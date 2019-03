Devil May Cry 5 teszt

Akárhonnan is nézzük, a Devil May Cry franchise sem egy mai csirke. A legendás sztorit gondolom már legtöbben ismeritek, de ugye anno 2001-ben a koncepció a Resident Evil-ből nőtte ki magát. A fejlesztők elkezdtek agyalni a következő zombis játékon, viszont annyi extra ötlettel álltak elő, hogy hamar elvetették Raccoon City gondolatát és inkább egy teljesen új, meglehetősen vad koncepció mentén brainstormingoltak tovább.

Így született meg a méltán legendás démonvadász, Dante, illetve így nőtte ki magát egyszerű ötlet-halmazból a mára meghatározó szériává fejlődött Devil May Cry. Ne felejtsük el, az első rész megjelenésekor a hack'n slash műfaj még szinte nem is létezett, de a DMC olyan napalmot robbantott, hogy a fülünk ketté állt tőle. Aztán érkeztek sorban a folytatások,, noha meglehetősen masszív bázis épült menet közben a széria köré. Persze érkezett szép számmal remaster tulajdonképpen még kávéfőzőre is, sőt, még egy reboot-ot is megélt az anyag (amit mi nagyon szerettünk egyébként).

Arcon pörgök. Problem?

Ideje volt azonban folytatni/lezárni a dolgokat, mert a sorszámmal ellátott negyedik rész meglehetősen sok kérdést hagyott nyitva, hogy a felemás minőségéről ne is beszéljek. Jöttek persze az ilyenkor szokásos fogadkozások hogy blabla, meg blablablabla, szép lesz, jó lesz, csavaros lesz, hosszú lesz, sose láttunk ekkora pusztítást, satöbbi. Ezeknek nyilván már senki se dől be, bár azt meg kell hagyni, hogy a kedvcsinálók durván látványosra sikeredtek. És az az igazság, hogy amit vállaltak, azt nagyobb részt teljesítették is,Történetünk közvetlen folytatása az elődnek és immáron Nero is csatlakozott a démonűző céghez. A kompánia egy nagyon furcsa, organikus "épületbe" hatolt be, hogy az újonnan feltámadt túlvilági szörny, Urizel kalandozásának nem túl festői módon vessen véget. Igen ám, de valami belerepült a palacsintába, így mire Nero és az új, meglehetősen titokzatos, rommá tetovált karakter, V odaérnek a főterembe, azt látják,Rövid hajú hősünket úgyszintén hamar elgyepálja a főgonosz, csak Dante utolsó rohamával tudnak elmenekülni, viszont az eredeti démonvadász és a két lány egészen egyszerűen ottragadnak, valószínűleg halálukat lelvén ezzel.

A híd mégsincs túl messze

Ugrunk pár hónapot az időben. Nero menet közben találkozott Nico-val, a meglehetősen dögös, megfelelő helyeken tetovált, ordenáré texasi akcentussal beszélő fegyverkovács lánnyal. A páros guruló főhadiszállásuk segítségével behatol egy fertőzött városba, hogy Urizel rövidke életére végre pontot tegyen, valamint kiderítsék, mi történt három társukkal, illetve megfejtsék a mindent behálózó, vérszívó növények titkát. Nagyon jól, érdekesen, titokzatosan indul amúgy az egész elbeszélés. V egy izgalmas színt hoz az egészbe, de jól keverik a többi kártyát is. Lesz benne csavar, nyilván, amit amúgy nem találnánk ki, de sajnos a vége felé nagyon ellaposodik az egész.Ezt sikerült kikerekíteni ebből az egészből?Nem spoilereznék inkább, de a fejlesztői ígérgetések ellenre sokkal, de sokkal többet vártam/vártunk volna a játéktól ezen a téren. Kesergés helyett folytassuk inkább az anyag egyik legkomolyabb aspektusával, a külcsínnel. A demóból már látszott, hogy bizony büntetően jól fest az egész, viszont a végleges verzió még erre is bőven rátett egy lapáttal.Az új RE Engine elképesztő dolgokra képest (az RE2 reboot után ezt azért már sejtettük), aminek köszönhetően a generáció élmezőnybe landolt a DMC V. Szereplőink lemásznak a képernyőről, tökéletes a kidolgozottságuk, Danténak még a fehér borostái is látszanak az átvezetőkön. A helyszínek durván részletesek, valamint ellenfeleink kellően gusztustalanok.

