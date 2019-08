Catherine: Full Body teszt

Egy cikk bevezetőjével általában nem szoktam sokat vesződni, mert a legtöbbször adja magát a dolog. Néha beugrik egy saját sztori, vagy valamilyen városi legenda, esetleg a fantáziám úgy meglódul, hogy szinte maguktól mozognak az ujjaim a billentyűzeten. Viszont jelen tesztünk alanyánál sosem látott gondban vagyok. Hogy a jó életbe vezessek fel egy olyan programot, ami egyszerre egy rém idegesítő puzzle-platformer és szociális szerepjáték, ugyanakkor egészen durva mértékű audiovizuális élvezetet okoz?

Ahogy azt az eredeti játék ismerői, tulajdonosai megtippelték, a Catherine: Full Body tulajdonképpen egy remake a 2011-es eredetiből, ami még PS3-ra és Xbox 360-ra jelent meg. Már akkor amolyanés valljuk be, azért nem feltétlenül vagyunk eleresztve hasonszőrű programokkal konzolon.Maga a játékmenet ezáltal egy rettentően furcsa hibrid lett, ahol helyett kapott a vizuális novellákból ismert csábítás a Persona szériára jellemző szerepjátékos elemekkel karöltve, valamint a platformer megvalósítás sem mindennapi.Ha eddig eljutottatok a tesztben, valamint a képeket is megnéztétek hozzá, akkor már gondolom a Napnál is világosabb, hogy a CFB egy brutális rétegjáték. Ráadásul nem elég, hogy bírnod kell a fenti mixtúrát, még a tipikus japán jegyekkel is meg kell birkóznod.

Miki egér in 2019. Jó lett az upgrade

Pontosan emiatt szerintem lehetetlenség objektíven díjazni alanyunkat,Az utolsó fun fact következik, mielőtt elmélyednék a dologban: a játékot amúgy az a gárda alkotta meg, akik a Persona sorozatért is felelnek, nem véletlen tehát az áthallás a két cím között.Hősünk, Vincent egy nagyon fura figura. Hivatását tekintve programozó, illetve mérnök. Van egy gyönyörű barátnője, Katherine, akivel nagyjából öt éve van együtt. A felszínen minden rendben lévőnek tűnik,aki kellemesen el van a sehova sem vezető melójával, a lelakott lakásában, miközben egészen egyszerűen nem tudja megkérni kedvese kezét, inkább piálni jár a haverokkal esténként.Várható, hogy ebből előbb-utóbb gond lesz. Jelen esetben ez a bizonyos gond egyaki nemes egyszerűséggel pillanatok alatt elcsavarja Vincent fejét. Hősünk a bekapcsolódásunk utáni első éjszakát durva rémálmok között tölti, ahol valamilyen oknál fogva meg kell másznia egy tornyot, teszi ráadásul mindezt szarvakkal a fején, kispárnával a hóna alatt, birkák társaságában.

Másszál már hogy a varjú vigye el a szennyesed!

A reggeli ébredés kellemesebb, lévén az este megismert lány, Catherine ott hever mellette teljes pompájában. Aztán persze lecsap az irdatlan bűntudat és menteni kéne a menthetőt, de nagyon úgy fest, hogy a szőkeség nem csak egy kis kalandot keresett.Így kezdődik a sztori, amiről többet nem is mondanék, lévén ez a fő mozgatója játékunknak.és természetesen a mi segítségünkre van szüksége, hogy kimásszon valahogy a csávából. Magát a játékmenetet két részre lehet bontani. Az egyik fele a már emlegetett éjszakai ügyességi rész.Ez elsőre pofonegyszerűnek tűnik, hiszen mindössze annyi teendőnk van, hogy kockákat húzogatva egyre feljebb tornásszuk magunkat egy pályán, egészen a kijáratig. Dolgunkat nehezíti, hogy időre megy a dolog, lévén a legalsó sor elemei rövid idő alatt a mélybe hullanak.

Nem is iszom sokat!

Egyszerre ráadásul csak egy egységet tudunk felfelé vagy oldalra haladni. Az elején még nem vészes a dolog: szépen lassan megszokjuk a metodikát és abszolváljuk a szakaszokat. Aztán azon kapjuk magunkat, hogy valahol a játék felénél ugrik több szintet a nehézség,akárhogyan törjük rajta a fejünket.Azok, akik egy építőmérnök térlátásával megáldva, nyilván előnnyel rendelkeznek a többi esendő halandó felett (én is ide tartozom - írom ezt vöröslő fejjel az egyik feladvány miatt). A játék próbál azért egy ideig segíteni. Ez a szándék felszedhető tárgyak képében realizálódik, amiket ha jó helyen lövünk el, alaposan leegyszerűsíthetik a feladványokat.Aztán persze érkeznek a speciális kockák. Van, amiről egyből tovább csúszunk. Lesz mindent elnyelő örvény, tüskéket lövő, mozdíthatatlan, robbanó, hogy csak néhányat említsek a sok közül. Nagyon fontos, hogy programunk nem ismeri az autosave-et, így manuálisan kell ezt megoldanunk. Erre a szintek közötti "pihenőben" lesz lehetőségünk.

