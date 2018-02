Dragon Ball FighterZ teszt

Rutinos GC-olvasók bizonyára tudják, hogy nemrégiben lehetőségünk nyílt kipróbálni a Dragon Ball FighterZ című, sokak által igencsak várt üdvöskét. Első benyomásom az volt, hogy van benne potenciál, és hogy remélhetőleg a béta hibáinak kijavításai és a teljes játékban fellelhető játékmódok megérkeztével egy nagyon ütős kiss stuff is lehet belőle. A kóstoló tehát ízlett, most pedig már itt is van az egész fogás! Teljes, rendes, színes, szélesvásznú (és magyarul beszélő) Dragon Ball FighterZ -tesztünk következik.

Vegyük át pár szóban még egyszer, hogy mit is kínál nékünk a szóban forgó program. Három a három elleni felállással operáló verekedős játékról beszélünk, természetesen az ikonikus anime szereplőit felvonultatva. Gyanítom, hogy a rajongók nagyon fognak örülni annak a megállapításomnak, hogy ez egy valódi szerelmeslevél az Dragon Ball-nak címezve, a továbbiákban azt is kifejtem, hogy miért.

Hát ezért tilos a pirotechnika a sporteseményeken.

Már pillanatokkal az első ütközet megkezdése után világosan látszik, hogy a készítők mennyire. Mindenekelőtt a már a bétatesztben is ajnározott kinézetet kell kiemelnünk, ami egyszerűen fantasztikus, gyönyörű, mesés, és képzeljetek ide annyi szuperlatívuszt, amennyit csak akartok.Akira Toriyama mára már nagyon híres rajzstílusa nemcsak, hogy teljesen felismerhető játék a grafikájában, de egy az egyben olyan, mintha a scrennshotok az animéből származnának.. Első pillantásra úgy tűnik, mintha csodaszép 2D-grafika lenne, de pillanatokon belül rájövünk, hogy valójában egy teljesen 3D engine áll a dolog mögött, amely főleg a különféle bunyó közbeni animációknál mutatja meg igazi erősségeit.

Jóval veszélyesebbek, mint amilyennek látszanak.

A fejlesztő Arc System Works ezidáig ismert volt arról, hogy verekedős játékaiban meglehetősen túlbonyolított irányítással kell boldogulnunk, itt azonban szerencsére szó sincs ilyesmiről, sőt. A Dragon Ball FighterZ irányítása és harcrendszere kifejezetten egyszerű, már-már primitívnek is mondható-persze kizárólag jó értelemben-, ezzel is elősegítve azt, hogy minél szélesebb körű játékosréteg számára lehessen élvezhető.Alapvetően négyféle támadást különböztetünk meg (könnyű, közepes, erős, speciális), mindegyiket az egyik nyomógomb segítségével hívhatjuk elő. Ha gyorsan egymás után nyomkodjuk bármelyiket, akkor automatikusan látványos kombóknak lehetünk szemtanúi.

Két összeillő ember.

Látható tehát, hogy, ami pont megfelel azoknak, akik csak a sztorira és a minél látványosabb jelenetekre kíváncsiak. Igaz, a komplikáltabb kontrollt kedvelőknek valószínűleg nem lesz a kedvence, de hát valamit valamiért.Az egyszerűség viszont szerencsére nem jelenti azt, hogy nincs egy bizonyos fokú mélység vagy taktika a harcokban. Mint a 3v3 fighterek többségénél általában, itt is nagy szerepe lehet annak, hogy mikor váltunk karaktert. Ha tudjuk, hogy akár kombó közben is mikor érdemes váltanunk ahhoz, hogy egy másik harcos fejezze be a támadást, vagy hogy például mikor váltsunk teleportálásra képes karakterre, hogy az ellenfél hátába kerüljünk, akkor sokkal szervezettebb, egyszersmind szórakoztatóbb, érdekesebb küzdelmek alakulhatnak ki.

Goku is lájkolja a játékot.

