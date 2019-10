Doraemon Story of Seasons teszt

Doraemon neve több mint fél évszázada már, hogy bekerült a japán köztudatba, de Nyugaton csupán a kétezres évek közepe óta ismerik a kék, kerek robotmacskát. Külföldön sosem tudta elérni azt a hírnevet, amit otthonában felépített, hisz ott már évek óta az élén van a gyermekszórakoztató iparnak, és emiatt sok videojáték, ahol ő és a barátai voltak a főszereplők, nem tudott elszabadulni a szülőhazától.

Az ilyen alkotások első sorban a Nintendo konzoljaira jelentek meg, a mai cím azonban a kevés kivétel egyikét képzi, melyet valamiért PC-re is kiadtak a Switch mellett. Ez a Doraemon Story of Seasons , amelyben a Doraemon történetek egyik főszereplőjét,, hogy azt a világ legjobb, legszebb farmjává alakítsuk.Ezen hosszú távú tervet körülölelő narratíva rendkívül egyszerű, ám annál inkább elnyújtott. A már ismerős csapat, Nobita, Shizuka (Sue), Takeshi (Big G), Suneo (Sneech) és Doraemon úgy gondolják, hogy a megfelelő nyári projekt az volna, ha elültetnének egy csíkos magot, mely látszólag a nagy semmiből került hozzájuk. Erre alaposan rácáfol maga a mag, ami csupán egyszeri locsolás után ijesztő gyorsasággal válik fává, és egy vihar közben téren, időn át elrepíti az ötöst egy Natura nevű városkába.Természetesen Doraemon az "utazás" közben elhagyja az összes kütyüjét, melyek, mivel varázslatos tulajdonságokkal vannak felvértezve, elengedhetetlenek a hazajutáshoz, úgyhogy adott a feladat. Persze a város vezetősége nem nézi jó szemmel a kincsvadászatnak becézett "henyélést", ezért Nobita és a barátai mind kénytelenek munkába állni, és mivel a főhős elől elhappolják az összes "munkahelyet", ezért kap egy farmot (bárcsak a való élet lenne ilyen egyszerű).

Vagy itt minden: lábat csiklandozó búzapalánta, és ijesztően meredő aranycica.

A játékmenet legnagyobb része a fent említett tanya karbantartásával, bővítgetésével, fejlesztgetésével fog telni, miközben építgetjük a kapcsolatot a városlakókkal, és felkutatjuk Doraemon varázslatos eszközeit. Tartalmas világ vár ránk, ahol mindig van valami, amit érdemes felfedezni, egy fejlesztés, amire érdemes gyűjteni, vagy esemény, amire fel lehet készülni, így elvileg; elvileg.Hiába a veterán fejlesztőcsapat (Marvelous), az egész játék struktúrájáról üvölt a szimplicitás; ez egyszerre jó és rossz is, de erről majd a végén. Négy évszakra van osztva egy év, melyek a naptárban egy hónapig tartanak csupán. A különféle veteményeket értelemszerűen, ha jó terményben (vagy akármilyenben) szeretnénk reménykedni. Felszerelésünk a földeken a különféle típusú trágyák mellett egy kapa, egy sarló és egy kanna.

Gyermekjátékok elengedhetetlen eleme a zsémbes nagypapa és a menekülő fogsor.

Ezeken kívül, a nyersanyag gyűjtögetést megkönnyítendő, szert teszünk egy fejszére, egy kalapácsra, egy csákányra, egy lepkehálóra és egy horgászbotra is. Ha ezek ellenére sem menne flottul a munka, akkor bármikor lehet az ácsnál vagy a kovácsnál eszközeinket fejleszteni, feltéve, ha van megfelelő mennyiségű alapanyagunk és pénzünk. Továbbá, mint ahogy fent már említettem, a farmunkon lehet építkezni, dísztárgyakat, dekorációkat és bővítéseket venni, ráadásul nem is keveset.A rengeteg munkához, azonban, rengeteg pénz is kelleni fog, melyre úgy tudunk szert tenni, ha a telkünkön elhelyezett, legyen szó terményekről, elkapott rovarokról, számunkra felesleges építőelemekről, de akár a földből kirángatott gyomot is belerakhatjuk. Mert attól, hogy valaki valamit szemétnek nyilvánít (hiába van még a nevében is a "Junk" szó), az másnak kincset érhet.Emellett van nekünk is saját ládánk, melyben az épp nem szükséges anyagokat tárolhatjuk, hisz hátizsákunk eléggé limitált. Ez csak gyűjtögetésnél fontos; mikor venni akarunk fejlesztést, épületet, akkor. Ám nem könnyű elsőre kitalálni, hogy mely talált anyag mire jó, ezért hamar megtelt a ládám, mert biztos, ami biztos alapon mindent összeszedtem.

Mintha álomban lennénk... én máshogy nem tudom a képszéli felhőeffektust megmagyarázni.

