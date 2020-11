DiRT 5 teszt

Vannak olyan játékok, amik az évek alatt szinte teljesen összeforrtak egy bizonyos fejlesztő céggel. Gondolok itt mondjuk az Uncharted - Naughty Dog, Final Fantasy - Square Enix vagy a Halo - Bungie párosokra. A legtöbb kategóriában van egy olyan brigád, aki az adott műfajt elképesztően magas szinten műveli. Lehet, hogy van mellette több projektje, amik mondjuk nem működnek a végén, szélsőséges esetben bukta is lesz minden szempontból, viszont ha visszatérnek a gyökerekhez, akkor újra kisüt a nap felettük.

Pontosan emiatt, ha offroad autóversenyről van szó, akkor szerintem. Az évek alatt egyre nagyobb népszerűségre tettek szert és igazából a fél világ őket kiáltja ki ennek a műfaj koronázatlan királyának.Persze, ahogy a bevezetőben említettem, nekik is volt mellényúlásuk, nem is kevés, viszont ha versenyzésről van szó, akkor rutinból szállítanak olyan masszívan jól teljesítő címeket, mint a Dirt Rally, hogy csak egy példát ragadjak ki. Most viszont a DiRT 5 -ről lesz szó, ami majdhogynem letépte a fejemet a zenéjével, a lendületével, néhány grafikai elemmel, összefoglalva a hangulatával.

Hát igen, ez is megtörténhet

A keményen hangulatba hozó intró után túl sokat nem packázik velünk a rendszer, egyből indul is a betanító szakasz. Ha esetleg abban reménykedtél, hogy ez lesz az új etalon az offroad szimuláció piacán, akkor sajnos el kell hogy keserítselek: semmi nyoma sincs azEz bizony egy hamisítatlan, tömörítetlen árkád száguldozás lesz, ami azt hiszem az első kanyarok után nyilvánvalóvá válik. Ellenfeleink a pálya része, úgy tudunk pattogni közöttük mint a nikkelbolha és miért is ne tegyük? Kicsit kisodródunk a kanyarban? Semmi gond, ott egy mazsola,, aztán száguldhatunk tovább. Értem, hogy most sokan felhördültök és csípőből be is zárnátok a tesztet, de szerintem maradjatok még egy kicsit, adjatok esélyt a játéknak, mert ugyan nem váltja meg a világot, viszontMég a hibáival is bőven együtt lehet élni. Oké, szóval lenyomtuk a betanító részt és ha abba tudjuk hagyni a bólogatást a nagyon király soundtrackre, akkor első blikkre kicsit karcsúnak tűnik a kontent, mert nincs túlzottan sok választható játékmód, ráadásul egy narrátor is szinte megállás nélkül dumál hozzánk menőnek gondolt stílusban.

Mit is válasszak?

A játék gerince továbbra is a Carreer mód. Itt szimplán annyi dolgunk van, hogy egyre több versenyt nyerjünk, másszunk felfelé a képzeletbeli ranglétrán és a végén mi legyünk a királyok. Persze ez nem csak úgy, magától történik: minden egyes pályán be tudunk zsebelni maximum három csillagot, ami azA futamok után kapunk pénzt, tapasztalati pontot meg az ilyenkor megszokott dolgokat, amiket aztán elkölthetük újabb járművekre, meg egy valag optikai tunningra. Nem csak autónkat "dobhatjuk" fel új színekkel, matricákkal meg ezernyi hasonlóval, hanem játékos profilunkank úgyszintén adhatunk szép, színes hátteret, ikonokat, satöbbi. Tehát ahogy látjuk, ezt akár egy kis visszalépésnek is fel lehet fogni a Dirt 4 után, de ne legyünk telhetetlenek. Az Arcade nem igényel túlzottan sok magyarázatot, mert itt tulajdonképp bármilyen versenyt elindíthatunk kedvünk szerint paraméterzvén őket.Igazából itt kerül elő egy újabb pozitívom, miszerint játékunk, ami ugye egy-egy baráti társaságnak jöhet jól - mondjuk így a kijárási korlátozások kezdetén nem vesszük annyira hasznát, de ugye ez nem fog örökké tartani, szóval nagyon jó, hogy van. Ennél jóval érdekesebb a Playgrounds. Ez tulajdonképpen egy közösségi felület, ahova bárki feltöltheti az általa megálmodott pályát, majd pedig végignézheti, ahogy a picit kezdőbbek (mint például én) milyen megalázó idővel végeznek.

Milyen tiszta vagyok!

