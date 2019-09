Bulletstorm: Duke of Switch Edition teszt

Cliff Bleszinski nevével valószínűleg a legtöbb játékos találkozott már. Az ő nevéhez fűződik többek között a Gears of War széria, de nagyon sok egyéb projekten munkálkodott abban a húsz évben, amíg az Epic Games-nél dolgozott. Utána pár évre kiégés miatt szinte teljesen elhagyta a szcénát. Ezt követően egy meglehetősen dicstelen visszatéréssel próbálkozott (emlékszik még valaki egyáltalán a LawBreakers-re?), jelenleg pedig tulajdonképpen vegetál.

CliffyB mindenképp egy üde színfoltja ennek az iparnak, hiszen egy szókimondó, magabiztos, (jó értelemben vett) egyszerű srác, aki imádta azt, amit csinált. A GoW-ra lehet sokféle jelzőt találni, de azt, hogy ne lett volna szórakoztató, biztosan nem lehet ráaggatni. Megmutatta, hogy a vékony, ázsiai, lányosan fiús szereplők mellett abszolút létjogosultsága van a Marcus Fenix féle izomagyaknak.És miért ilyen fontos ez az egész? Nos, az Epicnél nem csak a fentebbi kaland került ki a kezei közül, hanem a Bulletstorm nevű FPS is,mi pedig jól belevetettük magunkat.Nem egy mai csirkéről lesz szó, hiszen az eredeti kiadás még 2011-ben látta meg a napvilágot a PS3/Xbox360/PC triumvirátusra. Noha a kritikusoknál meglepően jól szerepelt, valamiért mégsem fogyott úgy, ahogy kellett volna. 2017 áprilisában aztán megjelent a kurrens konzolokra Full Clip Edition címmel, természetesen megspékelve minden földi jóval, amibe a 4K-s optikai tunning is beletartozott. Pár napja megérkezett a Nintendo masinájára és ahogy látjátok,hiszen egyetlen metodika köré húzták fel, aminek Skillshot a neve.

Jobbra. Az balra van. Mondom jobbra!

Történet ugyan van, de finoman szólva sem lett erős. Hősünk a kistérségi Marcus Fenix hasonmásverseny döntőse, Grayson Hunt egy faék egyszerűségű fejvadász. Kicsiny csapatával a végtelen űrben kóricál, megfelelően zsíros melókra lecsapva.aki keményen átverte és ártatlanok meggyilkolására vette rá.Bosszúszomja semennyit sem csillapodott az évek alatt, így amikor megpillantja nemezise vezérhajóját, az Ulysess-t, részeg haragjában nekivezényli saját teknőjét. Célját ugyan eléri, de egy ismeretlen planétára zuhannak, ráadásul társai közül sem mindenki éli túl a manővert. Az életben maradt legénységgel elindul megkeresni a derék tábornokot, hogy ha a zuhanást ki is heverte, egy golyóval pontot tegyen dicstelen karrierjének végére.

Jó a kilátás, kicsit koszos, de egyetemistáknak pont kiváló. Százötven.

Ennyiről szól az egész: ezerszer ellőtt sablonok, sokszor (talán túlzottan is) látott panelek. A szereplők kidolgozottságáról sem lehetne regényeket írni, de ez talán egy olyan anyagnál, aminek Golyózápor a címe, igazán megbocsájtható.hiszen szinte az összes szegmens ismerős lehet "valahonnan". Node, térjünk rá inkább a játékmenetre, valamint magára a Switch verzióra, hiszen inkább ez foglalkoztatja a tulajokat. Alapvetően egy sima, mezei FPS-ről beszélhetünk egészen addig, amíg Hunt meg nem szerzi a bevezető után az energia lasszóját.Az agyatlan lövöldözést ekkor felváltja a már emlegetett Skillshot rendszer. Ennek tulajdonképpen az a lényege, hogy ellenlábasainkat minél látványosabb és kreatívabb módon tegyük el láb alól. A lasszóval szinte bárkit meg tudunk ragadni, majd lassítva magunkhoz rántjuk.: szakadékba rúghatjuk, simán fejbe lőhetjük, hozzácsapjuk egy társához, belerántjuk egy szögesdrótba, satöbbi. Ugyanezt a metodikát alkalmazhatjuk a becsúszásnál és a közelharci támadáskor. Pajtásunk kéken villog egy kicsit, mi meg szabadon engedjük a lelkünk mélyén lappangó gonoszt.

