találatoknál is motyorásznak valami végtelenül nem odaillőt, de szerintem ez mind felesleges volt; nehéz komolyan venni az egészet, mikor íjász testvérünk egy kritikusnál elrikkantja magát, hogy ezt a találatot időmértékes hexameterben kellene megörökíteni tíz oldalon át magának Homérosznak.

Pusztakézzel a pajzs ellen... AI rúlz

Ennyit a jóról, ideje elővenni az ezt elrontó rosszakat, melyek közül. A fent említett zenei bug mellett vannak nem megjelenő szövegrészek itt-ott, nekem először a menüben, az irányítás opció alatt mutatott egy nagy feketeséget. Karakterek beragadhatnak, egy csata is a kezdésnél, támadások landolhatnak néha hatástalanul, illetve a crash sem áll távol a játéktól. Ezen bugok többsége megjavul újratöltés után? általában. Nekem egy utolsó boss-nál nem akart,Apropó boss: kevés harc van, ahol egy főnököt kell barátai mellett lecsapni, de azok mind nehezek, és idegesítőek, mert vagy az ellenfeles csapat kezd, és a mi csapatunk van béna pozícióban, vagy olyan képességei és sebzése van a főnöknek, amik nevetségesek (mérgező lövés, sebzést gyógyulássá alakító képesség). Ezzel szemben viszont a mesterséges intelligencia néha értelmes, de legtöbb esetben végtelenül hülye, gyakorta röhejesen könnyűvé téve egy egyébként nehéz harcot.Mindemellett a legnagyobb átka a játéknak, hogy, és bődületes töltési idők vannak, ami csak azért baj, mert rengetegszer kell pályát váltani. Roppant unalmassá és irritálóvá tette ez hosszútávon, hisz a játék nem rövid, így még hosszabbá vált, teljesen feleslegesen.

Táborozás, a négy részével.

A csataterek állandóan ismétlődnek, hála a sok táborhelynek, melyek egy részét ki kell takarítani, illetve a random encounter-ek is eléggé silányak és kevés fajta van belőlük.Így összességében ránézve mit lehetne mondani az Expeditions: Viking -ról? Nem rossz a játék, nagyon is játszható, ha eltekintünk a bug-októl, nevetséges töltési időktől és a furcsa küldetésrendszertől. Potenciálisan nagyszerű, azonban; szerencsénkre a patchek jönnek, ráadásul pergősen, így csak ajánlani tudom, vikingrajongóknak elsősorban, szerepjáték és stratégia fanoknak másodsorban. Hajóra fel testvéreim, éljen soká a Danelaw!