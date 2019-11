Death Stranding teszt

Egy Hideo Kojima játék tesztjéhez nem lehet csak úgy odaülni és elkezdeni gépelni a sorokat. Ugyanakkor a mester többször is bebizonyította már, hogy szinte teljesen felesleges előre készülni, hiszen olyan megoldásokat alkalmaz az esetek nagyobbik részében, ami így vagy úgy, de ki fogja verni a biztosítékot - példákat nem kezdek el sorolni, de van egy olyan érzésem, hogy a legtöbb PlayStation tulajnak van kedvenc momentuma, ami Kojimához köthető.

Természetesen én is rendelkezem ilyennel. Most azonban mégis itt ülök tanácstalanul a gépem előtt, több tucatnyi órával a hátam mögött, amit legújabb alkotásába, a Death Stranding be tettem bele. Egészen biztos vagyok benne, hogy szinte mindenki hallott valamit erről a formálódó játékról.Talán még azt is tudjátok, hogy a Walking Dead főhőse, Norman Reedus kapta a főszerepet. Minden prekoncepció azonban teljesen feleslegessé vált az első trailer után. Mi ez a meztelenkedő, rákok között ébredő izé? Mi van a nyakában? Milyen Beach meg Bridge?Ahogy csöpögtették tovább az információkat, akár mozgókép, akár szöveges formában,az amúgy is meglehetősen zavaros matéria. Én valahol év elején adtam fel ennek az egésznek a megértését, cserébe nagyon bíztam benne, hogy Kojima nem fog visszaélni a Sony bizalmával.

Egy folyó sem állhatja utam!

Pontosabban abban reménykedtem, hogy a meglehetősen egyedi látásmódját megpróbálja legalább valamennyire keretek közé szorítani és nem fog a szórakozásunk rovására menni. Mivel a legtöbben gondolom már megnéztétek a pontszámot, hadd mondjam el:. Ugyanakkor valami fogódzót mindenképp adni akartunk, így született meg az alant található érték. Death Stranding egy olyan játék, amit egyszerűen nem lehet objektíven pontozni. Ugyan még nem láttam a külföldi számokat, de biztos vagyok benne, hogy nagy lesz a szórás. Még egy információt meg kell osztanom veletek, mielőtt belecsapunk a lecsóba. Egy rendkívül szigorú (a projekt mértékét ismervén abszolút érthető) guide-ot kaptunk a tesztpéldány mellé, így. Oké, szóval, mi a búbánat az a Death Stranding Történetünk egy elég lehangoló tájképpel indít, miközben megismerkedünk főhősünkkel. Sam Porter Bridges (Reedus) narrálja a bevezetőt, ami szerint minden egy robbanással kezdődött és azzal is végződött. Képzeljetek el egy olyan Amerikát (világot?), ahol az emberek legnagyobb része elpusztult, a maradék pedig kisebb városokba, pontosabban a föld alá menekült. Ha ez nem lenne elég, mindenféle rémségek jelentek meg, amikre a BT nevet aggatták. Ráadásul a túlélők egymástól teljesen elszeparálva élnek, mindenféle kommunikációra képtelenül.

Nem a legjobb szerkót választottam a hegymászáshoz

Egyedül a porterek tudnak segíteni rajtuk, ők szállítják az információkat, a felszerelést és minden mást. Sam is így tengeti mindennapjait, azonban "némi" rábeszélés és közjáték után meggyőzik, hogy induljon útnak és próbálja meg a kisebb-nagyobb kolóniákat rákapcsolni a közös hálózatra, hogy újból egyesüljön az USA, meg persze az emberiség. Nagyon dióhéjban erről lenne tehát szó:Persze ahogy elmerülünk az egészben, úgy kerül elő még milliónyi kérdés, amire kereshetjük a válaszokat, viszont ezek ismertetését rátok bíznám.: úgy tálalja egy kitalált világ eseményeit, hogy azok abszolút reflektálnak a mi jelenünk legkomolyabb problémáira.Persze ez az egész semmit sem érne jó rendezés és prezentáció nélkül, de mindkettő, túlzás nélkül, az egyik legjobb, amit videojátékban láttam. Nem annyira akciódúsak, mint a korábbi munkái (gondolok itt az MGS szériára), viszont remekül megírt párbeszédek szövik át az egészet. Amikor kell, azért itt is megmutatja, hogy például a Phantom Pain nyitó szekvenciája nem volt véletlen, szóval akadnak álkapocs szaggató momentumok.

