Borderlands 3 teszt

Sokáig nehezen tudtam azt elképzelni, hogy egy olyan játék is szórakoztató lehet (belső nézetben), ami nem szól másról, mint a temérdek loot felhalmozásáról, az állandó felszerelés váltogatásról, illetve a végtelen mennyiségű lövöldözésről. Persze a külső kamerás alkotások már bebizonyították, hogy azért van potenciál a formulában, de ez egy First Person Shooter formájában minimum kockázatos vállalás volt.

Jött azonban a Gearbox csapata és a klasszikus fogd meg a söröm felkiáltással kiadták a Borderlands első részét, ami sok szempontból úttörőnek bizonyult a műfajban. Létrehoztak egy teljesen őrült világot, ellátták tulajdonképpen végtelen mennyiségű felvehető kacattal, mindezt pedig megtoldották egy példaértékű gunplay-jel, illetve még a négy fős coop szegmensre is maradt erejük., de a fentiek miatt ez valójában senkit sem érdekelt, hiszen iszonyúan szórakoztató volt az egész turmix.Mivel eléggé nagyot szólt, szinte azonnal be is jelentették a folytatást, ami három évvel később be is futott az akkori masinákra. Túl merész változtatásokat nem mertek eszközölni rajta,. Természetesen ez is viszonylagosan nagy siker lett, meg is kapta a jól megérdemelt DLC csomagjait.

Szevasz szaszi, minden oké?

Furcsa módon jó nagy csend következett a franchise életében, amit aztán nem a sorszámozott folytatás tört meg, hanem a Pre-Sequel, ami az első és második epizód közötti "rést" volt hivatott betömni. Itt már érezhető volt a játékosokon, hogy kezdik unni egy picit a banánt, de így is korrekt számokat hozott a cím.Ment aztán szépen a titkolózás Gearboxéknál hogy akkor most lesz harmadik rész, nem lesz, vagy mivan. Közben azért sikeresen kiizzadtak magukból egy Handsome Collection nevű valamit, ami, felturbózott külcsínnel, minden kiadott DLC-vel a kurrens generációra, jó drágán.Meg is kapták a magukét: a normális folytatás helyett ilyen kétes cuccokba ölik a zsozsót meg az időt/energiát. Talán ez, talán más hatott, de ami a lényeg, hogy végre megérkezett a várva-várt új epizód, a Borderlands 3

A helyi Nagyvárad tér

Szokásomtól eltérően most egy kicsit előrébb hoznám az értékelést, már csak azért is, mert tulajdonképpen a végletek játékával állunk szemben. Ahogy látjátok, szép magas pontszámot kapott, ez viszont egy kicsit csalóka. Akik kedvelik ezt a franchise-t, azok egészen nyugodtan ruházzanak be rá, ugyanis- szinte semmivel sem nyújt többet, mint bármelyik másik epizód, viszont a jól megismert alapokat betonbiztosan szállítja. Amennyiben eddig sem érdekelt ez az egész, úgy biztosan állíthatom, hogy ezek után sem fog, szóval az újoncok tulajdonképpen semmit sem vesztenek, ha kihagyják ezt a darabot.Történetünk természetesen ismét Pandorán veszi kezdetét. Mi újfent egy Vault Huntert alakítunk, aki egy segélyhívás miatt érkezik a bolygóra. A helyi "jófiúk", azaz a Crimson Raiderek a pusztulás szélére sodródtak köszönhetően a Children of the Vault szektának, valamint vezetőiknek, Troy és Tyreen Calypsonak. Ráadásul még egy ősi Vault-nak is ellopják a térképét, így újfent a mi nyakunkba varrják a szituáció megoldását. Ennyi lenne a sztori alapja.A későbbiek folyamán azért bonyolódik valamennyivel a helyzet, de ahogy eddig, úgy most sem ez a legerősebb pontja játékunknak, de gondolom ezzel senkit sem leptem meg.

Kiirtok mindenkit egy pisztollyal, mert ennyire laza vagyok

Kalandunkat szereplőnk kreálásával kezdjük. Megint négy eltérő harcstílusú hunterrel kalandozhatunk. Moze egy igazi a tank a szó minden jelentésében. Egy kőkemény harcos, ráadásul a különleges képességével egy benga mechát tud megidézni, hogy a pusztítás teljes legyen. Amara egy szirén, aki mágikus támadásokkal operál.FL4K egy igazi tetű/mesterlövész/beastmaster, de ha ez nem lenne elég, akkor még egy jószágot is meg tud idézni, biztos, ami biztos. Zane az utolsó szereplő, ő sem túlzottan békés, hiszen szakmáját tekintve bérgyilkos, cserébe egyszerré két képesége lehet aktív. Őszintén szólva, véleményem szerint nem érik el az első vagy második részben látott kompániák szintjét.Mielőtt nagyon elmélyedünk a játékmenetben, ejtsünk pár szót a grafikáról. Ahogy eddig, úgy most is cel-shaded, azaz rajzfilmes körítést kapunk a szokásos nyers, naturalisztikus stílussal megtoldva. Még mindig UE4-et használtak itt, amin viszont sajnos látszik már a kor, főleg a konzolos portok esetében. Az összkép nem rossz, hiszen kellően változatosak a lokációk (erre még visszatérek), viszonylagosan nagy a bejárható terület (habár több részre van tagolva).