Hullanak az égből a démonok

Technikailag úgyszintén jó nagy parasztlengőt ad tulajdonképp mindenkinek,Teljesen mindegy, hogy éppen mekkora hirig zajlik a tévé képernyőjén, vagy milyen démonná változtunk át, tökéletesen fut az akció, amit nagyon köszönök a fejlesztőknek. Az egyetlen dolog, ami néha egy kicsit zavaró, az a kamera. Főleg zártabb helyeken előfordul, hogy olyan szögből mutatja a verekedést, ami miatt semmit sem látunk a körülöttünk zajló eseményekből, de szerencsére hamar magára talál az operatőr, így az a pár másodperc kibírható. Szóval veszettül jól néz ki az egész, de pontosan tudjuk, hogy itt az esszencia az a fluid harcrendszer meg az atomdurva kombó-halom.Nos, itt egy kicsit vakartam a fejem azért, mert ugyan egyáltalán nem rossz, de azért elmarad a nagy elődöktől. Nem titok, hogyNero alapból egy kardot és pisztolyt használ, de különleges eszközként megkapta az úgynevezett Devil Breakert, ami a hiányzó jobb alkarját helyettesítő protézisek gyűjtőneve. Niconál vásárolhatunk hozzá tucatnyi eltérő kart, ami tovább színesíti az egészet. Nyilván durván MGS nyúlás az egész, de ettől még jól működik. Ha akarunk, akkor áramot eregethetünk, földrengető csapásokat osztogathatunk, de Bomberman sugarait is kilőhetjük.valamint véges a használatuk is, szóval okosan be kell osztani őket.

Cicc, cicc, itt a finom tejecske

Nekem sajnos V tetszett a legkevésbé, bár ez meg ugye ízlés dolga.valamint ha a lila mércénk betelik, akkor meg tud idézni még egy Nightmare nevű góliátot, ami magától osztja a halált. Vele a legnehezebb talán a kombózás, mert például Shadow, a párduc sokszor a levegőt csépeli az ellen helyett, ha nem figyelünk. Ami poén viszont, hogy két állatkánk nem tud végleg hidegre tenni senkit, ilyenkor V-vel oda kell mennünk és a kör megnyomásával nekünk kell a mozdulatot abszolválni. Talán itt kel leginkább a kitérésre figyelni, mert kvázi védtelenek vagyunk, ha elhalálozna két jószágunk. Amennyiben ez megtörténne, akkor természetesen pár másodperc múlva újra felélednek, de addig meg menekülnünk kell.Ott van neki ugye alapból Ebony és Ivory, a két pisztoly, valamint shotgunja, mellettük pedig a Rebellion kard, illetve a páncélkesztyűk. Ezek között kedvünkre tudunk váltogatni, de vele már démonná is át tudunk változni, amikor szinte megállíthatatlanok leszünk, plusz még az életerőnk is töltődik visszafele. Ha ez nem lenne elég, a nyilacskák segítségével váltogathatunk a harcstílusok között is (Trickster, Royal Guard, Swordmaster és Gunslinger), amik további eltérő képességekkel ruházzák fel.mint például a ketté választható motor(!!!), vagy a több funkciós nunchaku. Ez tehát mind szép és jó, viszont több baj is lesz.

