Days Gone (PC) teszt

A zombikkal teletűzdelt poszt apokaliptikus világokat kedvelő gémereknek nem lesz idegen a Days Gone című nagysikerű alkotás, mely több mint két éve jelent meg Play Station 4-re. Rezidens (ám nem gonosz) konzolszakértőnk, iPet, egy minden részletet kiveséző cikket írt erről a játékról, úgyhogy mielőtt belefognátok az én tollamból lentebb fakadó szavak befogadását, olvassátok el írását, hogy teljes és érthető legyen a kép, melyet alább festeni fogok.

Egy játék PC-s és a konzolos verziója között általában a grafika, az irányítás, illetve a technikai háttér szokott markánsan különbséget jelenteni. Elvárná az ember egy konzolátirattól, főleg két év után, hogy szebb legyen PC-n, jobban, vagy legalábbis jól lehessen irányítani (az egér gyorsabban mozog, mint az analog-stick nem?), és ne legyen bug-osabb az elődnél. Szerencsére a Days Gone készítői javarészt hozzák, amit elvártunk tőlük, azonban nem minden téren.A grafika kapott egy kis felskálázást, még ha ez nem lesz azonnal nyilvánvaló. A különbség rendkívül minimális: értelemszerűen nincs FPS limit,, illetve az ultraszéles monitor képarány (21:9) is bekerült a támogatott formátumok listájába. Egyedül a szájmozgás animációja esik hasra helyenként, azonban a játék élvezeti értékéből ez semmit sem vesz el.

A bal felső sarokban imádnivaló küldetésleírásokkal találkozhatunk.

És ami a legjobb, hogy a töltési idők majdhogynem teljesen megszűntek. Csupán másodperceket kellett várnom, hogy kiköpjön a világba a rendszer, avagy egy átvezetőt betöltsön. Nem volt szerencsém töltési utómunkálatokból fakadó akadozásokhoz sem, de mivel az egész játéktér tele van hegyekkel, dombokkal, ezért feltűnésmentesen be tud a játék tölteni egy helyet, miközben egy alagútban, vagy hegyi úton haladunk annak irányába.Az irányítással viszont már nagyobb gondok voltak. Alapvetően a tipikus "wasd" kontroll jól működik, a különféle gombok kézre esnek, azonban a kamerakezelés gyakorta idegesítő módon beragad és nehézkesen fordul, ezzel igencsak macerássá téve a körbenézés megcselekvését. Mondanom sem kell, ez leginkább akkor teszi bajossá életünk, mikor egy ellenséges táborban, avagy egy zombi horda körül kommandózunk, és igazán jól jönne, ha tudnánk gyorsan 360 fokban nézelődni.

A hullahegynél egy hegynyi hulla... ám a fa ápol és eltakar.

Mérsékelten idegesítő, de végső soron túlélhető. Amit viszont már kevésbé viselt jól a gyomrom az avoltak. A "hitbox", aki nem tudná, az a terület egy karakteren, amibe ha behatol egy támadás, akkor sérülést szenved el a szóban forgó szereplő. Ez, jó esetben, az általunk irányított emberke (Deacon) teste lenne, azonban nagy számban talált el úgy is támadás, hogy elgurulás közben voltam már, vagy a mögöttem lévő levegőt találta el az életemre törő ellenfél.Olyan közelharci szituációban, ahol én is osztottam az észt, ez nem jött ki igazán, mert akkor testközelben voltam, jól regisztrálódtak a találatok, de menekülés közben túl gyakran kaptam be ütéseket, melyeket egyértelműen nem kellett volna. Továbbá, ha a nyakunkba másznak a támadók, itt most leginkább a csellengő zombi csapatok tették ez, akkor a lőfegyverek célkeresztje haszontalanná válik, mivel Deacon nem abba az irányba fog lőni, amerre az található. Illetve az is előfordult, hogy egy célpont testrésze tökéletesen benne volt a célkeresztemben, mégsem szenvedett találatot lövés után. És igen, meghúztam a ravaszt is.

Ellenfél-megjelölésnél Deacon mindig félig kilóg a bokorból, mikor távcsövezik, ám senki sem veszi észre.

