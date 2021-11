Call of Duty: Vanguard teszt

Újabb év, újabb... no de már ismeritek eme gyönyörű mondást; íme a Call of Duty: Vanguard . Gondolom, mindenki hallotta már a kampányban csalódott kritikusok sóhajait: állítólag nem sikerült olyan jóra a sztori mód, mint egyesek remélték. Szomorúan kell tudatom veletek, hogy ez valóban így van.

Pedig a Sledgehammer Games-nek egy rakás segítsége volt. A Treyarch és a Raven Software-en kívül jelen volt még a Beenox, a High Moon Studios, az Activision Shanghai és a Demonware a fejlesztést elősegítendő. Hát miért nem sikerült lehengerlő, tízből tízes értékre méltó kampányt összedobniuk? Lövésem sincs.A történet szerint ismét a Második Világháborúban járunk. A Szövetségesek egy kisebb elitalakulatot küldtek Berlinbe, hogy annak tagjai összeszedjenek bármiféle információt egy hiper-szuper-ultratitkos projektről, melynek a kódneve: Főnix. Annyira titkos, hogy. Szerencsére ennek az abszurditása a szereplőknek is leesik.Többet nem lőnék le a történetből, mert ugyan rendkívül egyértelmű a konklúzió, úgy érzem, hogy mi nem a mélyen szántó sztori miatt játszunk egy Call of Duty játékkal; jó én igen, de engem Márkó vakondokkal és kókuszkockával fenyeget, úgyhogy érthető az elmebajom. Viszont a kampány legalább. Van rengeteg akció, robbanás, lövöldözés és színes helyszínek, melyek, természetesen, a multiplayer során visszaköszönnek.

Ironikus, hogy a zombik az agyat szeretik a legjobban; mégis az a gyengepontjuk.

Nem csak a pályák tematikája, de. Lesz szerencsénk lopakodós, ugrabugrálós részekhez (Assassins Creed: CoD edition), repülőzéshez, felrobbantós feladatokhoz, illetve "Odafigyelj vagy átmegy rajtad a tank" pályákhoz is, többek között. Úgyhogy a figyelmünket nem fogja a játék elveszíteni, azonban a karakterek és a háttérben megbúvó mese rendkívül egysíkúra sikeredett.Olyannyira, hogy szerencsétlen főszereplők neveire sem emlékeztem a végére Arthur-én és Polináén kívül; rájuk is inkább csak azért, mert látványosan másképp néztek ki, mint a többi. Illetve arra is emlékeztem, hogy a szereplők között volt egy bosszúszomjas, egy rendbontó, egy tűzszerész, egy ausztrál, egy brit és egy amerikai; ráadásul ezek közül több tulajdonság ugyanahhoz a karakterhez tartozott; volt baj.Túlságosan sok morális dilemmával sem fogunk találkozni, egyedül talán a végén van lehetőségünk döntést hozni, de annak sincs semmi számottevő következménye., ráadásul némi rasszizmust is bele kellett szuszakolni az egészbe (mivel Arthur afroamerikai, a németek, illetve eleinte a csapattársai is ferde szemekkel néznek rá), ha nem lett volna eddig mindenkinek világos, hogy a nácik a rosszfiúk, és nagyjából semmilyen enyhítő tulajdonságuk sincsen.

Néhány helyszínt azért sikerült alaposan eltalálni.

Ezen kívül pedig a szinkronokban megjelenő akcentusok sok helyen bántották szegény, érzékeny fülemet. A németeknél nagyon erősen lehetett hallani, hogy nem német származású színészek beszélnek, ami nagy valószínűséggel senkit sem fog érdekelni, de én visítva nevettem a komolynak szánt jeleneteknél, mikor meghallottam egy szónak az orbitálisan téves kiejtését.Kapunk-e további opciókat a kampány után? Nem igazán. Újra nekimehetünk magasabb nehézségi fokon, "Achievement"-eket vadászhatunk, de(ha lesz), ami szomorú, ugyanis eléggé lezáratlannak érződik a sztori. Sebaj, a multizás az, ami tényleges megtartó erővel rendelkezik a CoD szériában; lássuk, mennyi minden változott a béta óta.Nos, az ismerős játékmódokon kívül nem kapunk semmi olyat, amit eddig nem láttunk volna, bár ez nem is baj, így is van bőven választék. Van Team Deathmatch (csapatostul ölj többet a másiknál), Free For All (ugyanezt csináld egyedül), Domination (statikus területfoglalás), Hardpoint (dinamikus területfoglalás), Kill Confirmed (dögcédula gyűjtögetés) és Patrol (mozgó pontot kell megtartani).

