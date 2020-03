Doom Eternal teszt

A Doom örök; túlélt ő jövő-menő fejlesztőket, kisebb-nagyobb szüneteket, projekt kukázásokat, sőt még egy paradigmaváltást is. Él és virul, ám még ha nem is lenne a kiemelkedő alkotások között manapság, sem lehetne tagadni, hogy ne foglalna el prominens pozíciót a sorozat a videojáték történelemben, kiváltképp az első két rész. Nem véletlenül tértek vissza "az alapokhoz" a készítők a 2016-ban megjelenő Doom-al.

Vérpezsdítő akció, némi ugri-bugri, illetve rengeteg eldugott extra; ezekről szólt a Doom sorozat a 90-es években, és bár a Doom 64 kissé langyosabbra sikeredett, tőle függetlenül ezen egyszerű, de nagyszerű utat folytatta a fent említett új generációs iteráció. Ott, a legelső Doom-ot alapul véve, a Marson és a Pokolban történt a mészárlás, ezért a veteránok már sejthetik, hogy merre játszódik javarészt a legújabb epizód, a Doom Eternal : a Földön.Dr. Hayden-nek nem sikerült a Doom Slayert túl sokáig távol tartania, és az energiakrízisre talált megoldása sem volt épp a legoptimálisabb. Ha nincs ember, akkor nincs is szükség energiára, éseleget is tesz ennek a "kérésnek". Szerencsére a történet összetettebb az egyszerű démonirtásnál, még ha a játékmenet javarészt erről szól, ebből kifolyólag nem csak a Földet, hanem más, távolabbi, misztikusabb helyszíneket is fel fogunk kutatni.

Mennyi vért kér az úr? Az összeset.

Főhadiszállásunk a találóan elnevezett Fortress of Doom, egy, a Sentinelek által készített űrállomás, ahol missziók közben szaladgálhatunk, meghallgathatjuk a játék során felhalmozott klasszikus zeneszámokat, gyakorolhatjuk a harcot egy biztonságos közegben (Ripatorium), vagy épp kinyithatunk különféle extrákat, feltéve, ha elegendő Sentinel Battery-t gyűjtöttünk össze. Ó, hogy véletlenül kihagytuk az előző játékot, és minden eddig kínaiul hangzott? Engedjétek meg, hogy bőbeszédűen fordítsak. Doom Eternal egy FPS, mely rendkívüli hangsúlyt tesz a különféle, életünkre törő démonok változatos megölésére. A rengeteg lőfegyver mellett van egy úgynevezett Blood Punch (E) képességünk, mely egy erőteljes, előttünk mindent letaroló ütés, illetve egy láncfűrészünk is, aminek használata egy garmadányi töltényt dobat az áldozattal. A retró címekkel ellentétben a fűrész üzemanyagot fogyaszt, és a "super heavy" kategóriás démonokra nem használható.

Nincs ID játék a klasszikus a Dopefish kabala nélkül.

Ezen közelharci támadást érdemes raktározni, ugyanis a legtöbb tág területen több hordányi démon támad ránk, töltényből viszont nincs túl sok eldobálva, így csupán vészhelyzet esetén érdemes fűrészelni. Továbbá okosan kell a hentelést csinálni: az ellenségek mindegyike elég büntetés után "Stagger" állapotba kerül, mely esetben harcképtelenné válnak néhány másodpercre és színesen villognak. Ekkor az "E" lenyomására, ráadásul a "Blood Punch" mércét is tölti."Glory Kill" a töltényspórolás mellett azért is hasznos, mert ilyenkor elég sok életet dobnak az áldozatok. Hamar nyilvánvalóvá válik, hogy ezek nélkül nagyon gyorsan a fűbe harapnánk. Ugyanis, kik könnyedén be tudnak szorítani, ide-oda lökdösnek, robbanásokkal, támadásukkal rázzák a kamerát, pillanatok alatt dezorientálva, és végső soron megölve minket. Viszont "Glory Kill" közben nem kapunk sérülést, és azonnal szert tudunk tenni némi esszenciális életvisszatöltésre is.