A nagy flinta már fél egészség!

Ugyanakkor az már a trailereken is látszott, hogy, ami talán a karakterek kidolgozottságán érhető tetten leginkább. Ezen kívül találkoztam némi buggal, valamint sok esetben meglepően hosszú töltési időkkel, amiket nem indokolna a kivitelezés.Pozitívumként mindenképp meg kell említenem, hogy továbbra is rendkívül véres a cucc, így csak úgy röpködnek a fejlövések meg a végtagok egy-egy jól sikerült sorozat után. PC-n valószínűleg valamivel korrektebb az egész, noha azért itt sem kell szégyenkeznie, de tény, hogyA játékmenet cserébe abszolút elviszi a hátán az egészet, mint ahogyan eddig is. Jó hír, hogy marad a négy személyes coop, ráadásul moderálták minden viták vezérét. Beállíthatjuk végre, hogy minden egyes játékos saját lootot kapjon, így nem egymás orra elől szedjük el a felszerelést. Persze azért ezt a lehetőséget is bent hagyták az önkínzók kedvéért.

Hmm, vajon ő szeret enni?

Választott hősünk továbbra is tapasztalati pontokat kap feladatok elvégzése után, gyilkolászásért, sőt, tulajdonképp mindenért. Ezt követi értelemszerűen a szintlépés, majd pedig extra képességeink megnyitása/erősítése., így mindannyiukkal másfajta játékstílust kell követnünk. Moze például a mecháját tudja felszerelni gránátvetőkkel, extra géppuskákkal, sőt, még egy railgun-nal is. A felső szint jelenleg az ötven, de azért ezt nem pár pillanat alatt fogjuk elérni, arra készüljünk fel.A gunplay még mindig eszméletlen király: minden egyes flinta másképpen viselkedik. Egyszerre négy halálosztó eszköz lehet birtokunkban (ezeknek a száma is az elért szintekkel együtt növekszik), amik tulajdonképpen minden szcenáriót lefednek. Nekem az abszolút kedvencem az a shotgun volt, amit tárazás helyett eldobunk és bombaként fog viselkedni. Lesznek még ezen kívül agyahagyott dolgok, érdemes kísérletezni velük.Nyilván nem a sorozat védjegyét veszik ki, így most is, olyanra szabva felszerelésünket így, amilyen re szeretnénk. Itt egyetlen negatívumot kell megemlítenem, ami a járművekre vonatkozik.

Hellóka, megadod az Insta profilod?

Nem értem miért nem voltam képesek ezen javítani Gearboxék, hiszen nem kevés kritika érte már ezt a szegmenst. Ahelyett, hogy mondjuk egy full alap kiosztást raknának bele,ha gázt akarunk adni, urambocsá' kanyarodni, hogy a lövöldözést már ne is említsem. Utazni pedig sokat fogunk, hiszen ahogy említettem, viszonylag nagy a térkép. Szóval erre tényleg figyelni kellene legközelebb. Kanyarodjunk vissza azonban a pozitívumokhoz, mert egy másik alappillért még nem említettem meg, ami nem más, mint az éjsötét humor.Egészen durva, hogy ebben az elcseszett világban mennyire kemény dolgokba képesek beleállni a fejlesztők, ráadásul cenzúra nélkül. Mindenki, de tényleg: az influenszerek, a rasszizmus, a polkorrektség de még a végtelenül primitív altesti poénokat sem kímélik. Nem is emlékszem, mikor nevettem ennyire őszintén egy-egy monológon. Amiket azonban itt Claptrap sokszor leművel, azt tényleg tanítani kellene.A tartalmat tekintve egyetlen nyikkanásunk sem lehet. Noha maguk a küldetések nem túlzottan változatosak (nyírj ki mindenkit is), legalább brutál sok van belőlük, plusz végre el tudjuk hagyni Pandorát, így idegen tájakon úgyszintén fogunk kommandózni. Egy ilyen stílusú cím esetében legalább annyira fontos az endgame szegmens, de a készítők azt ígérik, hogy folyamatosan csepegtetik majd az új kihívást, szóval ebben sem lesz túl sok hiba.

Kuss, én így kanyarodok

Az értékelésnél alapjában véve nem volt nehéz dolgom, hiszen szórakoztató, masszív darab lett a Borderlands 3 , tehát kijelenthető, hogy a műfaj rabjainak akartak kedvezni (ami, látván az eladásokat , beigazolódni látszik).Így tehát ha Te ebbe a csoportba tartozol, gondolkodás nélkül vedd meg, szemernyit sem fogsz csalódni benne. Amennyiben a másik tábort erősíted, akkor messziről kerüld el, mert nem ezzel fogod megkedvelni a "lútendsút" mechanikát. Az viszont tuti, hogy Claptrap az egyik legnagyobb arc, akit videójátékban megismerhettünk!