Call of Duty: Black Ops 4 teszt

Nagy bizonyossággal állítható, hogy a Call of Duty-sorozatot senkinek sem kell bemutatni, aki a legkevésbé is otthonosan mozog a videojátékok világában. Többféle körítéssel is kipróbálta már magát, de mindig sikerült nagyjából konzisztens minőséget hoznia, kisebb-nagyobb kilengésekkel pozitív és negatív irányba egyaránt. Most ahelyett, hogy hozzátettek volna valamit, inkább elvettek belőle, jelesül a single-részt, és teljes mértékben a multira koncentráltak. Eleinte fanyalogtam, de azt kell mondanom, hogy végeredményben egyáltalán nem lett ez egy rossz darab.

A megjelenés előtt már alaposan kiveséztük a játék battle royale és multiplayer módját, ezért külön ebben a tesztben nem szentelünk neki kiemelt részt még egyszer.



Jól látszik, hogy mennyire bejáratott címről is beszélünk, ha a CoD kerül szóba. A tesztelés első pár órájában éppen ez ugrott be, pontosabban, hogy mennyire jól kézre áll minden, mennyire ordít róla a minőség. Egyetlen szóval lehet igazán jól összefoglalni: profi.Mint már említettem, az. Akad egy úgymond hagyományos PvP, egy zombi-mód (természetesen) valamint a napjainkban hihetetlenül divatos battle royale, ami a CoD-keresztségben a Blackout nevet kapta. Remek ötlet, hogy a multiközpontúség ellenére valamiféle sztorit mégis kanyarítottak a módok köré. Igaz, legalább egy nyúlfarknyi egyjátékos kampány azért elfért volna, de hát ez van, ezt kell szeretni.A PR-szöveg igyekszik úgy árulni a portékát, hogy ezek mindegyike megállja a helyét önmagában is. Nyilván ez azért nem teljesen igaz, de így, egy csokorba szedve már kélpviselnek akkora értéket és tartalom-mennyiséget, ami feledteti velünk a singe hiányát. Ezt most egy multis játékként kell kezelnünk, és kb. ennyi, lendüljünk is túl ezen.

A tengerparton is csak a munka.

Tartalmilag tehát viszonylag rendben vagyunk, és ha hozzáveszem a CoD-tól már megszokott folyamatos, pörgős akciót és az egyszerűen nagyszerű irányíthatóságot, akkor már. Kiemelnék még egy dolgot, ami kissé meglepő volt, mégpedig azt, hogy véleményem szerint ez a rész véresebb lett az eddigieknél. Leszakadó lábak és vértócsák például szerintem mostanáig nem igazán voltak jellemzőek, de itt mind a kettőből megpillanthatunk párat.Ha kicsit konkrétabb akarok lenni, akkor elég csak a legelső képsorokat is felidéznem. Lerepülő végtagokkal indítunk, majd egy női karakter állkapcsából tép le egy darabot a lövés, sőt, még azt is láthatjuk, ahogy szegény beszélni próbál ezzel a hiányos arcszerekezettel. A CoD-ot ugyebár eddig úgy ismertük, mint amely széria kicsit igyekszik utópisztikussá tenni a katonaéletet, tompítva annak valós élét, úgyhogy engem először meglepetésként ért az ilyesmi.Hogy ez a véresebb, ha úgy tetszik naturálisabb megközelítés jót tesz-e, azt mindenki döntse el saját ízlésének megfelelően. Én mindenesetre úgy vagyok vele, hogy nem gond, ha egy kicsit bekeményít egy ilyen játék, tudniillik ezek a küldetések a valóságban sem éppen könnyű barátságos túrák a parkban.

Ha leszállok, elbújok egy bokorba a végéig.

Magáról. Elöször azt hittem, hogy csak ki akarták adni az új részt, de nem volt kedvük egy értelmes singlet összerakni, úgyhogy eladják így, aztán jó napot, de szerencsére nem ez a helyzet. A fő különbség az, hogy a harcok, kivált a PvP és a zombi-módban, sokkal-sokkal taktikusabbak, valamint jóval nagyobb hangsúly helyeződik az egyes speciális egységek különleges képességeire is.Ha például Crash bőrébe bújunk(aki egy amolyan felcser-féle), akkor a feladatunk a továbbiakban elsősorban nem az ellenfelek szitává lövése lesz, hanem bajba jutott csapattársaink gyógyítása és lőszerrel való ellátása. Mielőtt bárki azt hinné, hogy ez nem egy fontos vagy izgalmas pozíció, felhívnám a figyelmet, hogy itt. Hoppá.

Zölderdőben jártunk.

