Deep Sky Derelicts: Definitive Edition teszt

Kinder-tojás-szindróma; egy ismeretlen fogalom, mely ennek ellenére ismerős tartalommal bírhat annak, akinek volt már szerencséje egy ilyen tojáshoz. Én olyan dolgokra használnám ezt a kifejezést, ahol egy nagyszerű külső után csalódottságot okozó belső következik, mely végül, ha nem egy kukában, akkor egy fogorvosi rendelő jutalomdobozkájában végzi, és lássuk be, ennél sanyarúbb sorsot nehéz elképzelni.

Videojátékoknál is tökéletesen lehet alkalmazni ezt a fogalmat, kiváltképp a mai tesztalanyunknál. Vagyis egy igencsak megnyerő kezdeti élménnyel szolgáló alkotással van dolgunk, ami, mint a finom csoki, megfog és megtart, ám ahogy egyre mélyebbre hatolunk a játékmenetben, úgy bukkanunk rá a kemény, műanyag, ízetlen kapszulára, melyben a legújabb porfogó vár ránk.Nem is haboztam, belevetettem magam a csapatalkotásba, és meglepő lelkesedéssel vágtam bele a kalandba. Az első pozitív élmény az irányítás rejtelmeinek kitalálása volt, mely mellé egész kellemes prezentáció járult, és maga. Miután túljutottam a csoki nagy részén megérezték fogaim a műanyagot, és tudtam, hogy közeleg a vég.A fenti szavaimból nyilvánvaló, hogy egy sci-fi kommandózós játékkal van dolgunk. Háromfős csapatunkat nyolc kasztból válogathatjuk össze. Velük fogunk elhagyottaz űrben, miközben összeverjük a helyi élővilágot, a rivális felfedezőket és akár még az ott élő lakosokat is. Ezek után visszatérünk a bázisra, eladjuk, ami nem kell, feltöltjük az energiánkat, a kórházban igény szerint összeférceltetjük magunkat, majd szaladunk a következő roncsra.

A Füstölt Kesztyű támadókártya aktiválta a Kemény Kék Lepedő csapdalapomat.

Rendkívül monotonnak tűnik a játékmenet, de, és némileg izgalmas is, hisz ki ne lenne kíváncsi, hogy miféle csúnyaságok várják őt a következő hajón? Ki ne akarná telepakolni magát magas szintű cuccokkal és a porba alázni az ellenséget? Azok, akik egy fokkal modernebb játékmenetre szomjaznak, de én, mint retró megszállott, szimpatikusnak találtam ezt a megközelítést... egy ideig.Lássuk a nyolc kasztot: van ökölharcos (bruiser), technikus, orvos, vezető, roncsszedő, bányász, feltaláló és nyomkövető. A nevek nem a legtalálóbbak, és csupán három karakter archetípus van: frontember, támogató és sebző. Félreértés ne essék, a frontember is tud masszív sérüléseket okozni, de az ő dolga inkább az ellenségek figyelmének elterelése, illetve támadásaik megfogása. Nyersen egyféle típust képviselő kaszt csak az ökölharcos, az orvos és a nyomkövető, az összes többi hibrid.

Fent olvasható tuti hirdetés: élve eljuttatunk, vagy visszakapod a pénzed.

Öt fontos attribútuma van minden karakternek: a fegyverzet, a tech, a medikusi szakértelem, a roncsszedési képzettség és a mentális erő. Ezek az értékek mutatják melyik ember miben jó, milyen hatásosak a harcban használt különféle kártyalapjaik, és miféle bónuszokat kap a csapat általuk. Ezen utóbbira egy példa a mentális erő értéke, mely minél magasabb, annál több pénz jár a küldetések teljesítéséért.Visszatérve a már említett kártyákra,, annak minden előnyével és hátrányával. A játék nem részletezi, de könnyű kitalálni a szisztémát: minden karakter a szintlépések után járó és az alapképességei, illetve a felszerelései után kapott képességkártyákat bevetve küzd. A harc elején ezekből húz, és amikor rá kerül a sor, akkor kijátszhat egyet vagy többet, helyzettől függően.

Yu-gi-oh veteránok előnyben; nekik meg sem kottyan a szövegből álló lap.

A kijátszott lapok ezután egy kukába kerülnek, ami visszakeverődik a pakliba, ha az elfogyott, és ez addig megy, ameddig valamelyik fél el nem veszíti a csatát. Rendkívül egyszerű eleinte, ám, mikor rengeteg kártya figyel az individuális paklikban, és nehéz kihúzni azt, amire szükségünk van, arról nem is beszélve, hogy az ellenség előszeretettel fog letiltani bizonyos laptípusokat, vagy cselevés képtelenné tenni minket gusztustalan képességekkel.A fent említett öt attribútum mellett sok mellékes adattal is számolnunk kell, mint például a sebzés ellenállás, a kitérés, vagy a különféle hatásokra való rezisztencia. Ráadásul az ellenségek is tele lehetnek ilyen másodlagos értékekkel, melyeket külön meg kell néznünk a csata közben, ami alkalomadtán túl gyorsan pörög, hogy fel tudjuk fogni, mi is történik. Arról nem is beszélve, hogy egy rossz csapatfelállással szinte lehetetlen eljutni a végkifejletig.Ez pedig azért van, mert a magasabb szinteken (kezdve már a négyes nehézségű hajókon), az ellenséges truppok előszeretettel pécézik ki az egyik emberünket, és ha nincs megfelelő figyelemelterelés, vagy védelem, akkor egy kör alatt nullázni tudnak a tankon kívül bárkit. Ez még nem probléma, mert el lehet futni a csatából, de, főleg, ha úgy futottunk bele a haddelhaddba, hogy előtte nem volt időnk zsákmányra szert tenni, így még vissza se tudjuk szerezni azt, amit az orvostudomány elvisz.

