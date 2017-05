Endless Space 2 teszt

Mindenki, aki kicsit is konyít a körökre osztott stratégiához, az találkozott már vagy legalábbis hallott a Civilization sorozatról. Hatalmas kaland fogni egy véletlenszerű civilizációt, eljutni velük az őskortól egészen a kora űrkorig, főleg, ha mindezt az Aztékokkal tesszük, hitelesség szempontjából. Nagyjából saját történelmet írunk, viszont a játék véget ér, mikor kirepülünk az űrbe az Apolló programmal, sosem tudhatjuk meg, hogy mi lakozik odakint. Aki már játszott a most terítéken lévő játék elődével, az már tud erre válaszolni, de aki nem, az jobb, ha felköti a nadrágot, nehogy a vákuum leszippantsa azt róla.

Az Endless Space 2 egy, a Civilization sorozathoz hasonlóan,, mely annyit tesz, hogy eXplore, eXpand, eXploit, eXterminate. Ezen zsáner képviselői komplexek, elsőre nehezen megérthetőek, ebből fakadóan most is ez fog ránk várni, na meg az AMPLITUDE Studios sem szórakozott, beleadtak mindent, hogy egy tökéletes stratégiai űrjátékot készítsenek, és kétség sem fér hozzá, hogy ez nagyon közel áll ahhoz. Lássuk, miért is.

Madame, kérem, hadd hódítsam meg kegyed galaxisát

Készüljünk fel arra, hogy legalább egy órát el fogunk tölteni a pályakészítéssel, mivel tulajdonképpen. A galaxis korát, nyersanyagok, vagy speciális jelenségek sűrűségét, a csillagrendszerek kapcsolatának mennyiségét, küldetések gyakoriságát, kis civilizációk számát, körök hosszát, illetve a teljes játék időhöz való kötését is be lehet állítani, többek között., melyek különbözőek egymástól. Nincsenek ismételt egységek, mindenkinek egyedi képessége van, plusz két technológiája, illetve egy kicsi civilizáció lakossága is ott fog figyelni első kolonizált bolygónkon. Kivéve a Vodyani-knál, mert ők hipszter hajókon laknak.Nagyszerű, megvan a választott faj, beállítottuk a galaxist, amit el akarunk foglalni, mi van hátra még? Ó igen, rányomni a Start gombra. Szerencsére itt nem tölt annyi ideig, mint a Civilization 6-ban, relatíve hamar bent találjuk magunk a fajunkról szóló nyitó videóban, utána pedig a kezdő csillagrendszerben. Miután visszamásztunk a székünkre, mivel a grafika és a zene hangulatos orrba vágásának köszönhetően lezuhantunk, megtekinthetjük a millió funkciót, melyek segítségével helyesen és rendeltetésszerűen tudjuk üzemeltetni birodalmunkat.

Egyelőre több a fehér kör, mint a kék... egyelőre

Nézzük a nyersanyagokat kezdésként. Ha belekukkantunk csillagrendszerünkbe láthatunk azonnal öt fő nyersanyagot:. Az élelem segíti a lakosság növekedését, vagy csökkenését mennyiségtől függően, a termelés határozza meg, milyen gyorsan húzunk fel épületeket, vagy szebben mondva csillagrendszeri fejlesztéseket.A pénz, ami a játékban por néven fut az általános fizetőeszköz, mellyel fejlesztéseket, esetleg bolygókat (Lumeris faji bónusz) lehet venni, illetve diplomáciai munkálatoknál is praktikus tud lenni. A tudomány mércéje mutatja, hogy milyen gyorsan teszünk szert új tudományos felfedezésekre, a befolyás pedig azt határozza meg, hogy milyen gyorsan növekszik csillagrendszerünk határa, illetve ezt is fel lehet használni diplomáciai cselekvésekre, avagy technológia vásárlására (United Empire faji bónusz).Ezeket a nyersanyagokat bolygókról, illetve kis civilizációkkal való barátkozás révén kapjuk meg, és általában csak egy adott csillagrendszerre vannak kihatással. Ez alól kivétel, természetesen, a por és a tudomány. Viszont ezzel nem ért véget a felsorolás, ugyanis, melyeket bizony keresni és bányászni kell. Ebből már hatféle van, és ijesztő nevük ellenére egész barátságosak, speciális épületekhez, illetve hajórészekhez, vázakhoz fognak kelleni ezek, így minél több van belőlük, annál jobb.

