eFootball PES 2020 teszt

A hozzám hasonló fociőrültek legnagyobb örömére nemrégiben elindult az új szezon. Ismét órákat tölthetünk a Premier League, az NB1 és társaik kitárgyalásával, meccsre járással, összefoglalók nézésével, ráadásul az EL-ben idén is érdekelt magyar csapat, úgyhogy a helyzetünk nehezen lehetne rózsásabb. Már csak két dolog hiányzik, az egyik, hogy megjelenjenek az aktuális foci-stuffok, a másik, hogy jól álljunk az EB-selejtezős csoportunkban. Utóbbival egyelőre sajnos nem szolgálhatunk, viszont a két nagyágyú közül már be is futott az első!

Azt hiszem, sportjátékokkal kapcsolatban nehezen tudom leplezni a lelkesedésemet, úgyhogy inkább nem is nagyon próbálom, és belevágok egyből a közepébe. A PES 2020 -vagy ahogy újabban nevezik, eFootball PES 2020 - érdekes egy játék lett. Egyrészt nem igazán értem az eFootball rész kiemelését, a továbbiakban tartózkodnék is tőle. Persze,, de ennyi az egész. Megmérethetjük a tudásunkat másokkal online, ahogy azt eddig is megtehettük.Másrészt viszont egészen odáig sem félek elmenni, hogy, pedig az 5-től kezdve mindegyiket toltam hosszabb-rövidebb ideig. Ott van például a labda. Nem tudok mást írni, mint hogy az valami egészen frenetikus. A fizikája teljesen valóságosnak hat, szinte érezni, ahogy a cipőnkhöz ér egy-egy beadás vagy kapáslövés elvégzésekor. Ha jól sikerült a próbálkozásunk, akkor pedig szó sincs előre meghatározottnak érződő ívekről, de nem ám, olyan tekeréseket láthatunk, mint utoljára Beckham fénykorában.

Hálószaggató tizi következik.

Következzenek. A cselek, a külsővel meglőtt átadások, a védők ütközései a csatárokkal, a felnézés nélküli beívelések mind-mind úgy néznek ki, ahogy az a nagykönyvben meg van írva. A "folyékony" szó jut eszembe, ugyanis minimálisra csökkentek a nehezen körülírható, mégis bizonyára mindenki által ismert, sportjátékokra sajnos még ma is jellemző robotszerű mozdulatok.Mindemellett olyan gólokat tudunk lőni, amilyenek nemhogy felveszik a versenyt Zsóri Dani FTC elleni megmozdulásával, de videojátékban sem láttam még hasonlókat, pedig van pár órám bennük. Félpályás indítás, ami után Cristiano Ronaldo kapásból a bal alsóba bombázza a zsugát olyan erővel, hogy Ter Stegen még csak rá sem vetődik? Megoldható, méghozzá mindjárt az egyik első meccsemen történt. Az az érzésem, hogy

Hajrá Newcastle, hej, hej!

Igen ám, de az idén meglepő módon valahogy becsúsztak olyan elemek is a meccsekbe, amelyeknek nehéz lenne örülni, és eddig messzire elkerülték a PES-t. Néhány esetben egészen nagy hibákat láthatunk, de már az elején leszögezem, hogy semmi olyanról nincs szó, amit egy patch ne tudna orvosolni. A teszt megírásának pillanatáig viszont ez nem történt meg, úgyhogy kénytelen vagyok értekezélni róluk, mi több, szenvedni velük meccs közben.Kezdjük például az AI védekezésével. Relatíve gyakran, amikor pedig simán tisztázhatnának is. Tény, hogy korántsem állandó jellegű ez, nem minden találkozón fordul elő, de elég gyakran ahhoz, hogy megemlítendő probléma legyen. Pozitívum, hogy legalább olyan a dolog, mint az NB1-es bírók, tehát mindkét oldal kárára működik.

Nem volt les, látom, hát itt ülök vonalban.

Kaptam emiatt gólt gép elleni és multis meccsen is, gondolhatjátok, mennyire örültem neki. Ha valós meccsen történik mindez, akkor az UEFA egész biztosan bundát kiáltana és kivizsgálná az esetet, de így más lehetőségem nem nincs, csak beleírni a tesztbe, hogy legalább értesítselek Titeket. Mégegyszer mondom, hogy egy patch könnyen segíthetne ezen, reméljük, előhozakodnak vele hamar.Ha már érintőlegesen megemlítettük őket, következzenek minden focibarát kedvencei, a játékvezetők. Nem tudom, mit szerettek volna a készítők, de az esetek többségében hihetetlenül szigorúak.. Az én csapatomból De Ligt egyszer úgy kapott két sárgás kiállítást, hogy éppen csak hozzáért az ellenfélhez, aki még csak el sem esett. Persze, nem az elesésen múlik, de könyörgöm. Máskor meg persze lehetetlen előcsalni a lapot a zsebéből, még Ramos is lehozná náluk a meccset szabálytalanság nélkül. Érdekes.