Az újrakezdést megakadályozandó, bármikor átalakíthatjuk csapatunkat a kocsmában.

Emiatt elég gyakran fogunk visszatérni egy-egy hajóroncsra, hogy XP-t és tárgyakat halmozzunk; szerencsére az ellenségek újratermelődnek minden egyes látogatáskor, viszont nem lehet bármilyen eszköznek örülni, ugyanis. Például a roncsszedő nem tud távolsági fegyvereket használni, csupán energiapengéket és mechanikus karokat, de cserébe kettő eszközt is használhat, melyből egyik sem a pajzsgenerátor, ráadásul az élete is rengeteg.Az eszközök, kártya, illetve különféle bónusz adása mellett általában valamelyik fő attribútumot is erősítik. A "techtool"-ok a technikus szakértelmet növelik, a "scavenging tool"-ok a roncsszedést stb., ám van, mikor az egyik ilyen eszköz helyére csak egy pajzsgenerátort lehet tenni... vagy semmit. Ezen előbbi a használónak pajzsszintet ad, mely gyakorlatban egy energiamező, ami minden csata után újratermelődik, és egyfajta második életcsíkként szolgál. Az ilyen karaktereknek általában kevesebb az életük kompenzálásképp.

"Illustrious" tárgyak mindig adnak valami pluszt az alap értékeken kívül.

Ez a rengeteg faktor teszi nehézzé a játék által nyújtott veszedelmekre való adekvát felkészülést, főleg, hogy a zsákmány mindig véletlenszerűen generálódik az ellenségekből, úgyhogy gyakran azon fogjuk kapni magunkat, hogya már ismert hajókon. Szó esett az elején az irányításról is; lássuk, hogyan kell egy ilyen roncson manőverezni; a nagyobb bug-ok ilyen téren általában újraindítással, újratelepítéssel megoldódnak, legalábbis nálam jobb lett a helyzet (más programozási hibába szerencsére nem futottam bele; elég volt ennyi is).Egy négyzetháló reprezentálja a hajó fedélzetét. Minden egyes négyzetre való lépés energiát fogyaszt (legtöbb esetben), és a bal kurzorral tudjuk kijelölni, hogy melyik mezőre lépjen csapatunk. Van szkennelésre lehetőségünk, mellyel felderíthetjük a körülöttünk lévő négyzeteket. Megesik, hogy ellenség, zsákmány, veszély, vagy küldetéssel kapcsolatos infó tartózkodik egy mezőn;, ami az "akadály" természetét mutatja.

Mókás, képregényszerű megjelenítése van az összecsapásoknak.

Az energiaszintre mindig oda kell figyelni, mert ha elfogy, akkor embereink életszintje kezd el csökkenni lépésenként., melyek a térkép bal oldalán találhatóak. Ezek benne vannak a táskánkban is, de onnan nem lehet őket használni, maximum elpusztítani és energiává alakítani. Úgyhogy, ha teszem azt, egy radioaktív részlegéhez érünk egy hajónak, akkor a térkép bal oldaláról tudjuk aktiválni a védőruházatot.Mint ahogy említettem már, a játéknak van egy bizonyos addiktív természete, de ez hamar porba hull, mikor meredekké válik a nehézségi szint. Emiatt az előre haladás megakad, és a káromkodás, monitorhajigálás veszi át a szórakozás helyét. A hajók "farmolását" könnyíteni lehet minimálisan a főbázison található eszközkészítő bácsinál, ám sajnos ott is "random" kapjuk az értékeket az elkészített cuccokra, de legalább van lehetőség azok újra kiosztására (limitáltan).

Én így képzeltem el általános iskolában az ideális matekfüzetet.

A prezentáció kellemes, hangulatos, még ha messze nem eget rengető. Rendkívül minimalista, mint rajzolt karakterek, mint helyszínek területén, de stílusos. A muzsika repetitív, ritkás és végső soron felejthető, de tulajdonképpen passzolt az egészhez. Viszont a hangeffektek eléggé gyengére sikeredtek, mely terén a legjobban a szinkron hiánya fájt.Hiába a Definitive Edition, egy-két csúnya bug továbbra is előfordulhat, a játékmenet hosszútávon monoton, de akinek bejön a klasszikus stílus, némi sci-fi-vel megspékelve annak ez is tetszeni fog; eleinte biztosan. Engem is elragadott, nem tagadom, ám nem tudott túl sokáig megtartani, hála a későbbi hajókon található nevetségesen erős ellenségeknek. Demoralizáló, de mégis van benne egy újrakezdést ingerlő erő: mi van, ha egy másik kombinációval nyerni tudok? Áhh az ördögi kör.