Huhh, mindjárt ott vagyunk

Nagyjából eddig építettem fel magamban a tesztet, innentől egy kicsit csapongani fogok, mert annyi információt szeretnék átadni nektek, amiket lehetetlenség rendszerezni. Rögtön egy őszinte vallomással kezdenék:. Olyannyira, hogy néhány napig elő sem vettem, mert a zseniális felütés mellett elképesztően unalmasnak és vontatottnak találtam. A legnagyobb probléma, hogy szinte semmit sem értesz az egészből, a játék pedig nem nagyon próbál meg ezen változtatni.Nem érted, mi történik körülötted. Nem érted, hogy miért kell A-ból B-be vinned a szajrét. Aztán feltűnik Léa Seydoux, magyaráz egy csomó mindenről, miközben kéznyomok hozzák rátok a frászt. Bekerülsz valami központba, ahol mindenkinek minimum fura neve van (van egy Diehard Man, például). Próbálsz evickélni az eseményekkel, deAztán persze ez az egész nagyon durván átfordul azzal, hogy időt töltesz el az anyaggal. Megismered Kojima világának törvényszerűségeit. Elkezded feszegetni a határokat. Egyre többet értesz a sztoriból. Elfogadod a betöltendő szereped és aszerint kezdesz el viselkedni. Ebben hatalmas segítségünkre lesz a grafika, ami nem kérdez, hanem

Ezt nektek

A karakterek simán lemásznak a képernyőről, de ennél sokkal keményebb a táj meg a stílus. Döbbenetes, hogy mennyire változatos környezetet alkottak a fejlesztők. Egyszer egy totálisan kihalt, holdbéli mélyedésben kommandózunk, majd pár perc motorozás után egy zöldellő mező közepén rohangálunk. Hirtelen beborul az ég, elkezd szakadni a fekete eső, szinte teljesen sötét lesz, mi meg a gatyánkba csinálunk, mert: megérkeznek a BT-k.Nem ragoznám tovább a dolgot: nézzétek meg a screenshotokat, játsszátok újra a trailereket. Igen, minden a Decima motorral készült, ez hajtja anyagunkat. Brutális. Most viszont rá kell kanyarodnom a játékmenetre, ami egyszerre elkeserítően monoton és unalmas, ugyanakkorValószínűleg ez a legnagyobb vízválasztója a játéknak. Simán elhiszem, hogy valaki három-négy óra után besokall és eladja a francba, netalán a falhoz vágja, mert nem erre számított. Ahogy a bevezetőben említettem, Sam árút szállít és tulajdonképpen ez fogja kitölteni a játékidő legnagyobb részét. Igen, felmarkoljuk a dobozokat és el kell keverednünk a célhoz. Aztán újra és újra és újra és újra, míg világ a világ.

Egy létrával a világ ellen

Néha kapunk időre menő feladatot, de igazából ennyi. A legkomolyabb kihívás a cél megközelítése lesz - ebben viszont túlzás nélkül zseniális a program., amiben a jól összeválogatott felszerelés lesz segítségünkre. Cipelhetünk létrát és kötelet, amit a megfelelő helyekre pakolva gond nélkül le tudunk ereszkedni egy meredélyen, vagy meg tudunk mászni egy sziklafalat.Ahogy visszacsatoljuk az elszigetelten élő csoportokat, úgy tudunk egyre több dolgot előállítani, ezzel lényegesen megkönnyítve saját életünket. Amint kikerülünk a nagyvilágba, Sam teherbírása kapja a főszerepet. Nem mindegy ugyanis, hogy hány kilónyi szajréval vagyunk felmálházva - minél inkább megközelítjük a maximum teherbírásunkat, annál nehezebb dolgunk lesz a terepen. Ha rosszul osztjuk el a súlyt, akkor dülöngélni fogunk vagy csak simán felborulunk és rohanhatunk a cókmókunk után.Hatalmas segítségünkre lesz vállunkon található kütyü, az odradek. Ez a fura szerkezet tulajdonképpen egy radar, aminek segítségével megállapíthatjuk, mennyire egyenetlen az előttünk álló szakasz, de jelzi a folyók mélységét, annak sodrását, satöbbi.

