Black Clover: Quartet Knights teszt

Újabb képviselővel gyarapodik az anime-stuffok már amúgy sem túl rövid sora. Azok kedvéért, akiknek nem ismerős a cím: A Black Clover: Quartet Knights világában a mágia olyannyira esszenciális részét képezi a mindennapoknak, hogy szinte a legalapvetőbb tennivalóknál is beveti gyakorlatilag bárki. Nehéz lehet itt egy olyan valakinek, aki nem tud varázsolni, ugye? Hősünk, Asta szerencsétlenségére pontosan ebben a cipőben jár.

Először ismerkedjünk meg egy kicsit ezzel a bizonyos főhőssel. Asta egy árva kisfiú, akinek mágikus képességek hiányában viszonylag nehéz boldogulnia a környezetében, barátja, Yuno pedig ráadásul elég komolyan űzi a varázslóipart. Egyértelmű tehát, hogy nem Asta lesz a menőbbik haver kettejük közül, bár nem teljesen elveszett. Van egy egészen király kardja, amivel úgymond semlegesíteni tudja a mágiát, harcolhat ellene, tehát gond egy szál se.Tulajdonképp. Ezt nyakon öntjük a szokásos japán kiabálásokkal, persze nagyon kevés fajtával, hogy idegesítően sokszor ismétlődjenek, és hipp-hopp, már meg is kaptuk a BC:QK-t. Aki mondjuk a Dissidia-ra gondol, az nem keresgél rossz helyen.

Ebből a szögből teljesen Gokura hajazunk.

Ha valamit ki kell emelnem, ami igazán jól sikerült, akkor elsőre a látvány mellett csak a karakterek jutnak eszembe. Mindegyikük szerepel a sorozatban is, és egész szépen megoldották a videojátékba való átültetésüket. Aki ismeri és kedveli őket, az bizonyosan örül majd nekik, jól megírták őket, személyiségileg is hasonlítanak magukra, kellőképpen érdekesek.A történet, valljuk be őszintén, mar az alapanyag esetében sem nevezhető korszakalkotónak, úgyhogy ne várjunk többet a feldolgozástól sem. Nem világos száz százalékig, hogy mikor játszódik, de kicsivel azután, hogy Asta legyőzi Mars-ot, és valamivel a legfrissebb epiződok előtt. Az interakciók, fontosabb párbeszédek hangulatosak, úgyhogy a szereplőkkel és viselkedésükkel tényleg semmi gond nincsen. Sajnálatos, hogy a pozitívumok listája itt nagyjából véget is ér.

Egyesek a mágia világában is atlétában járnak.

. Cselekményünk ő és a lánya körül bontakozik ki, miközben természetesen a királyság is veszélybe kerül. Ne is beszéljünk sokat erről, úgysem tervezhetünk vele hosszú távra. Az egész kampány tíz rövidke küldetésből áll, ahol Astát irányíthatjuk, majd következik még nyolc, ahol Yumit, de ezek is ugyanennyire nyúlfarknyiak.A single rész nagyon nagy jóindulattal talán két óra alatt kivégezhető, de szerintem egyeseknél jó lesz az másfélnek is.. Persze-persze, multijáték meg minden, de azért ennél szerintem többet érdemelnének a fanok a pénzükért.

Jobb oldalt a kötelező anime-csajszi.

Na de majd a multi megmenti a mundér becsületét, gondolhatnánk, és mekkorát tévednénk. A teszt ideje alatt számos alkalommal előfordult, hogy valamiért nem is jött létre kapcsolat, és a hiba nem az én készülékemben van, mert más játékok esetében elég flottul megy a történet. Kicsit utánanéztem, és másoknál is előjöttek ilyen hibák, remélhetőleg valahogy mihamarabb orvosolják őket.Ha a csillagok állása, stb. is úgy akarja, akkor mégis összejön a konnekció, és már kezdődhet is a...várakozás. Először is szobára kell várnunk, utána pedig játékosokra, akik csatlakoznak hozzánk a megpróbáltatásainkban. Kevesen vannak ilyenek, mert, a maradék helyeket botok töltötték ki. Meglehet, hogy ez változni fog, ahogy kicsit elterjed a játék (már ha elterjed), de siralmas, hogy ha nem lenne a beugró AI, akkor egyetlen egy multis harc sem jöhetett volna létre. Köszönjük tehát a botoknak, nékülük nem sikerült volna a teszt!

Asta és a krumpli alakú ellenfél.

Létszámgondok ide vagy oda, tény és való, hogy a többjátékos akció itt a lényeg, úgyhogy fejtsük is ki bővebben. Választhatunk egy pár csatatípus közül, de a dolgunk mindegyikben nagyjából annyi, hogy sorra gyilkoljuk az ellenfeleinket addig, amíg elfoglaljuk a területet/megtaláljuk a kincset/megnyerjük az ütközetet. Legalábbis elvileg, mert gyakorta túl hamar fűbe harapunk még az előtt, hogy egyáltalán belemelegednénk, vagy legalább tudatosítanánk, hogy épp bucira vernek minket.. Azt értem ezalatt, hogy ha nem nézzük a health bar-unkat, vagy az ellenfelekből kirepülő, a sebződésüket jelző számokat, akkor gyakorlatilag semmi nem utal arra, ha beviszünk vagy épp elszenvedünk egy csapást.

Szerintem a lányért küzdenek.

Olyan érzete van az egésznek, mintha például gumibabák lennénk, akik fabábukat ütlegelnek műanyag kardokkal. Nem is csak a támadásokra érvényes ez a súlytalanság, a mozgásoknak, az ugrásoknak ugyanígy semmi közük nincs nemhogy a valóságoshoz, de ahhoz sem, ami elvárható, vagy a stílus jobb képviselőinél látható. Nem lehet szépíteni, egyszerűen rossz nézni, amit ezen a téren itt tapasztalunk.Problémáink a csatákkal azonban még mélyebben gyökereznek. Túl kevés idő áll rendelkezésre, iszonyatos nagy káoszba képesek fulladni a meccsek, gyakran azt sem tudjuk, mi történik körülöttünk, amíg valamilyen úton-módon észre nem vesszük, hogy hogyan is állunk. Mondanom sem kell, hogy ez a sok rossz dolog együttesen már azt eredményezi, hogy, ez pedig megbocsáthatlan, nem csak ebben a műfajban, hanem minden videojátékban.

Milyen pók lehet az, ami ilyen hálót sző?

A karakterek többféle kasztba osztódnak ugyan, de ennek mondhatni semmi értelme nincs, mert a különbség szinte csak annyi lesz köztük, hogy némelyiknek közelre ható az alaptámadása, másoknak meg távolra. Már persze ha ezt legalább különbségként értékeljük, mert a lecsupaszított valóság az, hogy püföljük a támadógombot, aztán valakit majdcsak eltalálunk. Mint már említettem: a játékélmény teljes hiánya.. Teljesen úgy néz ki, mintha az anime egy dimenzióval gazdagodott és interaktívvá vált volna. Az átvezető részek között akadnak állóképek is, de sok közülük animált, ezek pedig aztán végképp hozzák azt a látványvilágot, ami alapján készültek. Az a profizmus, ami a grafikán meglátszik, még fájóbbá teszi a többi aspektus gyenge megvalósítását, nagy kár érte.

Nem látni, mi történik. Akárcsak a játékban.