Dragon Ball FighterZ - Season Pass teszt

Szóval itt van ez a Dragon Ball franchise. Nem hiszem, hogy van olyan ember a világon, aki ne hallott volna már legendás főszereplőjéről (könyörgöm, még egy pizza fajtát is elneveztek róla), így engedelmetekkel a bemutatását most kivételesen hanyagolnám. Tehát adott egy olyan univerzum, ami sokáig egyenértékű volt a "japán rajzfilm" kategóriával (főleg kicsiny országunkban). Adott egy egészen mély világ rengeteg szereplővel, tartalommal - ehhez képest az anyacég egyetlen műfajban képes gondolkodni, ami nem más, mint a bunyós anyagok.

Felsorolni is nehéz, hogy hány játék látott már napvilágot a franchise égiszén belül. Ezzel ellentétben a kategóriát viszont egyetlen ujjunkon is meg lehet számolni. Hiába a hangzatos Budokai, Tenkaichi meg egyéb alcímek, ettől függetlenül. Persze ezek általános minősége egészen kimagasló, hiszen manapság már eljutottunk oda, hogy tényleg olyan, mintha magával az anime-mal játszanánk.Ez eddig rendben is van, viszont szerintem a rajongók a fél karjukat odaadnák mondjuk egy, amiben felfedezhetnénk egy egész világot. De ez egyelőre várat még magára, így be kell érnünk olyan címekkel, mint például a FighterZ (vagy a mostanában megjelent Kakarot).

Hogy érted azt hogy egy sündisznónak is köze volt a nemzésemhez?

Nálunk adriano kolléga tesztelte a fentebb említett FighterZ névre hallgató darabot és bőven átlag feletti pontokkal jutalmazta azt,. Próbáltak csavarni egyet a formulán, ami leginkább az erős online jelenlétben, valamint a 3v3-as küzdelmekben jelentkezett, de ettől függetlenül ez is csak egy újabb verekedős cím lett. Egyetlen komolyabb negatívumot tudtunk felhozni ellene, ami a, valamint a 24 karakter stílusa is meglehetősen egyformára sikeredett.Ezen próbál segíteni tulajdonképp jelen tesztünk alanya, a stuffhoz kiadott Season Pass. Ez magába foglalja az első és második szezon tartalmait, ugyanakkor finoman szólva is. Kezdjük talán azzal, hogy eléggé lehúzás szaga van a dolognak, hiszen mindösszesen 14 új harcost kapunk a nem kevés pénzünkért cserébe - nyolcat az első, hatot pedig a második Pass által.Ők név szerint Broly (DBS), Gogeta, Janemba, Goku (GT), Videl, Jiren, Android 17, Cooler, Vegeta, Goku, Zamasu, Vegito, Bardock és egy újabb Broly. Már a felsorolásból is látszik, hogy az ismétlődés itt is jelen van, de így legalább 38-ra ugrik a pool, amiből választhatunk. Ezen kívül kapunk még új dallamokat, valamint egyedi stamp-eket és extra kommentátori dolgokat.

Az én terpeszem szélesebb, csicska

Jól érzitek, egészen karcsú az extra kontent,, annak fényében főleg, hogy az alap sem épp a budget kategória. Ha nagyon rosszindulatú lennék, akkor szembe állítanám ezt a Season Pass-t mondjuk egy Witcher kiegészítővel szemben, de még kategórián belül maradva is találunk bőven korrektebb megoldást, például a Street Fighter esetében. Ugye itt is arról volt szó, hogy nagyon hurka volt a kezdeti létszám, de a későbbiekben ingyen (!!!) adtak még hozzá nem kevés harcost.Szerintem néhány extra pálya, esetleg új játékmódok itt is bőven elfértek volna, mert majdnem tizenegyezer Forintot kell a kasszánál hagynunk érte. Persze a minőséggel túl sok gond nincsen, mert a(ahogy az egész stuff), talán kicsit változatosabbak a mozgásaik is, tehát jól illeszkednek a formulába.

Mondtam hogy a Jézuska igenis létezik!

Úgy döntöttünk, hogy külön nem értékeljük a Season Pass-t. Ha azonban pontoznom kéne ezt, akkor hatnál semmiképp sem tudnék többet adni érte,. Drága, nem túl komoly a felhozatal, amit kínál és olyan hiányosságokat pótol, amit már a kiadott verzióban kellett volna lehozni (persze ez a legtöbb DLC-re és Pass-ra igaz). Csak akkor invesztálj be rá, ha 24-7-ben ezzel játszol, máskülönben simán kihagyható. Nem indul tehát erősen ez az év, de innen már csak jobb lesz a sok csúszás és tologatás ellenére!