Apróbb Star Wars utóhatás

Természetesen harcolni is fogunk, de. A négyzet nyomogatásával tudunk ütni, amit az úgynevezett MULE-okon használhatunk. Ők a helyi útonállók, de túl sok vizet maximum a mennyiségükkel zavarhatnak.Néha kapunk olyan missziót, amikor egy táborukba kell belopózni, hogy lenyúljunk valamit tőlük. A lopakodás kimerül a magas fűben való settenkedésben, ennél viszont lényegesen egyszerűbb, ha besétálunk közéjük, leütünk mindenkit és meglépünk a szajréval.A BT-kel való hadakozáshoz más taktikát kell alkalmaznunk. Sam testnedveit valamiért nem tolerálják jól a dögök - ezeket különféle gránátokba töltik nekünk, így például saját vérünkkel is megküldhetjük őket. Sajnos ez a szekvencia fájdalmasan egyszerű,. A játékmenet rendkívül egyedi és dicsérhető pontja az online beágyazása az egyszemélyes kampányba.

Uhh, haver, nem kértem masszázst

Kojima valahol azt nyilatkozta , hogy a Death Stranding gel szeretné kifejezni azt, hogy egy ember életében mennyire fontosak a kapcsolatok, illetőleg egymás segítése. Ahogy egy új területet visszakapcsolunk a hálózatba, durván sok új lehetőség nyílik meg a közösség előtt. Megszaporodnak a különféle épületek, amit a többi játékos húzott fel: mondjuk volt egy folyó, ami miatt tíz percet kellett kerülnünk, ha arra akartunk menni.Aztán hirtelen látjuk, hogy valaki egy hidat épített fölé, megspórolván nekünk egy csomó nyersanyagot és időt. Számtalan módon segíthetjük egymást:, stratégiailag fontos pontokon megfigyelő állomásokat helyezhetünk el, hogy mindenki beláthassa az alant elterülő tájat. Különféle figyelmeztető jelzéseket hagyhatunk a földön, esetleg magasabb szinten megspékelhetjük ezt némi tulajdonság boost-tal.Igen, jól látjátok, szinteket fogunk lépni, de nem megyünk át RPG-be azért. Minden egyes elvégzett feladat után a rendszer értékeli teljesítményünket különféle szempontok alapján. Ez lehet az idő, mennyi sérülés érte a csomagokat, milyen útvonalat követtünk, satöbbi. Fizetésünket lájkokban kapjuk, amit aztán felhasználhatunk a fentebb említett dolgok fejlesztésére.

Hogy kerültem a Gyűrűk Urába?

Kicsit furán hangzik így elsőre, plusz elég összetett a rendszer (ráadásul finoman szólva sem magyarázza el túl jól a gép), de hibátlanul illeszkedik a megálmodott koncepcióba. Szintén roppant érdekes dolog az úgynevezett timefall. Ez tulajdonképpen olyan eső, ami ha hozzáér valamihez, azonnal elkezdi öregíteni azt.Sam fejére ilyenkor automatikusan egy csuklya borul, de- ha mondjuk egy küldetéshez szükséges dolog volt, akkor jön a Game Over.Simán tudnék akár háromszor ennyit is írni a Death Stranding ről, mert az öreg Hideo olyan mennyiségű finom apróságot helyezett el, ami akár öt másik játékra is elég lenne. Itt az ideje azonban a konklúziónak, ami természetesen bőven a pozitív irányba leng ki. Egyfelől adott a zseniális, kellően beteg, szimbólumokban gazdag történet,

Dejó, lehet pelust cserélni

A színészi játék úgyszintén kiemelkedő, de azért csúnya lenne, ha ilyen nagyágyúkkal mellé lőnének. A legnagyobb kérdőjel a játékmenet körül van, mert lehet bármennyire zseniális a körítés, gyanítom, hogy sokan unalmasnak fogják tartani az állandó fuvarozást illetve a közepesen gyenge harci szekvenciákat.Az újfajta online lehetőség viszont túlzás nélkül zseniális. Szóval érdekes turmix lett a Death Stranding . Abban biztos vagyok, hogy, az viszont már más kérdés, hogy nem ez lett a legjobb játéka.Simán lehet, hogy amint beszerzitek a játékot, nem fogtok egyetérteni velem, ami teljesen rendben van. Az viszont biztos, hogy mesterünk bebizonyította, bőven méltó volt a Sony bizalmára, mert a Death Stranding minden különcsége ellenére egy kiváló alkotás lett, ami