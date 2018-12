Clinically Dead teszt

Manapság roppant kevés olyan videojáték, illetve film található a piacon, melyben ne jelenne meg a halál. Szinte teljesen érzéketlenné vált a hétköznapi gémer és mozirajongó erre a történésre, így maximum közvetlen közelről való megtapasztalása a való életben vált ki belőlük megrendülést (mondjuk akkor eléggé). De mi történik, ha kivételesen nem az élő, hanem a halott szemszögéből nézzük az eseményeket?

Clinically Dead Paweł Mogiła, lengyel játékfejlesztő szóló projektje, aki ezzel az alkotásával mutatja be, hogy szerinte mit él meg az ember az agyhalál és a végleges, biológiai halál között (spoiler alert: nem alagutat fénnyel a végén). A játék szerint semmi érdemlegeset, ugyanis mindvégig az lesz a célunk, hogy elménket abban segítsük, hogy elérje a halált. Mert egyébként magától ezt nem tette volna meg... furcsa. Állítólag harminc másodpercünk van; ez harminc időkristályként jelenik meg, melyeket össze kell szednünk egy rendkívül ötletes, bár nehezen megérthető puzzle rendszer keretei között.Miután a bevezető animációban leállt a szíve főhősünknek, elillanó eszmélete a tudatalattijának társaságában ébred fel elméjének egy eldugott bugyrában. A zengő hangú arccal reprezentált tudatalatti ismerteti velünk a feladatunkat, és az egzotikus környezet szabályait, melyben magunkat találjuk (tehát tulajdonképpen önmagunkkal beszélgetünk). Ez nem más, mintmelyben az időkristályok megbújnak.

Ez már a Purgatórium? Kétlem, mert botrányos a felbontása.

Az alapszabály a barlangokban mindig ugyanaz: az idő csalfán telik. Legfontosabb aspektusa ennek jelenesetben, hogy mi irányítjuk annak múlását az egyes helyiségekben. Hogy pontosan miként is, az teremről teremre változó, de lényeg a lényeg,, és így elérhetővé válik az időkristály, vagy annak egy darabkája.Ebből fakadóan kétféle barlangtípus van:. Az előbbinél a "W"-vel és az "E"-vel tudjuk előre vagy hátraforgatni az időt, attól függően, hogy mennyi kristálydarabkánk van, míg az utóbbinál pedig vagy egy színes gömböt kell ide-oda hurcolnunk, vagy úgy kell járkálnunk, hogy a terem a mozgásunknak megfelelően változzon.

Mágikus ujjunk a kődarabot színessé varázsolta... mi az, hogy tegyem le a füvet?

Eddig érthető? Nem? Ja, igen, a legfontosabb:. Két példát hoznék fel a könnyű felvázolást elősegítendő. Mindkét esetben a barlangrész talaja színes geometriai alakzatokkal van ellepve fényes, sárga csíkokkal, mint kontúr. Az első esetnél körülöttünk ketrecek vannak elhelyezve, melyek halálos szörnyeket tartanak kordában. Ha letérünk a fényes csíkról bármilyen egyéb színű felületre, a ketrecek felemelkednek, és megesznek minket a szörnyek.A másiknál nem tudjuk pusztán csak a mozgásunkkal manipulálni a környezetet, hanem lilás színű gömböket kell használnunk. Ezeket kell a színes felületek felett elhurcolni, hogy változást érjünk el. Az is megeshet, hogy perpetuum mobile helyzetbe kell hozni egy-egy gömböt, például egy felkötöttet meg kell lendíteni, hogy mint egy inga, ide-oda billegjen.

Én... annyira el tudnék veszni ezekben a hányingerkeltő kövekben...

Hogy pontosan miként is változik a berendezés, az helységtől függ, de pillanatokon belül kitapasztalható, elég csak magunkkal vinni egy lila gömböt, vagy feltérképezni környezetünk, hogy megismerjük a lehetőségeinket. A fekete színtől tartsuk távol magunkat, mert az bekebelez., bár a végefelé vannak hosszabb feladatok, melyeket újrakezdeni igencsak irritáló.A feketeség mellett az "életünkre" törő sötét, fogukat erősen csattogtató figurák is meg tudják nehezíteni a barlangok teljesítését. Általában kiszámítható úton járőröznek, és ha árnyékban vagyunk, vagyis megkapjuk a "Hidden" állapotot akkor nem vesznek észre, továbbá a kergetőzést is meg lehet így szaktani, feltéve, hogy elég távol voltak tőlünk.

