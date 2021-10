Back 4 Blood teszt

Nem hittem volna, hogy megérjük ezt a történelmi pillanatot; végre megjelent azon játéksorozatnak a harmadik része, melyre mindenkinek a nagyszülője is tűkön ülve várt, már több mint tíz éve. Váratott magára, nem voltunk biztosak benne, hogy fel tud nőni a hűséges modder tábor segítségével felduzzasztott második részhez, azonban nem okozott csalódást; íme a Back 4 Blood

Oké, szóval ez nem a harmadik része semminek, de tegyük kezünket a szívünkre, mind úgy gondoljuk, hogy az. A Valve-tól elszakadó Turtle Rock Studios legújabb alkotásáról üvölt, hogy nem egy új sorozat első részeként volt eredetileg megálmodva, de így jártunk. Engem mondjuk jobban aggasztott a cím mögötti tartalom, mivel még élénken emlékszem a készítők notórius alkotására, a három éve lelőtt Evolve-ra. Szerencsére aggodalmam alaptalannak bizonyult.

Földművelés: a zombi verzió; avagy hogyan kell shotgunnal betakarítani az élőhalottakat.

A teknős kő fiai újra elhozták nekünk azt az eszement zombis henteldét, amire vágytunk. Egy olyan nehézségi szinttel, ami úgy vágott engem orrba, mint azon bézbólzütő, amit szegény élőhalottak arcába plántáltam újra és újra. Az elérhető három szint közül (Recruit, Veteran és Nightmare) magabiztosan a veteránt választottam, mivel én vagyok a megtestesült Nagyképűség kft. Az első pálya kicsit köhögős volt, de még nem gyanítottam semmit. Viszont a második pálya elején a csapatomat szétverte egy Ogre. Éreztem, hogy itt valami nem stimmel.Nos, a fejlesztők talán kicsit átestek a ló másik oldalára, ugyanis hallgattak a bétában elejtett, a nehézségi szintre utaló, megjegyzésekre. Kicsit talán túlságosan is. Most már sokkal több fertőzött fog minket minden oldalról elárasztani és mutálódott zombikkal (ezek a speciális csúnyaságok) is jóval gyakrabban fogunk találkozni, az átalakított, láthatatlan Direktornak hála, ki a zombikat irányító mesterséges intelligencia.Úgyhogy, ha nem szeretnénk hamar az idegosztály egyik gumikacsákkal ellátott szobájába kerülni, akkor inkább vegyünk vissza az arcunkból és toljuk kezdő fokon. Némi történethez is lesz szerencsénk, bár sokat nem fogunk tudni felfogni abból, de ez legyen a játék javára írva,. Érdemes más játékosokkal nekiveselkedni a kihívásnak, ugyanis gyakorlaton és mesén kívül ne számítsunk sokkal többre a szóló kampánytól, jutalom terén. Ilyenkor nem jár "Supply" pont (pénznem), és még "Achievement" vadászatot sem ejthetünk meg így.

A különböző játékmódokhoz egyedi lapok is tartoznak.

De a más játékosokkal való randalírozás nem csak ezért előnyösebb, hanem azért is, mert, ők nem idióták... khm, többnyire. Én legalábbis nem fogok arra számítani, hogy az emberi kéz által irányított társaim belezuhannak a vízbe, mint ahogyan azt az AI kollégák megcselekedték nem egyszer, mert épp olyanjuk volt; nem szórakoztató programozási bakiból kifolyólag elbukni egy pályát. A legjobb, ha, és akkor még attól sem kell félni, hogy az egyik vagy a másik lelép teljesen véletlenszerűen.Három, plusz egy fejezet, harminchárom pálya... van tartalom bőségesen. Ahogy haladunk kihívásról kihívásra (szigorúan botok nélkül), úgy lesz egyre kövérebb a "Supply" pont halmunk. A táborban a megfelelő emberkét megtalálva költhetjük azt el, de a "Tab" lenyomására felugró menüben is megkereshetjük a "Supply Lines" pontot (az gyorsabb). Különféle kártyákat és kozmetikai tuningokat vehetünk így karaktereinknek.A kártya az egyik legérdekesebb megkavarása az ismerős receptnek., mely tizenöt lapot jelent. Ebbe úgy rakhatunk kártyákat, ahogyan a játékstílusunk megköveteli; én például rengeteg közelharci és élet erősítő lapokkal nyomtam tele a sajátomat, mert Holly-val mindig mókás fatestápolóval és macsétával nekimenni a... főellenségeknek. Jó, hát nem minden szituációra volt megfelelő a vérszomjas játékstílusom.

Négy az egy ellen... aha sanszos a vereség, de így is ezüstérmes leszek.

Amint elindul egy pálya, ki kell választanunk a kiosztott lapokból néhányat, melyeket aktiválni óhajtunk (alapvető lapokat akár többször is használni lehet). Azok attól kezdve hatásaikat kifejtik, majd a Direktor is felcsap egyet-kettőt, melyek lehetnek "Corruption" lapok (pályanehezítők), vagy bónusz feladatok. Ezeket a missziókat nem kötelező teljesíteni, értelemszerűen, de megéri a jutalomért.A játékos kártyák sok esetben igencsak combos bónuszokkal vértezik fel nem feltétlenül csak a saját karakterünket, de. Ez elsőre kicsit még soknak is tűnhet, de ha jól emlékszem, említettem valamit a lónak valamelyik oldaláról a nehézséggel kapcsolatosan. Szükségünk lesz a legapróbb segítségre is, főleg, ha a "Nightmare" fokozatra fáj a fogunk. Hát nekem fájt is, miután beletört.Azonban a kártyák csupán egy részét képzik a specializációnak, ugyanisnem csupán csinos játékbeli avatárként vannak jelen, hanem. A kezdő négyen kívül elérhetővé válik a másik kvartett is, miután teljesítettük a negyedik pályáját az első fejezetnek... co-op módban természetesen.

