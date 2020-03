Conglomerate 451 teszt

Hiába próbál a Cyberpunk 77 megjelenési dátuma "menekülni" , a "hype" körülötte nem fog egyhamar csökkenni, hála, többek között az olyan játékfejlesztőknek, mint a RuneHeads csapata, kik a mai tesztalanyunkkal, a Conglomerate 451 -el próbálják tartani bennünk a lelket, annak ellenére, hogy a két játék közötti egyetlen hasonlóság a cyberpunk-féle világ.

A fent említett fejlesztőcsapat legújabb alkotása egy "crawler" típusú, körökre osztott stratégia, szerepjátékos elemekkel elvétve. A sztori szerint mi egy állami szervezet vezetői vagyunk, és feladatunk klónokból egy csapatot építeni, hogy Conglomerate városának a 451-es szektorában elharapózó korrupt cégek bűnözését megszüntessük. Küldetések teljesítésével kell gyengíteni őket, majd egy "boss" lecsapása után megadni nekik a kegyelemdöfést... a tervek szerint.Embereink, mint ahogy fent említettem, klónok., kik feladatkörükben különböznek egymástól. Van harcos, beszivárgó, csavargó, gyógyító, testőr, technikus, vegyész, és hacker. Rajtunk áll, hogy milyen csapatfelállást választunk, ugyanis maximum három fő mehet egy küldetésre, de sajnos egyes kasztok egyszerűen jobbak a többinél, ráadásul a képességek sem mindig egyediek, többször is van átfedés.

Dr. Strange karikái jelenesetben védelmet adnak.

Mint kezdő játékosok, állítsuk a játék hosszát végtelenre, mert lehet, hogy a 75 hét soknak tűnik, nem lesz az, mikor elkezdenek hullani az embereink, mert benéztük egy-egy boss nehézségi szintjét. Az első pár küldetést egy harcossal (Soldier), egy beszivárgóval (Infiltrator) és egy csavargóval (Drifter) fogjuk végigcsinálni, ugyanis kezdeti hírnevünk a szektorban alacsony. Könnyű lesz beleszokni a három karaktertípusba, kiismerni előnyeiket, hátrányaikat; a maradék öt kaszt az első missziók után válik elérhetővé számunkra.A karakterek képességei. A támadó "skill"-ek sebzés mellett állapotváltozást is előidézhetnek az ellenségeknél: sokk, sugárfertőzés, kábulás, bénulás és hasonlók. Némely offenzív képesség bónusz sebzést okoz bizonyos negatív hatás által szenvedő célpontokon, így érdemes a csapatunkat úgy összerakni, hogy legyen a képességekből fakadó kohézió.

Ha hacker vagy, akkor kötelességed furcsán kinézni.

A támogató és védekező technikák az embereink harci képességeit erősítik, védelmüket szilárdítják, vagy negatív hatásokat szednek le rólunk a gyógyítás és a pajzsregeneráció mellett. A klónjaink rendelkeznek az előbb említett kettő érték mellett energiával, illetve egy fájdalom és egy mérgezettség csíkkal. Az előbbi három minden küldetés után visszatöltődik, de az utóbbi kettő nem, azokat vagy a "Health Center"-ben található tartályok igénybevételével lehet lenullázni, vagy a gyógyító (Splicer), és a vegyész (Juicer) képességeivel redukálni. A fellépő traumákat és pszichés bajokat viszont csak a fent említett tartályok gyógyítják, és azok sem hibaszázalék nélkül.Talán a legfontosabb mérce a pajzs; ez jóval magasabb a karakterek életénél, így ha szinten tudjuk tartani, akkor bármely csatát meg fogunk tudni nyerni... kivéve, ahol pajzstörő sebzést osztogat az ellenség. Ezt az értéket képességgel tölteni egyedül a harcos tudja (a többiek energiát használva tudják csupán), így érdemes mindig egyet magunkkal vinni... feltéve, ha nincs áthatoló sebzést okozó fegyver az ellenségnél.

Apropó rendszerek törése, az ajtók hackelése ilyen fogaskerék minijátékkal történik.