Törpe barátaim fel-fel, megtaláltam az elveszett aranybányát.

Szerencsére vannak módszerek ezen szörnyek likvidálására. Elég, ha egy kártékony környezeti elem, mondjuk egy idő forgatásával fel s le nyíló kőajtó alá csaljuk el őket, hogy aztán rájuk vághassuk azt. Erre nincs mindig lehetőség, de érdemes kihasználni, mikor megadatik; eggyel kevesebb fejfájás. Persze vigyázzunk, mert ránk is hasonlóképp hatnak ezek a halálos mozzanatok.Karakterünk nemcsak a gömbökkel, de más eszközökkel is képes interakcióba lépni. Ezek javarészt kockákra hasonlító kődarabok lesznek, melyeket nehezékként fogunk általában alkalmazni, ha épp nyomógombokra kell leraknunk őket. Ilyenkor, majd, ha szükséges, akkor a jobb egérgomb lenyomására ellöki, a baléra pedig elejti azokat.

Cthulhu barlangjában vagyok, vagy mire fel ez a sok csáp?

Ennyi is volna a játék, alapvetően. "Space"-el ugrálunk, melynek megszokásához idő kell, ugyanis. Egy nagyobb központi "Hub" barlangrészről fogunk hálóval beszőtt járatokon át eljutni a különböző pályákra, és az időkristályok segítségével tudjuk ezt a főrészt úgy alakítani, hogy újabb pályák váljanak elérhetővé.Mindeközben a tudatalattink bármikor elérhető, ha segítségre szorulnánk, legyen szó az individuális barlangrészekről, vagy a főterületről, bár az utóbbinál inkább csak bölcsességeket motyorászik. Legalább segítő szavai általában egyértelmű tanácsokkal látnak el, annak ellenére, hogy néhányszor meglehetősen elvontra sikeredtek.

Odalent a kerengő, már csak a lila gömb kell... de előbb megnézem ezt a csillogó valamit.

Kétes érzések kergettek engem a játék alatt. Egyrészről le a kalappal,, másrészről viszont sokkalta jobban meg tudtam volna emészteni az egészet, ha mondjuk valami könnyebben érthető, nem elvont témával próbálja meg köríteni. Ez, sajnos, nem jött össze, indokolatlanul zavarosra sikeredett, és szinte bármilyen más sztori, legyen akármilyen klisés rókabőr, is jobb lett volna annál, ami most van, mert az utóbbit legalább meg lehetett volna érteni.A következő problémám a szöveggel volt. Megértem, hogy nem sikerült fantasztikus szinkronszínészeket találnia, de a hangok terén némileg több lelkesedést is elbírtam volna, mert így eléggé salátának hatott. A tudatalatti mondjuk elfogadhatóra sikeredet... volna,. Legalább egy ismerősével, aki az angolt társalgási szinten beszéli, átnézethette volna a kész "forgatókönyvet" kedves Paweł úr, nem hiszem, hogy olyan nagyon sokba került volna.

Kérem szépen, meg tudja a bácsi jósolni a lottószámokat?

A grafika hangulatosra sikeredett, de ettől függetlenül nem szuperál jól. A színkavalkád nagyszerűen visszaadja az érzést, hogy tényleg az utolsó pillanatainkat éljük. Egész jól sikerült a kietlenséget a színek nyugtató hatásával ötvözni; ez a végső soron hátborzongató kettősség helyénvalónak érződik. De objektíven nézve sajnos elég csúnya a prezentáció; talán az ezredfordulónál még szépnek titulálták volna magukat a textúrákat.Szerencsére mindezek ellenére azt kell, hogy mondjam: szórakoztató kis alkotást hozott össze a Mogilla Games egyedüli alkalmazottja. Az egyedi játékmenet engem igen sokáig fogva tudott tartani, és a színekkel való variálás megszépítette azt, ami egyébként botrányos lett volna. A zene is adja a hangulatot, illetve annyira sokat nem kell hallgatnunk a csúf angol szövegelést sem. A "puzzle" zsáner kedvelőinek melegen ajánlom ezt a kedvező áron beszerezhető programot.