A spontán öngyulladásra az ólomterápia a leghatásosabb ellenszer.

Ugyancsak elérhető az általam nagyon kedvelt Champion Hill, melynek keretei között taktikus 2v2 és 3v3 meccseket lehet tolni. Itt, ameddig csupán egy csapat marad (az 1v1 sajnos kiesett). A menetek között tudjuk eszközeinket fejleszteni, pótolni, illetve kiegészíteni. Battle Royale-os beütése van, de ez pergősebb és szerény véleményem szerint, izgalmasabb a hétköznapi BR játékoknál.A "Quick match"-en kívül,. A "Das Haus" egy kisebb házba fog betenni minket egy véletlenszerűen kiválasztott játékmóddal, a "Trifecta Moshpit" pedig három random terepet dob be, szintén véletlenszerű meccstípusokkal. "A Big Map Blitz"-nél nagy pályára számítsunk, rengeteg játékossal, a "Western Front" meg, értelemszerűen a nyugati front (francia, német) pályáit forgatja.Továbbra is jelen vannak a játékosmennyiséget szabályozó kulcsszavak is: "Tactical" (ne számítsunk túl sok emberre), "Assault" (lesznek egy páran), "Blitz" (nem lesz biztonságos a megszületési pont sem). Jómagam nem voltam nagyon oda a "Blitz"-ért, pontosan a zárójeles megjegyzés miatt; egyszerűen annyian vannak, hogy vagy mindenhol "kempel" egy makákó, vagy a hátamba teremnek. Vagy az újraszületési pontot "kempelik". Szórakoztató, mondanom sem kell (not).

Egy fegyverre akár tíz kiegészítőt is rárakhatunk.

Variációból szerencsére lesz bőven, ugyanis, ha nem számítjuk a Champion Hill négy pályáját. A repertoárhoz nemsokára csatlakozni fog még egy, illetve ki tudja, hogy a további szezonok mivel fognak még meglepni minket. A pályák követik az ismerős formulát: több egymással összeköttetésben álló úton rohanhatjuk le az ellenfelet, azonban nem lehet csak úgy, ész nélkül becsűrni a közepére mindennek, mert hamar visszaköszön az ellenfeles "Killcam".A háromsávos felépítés gyakori, azonban sokszor bukkanhatunk alternatív utakra is lépcsőkkel és eldugott búvóhelyekkel megspékelve, melyek mögül kilőve elsőre azt fogják hinni az ellenfelek, hogy konkrétan a semmiből lőttük le őket. Mert félig-meddig igaz is. Szerencsére az ilyen rejtekek gyenge falazattal rendelkeznek, így gond nélkül át lehet lőni rajtuk, feltéve, ha tudjuk, hogy valaki bújócskát játszik mögöttük.egyébként még több extra utat tudnak megnyitni, így szinte teljesen kilőve annak a lehetőségét, hogy le tudjunk táborozni egy helyre, és biztonságosan növelhessük az öléseink számát. Előbb-utóbb valaki hátba fog támadni. A különféle "Killstreak" és "Field Upgrade" képességek pedig még lehetetlenebbé varázsolják mindezt, ám ettől függetlenül gyakran találkoztam ilyen "kemperekkel", főleg a "Blitz" módnál.

Az új Neoreneszánsz faldíszítési stílus: golyólyukak.

