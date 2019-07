Crash Team Racing: Nitro-Fueled teszt

Manapság, ha egy igazán trendi és menő rendezvényszervező vagy, akkor tisztában kell lenned azzal, hogy a 90-es évek kellemesen idióta retró dolgaiból (ruha, zene, sztiló, satöbbi) minél többet bele kell szuszakolnod egy-egy eseménybe. Ugyanez igaz a játékfejlesztőkre is: nem lehetsz menő tervező/programozó, ha nem vettél még részt valamilyen, az ezredfordulón készült cím felpimpelésében.

Hála a magasságosnak, így 2019-re eljutottunk odáig, hogy azért nem mindenben látnak már fantáziát a kiadók, így talán a nagyon híg mezőnyt ellepik a minőségibb átiratok (MediEvil, figyelő szemem rajtad tartom). Nem is olyan rég adriano kolléga tesztelte Crash Bandicoot felmelegített kalandját, ami ugyan nem sikerült példaértékűen, de a játékosok egyszerűen zabálták a dolgot (nekem kihullott a hajam tőle). Ha jól emlékszem több hétig vezetett nem kevés eladási listát, pontosan ezértÍgy tehát befutott tesztelésre a szép nevű Crash Team Racing: Nitro-Fueled játék, minden szépségével és nyűgével egyetemben.

Azta, mennyien vagyok!

Mielőtt nagyon belemélyednénk a programba, tartozom egy vallomással. Imádom Spyrot. Szeretem a Mario tesókat. Jöhet Kirby, Rayman meg egy csomó infantilis lény, akikkel ugrabugrálni kell. De valamiért Crashtől a hideg víz lever. Ettől függetlenül próbáltam az összes anyagot, amiben ő szerepel, de képtelen voltam megkedvelni. Lehet, hogy a design, lehet, hogy a pályák felépítése (és nehézsége) vagy valami más oka van ennek.Azt nem mondom, hogy függővé tett, de egy pofás, egyszerűnek tűnő ám valójában elég mély újrakiadás lett, amit végre őszintén tudok ajánlani minden gokart rajongónak vagy nosztalgiázni vágyó fiatal felnőttnek.Igen, ahogy programunk neve is mutatja, egy gokart címről van szó. Az eredeti kiadás 1999 szeptemberében látta meg a napvilágot, még PS1-re, tehát nem mai csirkével van dolgunk. Tagadhatatlan, hogy a CTR és Mario Kart volt az a két program, amikhez nyúltunk, ha egy kis négykerekű száguldozásra vágytunk. A tartalom, a külcsín, a futamok közötti lehetőségek mindkét címnél nagyon erősek voltak, csakúgy mint az anyázási faktor,Ahogy a pontszámból már kitalálhattátok, bizony ezúttal remekül és sallangmentesen sikerült a múltidézés, de további rizsa helyett nézzünk inkább a részleteket.

Naplemente és zsír verda, így kell ezt Crash fiam

A sztori jottányit sem változott: megérkezik a Földre Nitros Oxide, az űrlények királya, aki versenyzéssel szeretné eldönteni, hogy méltóak vagyunk-e bolygónkra, avagy egészen nyugodtan leigázhatja és bekebelezheti.A játékidő legnagyobb részét a klasszikusnak mondható Adventures rész teszi ki. Itt kapunk több beautókázható területet, ahol több futam is vár minket. Akkor tudunk egyik részről a másikra vándorolni, ha az adott területen összegyűjtöttük a továbbjutáshoz szükséges kulcsot, kulcsokat, majd még a helyi főellenséget is lenyomtuk.Ezeken a futamokon először a dobogó legfelső fokára kell állnunk, majd ha likvidáltunk a boss-t, akkor további extra lehetőségek reményében újra nekifuthatunk a már teljesített szakaszoknak. A kezdeti serlegek mellett gyűjtögethetünk CTR emblémákat valamint Ankh-kereszteket is, amikkel extra tartalmakhoz juthatunk. Ha jól emlékszem, akkor az eredeti verzióban nem tudtuk testre szabni járművünket, itt viszont a Pit Stop opcióval elhárult ez az akadály.Elérhető karakterekből elképesztően sok van, de ezek nagyobbik fele zárolva lesz még kalandunk elején, de bizonyos feltételek teljesítése után szabaddá válnak.