Szerintem ezt inkább Szoboszlainak kéne lőnie.

Azt hiszem, a pályán belüli eseményeket megfelelően kiveséztük, úgyhogy térjünk rá a pályán kívüliekre, hisz azok a PES esetében mindig is kicsit véleményesek voltak. Itt vannak ugyebár az a probléma, hogy bár fejlődtek ugyan valamicskét, de. Túl sok az ablak, elsőre viszonylag átláthatatlan is, nem is túl szép. Igazából e téren megkérdőjelezhető az előrelépés, hogy stílusosan fogalmazzak.Szintén érthetetlen, hogy az interface mindennek a tetejébe még következetlen is, tudniillik az OK gomnak valamikor az X felel meg, máskor meg az Options., azok szerintem jobbak lettek, mint az előző évben. Sokszor kaptam magam azon, hogy dúdolom a dalokat, szóval legalább jól szórakozunk, amíg kitapasztaljuk a rendszer gyengeségeit. Természetesen a PES esetében ezek megszokott dolgok, nem is igazán veszem őket negatívumnak, de lassacskán azért ideje lenne javulni valamit ennyi év alatt.

Haver, ez után a gól után szerintem elvisz a Kisvárda!

A barátságos meccsek és a sima bajnokik mellé hosszú távon elkélnek más játékmódok is, úgyhogy. Kezdeném az előbbivel, mivel arra az előzetes videók alapján nagyon vártam, de mint kiderült, nem hozott olyan áttörést, mint vártam. Nagyjából ugyanazt kapjuk, mint tavaly, azzal a nagyon-nagyon jópofa különbséggel, hogy választható. Olyan nevek teszik tiszteletüket, mint Johan Cruyff, Diego Maradona, Roberto Carlos vagy épp Ruud Gullit.Még, ha még Pintér Attila vagy Horváth Feri is itt lenne, akkor én már elégedett lennék. Illetve nem is annyira, mert viszonylag kevesen vannak a valós trénerek, remélem, valami DLC keretében még érkeznek egy páran. Sok-sok új, FIFA-szerű átvezető videót is kapunk, stb., de a mód hibái sajnos többnyire megmaradtak. Gondolok például olyanra, hogy sok pénzből szó szerint bárkit megvehetünk, az én Párizsomban például ott van CR, Messi, Kane, Pogba, De Jong, stb. A rivális játékban ezt összerakni majdhogynem lehetetlen lenne, ahogy a valóságban is.

Nyilván a Mestert választom, hát ki mást?

Apropó irreálisan erős csapatok, a myClub is hasonló gonddal küzd, már akinek ez gondot jelent. Röviden, tömören az a helyzet, hogy bár itt is elkölthetjük az igazi pénzünket játékosokra és különféle csomagokra, mégis egy fillér nélkül is össze tudunk rakni egy sztárcsapatot. Ez persze nem lenne baj, sőt, nagyon is jó dolog, de. Kis túlzással pillanatok alatt nálunk lehet három-négy sztár akár egyszerre is. A FIFA UT-jében jóval nagyobb ilyen téren a kihívás, és ez bizony a myClubnak sem ártana. Ettől eltekintve nincs nagy változás, tulajdonképp csak leporolták a jól bevált tavalyi terméket.Azt nyilván már a különböző videókból és képekből is észrevehettétek, hogy. Már eddig sem volt baj a játékosok arcának kinézetével, de most lépett még egy szintet a dolog. Különös tekintettel igaz ez a kiemelten kezelt Juventus esetében, akiket ugyebár eloroztak a FIFA elől, és ki is hozták belőlük a maximumot. Ugyanez érvényes a mozdulatokra, súrolják a tökéletest, nem csak a mai, de a régi játékosok is, Beckham legendás szabadrúgásait igazi gyermeki örömmel figyeltem. Hiába, nagyon kedveltem az "öreget" a maga idejében.

Labda vót spori, eskü!

Zárásképp megemlíteném még, de egy aranyos húzást azért beiktattak. Búcsút mondhatunk a megszokott London FC-knek és hasonlóknak, a csapatok nevei immár Chelsea B, Newcastle WB, és így tovább. Persze ezzel nem vagyunk előrébb, ráadásul csak a Premier League csapatainál működik, de mégis egy kis gesztus, vagy valami hasonló.Még legalább kétezer karaktert biztosan tudnék írni a cuccról, de sajnos lassan illő lenne befejeznem. Mit is mondhatnék egy PES-ről? Akit érdekel, úgyis megveszi, és jó kis meccseket fog játszani vele., és várjuk, mit villant idén a rivális. Búcsúzásképp pedig idézném az egyik kedvenc youtube-csatornámon szokásos elköszönést: "Hajrá Magyarország, hajrá magyar foci, sziasztok!"