Oké, az ilyenek ellen ott van a gyógyító, aki ráadásul füstgránátjával tudja rontani az ellenség betalálási esélyét is; bár a sebzése igencsak gyenge. De nem baj, viszünk beszivárgót, neki magas ez az értéke, csakhogy a gép nem (mindig) hülye, ráirányítja a támadásokat, és két perc alatt a földbe csavarja. Jól van, akkor inkább viszek egy testőrt (Bodyguard), aki egyik támogató képességével átveszi több, mint a felét a bekapott sebeknek, de kinek a helyére tegyem be?Látjuk a problémát? Három ember a magasabb szintű küldetéseknél egyszerűen nem lesz elég. Így, mindig valakit be kell áldozni valaki másért. Ebből kifolyólag néhány kaszt nem lesz használva, ugyanis hackelni egyébként is tudunk a sima karakterekkel, nem kell ahhoz arra specializált kaszt, a technikus pedig nem ad annyi pluszt a csapatnak, hogy érdemes lenne magunkkal vinni.Szerencséreaz ügynökeinkre, így elvileg nem könnyű alulmaradni a kihívásokkal szemben; csakhogy kissé túlzásba estek a készítő etéren. Lehet a fegyvereiket, képességeiket jobbra cserélni (ha megtörtént a megfelelő technológia kifejlesztése), illetve "implant"-okat eszközeikbe, és magukba a klónokba is tenni. Ezeket küldetések során tudunk zsákmányolni, illetve az ezek előtti városrészen venni (erről később). Sajnos az eszközfejlesztések néha teljesen feleslegesek, mert nem adnak elég pluszt, de cserébe sok nyersanyagot vesznek el.

Hat... valakinek már a hologram is elég manapság. Van baj.

Ráadásul a kutatócentrum tele van olyan lehetőségekkel, melyek csupán olcsóbbá teszik a jövőbeli technológiákat az adott fákon, és felesleges kiegészítésként hatnak, feltehetően azért, hogy nagyobbnak tűnjön az egész. Hasonlóan elmésre sikeredett a ranglétra megalkotása is. Embereink a küldetések után tapasztalati pontokat kapnak, a nehézségtől és egyéb kiegészítőktől függően, és általuk másszák a meglepően hosszú rangsort. Csakhogy, mindenki ugyanazon egysíkú, minimális extrákat adó előléptetési bónuszokból mazsolázgat.Ami érdekes lehet, azonban, az a "Mastery" rendszer. Ha elég sokat használ egy karakter egy képességet, akkorrá. Ez a "Mastery" egyébként az új klónokra is ráaggatható némi pénz és tech kicsengetése után, feltéve ha a legyártandó kasztnak egyik képviselője már szert tett a "Mastery"-re. A fizetőeszközökből a tech számít értékesebbnek, mivel abból kevesebb jön, és minden fontos fejlesztéshez egy raklapnyi kell belőle. Van egy harmadik felhasználható anyag is, a Lifeine, mely drónunk fejlesztéséhez kell.

Izgalmas küldetések egyike: találjuk meg a tudós naplóját. Mert már megint elhányta valahol.

Egy küldetés két részből áll(hat). Ha akarunk, akkor a város utcáin kezdhetünk, ahol itt-ott ácsorgó, ellenséges bandatagok és barátságos árusok találhatóak, illetve egy konzol is, ahol pénzért cserébe hackerek szolgáltatásait vehetjük igénybe. Az alapszolgáltatások nem rosszak, de az igazán szaftos extrákért, amint rálépünk a küldetés térképére.Ám, ha nincs kedvünk az utcákat járni, akkor azonnal a küldetés helyszínén indíthatunk.: szerezz meg egy tárgyat, öld meg az összes csúnyaságot, öld meg a vezető(ke)t, szabotálj egy számítógépet... újra és újra és újra. Az ellenséges csapatok elhelyezkedése totál véletlenszerű, így nem egyszer volt rá példa, hogy egymás után 4-5 is háttal állt nekem, de végső soron nem bántam az meglepetés támadásból fakadó extra cselekvések lehetőségét.A harc rendkívül szimpla. "Initiative" (kezdeményezés) alapján rendeződik sorba mindenki és jönnek egymás után, körönként. A beállított négy képesség mellett az új körben legelőször jövő emberünkkel tudjuk mozgatni a csapatunkat, de ekkor mindenki kihagyja az adott kört, emellett visszatölthetjük a pajzsát a soron lévő karakternek, illetve meghackelhetjük az ellenség egyik tagját, negatív hatásokat kiváltva rajta.

A jövő sugárfertőzése rendkívül tüzes hangulatú... heh... jólvanna távozom a szobából.