Jobb felső sarokban látható a megszerezhető "Weapon Point"-ok mércéje.

Szerencsére, könnyebbé téve a játékot. Fegyvereinket "Weapon Point"-okból fejleszthetjük, Praetor páncélunkat "Praetor Suit Point"-okból, rúnákkal passzív képességeket kaphatunk, illetve Sentinel kristályok segítségével életünket, "armor"-unkat, maximális töltényszintünket fejleszthetjük, továbbá másodlagos fegyvereink is kaphatnak ezek által némi extrát.Ezek a kiegészítők a gránát, a jégbomba és a lángszóró. A gránát egyértelmű: repül, robban. A jégbomba hasonló, de az fagyaszt, azonban vagy az egyik, vagy a másik használható, egyszerre a kettő nem. A lángszóró pedig az, így egyszerre offenzív és defenzív is. Ez a két fegyver a Praetor hacukánk fejlesztésével is erősíthető, úgyhogy rengeteg opciónk van felvértezni magunk a játék vége felé egyre nehezebben legyűrhető démoni áradatok ellen.Az alap arzenálunk egy-két kivétellel ismerős lesz mindenkinek. Pisztoly nincs, mert minek az, viszont cserébe van gépfegyver, shotgun, annak a dupla csövű variánsa, plazmaágyú, rakétavető, chaingun, és balliszta (mesterlövész fegyver) többek között. Ám a legfontosabb hadászati eszköz a kampány vége felé megszerezhető Crucible, mely már az előző játékban is tiszteletét tette., ugyanis bárkit elintéz egy csapásra a Marauder kivételével. Cserébe viszont három a maximális kapacitása, ráadásul "töltényt" hozzá ritkán lehet találni, így megfontoltan használandó.

Marci a Mészáros új házi specialitása: robantott kígyó.

A démonok is átestek némi változáson az előző Doom-hoz képest, és ez leginkább, a rosta bővülése, átalakulása mellett. Mindegyik ellenség érzékeny egy bizonyos fegyverre, vagy testük egy-egy pontján, melyet kihasználva némileg könnyebbé válik az irtásuk. Például a Cacodemon szájába egy gránát azonnal "Stagger"-eli őt, a Mancubus karjairól, illetve az Arachnotron fejéről az ágyúk lelövése lecsökkenti azok harci értékét, többek között.A pályák nem rendelkeznek túl sok variációval; általában városi környezet démoni húsformációkkal megfertőzve, de hangulatosak, könnyen el tudom hinni, hogy a világ a végét járja, nem kell az itt-ott lebegő kódexlapoknak közölniük, hogy az emberiség egyharmada van már csak életben. Ezen információmorzsák mellett a már fent említett, az extra élet és páncélpluszok mellett.És mint extra élet, a Mario-féle extra életre gondolok; ez a minden harci szituációt megkönnyítő bónusz, mely a halál bekövetkeztekor visszatol a maximális életszintre, és pár másodpercre sebezhetetlenné tesz. Emellett a már ismerős harci támogatások is megjelennek; az "Onslaught" (lila, erősebb lövések), az "Overdrive" (sárga, gyorsabb mozgás, végtelen töltény) és a "Berserk" (piros, "Glory Kill" bárkin).

"Egyet mondok kettő lesz belőled" mondta a fűrész, és beletette fogait a démonba.

