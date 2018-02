Call of Duty: WWII - The Resistance DLC teszt

Bár néhányatok szerint túlértékeltem a CoD: WWII című csodát (a véleményeiteket, hozzászólásaitokat utólag is köszönöm, tartsátok meg jó szokásotokat), azt hiszem abban azért megegyeztünk, hogy igencsak jól sikerült kis darabhoz van/volt szerencsénk. Éppen ezért vártuk nagy szeretettel az első DLC-t, ami túl sokan nem tesz ugyan hozzá az alaphoz, de mindenképp ad neki egy kellemes vérfrissítést. Következik a teszt, éljen az Ellenállás!

A legfontosabb kérdés mi más is lehetne, mint az, hogy miből is áll az ez az első DLC-csomag. A válasz az, hogy három standard multi-térképet (amelyek közül az egyik inkább csak egy úgymond remake), egy War Mode-térképet, valamint egy új fejezetet a Nazi Zombies kalandhoz. Nyilván ez nem egy egetrengető tartalom, de végső soron, amire valljuk be, jócskán szükség is volt.Járjuk kicsit körbe az új térképeket. Először is itt van nekünk a legkisebb területű, név szerint a Valkyrie. Sokan biztosan már ennyi alapján is sejtik, hogy milyen helyszínről beszélünk: Arról a -nevezzük így- épületegyüttesről, ahol a Valkűr-hadműveletre, vagyis a Hitler ellen elkövetett Stauffenberg-féle merényletkísérletre sor került.

Kár, hogy a fényképezőgép már nem fért be a gépfegyver mellé.

A történelmet kedvelők számára biztosan, videojáték-nyelvre lefordítva pedig egy olyan pályát képzeljetek el, ahol a shotgun, a jól elhelyezett kézigránát, esetenként akár a közelharcok fognak eredményre vezetni a távolsági fegyverek helyett. Gyakorlatilag egy bunkerről lévén szó, minden nagyon szögletes és szűk, így tényleg nagyon izgalmas pillanatokban lehet részünk, amikor éppen ellenfél után kutatunk. Tökéletes például egy kis Kill Confirmed-összeverődésre.Következzen az én. A neve alapján ez már nem feltétlenül ismerős, viszont ha azt mondom, hogy Prága és Reinhard Heydrich meggyilkolása, akkor már talán derengeni kezd valami. Nemrég film is készült erről a merényletről és a cseh ellenállásról, most pedig mi magunk is akciózhatunk a sokunk számára jól ismerős terepen-sőt, még Heydrich áldozatul esett autójába is belebotolhatunk.

Vigyázat, CoD nyomokban valódi történelmet tartalmaz.

A Valkyrie-térképpel ellentétben ez meglehetősen nyílt területekkel operál, a távolról lövöldözés nagymestereinek kedvez igazán. De mindenki nyugodjon le (a csudába), ez nem jelenti azt, hogy ha mi esetleg nem tartozunk ezek közé, akkor esélyünk sincs bármiféle eredményre. Sok a tereptárgy, parkoló autó, épület és mindenféle fedezék, amelyek között ügyesen lavírozva is sikeresek lehetünk, sőt, akár még hátulról is meglephetjük a kontroller-mesterlövész delikvenst.Az Anthropoid legfőbbképpen Dominaton-re lett kihegyezve, és szerintem Team Deathmatch-ban is nyugodtan gondolkodhatunk-igaz, utóbbi esetében talán kissé kellemetlenné válhat a terület nagy mérete. A számtalan cseh nyelvű felirat és az újszerű, hozzánk közelálló helyszín miatt tényleg nagyon hangulatos ez a térkép, főleg talán nekünk, akik mondhatni Csehország közelében élünk.

Nyugodtan menjetek, majd szóljatok, ha tiszta a levegő.

Elérkeztünk a remake pályához, az Occupation nevezetűhöz. Ez a szó szoros értelmében újrafeldolgozott map, a CoD: Modern Warfare-ben még Resistance néven szerepelt. Gyakorlatilag dettó ugyanazt vették le a polcról, természetesen az itteni, korszakbeli és egyéb igényeknek megfelelően átkozmetikázva., amely a közelharcnak kevésbé kedvez. Az ellenfelek levadászása itt tűnt a leginkább esetlegesnek: Kicsit véletlenszerűnek éreztem a sikert, de egyrészt lehet, hogy ez csak nekem tűnt így, másrészt meg hasonló pályából igencsak kevés volt eddig az alapjátékban, vagyis szerintem ennek is megvan tehát a létjogosultsága.

Itt még a jó felén voltunk a fegyvernek...

A War Mode újdonsága Operation Intercept néven fut. Nyugodtan elmondható róla, hogy a DLC legkevésbé érdekes darabja, de ez korántsem jelenti azt, hogy rossz is egyben. Csapatunkkal ki kell szabadítanunk a francia ellenállás néhány vezetőjét, majd pedig megállítani egy front felé tartó vonatot. Ismét fun ez a mód, akinek az alapjátékban bejött, annak értelemszerűen itt is tetszeni fog.Végezetül pedig, hisz ezek nélkül már szinte elképzelhetetlen bármi, ami a Call of Duty-val kapcsolatos. Tetszetős, hogy a sztori ott folytatódik, ahol a WWII-ben abbamaradt, viszont most valahogy jóval horrorisztikusabbra sikerült, néhol már-már a Fűrész-filmekre emlékeztető jeleneteknek lehetünk szemtanúi. További jó pont, hogy van egy új fegyverünk is, a saw gun, azaz a fűrészes puska, valamint egy újfajta ellenfelünk is-vele azért érdemes vigyázni, mert már a falon is tud rohanni. Brrr.

...itt már nem.

Egy, ami nagyon örvendetes dolog, ráadásul az ára sem túl vészes. Illeszkedik a World at War-nál elkezdett "három térkép és egy zombis cucc" DLC-formulába, plusz ugye adtak egy kis tartalmat a sokak által méltán megkedvelt War Mode-hoz is, úgyhogy szerintem panaszra nemigen lehet okunk. Ha hozzám hasonlóan letöröltétek az alapjátékot, akkor emiatt érdemes visszatelepíteni, és újfent leülni elé.