Ha egy karakternek elfogy az élete, akkor túlélés próbát dob; ha sikerül, akkor feléled, de traumát szenved el, ha nem akkor "visszavonul"... legalább is a játék szerint. Az ellenség nem feltétlenül fog dobni a túlélésre, ami nem rossz, viszont rendkívül zavarossá teszi a játék sebzésrendszerét, és az ellenséges személyek erőbehatárolását. Ez talán a legnagyobb probléma a Conglomerate-el. Lehet, hogy egy második szintű pályát könnyedén meg tudunk csinálni, de ez nem jelenti azt, hogy egy első szintű pályán lévő boss nem fogja feltörölni velünk a padlót; ha ez megtörténik, akkor kezdhetjük az elejéről a karakterfejlesztgetést.Túl nagyok az értékváltozások, és a sebzéses minimum és maximum értéke közötti különbség is. Sokkal, ellentétben, például, az Xcom-mal, mely biztos életcsíkokkal, kicsi számokkal, minimális sebzéshatárokkal dolgozik, a könnyű taktikázást elősegítendő. Ezzel szemben még csak individuálisan pozícionálni sem lehet embereinket, egyedül a csapatos mozgás lehetséges, így szinte lehetetlen akármelyik emberünket biztosan megvédeni.

Hölgyem egy techno-boszi? Miért beszél akkor róluk? És miért néz ki úgy, mint egy?

Nincsenek fedezékek, legfeljebb akadályok, melyeken nem lehet átlőni, némely fegyver lőtávja nevetségesen kicsi, és a hab a tortán, hogy az ellenség akár két csapattal is ránk ronthat (maximum 6 fő), ha úgy helyezkednek el. A cseresznyék a habon pedig a boss harcok, melyek röhejesen nehézre sikeredtek, ráadásul. Ha kilépünk, mert idegbajt kaptunk, vagy szólt az élet, hogy gond van, akkor buktuk a missziót és potenciálisan az embereinket is.Tehát a harc nem a legjobb, és sajnálatos módon ezt fogjuk a leggyakrabban csinálni. Legalább gyorsan megvagyunk vele... általában. De a vontatottság és a repetíció nem csak a csetepatéra jellemző: a pályák, a fejlesztések, a zene és a minket követő drón is botrányosan ismétlődő, az utóbbi azért, mert állandóan pofázik, csakhogy szellemesnek szánt beszólásaival pont az ellenkezőjét váltotta ki belőlem. A sztori rendkívül semmilyen, meg se próbál behúzni, egyedül a grafika elfogadható, feltéve, ha nem nézzük a karaktereket, mert azok botrányosra sikeredtek.Nincs olyan aspektusa a játéknak, ami igazán meg tudna tartani a monitor előtt. Az egészet az ugráló nehézségi fok tetézi, melynek hála nem egyszer veszítettem el egy-egy olyan karaktert egy nevetséges boss-harcnál, kinek újra megalkotása és felfejlesztése több hetet vett volna el tőlem. Erre ugyan lehetne azt mondani, hogy legalább van tartalma a játéknak, és nem ér véget egyhamar, de én valamiért nem találtam szórakoztatónak állandóan újrakezdeni egy hosszú tréning procedúrát, ha elbarmoltam egy döntést.

Valaki túl sok Stephen King-et olvasott.

Mi kell ahhoz, hogy sikeresek legyünk a Conglomerate 451 -ben? Türelem, rengeteg türelem, kísérletezés, a kudarc elfogadásának és a belőle fakadó frusztrációnak a könnyű elengedése, végezetül pedig a hangsáv tökéletes nullázása, ha nem akarjuk a hangfal idő előtti ablakon át történő távozását megtapasztalni saját kezünk által, hála a drónunk beszólásaitól. A zenéért nem kár; a House of the Dead sorozat tagjainál tapasztaltam legutoljára hasonló muzsikát, de ott legalább hangulatos volt és illett a stílushoz.Csak is megszállott cyberpunk rajongóknak tudom ajánlani a játékot, kik nem vetik meg a stratégiát és a minimalisztikus bázismenedzselést. A többiek kénytelenek lesznek szeptemberig várni, ha nem tolják el ismét a Cyberpunk 2077 megjelenését; addig viszont befejezek még néhány száz küldetést. Talán, ha a maximumra vannak fejlesztve az embereim, akkor lesz esélyem a második szintű boss-ok ellen.