Szóval a Terminátor bácsi is így érezte magát... csak... kicsit másképp.

Ezek után lássuk a következő, ugyancsak rendkívül fontos részét a mókának, a fegyvereket. Belőlük van aztán dögivel; itt is rendkívül hasznos a jó csapatfelépítés, hisz, ha mindenki össze-vissza gyűjtögeti a fegyvereket, akkor a keményebb kihívásokkal még nehezebb lesz megküzdeni. Mégsem vihetünk duplacsövűt, vagy mesterlövész puskát a hordák ellen, ám a nagydarab mutálódott zombikat nem könnyű gépkarabéllyal leszedni.A mordályok a tipikus ritkasági színkódot követik, ráadásul, melyek ugyancsak több minőségben jelennek meg. Ezzel annyi a probléma, hogy amit feltettünk egy gyilokra, azt már nem tudjuk levenni, így nem fog akaródzni azt leváltani, hiába követeli meg a helyzet a cserét, avagy találunk egy, a minőségtől csillogó lila eszközt.Ha már többször is említettem őket, nézzük is, milyen a felhozatal a különleges ellenfelek terén. A mutálódott zombik; mindegyik kategória az alapvető képviselőjéről van elnevezve. Találkozhatunk Tallboy-félékkel, Stinger variánsokkal, Reeker bűzgombócokkal, illetve kettő speciális zombival és ugyancsak két főellenséggel.

Rengeteg ládával, fegyverrel és tölténnyel fogunk találkozni a játék folyamán...

A Tallboy-ok magasak, nem kapkodósak, azonban igen kellemetlenek megduzzadt jobb karjukkal hadonászva. A Stinger-ek kisebbek, agilisabbak és túlnyomó részt köpködnek, a Stalker kivételével, aki inkább rácsimpaszkodik célpontjára, hogy elhúzza azt. A Reeker-ek a klasszikus pukkanó monstrumok: testesek, lassúak és halálukkor felrobbannak csúnya nedveket lőve mindenfelé.A speciális szörnyek egyike a Hag, akinek boszorkányos alapjai vannak. Alapvetően semleges, de ha megpiszkálják, akkor lerohanja a botor piszkálót és megpróbálja megenni, majd lebújni a föld alá. Ha ez összejön neki, akkor szegény megtáplálkozást elszenvedő Takarító (ez a gyűjtőneve a választható szereplőknek) odaveszik. A másik különleges lény a Snitch, aki a rá irányuló lövéseket hordacsalogató visongással hálálja meg. A két főellenség pedig... nos, majd meglátjátok.A játék során mindegyik mutánssal lesz lehetőségünk alaposan megismerkedni, még ha nem is lesz egyértelmű, hogy pontosan melyik variánssal van dolgunk, első ránézésre. Ez a PvP módnál érdekes igazán, ami. Itt 4v4 partikat játszunk (jó esetben), ahol az egyik csapat a Tisztogatókat irányítja, a másik pedig a speciális fertőzötteket.

... mintha az egész világ egy nagy fegyverraktár volna. Lájkolom.

A Tisztogatóknak van idejük felkészülni, fegyvereket találni és a kártyáikat beállítani, míg a zombik mutációpontokat költhetnek el különféle fejlesztésekre. A cél tovább túlélni a Tisztogatókkal, mint a másik csapat. A zombik újjászületnek, haláluk bekövetkezte után egy kis idővel, bár mindig csak olyan helyen tudnak megjelenni, ahová nincs egyik élőnek sem rálátása. Ahogyan telik az idő, annál nagyobb hordák árasztják el a takarítóbrigádot, ráadásul, ahogyan gyűlik az erre költhető pontmennyiségük.Ez a mód engem ijesztő gyorsasággal ragadott el. Pergős, dinamikus és megköveteli a csapatmunkát, rendkívül tetszett, annak ellenére, hogy több negatív tapasztalat ért itt, mint a sima kampány során, végső soron, mivel nem volt velem három jóbarát, a játék egyszer össze is dőlt, a csapattagok pedig leléptek jobbra-balra, egyedül meg nincs túl sok esély négy megvadult zombigyilkos ellen.: egyszerűen rá van kényszerítve a játékos, hogy másokkal összeálljon a teljes élményért.Ettől függetlenül egy rendkívül meggyőző alkotásra sikeredett a B4B. Már most biztosra várhatunk három DLC-t, melyet az éves bérlet kiváltói ingyen meg fognak kapni. Addig pedig igen sok tennivalónk lesz még: kártyák, esztétikai pluszok kiváltása, a nehézségi szint növelése, új paklik kipróbálása... ja igen, a sztori is érdekes... bár lehet, inkább elolvasom a fandom wikin. Fenének sincs ideje vérengzés közben a narratívát vizsgálni.