Ami a játékmódokat illeti, nos, ezen a téren sem vall szégyent a Dragon Ball FighterZ . Sokan voltak, akik a multis mókák promójakor félve kérdezték, hogy lesz-e sztori mód is, ők megnyugodhatnak, jelentem van bizony. Itt Gokut irányíthatjuk. Leginkább jó kis fan-service a dolog, nem több, de annak mondhatni tökéletes.Arcade módunk is van, amely nem csak a megszokott "küzdj meg néhány ellenféllel, majd egy boss-sal, és kezdd újra"-formulát követi, hanem arra is ösztönöz, hogy megadott skilleket használjunk. Ha így teszünk, akár még plusz, addig titkos karaktereket is unlockolhatunk. Aztán ott van természetesen a tutorial-mód is, amit azt hiszem, egyik olvasónknak sem kell túlzottan ecsetelnem, nem fogtok meglepődni: Gyakorlunk benne.

Valaki kissé túltolta a tömegnövelőt.

A bétateszt után az egyik legnagyobb kérdés az volt, hogy mennyire lesz és megbízható az online-rész. A zárt béta idején minden flottul ment, az általam is kipróbált nyílt béta esetében viszont-ahogy én is bővebben kitértem rá- sok esetben szinte játszhatatlan volt program. Rengetegszer ledobott, vagy épp fel sem tudtunk csatlakozni a hálózatra, így erre a részre külön kíváncsi voltam a teljes verzióban.Sajnos ezen teszt pillanatában elég inaktívak voltak a szerverek, úgyhogy teljesen hitelt érdemlően nagy bánatomra nem tudok nyilatkozni, de. Szerintem hihetünk nekik, tekintve, hogy a többi játékuknál (pl. Guilty Gear Xrd REV2) betonstabilan fut minden, a bétateszt lényege meg tulajdonképpen az, hogy az olyan hiányosságok, mint amilyenekkel itt szomorítottak minket, felszínre kerüljenek.

Ezt kapja, aki beszól a buggyos gatyámra.

Az eddigiek alapján gyakorlatilag tökéletesnek tűnhet a játék, de sajnos most is érvényes, hogy tökéletes játék nem létezik. Ez még nem lenne baj, de az igen, hogy a DB Fighterz egyetlen komolyabb hibája elég méretesre sikeredett. Egy ilyen stuff egyik legfontosabb eleme, hogy hány karakter közül választhatunk, és manapság néhányan már egészen komoly számokkal operálnak. Ehhez képest. Bátran ki merem jelenteni, hogy a túlzottan változatos összeállítású csatáknak itt és most búcsút is inthettek.Tovább ront a helyzetünkön, hogy hacsak nem vagyunk vérbeli fanatikusok, akkor a meglévő huszonnégy szereplő legnagyobb része elég egyformának tűnhet számunkra. Ha ez még nem lenne elég, csapjuk hozzá a kellemes, de botegyszerű irányítást is, ahol ugye mindenkit egyféleképpen irányítunk. Sejthető, hogy amit ezzel kapcsolatban mondani akarok, az tartalmazza az ásítást, bealvást, unalmat, fehér fal nézését, stb. Oké, oké, néhányat még kilockolhatunk az Arcade-módban, néhány meg lehet DLC lesz, de bárhonnan is nézzük, ez a mai világban bizony nagyon karcsú felhozatalnak számít.

A Bosszúállók elbújhatnak.

Ha azonban ettől eltekintünk, urambocsá' még nagy rajongók is vagyunk, akkor a Dragon Ball FighterZ az a játék, amibe igazán nagyon nehéz belekötni. A grafika hibátlan, elegendő játékmód áll rendelkezésre, pörgősek és látványosak a bunyók, irányíthatjuk ekdvenc akaraktereinket, mi kell még? Aki kedveli a "levegőben bunyózós" (a bétateszt alatti kommenteket olvasva bukkantam erre a kifejezésre, köszönöm, nagyon tetszik) stílust, annak bátran merem ajánlani.