Ezek mellett minden pálya rendelkezik egy fertőzöttség mércével. Ez a mérce igazából a megszerezhető "Weapon Point"-ok maximumát mutatja az adott szinten. Minden egyes nagy összecsapás után kapunk egyet, és a titkos harcok, a "Slayer Gate"-ek teljesítése, illetve a boss-harcok után is kapunk valamennyit, ezzel jelezve, mennyire lett a démonoktól megtisztítva egy-egy pálya. A titkos összecsapásokból kettő van egy küldetésen, melyek időre menő haddelhaddok, ám nincs töltény és életvisszatöltés, függetlenül attól, hogy teljesítettük e vagy sem, így óvatosan kísérletezgessünk ezekkel.A "Slayer Gate"-ek egy fokkal mókásabbak. Itt egy hatalmas összecsapást kell túlélnünk, ahol gyakran idő előtt megjelenő boss démonok is tiszteletüket teszik, hogy feltegyék a vesszőt a "nehíz" megnevezésre. Ezek leküzdése egy kulcsot ad nekünk, a három "Weapon Point" mellett; ha megszerezzük mindegyik kulcsot, akkor egy egy igazán különleges fegyver válik elérhetővé a kampány végeztével.Mondanom sem kell, szintea tesztelés során, jó értelemben. Ha épp nem egy "Slayer Gate" tartotta a vérnyomásom kellemesen magasan, akkor az egyre macerásabbá váló hordák, és egy-egy röhejesen nehéz boss harc késztetett sikoltozásra. Talán az ugrálós, ügyességi részek gyakori megjelenését éreztem feleslegesnek, de legalább volt lehetőség levegőhöz jutni két vérfürdő között. A nehézségi szint egyébként jól ütemezve lépkedett felfelé, habár, mint ahogy már említettem,

Mindig is akartam egy saját vallást... hát csináltam egyet.

Mindezt a grafika és a muzsika nagyszerűen kiegészítik, még ha néhány szám nem is volt túlságosan fantáziadús. A multiplayer élmény a Battlemode-ban merül ki, ahol nem csak a Slayert, dekettő az egy ellen egy arénában. Két démon szegény Slayer ellen; minden választható karakternek a kampányból már ismert képességei vannak, melyekhez minden kör után extrák jönnek, úgyhogy egy érdekes játékmódhoz van szerencsénk, csupán az a kellemetlen, hogy ez az egyetlen; remélhetőleg jön több is., így a kampány befejezte nem feltétlenül jelenti a játék végét. A multi mellett a hiányzó extrákat is felkutathatjuk, immáron akár legális csalással segítve (bár ekkor a "Slayer Gate"-ek nem látogathatóak), összeszedhetjük a maradék kulcsokat, teljesíthetjük a rengeteg küldetéshez kötött, vagy szabad kihívást, hogy így megemelhessük profilunk szintjét az egekbe, még több egyediesítést elérhetővé téve.

Miféle testtartás ez kéremszépen? Vállakat hátra, hasat be, szájat becsuk.

Aki pedig még több Doom-ra vágyik, és és volt szerencséje a Nintendo 64-re megjelenő Doomhoz, annak jó hír lehet, hogyaz előrendelőknek. Hab a tortán, hogy új tartalommal kiegészülve jelenik meg, de aki nem dédelget kellemes emlékeket erről az alkotásról, annak nem fog igazán sokat nyújtani. Jómagam az első két Doom-al játszottam orrvérzésig, de nem éreztem 3-4 évnyi innovációt sugározni a 64-ből sőt, visszalépésnek érződött minden téren, a grafikát leszámítva.Az Eternal-ra visszatérve, hozta mindazt, amit elvártunk tőle. Drága? Igen. Megéri? Természetesen. Megértem, ha néhányan megrettennétek a gépigénytől, de aggodalomra semmi ok... csak akkor, ha 4k-ban szeretnétek 30 FPS-t kihozni szegény gépetekből. HDR mellett. Mert a realisztikus színjáték nagyon fontos, miközben össze-vissza rohangászunk és vérezzük a falakat a démonok belsőségeivel.Semmit sem veszít a játékélmény, ha teszem azt 1080p-s, HDR nélküli, minden Ultrára tolt grafikán játsszuk. Hisz démonokat ölni bármilyen konfiguráción élvezet; mint ahogyan ezt már 1993-ban is megtapasztalhattuk.