Csillagrendszeri adatok; kezeket fel, aki ért bármit is

Hogy hol találjuk ezeket a csodaanyagokat? Bolygókon persze, de a dolgunk nem ilyen egyszerű. Egy felfedező hajóval kell drónokat kiküldeni megjelölt bolygókra, ahol azok úgynevezett "Curiosity"-ként avagy érdekességként vannak feltüntetve. Ezek az érdekességek természetesen lehetnek anomáliák, melyek kihatással vannak a bolygóra, illetve bónuszt, avagy levonást is adhatnak a felfedező hajónak. Ez eddig egész sok volt nem? Hát nem, úgyhogy bemutatom aNevükből kiindulva luxus, ha vannak, nem életbevágóan fontos a jelenlétük eleinte, de a hosszú távú tervezéshez elengedhetetlenek, ugyanis, többek között,. Összesen négy rendszer szint van, és mindegyik az egyesről indul. Egy, kettő, illetve három fajta luxuscikk szükségeltetik a következő rendszer szint kifejlesztéséhez, melyre lehetőség akkor nyílik meg, ha elég technológiát fejlesztettünk ki a Birodalom Fejlesztés kutatási opcióban (erről majd később). Mindegy egyes rendszer szint bónuszokat ad a csillagrendszernek, luxusnyersanyagtól függően.Nagyszerű, megvannak a nyersanyagok és a funkcióik, beszéljünk egy kicsit a technológiákról.: a fent említett Birodalom Fejlesztésből, Hadseregből, Gazdaság és Kereskedelemből, illetve a Tudomány és Felfedezésből. A könnyedén kitalálható technológiákon kívül fonódó fejlesztések is vannak, mely annyit tesz, hogy például a Birodalom Fejlesztésben megtalálhatóak olyan kutatások, melyek hadihajó vázat eredményeznek, illetve nem csak a Felderítés ágban, hanem a Kereskedelemnél is vannak olyan opciók melyek segítségével alapvetően lakhatatlan bolygót tudunk kolonizálni, így érdemes minél alaposabban áttanulmányozni az összes lehetőséget, mert könnyű elveszni olyan sok lehetőség van.

Galaxis, benne konstellációk, easter egg Vodyani flottával

Mindeközben elindultak a felderítőhajóink megadott utakon, vagy, miután kifejlesztettük a megfelelő technológiát, már út nélkül az űrben is, hogy. A hadászat, a hajóépítés elég egyedire sikeredett, ugyanis mindenről mi döntünk itt is. Hogy milyen alapvázra tegyünk milyen fegyvereket, kiegészítőket, hogy utána a tervet majd a futószalagon kivitelezzék munkásaink. Lézer, plazma, hosszú távú, rövidtávú, energiapajzs, vagy testpáncélozás, több élet, vagy javítórobotok, minden a moduloktól függ, melyeket fejlesztéseink, vagy felderítéseink során kapunk.Bizonyos speciális egységek, a, játék elején kapunk egyet, utána meg ritkásan egyet-egyet. Többféle kaszt van, és minden hős háromféle képzettség fával rendelkezik, melyekre szintlépésenként tehet egy pontot. Ezek a képzettségek is egyediek nagyrészt, hisz az egyik fa faj specifikus, a másik kaszt specifikus, a harmadik viszont minden hősnek ugyanaz. Vagy flottához, vagy rendszerhez tudjuk a hősöket csatolni, ezektől függően különféle bónuszokat adnak. Tapasztalatot kap, szintet lép, és saját hajója van, ami jobb az átlagnál; nem kell ide semmi több. Mondjuk a többi hajó is tud szintet lépni, de ők nem kapnak leosztható pontokat.Ha ellenséges hadihajókkal találkoznak a mieink, akkor megvan a lehetőség arra, hogy egymásnak essenek. Egy ilyen találkozó csak is csillagrendszerben történhet, az ezeket összekötő utakon nem. Harcnál először általános információk ugranak fel, nyerési esélyekről, illetve egy kiválasztandó taktikáról. Ezekből többféle van, fegyvertípustól függenek, vagyis egy taktika, melyet hosszú távú fegyverekre találtak ki, az a közepes távú fegyvereknél veszít hatásfokából. Ugyanez történik bolygó ostromnál is, végül, miután kiválasztottuk a megfelelő taktikákat elkezdődik a csata, melyet. Vagy átugorhatjuk, ha már nagyon unjuk a banánt.