És ha van felület, ahova felkerülnek a játékosok által összerakott szakasz, akkor természetesen egy komolyabb pályaszerkesztő is dukál ehhez. Nem emlékszem, hogy az elődökben volt-e erre példa, de itt már van. Így ha az volt az álmod, hogy próbára tedd a többi Dirt játékost, megérkezett hozzá az eszköz. Összefoglalva ezt a részt: elsőre tehát kevésnek tűnhet a tartalom, viszont szerencsére nem az, csak jobban el kell mélyülni benne.Evezzünk át a külcsínre, ami abszolút az. Az autók kidolgozottsága remek: élmény nézegetni és cicomázni őket a showroom-ban. Külön nem térnék ki az elérhető darabokra, de mindenki meg fogja találni a számára legkedvesebbet. Nekem valamiért a Volkswagen-ek jöttek be leginkább, de kinek mi.A verdáknál amúgy kapunk természetesen egy teljesítmény lapot is, viszont a két fő paraméter le lett egszerűsítve az ábécé betűire, ezzel is erősítvén az árkád vonalat. Viszont nem (csak) ettől lesz annyira pompázatos a grafika, hanem sokkal inkább a pályák és az időjárás együttes kombinációjától. Lokációból ha jól számoltam, összesen tízet kapunk (Brazília, Olaszország, kína, Tibet, Görögország, satöbbi), míg az elérhető terep száma majdnem hetven.

Itt má nem annyira

A változatosság tényleg szemet gyönyörködtet: elindulunk mondjuk valamilyen aszfalt csíkon, hogy aztán pár kanyarral később egy őserdőben száguldozzunk. Aztán innen kiérve megyünk fel a hegyre borotva éles kanyarokat bevéve, majd pedig száguldozunk lefelé a vonulat másik oldalán. Roppant mód tetszetős, ahogy feltúrjuk a sarat egy-egy lendületesebb kanyarodásnál.Röpköd mindenfelé a murva, amikor komolyabb gázfröccsöt adunk a masinának. Az időjárás váltakozása egyészen döbbenetes és szemet gyönyörködtető. Elindulunk ragyogó napsütésben, hogy aztán mondjuk egy kis eső következzen, ami feláztatja a talajt., szépen betemetve az utat. Akciózunk majd késő este, ahol a viszonylag ritkán elhelyezett kültéri világításon kívül csak autónk reflektorára hagyatkozhatunk, mindezt persze olyan kétszázas tempónál, három üldözővel nyakunkon.Verdánk természetesen koszolódik és amortizálódik tisztességgel (néhány alkalommal sikeresen elhagytam a motorháztetőt is), de alapig nem tudjuk azért lebontani. A jó hír egyébként az, hogy ellentétben sok másik címmel, a DiRT 5 ingyenes nextgen verziót kínál fel, ha megvásároltuk már egyszer a játékot. El sem tudom képzelni, hogyha már PS4 Pro-n ennyire dögös, milyen lesz majd "upgradelve".

Én vagyok ferde vagy valami nem oké a világgal?

Több helyen azt olvastam, hogy a Microsoft konzolján meglehetősen komoly technikai bakik övezik egyébként tesztalanyunkat. Különféle szaggatásokról, erős frame drop-ról, valamint szakadozó hangokról szólnak a sirámok. A Sony konzolján nem találkoztam semmifél hasonlóval, ami az érdekes. Az egyedüli, amin lehetett volna még dolgozni, azok a töltési idők.Amíg a menüben turkálunk, addig nem vészes, valamint a versenyek újrakezdése is kellően gyors, viszont amikor mondjuk egy új futamot akarunk betölteni, akkor készítsünk be némi hideg élelmet. A közönség ábrázolása szódával elmegy, viszont nagyon ritkán találkozunk velük, szóval ez is megbocsájtható.Az elérhető játékmódok szintén ismerősek lehetnek az elődből (Ultra Cross, Stampede, Land Rush, Gymkhana, Rally Raid), viszont újdonságként felsorakozik az American Sprint Cars, ahol horrorisztikus teljesítményű járgányokkal kell valahogy az úton maradni. Itt lesz még a Pathfinder, ami maga az offroad esszencia: nem elég, hogy az időjárás terrorizál majd minket, a talaj se fogja megkönnyíteni a haladást. Tehát a választék itt is komoly.

Kis Karácsony, nagy Karácsony

A zenékről már ejtettem pár szót. Nagyon komoly a tracklist, főleg metálból és punk dalokból áll, de jó ízléssel kevertek hozzá modern pop nótákat is. Ez a rész teljesen szubjektív, de számomra adrenalin pumpáló volt. A járgányok hangja sem rossz, bár az is igaz hogy nem fogják letépni a fejedet az ordító motorok. Ahogy arra már a bevezetőben is utaltam, a vezetési élmény teljes egészében árkádos. Pontosan emiatt a sikerélmény azonnali, viszont a mesterséges intelligencia picit agresszívra sikeredett, így simán elő fog fordulni, hogy jobbra-balra megtolnak egészen addig, amíg keresztbe nem állsz az úttesten.A legkomolyabb negatívum, amit a töltési időkön kívül fel tudok hozni a DiRT 5 ellen mindössze a nem szimulátor jelleg - még annyira sem, mint az elődben. Ellenben ha egy olyan játékra vágysz, ami látványos, pörgős, menő autók vannak benne korrekt tartalommal (ráadásul ingyenes nextgen frissítéssel), akkor szerintem sokat ne habozz a vásárlással., néha az is bőven elég, ha beülsz a TV elé, eltöltesz egy laza órát vele, kicsit kifújod magad, majd vigyorogva felállsz előle - a DiRT 5 ezt tökéletesen hozza.