Ezek a specialisták viszont nem külőnálló kasztok, hanem képességeiket sokkal inkább maga a felszerelésük határozza meg. Érdekesség, hogy bár vannak gránátok a Black Ops 4-ben, de ezeket meglepően kevesen használják, mindenki inkább valami spéci fegyót akar a kezébe. Azért ne higgyük, hogy a gránátok kvázi távolmaradásával könnyebben fogunk tudni életben maradni, mert távolról sem ezzel kell szembesülnünk.Sok-sok multiplayer játéknál gondot okoz, hogy azok, akik kevesebb időt töltenek a képernyő előtt, vagy egyszerűen csak ügyetlenebbek az adott stílust tekintve, jókora hátrányból indulnak, akár még a szórakozásuk is elromolhat. Fájdalom, de sajnos ezzel itt is számolni kell, mert. Megjegyzem azért, hogy a program igyekszik segíteni nekünk, rendelkezésre áll egy tutorial-rész, ami elég kompletten és ráadásul nagyon hangulatosan készít fel minket a ránk váró bajokra.

Ne fussatok már, nincs is megtöltve!

Fegyverválaszték terén nem csalódunk, lesz itt repeszgránát, rakétavető, még pajzs is, amivel mi vagy az ellen nem csak megvédheti magát, hanem fejbe is vághatja vele azt, aki éppen nem szimpatikus. Sőt, még aranyos, helyes harci kutya is van! Legalábbis mindenképp aranyos és helyes, amíg nem megy torokra. Az akciókat tekintve teljesen nyilvánvaló, hogy a készítőket az olyan shooterek inspirálták, mint mondjuk az Overwatch vagy a Rainbow Six Siege, de ennek ellenére azért ez továbbra is érezhetően egy Call of Duty-cím., talán túlságosan is. Ha azonban ettől eltekintünk, vagy mondjuk görcsösen a nálunknál profibb játékostársaink nyomában maradunk, akkor szerintem még jobban is működik a dolog, mint a sima PvP. Igazából, mindezt annak ellenére, hogy nem katonák ellen küzdünk. Ki merem jelenteni, hogy szerintem az egyik legjobb co-op shooter, amit a frissebb megjelenések közül manapság kapni lehet.

Az csak egy robot. De tényleg.

Végül természetesen esélyes, hogy úgyis elönt minket a csoszogó izék hordája, és dicstelen véget ér a meccsünk, de mielőtt ez bekövetkezne, igazán szórakoztató, mindvégig pörgős és agyament akcióban lehet részünk, amibe még a bajtársiasság érzése is be-befigyel. Egy pillanatra sem unalmas, hisz nem is csak lőnünk kell, hanem köteleket vagdosnunk, ajtókat nyitogatnunk, vagy épp egy interdimenzionális kapun keresztül upgrade-elnünk a fegyverünket, hogy hatékonyabb legyen, ha jönnek a zombik. Igen, teljesen eszement, én szóltam.(feljebb belinkeltük ebbe a tesztbe is),. A neve tehát Blackout lett, a minőségéről pedig csak annyit mondanék, hogy egy igazi, hamisítatlan AAA minőségű lehetőség a témában. Persze vannak hibái, néhány animáció is furán hat ebben a környezetben, de nagyon is rendben van. Ha sokat játszanék battle royale-t, akkor bizony meglehet, hogy ezt választanám.

A zombividámbark bejárata.

, amelyek eddig akár már szerepelhettek is a franchise-ban, pl. Nuketown. Néhány helyen még a zombikat is bevetik, mint a környék amolyan őrzőit, ami szintén vicces és szórakoztató. Nagy általánosságban erre a módra is igaz, ami az egész játékra, hogy a helyszín(ek) dizájnja és a sebesség, a pörgés feledteti az esetlegesen felmerülő problémákat.Láthattátok, hogy játékmeneti vagy hangulati, stb. szempontból nemigen tudtam belekötni a programba,. Félreértés ne essék, csúnyának vagy gagyinak egyáltalán nem nevezném, de szépnek még annyira sem. Főleg a WWII fenomenális látványvilága után van okunk a fanyalgásra, továbbá azt se feledjük, hogy a CoD cím eddig szinte egyet jelentett a kimagasló grafikával.

Eltalált, úgyhogy biztos csalt.

Mintha a singe-résszel együtt valahogy ezt is sikerült volna levetkőzni, ami még akkor sem szerencsés, ha nyilván picit másfajta stuffról beszélünk immár. Érdekes, hogy. A hangokkal nincs gond, ott megmaradt a már megszokott minőség.Kicsit talán meglepő, hogy a CoD WWII hatalmas sikere után a készítők ismét úgy érezték, hogy egy másfajta mederbe kell terelni a műfajt. Én azt nagyon szerettem, ettől pedig először kicsit idegenkedtem is, de a végére teljesen elégedett voltam vele. A "három teljes játék az egyben"- reklámszöveget én erős túlzásnak érzem, de kétségtelenül sok tartalmat kapunk, köztük egy AAA-kvalitású battle royale-móddal, amit nagyon érdemes kipróbálni.