Dicső csapatunk, Mr. Saláta Antenna Admirálissal az élen

A diplomácia ezek után már nagyon könnyed, és talán a legegyszerűbb része a játéknak. Csak kiválasztjuk, hogy mit akarunk adni, mit akarunk kapni, és ha már elég nyomást gyakoroltunk az ellenséges civilizációra, katonai erővel, illetve felette aratott győzelmekkel, akkor, bár azt szerintem nem fogják értékelni.Végül pedig nézzünk rá saját birodalmunkra, hisz már megérett egy törvény beiktatás. Ahogy haladunk a Birodalom Fejlesztés technológiákban, úgy lehet egyszerre több törvény érvényben, bár azokért előbb utóbb tetemes Befolyás pontot kell fizetni, hogy fent tudjuk tartani. A törvények az uralkodó párttól függenek, mely sokféle irányzatból tud kikerülni.; ha sok csatahajót építünk, a Hadi párt megerősödik, ha sok termelést segítő fejlesztést építünk, akkor a Termelés párt hírneve nő meg. A szenátusban általában két párt lehet bent, bár ez a vezető irányzattól függ, és ha egy új párt jut be, akkor történhet váratlan törvénymódosítás, melyet nem tudunk irányítani, de hát istenem, ez a politika.

Márkó Megintbenéztem most döbbent rá, hogy az AI-nak indokoltan volt nagy a szája

Órákig lehetne még beszélni erről a játékról; hadászati, politikai, gazdasági trükkök, a küldetések, a kiscivilizációkkal való diplomácia, a sokoldalú nyersanyag, az Emberi Erő, melynek leginkább a hadi ügyekben van fontos szerepe, de akkor holnapig itt ülnénk. Játéktechnikai csoda, hogy ezt sikerült egy nagy koherens egésszé gyurmáznia a fejlesztőcsapatnak, az meg csak hab a tortán, hogy a grafika szemet gyönyörködtet, a hangok, a zene, ugyan kissé ismétlődőek voltak, nem vettek el a játék hangulatából, sőt.Negatívumként annyit lehetne felróni, hogy nehéz a játék. Komplexitásának hála a számítógép nagy előnyben van, ugyanis ő tudja, mit kell csinálni, míg mi csak kísérletezgetünk eleinte., mert hamar fejünkre tudnak nőni.

Ennyi lehetőséggel az univerzum végezetéig fogok kutatni

Emellett talán meg kell említeni a körök lelassulását, de ez lehet, hogy csak a sokjátékos módnál jön ki. Az ötvenedik kör környékén egyre lassabban reagáltak a hajók a parancsokra, a csatákat tovább tartott átugrani, sokszor beakadással is volt gondom, néha a hajók nem fogták fel, hogy menniük kellene arra, amerre mondom, de igazából egy ilyen grandiózus játék esetében úgy érzem, ez belefér, nem töri meg a játékmenetet és az élményt.Stratégia és sci-fi fanoknak csak ajánlani tudom az Endless Space 2 -t, ha meg vannak barátok, hívjuk őket is, és hódítsuk meg a galaxist együtt, vagy egymás ellen, és anyázzunk jó hangosan hozzá, miheztartás végett.