Napi teendőinket alaposan át kell gondolnunk, mert. Ezt szunyókálással és étkezéssel tudjuk visszatölteni, habár nem ajánlom a szakácsnál való eszegetést, ugyanis az árai enyhén szólva is furcsák. Inkább fejlesszük fel házunkat nagyobbá, építsünk konyhát, és csak a recepteket vegyük meg a főzőmesternél. Az otthoni kaja úgyis mindig jobb.Vannak havi események is; fesztiválok, ünnepnapok, események, melyek ugyancsak nincsenek túlbonyolítva, így egyedül az üzletek elfuserált nyitvatartási rendszere lesz az egyetlen igazán "izgalmas" dolog a városban. Továbbá, ha kapcsolatot akarunk építeni bizonyos személyekkel, mert a történet haladásához erre szükség lesz, akkor a sok társalgás mellett, ajándékokat is adhatunk nekik, de mivel, ezért ez gyakorta lutriba megy át.

Nem kell aggódni, a kép nem arányos a méretekkel. Vagyis Noby nem 10 centi magas.

A sztori sporadikusan halad; a kapcsolati szintek mellett a napszámot is figyelembe veheti a rendszer, bár nem igazán tudtam erre biztos információt találni. Minden esetre Doraemon elveszett kütyüi sorra megkerülnek, és használhatóvá válnak, sokkal elviselhetőbbé téve a játékot, ami sajnálatos módon ettől függetlenülÁltalában a veteményeim meglocsolása és esetleges trágyázása, leszedése és újraültetése, illetve az állatok kiganézása, szeretgetése után vagy leálltam bogarakat gyűjteni, vagy pedig horgászni, mert ezek hozták a legtöbb pénzt a kasszára. Ezek ismételgetése, mint ahogyan azt iskolába oly bölcsen tanították, a tudás anyja; jelenesetben azonban gyógyír volt az inszomniára is.Az irányítás érdekes volt helyenként. Nagyon látszik, hogy a Switch-re tervezték ez eredetileg, és, hogy könnyebben tudjuk a tárgyakat pakolgatni zsákból ládába és vice versa. Ebből fakadóan a "WASD" és a nyilak mozgatták igazán Noby-t, mely miatt rendkívül körülményessé vált néha a földeken történő munka, azért, mert a főhős azt a földrészt dolgozza meg, amerre fordul (ezt egy kék négyzet mutatja a földön).

A sok csillag nagyobb értéket, és ritkaságot képvisel (duh).

Példának okáért, a sarlóval le akartam vágni az érett búzát, de mellette volt egy még meg nem érett. Csakhogy én valamiért nem találtam el pixelre pontosan a fordulást, emiatt Noby lelkiismeret furdalás nélkül levágta a még palánta korban tengődő búzát. Sajnos az izommemória miatt ez nem egyszer fordult elő, pedig a játék ilyenkor igazán rákérdezhetne, hogy "Biztos ki akarod nyírni ezt az egyértelműen nem érett növényt?"A boltok nyitva tartásáról már szóltam, de kicsit részletezném: minden üzlet bizonyos napokon van csak nyitva, bizonyos időintervallumokban. Elvileg. Ettől függetlenül azonban volt olyan, hogy nem bírtam például trágyát venni az ezt áruló vegyeskereskedésben, mert nem volt ott az árus, pedig idő szerint ott kellett volna lennie.

I am a dwarf and I'm digging a hole, diggy diggy hole, diggy diggy... uff.

A grafika furcsa; 3DS-en egész csinos lenne, még akár Switch-en is (határeset), de PC-n nem valami meggyőző. Ráadásul, amitől még rosszabb a látvány, ráadásul a kép szélét körülfogó felhős megoldás sem tűnik magával ragadónak, vagy indokoltnak. Amiért mégis jobb pontot kapott, az a hűség a sorozat megjelenéséhez. Egyedül a dialógusoknál látható portrék nevezhetőek jónak, illetve az átvezető anime-s képsorok, mivel azok megőrizték a klasszikus Doraemon stílust.A zene repetitív mivolta ellenére kellemes, ám itt is találkoztam egy furcsa anomáliával, mégpedig a hangtorzulással. Nem is értem, hogyan sikerülhetett ez, vagy, hogy ezt valaki szándékosan tette volna, minden esetre olybá tűnt, hogy a keverőasztalon olykor-olykor a rossz irányba tolták el a hangszínt. A szinkronhangok sem mentik meg a helyzetet, ugyanis csupán az első szót kiáltják a színészek bele a mikrofonba, a többit pedig a fantáziánkra bízzák.No mármost azt hihetné az ember, hogy rossz játékkal van dolga, de ez tévedés. Ez egy átlagos, és mint ahogy fent már említettem, egyszerű és rendkívül biztonságos program, hisz végső soron a Switch-re készült, és eredetileg gyermekeknek. Ők minden bizonnyal nagyszerűen ellesznek ezzel a játékkal, de sajnálatos módon, a lelkem mélyén ülő óvodás ellenére, nem tudtam gyerekszemmel tekinteni a játékra, és csupán egy kis ideig volt szórakoztató.