Akkor mi hárman elvonulunk olvasni

Az első ilyen rögtön a nehézség, amitől mindenki tartott. Én az alapból választható nehézségek közül a legkeményebben kezdtem (Hunter és Demon Hunter), aminek az lett a vége,Amint a stuff végére érünk, persze megnyílik a Son of Sparda opció, ami azért már egészen rendben van kihívásilag. Nem értem, hogy miért nem lehetett mondjuk ezt alapból elérhetővé tenni? Mert ennek az lesz az eredménye, hogy sokan megveszik a progit, lenyomják, elsírják magukat az egyszerűsége miatt és másodszorra már nem futnak neki, mert minek. Aztán persze ott van majd a további, extrán kőkemény lehetőség, de sajnos ez egy rossz húzás volt, amit valahogy javítaniuk kellene, még most.Sokszor meg van szabva, hogy kivel kell teljesítenünk egy szakaszt, néhány esetben azonban választhatunk a szereplők között. Nagyjából egynegyed-egynegyed-kétnegyed az arány, nyilván Dante javára, de ezt nem így kellett volna megoldani. Hiába kapjuk lépten-nyomon az újabbnál újabb tárgyakat, ha egyszerűen nem jut idő a kipróbálásukra. Igen, ha másodszor nekiugrunk az egésznek, akkor alapból elérhető minden, de erre szerintem a die hard fanokon kívül senki más nem fog vállalkozni. Itt is simán behozhatták volna azt, hogy először mondjuk Neroval tudjuk le az egész kalandot, aztán jön V, végül pedig Dante, így összeállna az egész sztori sokkal jobban, plusz kapott volna mindenki rendesen lehetőséget.

Hmm, asszem lassan porszívózni kéne

Amúgy ha a fentiektől eltekintek, szórakoztató a harc, bár sokszor egy kissé darabosnak érződik, főleg a korábbi epizódok tekintetében.Vásárolhatunk extra képességeket Red Orbok segítségével, amit a levert ellenlábasok után kapunk. Természetesen mindhárom hős eltérő mozdulatokat kapott, de közös a vörös bogyók mennyisége, szóval okosan kell velük gazdálkodni. Kikerült teljesen a tárgyhasználat, mindösszesen az életerő növelő maszkok, valamint a devil trigger lila négyzetei maradtak, illetőleg a sárga csillag, ami meg elhalálozás után feltámaszt minket.Az endgame tartalom hiányára már utaltam. Ha végig verekedjük magunkat a játékon,Milyen jó lenne, ha mondjuk megkapnánk Trish-t vagy Lady-t, mint játszható szereplőt, esetleg pár missziójuk nekik is lenne, mert elég vad mindkét hölgy. Így viszont egyszerű biodíszletek. Benne vannak ugyan a sztoriban, de pár mondaton, illetve a dögösségük kihangsúlyozásán kívül semmi lényeges szerepük nincs. Hála a jó égnek a szinkronhangok, valamit zenék továbbra is iszonyúan jók. Akció közben a szokásos elektronikus metál melódiák csendülnek fel, amikre tényleg élvezet a kaszabolás, de néhány csak elektornikára épülő dal is helyet kapott, amik úgyszintén telitalálatnak bizonyulnak.

Sötét sikátor, lerobbant furgon és egy hajléktalan két állattal.

Továbbá visszatért az a menőség, coolság ha úgy tetszik, ami mindig is jelen volt a sorozatban. Voltak epizódok, ahol ezt túltolták (a harmadik rész rakétán szörfölését sosem fogom megbocsájtani a kitalálójának), de itt minden a helyén van, sehol sem kap el minket a szekunder szégyenérzet. Egyedül a főellenfeleknél éreztem azt, hogy elfogyott a kreativitás, mert bevallom, szinte egyre sem emlékszem így a tesztelés lezárultával, csak arra, hogy voltak és az adott szereplő beszólt nekik valami lazát.Így visszaolvasva kicsit talán a bevezetőben említett keserű szájíz domborodott ki a tesztből, de ez senkit se tévesszen meg, a Devil May Cry V egy remek játék lett!Aztán persze előjönnek a már emlegetett hibák, talán lehetett volna tartalmasabb, esetleg nehezebb (ezen még javíthatnak) és nyilván az első, eredeti epizód nyomába sem nagyon ér, de hát azóta sokat változott a világ, ez pedig az új érának megfelelő DMC. Vegyétek-vigyétek, mert jó démonokat kaszabolni. És ne feledjétek, az ördög sosem sír!