Egészen furának tűnik ez az álom

sőt, még különféle mászási technikákat is elsajátíthatunk. Az első komolyabb negatívum úgyszintén ide köthető, lévén néha irreálisan nehézzé válik a játék. Igen, abból a fajtából, amikor elhagyja a szánkat a mindjárt kidobom a lemezt az ablakon mondat, csak nem ilyen cizelláltan megfogalmazva.Aztán ha mindezt túléljük, akkor elképesztően stílusos és látványos anime betéteken gördül tovább a sztori, egészen estig, ahol pedig a már emlegetett krimóban iszogatunk barátainkkal. Ilyenkor jön elő a játékmenet második fele, ami gyanúsan emlékeztet a Persona címekben látottakhoz. A kocsmában beszélgethetünk a haverokkal valamint a személyzettel, iszogathatunk, híreket nézhetünk a tv-ben, ráülhetünk a rötyire, zenéket válogathatunk.Mobiltelefonunk is központi szerephez jut, mert egy kazalnyi bejövő üzenetre tudunk válaszolni,így tehát érdemes lesz ezeket megnyitni és szemrevételezni.

Szeretnétek ilyen üzenetre kelni, mi?

Rendkívül fontos, hogy kinek mit válaszolunk. Lesz ugyanis egy mérce, ami mutatja, hogy éppen jófejek vagy kvázi gonoszak vagyunk a körülöttünk lévőkkel. Válaszainktól függ, hogy a játék végén melyik befejezést láthatjuk: több, mint tíz féle van, ha jól számoltam, így akár érdemes többször is nekifutni az anyagnak.Persze nem kell mindent előröl kezdeni, mert egy végigjátszás nagyjából húsz órára rúg és lehetőségünk van az utolsó nagy csata előtt külön slotba menteni.Ahogy a bevezetőben említettem, itt egy remasterről van szó, ráadásul a nagyon alapos fajtából.- nagyon hasonló a szitu, mint a Persona 4 Golden vagy a jövőre érkező Persona 5 Royal esetében.

Kitolom, betolom, rátolom, megtolom, eltolom

A külcsín egyébként egészen gyönyörűen fest, ami nem is csoda, hiszen a P5 enginjét kapta meg a felújítás alatt. A szereplők roppant stílusosak, a megmászandó tornyok kellően változatosak és betegek, de természetesen a hölgyek teszik fel a pontot az i-re.Audio szempontból úgyszintén nagyon erős az anyag. Ha jól láttam, akkor elérhető az eredeti japán szinkron, de természetesen ott van az angol is, közöttük olyan orgánumokkal, mint Troy Baker (Vincent) és Laura Bailey (Catherine). A zenék önmagukban is megállják a helyüket, de ha kedvünk szottyan, akkor a Persona szériából is belökhetünk a jól ismert művek közül egyet-egyet.A nehézségen és a fura stíluson kívül van még néhány olyan dolog, ami miatt pontot kell levonnom. Az elején még kifejezetten érdekes a rémálom-anime film-kocsmázás triumvirátus, viszont a stuff közepe táján bizony szépen rá lehet unni erre az ismétlődésre. Mivel a sztori remek, Catherine meg eléggé látványos fotókat küldözget, így az érdeklődésünket fenn fogja tartani a végéig a motyó,

Ne sírj, ennyire nem lehettem szörnyű!

A szavatosságot megtolván a készítők még két extra módot belepasszíroztak a csomagba. Az egyik a Babel Mode, ahol négy viszonylag nagy térképen tudunk egy haverunkkal versenyezni, hogy ki ér fel hamarabb a csúcsra. Tulajdonképpen a Colosseum is ez, csak mindezt online tehetjük meg. Az összegzésnél nem vagyok alapvetően bajban, mert kiváló anyag lett a Catherine: Full Body Egy remek, szórakoztató, kifejezetten felnőtt alkotás. A történet nagyon rendben van (persze angol nyelvtudás kell hozzá), míg a puzzle-platform elemek garantálják a kellő kihívást. Ezzel együtt vedd figyelembe a vásárlás előtt,és a magas pontszám ellenére sem tudom mindenkinek ajánlani.Ha azonban érdekelnek az újdonságok, esetleg belefásultál a TPS-FPS dolgokba, akkor töltsd le a demóját, hátha téged is el fog csábítani minden romlottsága ellenére.