Meg.Foglak.Előzni.Dikk

A grafikai tunning úgyszintén remekül sikerült. Fejlesztőink meghagyták az eredeti nyomvonalat, a pályák alaprajzához tehát nem nyúltak, viszont sikeresen felturbózták azokat, amit főleg az interaktív hátterekkel értek el. Bárhol rallyzunk, mindig történik valami izgalmas.Versenyzőink abszolút cukik, de ami nekem nagyon tetszett, az a gazdag színpaletta, amivel játékunk dolgozik. Vibráló, telt és nagyon élénk színeket kapunk az arcunkba, ami miatt egészen egyszerűen jó ránézni a játékra. Technikailag nem tapasztaltam semmi kirívóan negatív dolgot, talán egyszer akadtam bele úgy tereptárgyba, ami érthetetlen volt.A CTR elsőre egy pofonegyszerű cuccnak tűnik, ahol elég csak egy kicsit figyelni a pálya ívére és nyomni a gázt.Arról van szó, hogy van egy csomó apró trükk, amiket muszáj lesz elsajátítanunk, ha nem csak a program elején szeretnénk körözgetni. Ilyen például az, amikor egy ugratóról elrugaszkodunk. Leérkezéskor beröffen a turbó, így pár másodpercig szélsebesen tudunk haladni. Sokkal fontosabb azonban a kanyarodás közbeni, hát, driftelés. Ilyenkor úgyszintén ugranunk kell egy picit még az ív előtt, majd pedig nyomva kell tartanunk az L1-et vagy R1-et. Amint feltöltődik egy méter a képernyő alján, úgy egyből rá kell tenyerelni a gombra és voilá, már kapjuk is az extra löketet.

Scooby-Doo törvénytelen gyermeke

Ennek a technikának elsajátítása nélkül esélyünk sem lesz a későbbiek folyamánEhhez kapcsolódik egy szintén új opció, lévén lehetőségünk van a nehézséget csökkenteni, így talán nem akarjuk szegény joystickot másodpercenként a földhöz verni. A pályán található kérdőjeles ládákból különféle power-up dolgokat vehetünk fel (rakéta, tnt, ágyúgyolyó, pajzs, satöbbi), amikkel meg tudjuk keseríteni mások versenyét/ők a miénket. Utóbbival sajnos előszeretettel él vissza a gép, főleg ha jó versenyt futunk és mondjuk vezetünk két kör után: képes pár másodperc alatt tönkrevágni azt, amiért addig küzdöttünk. Köszönjük.Természetesen kapott a játék egy online szegmenst, ami meglepően stabilan működik, de bevallom, ezt nem nagyon erőltettem, már csak azért sem, mert közepesen sokat kellett várakoznom partnerekre. Van még pár opciónk: mehetünk bármelyik megnyitott pályára csak úgy, nyomhatunk time trial-t, de talán a legérdekesebb a battle, ahol akár négy barátunkkal együtt egymásnak ugorhatunk.Itt különféle mérföldkövek vannak, amik teljesítése után extra kosztümöket, matricákat vagy alkatrészeket kapunk - ezek természetesen máshogy nem elérhetőek.

Nyilván most fullad le a motor

Kifejezetten kellemes felújítás lett tehát a Crash Team Racing: Nitro-Fueled . Meghagyták azokat a részeket, amik miatt osztatlan sikert ért el a múltban, ugyanakkor annyi extrát raktak is bele, hogy érdemes legyen újfent beruházni rá így majdnem húsz év elteltével. Kicsiknek továbbra sem ajánlott, még a legegyszerűbb fokozaton se, mert úgy is eléggé nehéz, viszont ha rajongója vagy a szériának, esetleg keresel valamilyen friss gokartos motyót, akkor bizony jó választás lehet, már csak az ára végett is. Soha rosszabb reaktiválást!