Lógicsálunk, lógicsálunk?

Bármennyire szórakoztatónak tűnik, egy idő után azért elmúlna a varázsa, ha a fejlesztők nem gondoskodtak volna a változatosságról. Ahogy haladunk előre, úgy nyílnak meg új lőfegyverek, amik természetesen újabb alternatívát kínálnak a látványos gyilkolászásra. Plusz ezt az egészet szolgai módon követi a pályadesign is.ahol rettentő kínokat szabadíthatunk valakire. Szintén a GoW-ból visszaköszönnek olyan szakaszok, amikor valami rettenetesen nagy izé üldöz minket, nekünk pedig egy letámasztott gépágyúval kell osztani a halált.Persze ennyiben nem merül ki az egész. A rendszer tapasztalati pontokkal jutalmazza a gyönyörűséges mészárlást, amit aztán lőszerre vagy új funkciókra költhetünk a meghatározott pontokon. Sőt, a menüben turkálvaés mik azok, amik még titkosítva vannak. Bevallom, először nagyon ódzkodtam ettől az egésztől, de ahogy haladtam előre, úgy jött meg a kedvem a totális mészárláshoz. Külcsín tekintetében amúgy nincs semmi szégyenkezni valója a kicsi Switch-nek. A 4K nyilván csak álom, de stabil 1080p, 30 FPS dolgot simán kiköhögött magából a konzol.

Most tényleg követsz?

Szereplőink egész részletesen kidolgozottak, jók és változatosak a pályák, plusz egy csomó érdekes szituációba keveredünk - ezt a részt tehát kiválóan megoldották. Itt sajnos meg kell említenem az első igazi negatívumot, ami viszont a kezelhetőséggel van összefüggésben. Handheld módban borzalmas célozni a két analóg karral.hiába kalibráltam át az érzékenységet. Amikor pedig dokkolva használjuk, túl közel kerül egymáshoz a két stick, szóval sehogy sem jó. Elképzelhető, hogy egy pro kontrollerrel kényelmesebb az egész, de olyan meg viszonylag kevés háztartásban leledzik.A második komolyabb negatívum a tartalmat illeti.zéró motivációd van arra, hogy a későbbiek folyamán elővedd. Az eredeti kiadásban ugye volt egy korrektül kidolgozott multiplayer, sőt, ha jól emlékszem, akkor még a Full Clip-ben is otthagyták, innen viszont valamiért ki lett ollózva. Az extraságot így mindösszesen Duke Nukem jelenti, akivel úgyszintén végig lehet tolni a kampányt, ráadásul külön hangsávot is felvettek neki, szóval, ha ez volt minden vágyad, akkor itt most kiélheted magad.

Így van, fejeld be a 220-at

Úgy nagyjából ennyit kell tudni a Duke of Switch Edition-ről. Viszonylag korrekt áron kapható, bár azért ebbe is bele lehetne kötni, de szódával még elmegy kategória. Ne számítsunk túl sokra tőle, de azt nem lehet elvenni, hogy a Skillshot szisztéma rendkívül szórakoztató, ráadásul durván változatos halálnemekben részesíthetjük az arra érdemeseket. Kár az online hiányáért, a kissé pontatlan célzásért, plusz a viszonylag alacsony FPS számért.de egy óra után inkább lerakod.Ha alapból kedveled az FPS címeket és valamiért kimaradt anno ez, tehetsz vele egy óvatos próbát, maximum egyszer végigtolod aztán mehet cserére. Őszintén remélem, hogy azért nem ez lesz a tendencia a cégeknél, örömmel venné szerintem a legtöbb Switch tulaj, ha valami exkluzív címmel rukkolnának elő Nintendóék és nem nyolc évvel ezelőtti dolgokat portolgatnának át a masinára. Addig pedig marad a Bulletstorm. Ami így se rossz.