Ha már említettem a "Killstreak" bónuszokat, ezek többé-kevésbé változatlanok maradtak,. A beidézett kutyatrió legyűrése sokkal macerásabb már, mint a bétában volt, ugyanis most már nem fekszenek le a dögök egy-két lövésre, hanem alaposan meg kell sorozni őket, illetve, érdemes bevárni őket, mert fejetlenül rohangászva képtelenség bemérni az állatokat, méretükből fakadóan.Rajtuk kívül a lángszórós terminátorpáncélt ugyancsak megerősítették; strapabíróbbá vált, végtelen üzemanyaggal a lángszóróban, ami kicsi pályákon roppan bosszantó tud lenni. De nem annyira, mint a "Warmachine" (gránátvető) és a "Deathmachine" (robbanótöltetes gépágyú), ugyanis ezek limitált tölténnyel bírnak, azonban nem vesznek el halál után. De talán ez is mutatja, mennyire nehézkes egy "Killstreak"-et megszerezni, főleg egy játékosoktól fuldokoló "Blitz" pályán; a nehéz kihívás teljesítéséért jó képesség jár.Különböző operátorokkal játszunk, kik csupán skin-ek, de azért többek annál. Specifikus előfeltételek teljesítésével lehet elérhetővé tenni őket, és nekik is jár XP a profilunk mellett. Szintlépésekkel egy speciális fegyver egyre jobb kiadásait, matricákat, emblémákat, kártyákat, "emote"-okat és "skin"-eket nyithatunk meg. Ráadásul mindegyiknek van kedvenc fegyvere, melyek használatáért bónusz tapasztalati pont jár, mind az operátornak mind pedig a fegyvernek. Mert a pityőkének is kell az XP, most miért olyan meglepő ez?

Rengeteg akadályon, például ezeken a gumikon is keresztül lehet lőni.

Jó, igazából a fegyver szintezése csupán kiegészítőket tesz elérhetővé ahhoz a specifikus mordályhoz, azonban minden egyes durrogtatót az elejétől kell szintezni. Tehát, ha szert teszünk egy új stukkerre, akkor kezdődhet az egész elölről. Sebaj, ott a zombi mód, az tökéletes arra, hogy behozzunk mindenféle XP-s lemaradást.Egy főbázisból és több portálból áll ez a játékfajta. A zombik eleinte mindenhol vannak, úgyhogy a főhadiszállást is újra és újra meg kell tisztítani a megjelenő élőhalottaktól, majd végig kell járni a portálokat, ahol. Túlélni egy bizonyos ideig, feltöltetni obeliszkeket rúnákkal, illetve elkísérni egy energiamezővel felvértezett zombifejet. Minden egyes sikeres próba után erősödnek az élőhalottak.A bázison tudunk fejlesztéseket venni a fegyvereinknek, páncélunknak, illetve titokzatos kutakból is lehet iszogatni, fizikai értékeinket növelve így. Ezt a módot tolhatjuk egyedül, vagy csapatban, azonban egyelőre csupán ennyit tud nyújtani ez a játékfajta. Jó sok XP-t. De még csupán a "Preseason"-ben vagyunk, úgyhogy a határ a csillagos ég.

Szauron szeme mindent (is) lát.

Szóval a kampány közepes, a multi viszont színes és szórakoztató, habár szerintem már most is belefutottam néhány csalóba, akik úgy lőttek le, hogy nem szabadott volna egyáltalán látniuk (de az is lehet, hogy én vagyok a kaksimókus); járulékos veszteség. A grafika eléggé megosztó: a főszereplők jól ki vannak dolgozva, azonban néhány arc részlethiányos, illetve nem egyszer futottam bele látványosan mosott textúrákba.A zene fantasztikus, a szinkron a fent említett hiányosságokon kívül megfelelő. A kérdés, viszont azt, hogy hova tovább? A történet szempontjából újabb visszalépés (kor és minőség tekintetében is), a multi pedig attól függetlenül, hogy jó, semmi igazán meglepővel nem tud szolgálni.Ám, ahogyan a tanult angol mondaná: ha működik, akkor minek változtatni? Elképzelhető, hogy külcsínben és tartalomban is lehetne már egy nagyobb lépést elkövetni, de ameddig a játékosok nemzete nem borítja rájuk a házat, addig az Activision sem fogja túlságosan is megerőltetni magát. De én inkább várok borogatás helyett. Meglátjuk, mit hoz az első szezon.