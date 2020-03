Dreams teszt

Játék a játékban - a fogalom, amit sokáig elképzelhetetlennek hittünk. Pár évtizeddel ezelőtt elképzelhetetlennek tartottuk, hogy ha megveszünk egy teljes árú címet, akkor abban további opciókkal találkozunk a fő eseményeken kívül. Mára eljutottunk odáig, hogy abszolút természetesnek vesszük a másodlagos tevékenységeket, sőt, igazából el is várjuk őket. Persze ez a generáció kicsit túl is tolta ezt, hiszen Dunát lehetne rekeszteni az open world anyagokból, ami valószínűleg legtöbbünk könyökén jön már ki.

Akad azonban egy fejlesztő brigád, akik szerencsére erről teljesen másmilyen véleménnyel vannak/voltak. A Media Molecule-ról beszélek. Igen, ők azok, akik már a LittleBigPlanet-tel megmutatták, hogy. A maga módján elképesztően úttörő volt ez a platform cucc, hiszen az emberek lehetőséget kaptak, hogy a benne szereplő editorral (kis túlzással) saját világot hozzanak létre, amit tulajdonképpen minden tulajdonos elérhetett.Ezt a koncepciót picit félrerakták (meg túltolták, az viszont nem biztos, hogy saját akaratukból vagy a Sony nyomására) és megpróbálkoztak a Tearaway-jel, valamint az Unfolded névre hallgató folytatással.

Na, akkó te balra, én jobbra

Kiemelkedő eredményeket értek el, hiszen bőven 80% fölött értékelte a produktumokat a világsajtó, ugyanakkor anyagilag nem azt hozták, amit feltétlenül elvártak volna. Node, ezután félretoltak mindent és megpróbálták megvalósítani azt, amire már a bevezetőben is utaltam. Létre akartak hozni egy olyan játékot, amiben kiélhetjük a bennünk tomboló kreativitást és. Idegesített, hogy a Dark Souls-ban nehezek a főellenfelek? Alkosd meg magadnak. Felbosszantott a Spyro nehézsége?Készíts olyan platform játékot, ami sokkal szórakoztatóbb! És igen,. Ez lenne a Dreams . Olvasóinknak egészen biztosan nem cseng ismeretlenül, hiszen szűk egy éve már teszteltük az early access verziót , ami már akkor is annyira stabil és kiforrott volt, hogy bátran jutalmaztuk magas pontszámmal.Azóta számtalan hír látott már napvilágot a játékkal kapcsolatban, pontosan ezért nem szeretném újra elmagyarázni az egészet az alapoktól, hiszen, ha a linkre böktök, az ea cikk minden szava megállja most is a helyét. Inkább azokra a dolgokra térnék ki, ami a teljes változat megjelenésével került bele anyagunkba., annyit elöljáróban elmondanék.

Most árnyékharcolunk vagy mivan?

Oké, pár szót muszáj mégis beszélnem azért a Dreams -ről általánosságban, hiszen ilyet még szerintem sosem láttunk. Arról van szó, hogy a pénzünkért cserébe. Ezt vegyétek teljesen komolyan: amint megismerkedünk a törvényszerűségeivel és kezelhetőségével, opcióinkkal, simán neki tudunk rugaszkodni, hogy megvalósítsuk álmainkat. Ez nyilván rendkívül időigényes procedúra, főleg, ha valami minőséget szeretnénk kiadni kezeink közül.Persze ha ezzel nem akarunk molyolni, akkor, hiszen brutális mennyiségű kész opció vár minket, mert a közösség szintje ontja magából a különféle stuffokat. De az MM munkatársai sem akartak kimaradni a jóból, így megalkották a Dreams kvázi hivatalos egyszemélyes kampányát, az Art's Dream-et. Azt mondják, hogy itt szerették volna bemutatni a lehetőségek tárházát, ami szerintem sikerült is nekik.Nem lett túl hosszú, hiszen bő három óra alatt a végére lehet érni, cserébe egészen zseniális. Egy művész, pontosabban zenész lelki utazását követhetjük végig - lesz gyerekkorba visszanyúló platform szekvencia, egy kis point&click, sima rpg, FPS és egy csomó másik. Nehéz jelzőket találni arra, mennyire királyul rakták össze ezt a kvázi techdemót.

Temérdek lehetőség

Gondolom a fentiekből egyértelmű, hogy a legnagyobb negatívuma egyben a legerősebb része: egyszerűen nem való mindenkinek. Játékot alkotni nem könnyű és itt sem arról van szó, hogy két csúszkát arrébb húzol, aztán kiesik a God of War. Nem, durva mennyiségű időt kell belerakni, ha tényleg komolyan gondolod a "fejlesztést" - ebben az értelemben nem lehet játéknak titulálni, hiszen sokkal inkább egy szerkesztő. Viszont van instant élményt okozó rész is benne, szóval nem csak erre használható. Teljesen mindegy, honnan nézzük, a kalapunkat mindenképp meg kell emelnünk a Media Molecule csapata előtt.Az év egyik legkomolyabb alkotását tették le az asztalra, amit bizonyosan nehéz lesz túlszárnyalnia bárkinek, ha hasonlóba vágja fejszéjét. Az már szinte mellékes, hogy mindezt szinte pofátlanul olcsón kínálják. Szóval, ha érzel magadban affinitást a fejlesztésre, akkor remélem, hogy már a birtokodban van egy példány. Mindenki más azért kicsit óvatosabban közelítsen felé, de az tuti, hogy egy új mérföldkő született.