A következő fejfájás a bug-okkal van, melyek továbbra is jelen vannak a játékban, bár nem nagy számban szerencsére. Én ugyan nem szaladtam bele olyan hibába, mint kedves kollégám, hogy nem tudtam felszedni egy küldetéshez szükséges tárgyat; cserébe nekem a mentésemet barmolta majdnem szét a rendszer, amikor. Ehhez mondjuk tudni kell, hogy amikor odaslisszoltam, akkor a horda éppen egy mérfölddel odébb kán-kánozott, azonban az újratöltésnél a rendszer automatikusan berakta őket a barlangba... mellém.Ezt félig-meddig meg lehet érteni, minden lénynek kell egy alap születési pont, mikor elindul a játék, de akkor a gyorsmentést megcsinálhatták volna úgy, hogy nem egy olyan zárt területre tesz ki engem, "reload" után, ahol még legalább száz élőhalott tartózkodik. Egy hordával természetesen nem tudtam mit kezdeni egy szűk, sötét helyen, úgyhogy a negyedik nekifutásra, mely közben egy molotovval magamat is tévedésből felgyújtottam, sikerült kimenekülni a vájatból és folytatni a kalandot. Tanulság: használjuk a manuális gyors mentést, mielőtt kilépnénk a játékból.

A megkésett húsvéti nyúl robbanó tojásokat hoz a gonosz embereknek.

Fejlődésrendszerről egy szó sem esett eddig, pedig van olyan is eldugva a sok móka alatt, bár ennek jelenléte oly könnyen elfelejthető, hogy csak akkor jut eszünkbe, mikor szintlépéskor emlékeztet rá egy felszólítás. Rendkívül alapvető és: három képességfából (közelharc, távolsági, túlélés) lehet válogatni, melyek három-három ággal rendelkeznek. Az itt lapuló technikákat a szintlépések után kapott "skill" pontból lehet megvenni. Egy fán öt szintre vannak osztva a képzettségek.Minden második megvett adottság után nyílik meg a következő szint az egyik fán, azonban csak azon. Tehát ha a Túlélés második szintű képességeire fáj a fogam, akkor előbb vennem kell kettő első szintűt a Túlélés fán. Ezek különféle életkönnyítő technikák, melyek segítségével könnyebben tud főhősünk lopakodni, zsákmányt találni, nyomkövetni, azonban életét, állóképességét és fókuszát (idő lelassul, míg aktív, a könnyebb célzásért) NERO szurikkal lehet véglegesen megnövelni.

Radarunk mutatja, hogy a sportszerűtlen szemtalálatért piros lap jár.

A "Crafting" rendszerről már esett szó az előző cikkünkben, de érdemes ismét elővenni, méghozzá a közelharci fegyverünk, illetve motorunk kapcsán. Mi az, ami a kettőt összeköti? A fémszemét. Egy gyakran előforduló zsákmány, a "scrap" az univerzális javítóeszköz. Ha van belőle elég, akkor helyre tudjuk hozni a szétesésben lévő szöges furkónkat, illetve motorbiciklinket is, ha túlságosan is sok zombit ütöttünk volna el.Ám mivel zsákunk nagyon kicsi, maximum 10 "scrap" fér bele, egy fűrészes bézbólütő teljes helyreállítása pedig legalább 6-ot felemészt ezért sokan fanyaloghatnak, hogy akkor inkább szereznek egy másik ütőt, fűrész az van, úgyhogy szimplán csinálnak egy újat. Azonban ha a szemfüles játékos tudja, mit hol kell keresni, akkor sosem lesz hiánya semmiben, legfőképp esszenciális alapanyagok terén, ugyanis, mint minden egészséges férfiszobában, ahol egy nő rakott rendet, mindennek megvan a maga helye... jééé ezt a chipsdarabot már napok óta keresem... hamm.

A posztapokaliptikus tai-chi első és utolsó leckéje.

Kocsik motorházteteje alatt egyszerre 5-6 "scrap" is lapulhat, rendőrautók csomagtartójában szinte mindig tölténydoboz van, zombi fészkekkel fertőzött területeken biztos lesz kerozin elszórva (molotovhoz), illetve benzines kanna minden településen található, így motorunk sem fog sose kifogyni a szaftból. Mondjuk szerintem ez az üzemanyag-használat implementáció teljesen felesleges, és csak időhúzásra jó, de ha épp nincs kéznél az imént említett gyújtóeszköz, akkor ezen kannák meglövésével is lehet fészekirtó lángokat varázsolni.Minden esetre az biztos, hogy a PC-s tábornak megérte kivárnia ezt a két évet. A problémák, amiket részleteztem, csak minimálisan rontják le a játékélményt, a pontszám magáért beszél; a pozitív dolgokat pedig én is sorolhatnám napestig, mint kollégám. Ez az a játék, amiért nem kell leárazásra várni, legyen szó bármely platformról is; a minimum száz óra mókáért bőven megéri a pénzét. A New Game+ lehetőségekről nem is beszélve, úgyhogy a határ a csillagos ég. Nahát, még egy chipsdarab...