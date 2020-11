Assassin's Creed Valhalla teszt

Tagadhatatlan, hogy az Assassin's Creed játékok egy nagyon durva lejtmenet után az Origins-nak köszönhetően újra szárnyalnak. Végre megértették Ubiéknál, hogy egyszerűen nem lehet tovább az egykaptafára épülő, alfa-béta állapot között lévő produktumokat lenyomni a "rajongók" torkán, mert azt a vihart, amit ilyenek után kapnak, ráadásul minden joggal, azt még a legprofibb PR csapat sem tudja a végtelenségig elhimihumizni. Így tehát újra van értelme várni ezeket a címeket.

Ugyanakkor jelen tesztünk alanya, az AC Valhalla. Az első benyomás mindenképpen pozitív volt, aztán amint a trailerek kigördültek a videó megosztókra, szinte azonnal a legfelkapottabbak között tanyázott. Nem véletlenül: brutálisan festő viking harcosok olyan vérfürdőt rendeztek, amit az akciójátékok szerelmesei szinte könnyezve néztek végig. A hype-vonat elindult és rettentő sokan fel is szálltak rá.Hirtelen elkezdtek sokasodni a gondok: távozott egy csomó ember a projektből, kiderültek durva magánéleti események, de az anyacég is tett róla, hogy negatív színben tűnjön fel az egész. Viszont ettől függetlenül a matéria befutott hozzánk, mi pedig meglehetősen alapos tesztnek vetettük alá, hogy el tudjátok dönteni, kell-e ez nektek vagy sem.

Mondom ne egyél sárga havat!

Az események (ahogy eddig is) két szálon futnak. A jelenkorban Layla Hassant irányítjuk, aki az előző epizódokhoz hasonlóan csak finomított formában válik játszhatóvá. A fő események azonban Krisztus előtt 873-ban kezdődnek, mi pedig Eivor bőrébe bújva próbáljuk meg túlélni a kalandokat.Kezdetekkor még minden rendben van: apánk és anyánk boldog, jól sikerült a legutóbbi portyázás, mi meg éppen királyunknak akarunk örök hűséget fogadni. Aztán a tivornya közepette ránk rúgja az ajtókat a szomszédos klán, élükön Kjotve, a Tetű(képzeljetek ide egy másik, k-val kezdődő kifejezést) aki módszeres családirtásba kezd.. Velünk tart Sigurd, az öribarink, de még ő sem képes megóvni azt, hogy össze ne akaszkodjunk egy farkassal. Ugrunk jópár évet az időben: Eivor egészen fess viking harcos lett, viszont minden tettét a bosszúnak rendeli alá.Meglepő módon nem is kell sokat várnia ezzel: Harald király nekünk adja a seregét, modván, Norvégiának elege van Kjotve rémuralmából és tegyünk végre pontot az ügy végére. Miután ez sikerült, jön a fekete leves: klánunk uralkodója hűségesküt fogad Haraldnak, hogy a megosztottság helyett létrehozzanak egy szép, nagy államot egyetlen vezető égisze alatt. Sigurddal egyetemben jól bepöccenünk ezen, majd pedig a, hogy a legendás Ragnar Lothbrok nyomában haladjunk.

Miénk a sátor!Huzzah!

Természetesen ez nagyon az eleje mindennek, bár a játékban bő öt órát simán kell kutyagolnunk mire a prológus végére érünk, az igazi buli nyilván brit partokon kezdődik. Engedelmetekkel a sztoriról többet közvetlenül nem mondanék, mert most is ez az egyik fő pillér a felfedezés és a harc mellett. Szerintem nagyon jól van felvezetve amúgy, szépen, lassan építkezik.Először csak elhagyjuk hazánkat, aztán megpróbálunk egy idegen világban boldogulni. Később persze beszivárognak a képbe a Templomosok és asszaszinok hogy jó alaposan megbolondítsák az egészet, de többet tényleg nem mondanék. Kellően kidolgozott és alaposan megírt a központi szál, szerinem mindenki megtalálja majd a számítását benne, noha azért a kliséktől sem tér el túlzottan. Mivel Ubi anyagról van szó, ne kerülgessük a forró kását, nézzük, hogyan sikerült a külcsín és a technikai háttér. Ahogy azoknál a játékoknál, ahol érződik, hogy már a nextgen volt fókuszban, úgyA kezdő helyszín elképesztően gyönyörű: Norvégia fjordjai megelevendenek előttünk. Mindenhol havas hegyek, dombok és völgyek terülnek el a közéjük ékelődött településekkel. Imádtam a hóban rohangálni, hegyeken mászkálni, kristálytiszta, de jéghideg folyókba ugrálni. Az esték még ennél is jóval szemkápráztatóbbak. Amikor a tintafekete égbolton megjelenik az aurora borealis,. Volt, hogy percekig elragadtatva bámultam az eget, mert képtelen voltam betelni a látvánnyal.

Bromance a legjobbak között is van

A környezet szerencsére Angliába átlépve is kellően változatos. Itt egy csatornák szabdalta terepet kapunk, am legalább annyira jellegzetes és magával ragadó, mint a nyitó lokáció. Sajnos a szereplők kidolgozottsága. A vikingek lehetnének ezres ikrek, mert egyedül a tetoválások különböztetik meg őket. Mimika vagy lip sync mint olyan, nem igazán van és ez különösen akkor romboló, amikor közelről mutatnak egy párbeszédet.Ja, az effektek (robbanás, égés, satöbbi) különösen ótvarak, szerintem PS2-n komolyabbat mutattak már be. A különféle falvak/városok nem rosszak, de itt is láttunk már kategóriákkal jobbat, valamint változatosabbat. Szóval ha csak önmagában ezt nézzük, akkor átlag feletti, de nem kiemelkedő. A technikai háttér szerencsére sokkal összeszedettebb, mint arra szerintem bárki is számítana,. A tereptárgyakba való belelógás mindennapos.A játékkal eltöltött uszkve huszonöt órám alatt négyszer fagyott úgy szét, hogy a PS4 Pro alig bírt bebootolni, ráaádsul legtöbbször triviális tevékenységek alkalmával, mint mondjuk egy kerítés átugrása. A töltési idők gyalázatosak: ha egyszer elkezdi, teljesen mindegy, milyen ok miatt, akkor néha másfél percig is csak bámuljuk Eivort. A hangok néha eltűnnek a semmibe.Előfordult, hogy nem tudtam befejezni egy küldetést, mert az aktuális NPC nem érzékelte, hogy hova kéne jönnie. Ezek talán a legsúlyosabbak, viszont szeretném hangsúlyozni, hogy nem annyira trágya a helyzet, mint mondjuk a Párizsban játszódó rész esetén. A teszt megírásának pillanatában az 1.02-es patch van fenn egyébként, lehet hogy a megjelenés napján ezeket tovább tudják farigcsálni.

Már megint otthon hagytam a korcsolyát

Maga a játékmenet nagyon hasonló mint amit újabban megszoktunk, annyi különbséggel, hogy. Hála a jó Istennek,teszem hozzá halkan, mert nekem a Black Flag óta elegem volt belőle. Kapunk egy irgalmatlan méretekkel rendelkező térképet, amit kedvünk szerint bejárhatunk. Különféle kilátókkal "szinkronizálhatjuk" a vidékeket, hogy lássuk az összes eldugott vackot.Alapvetően a bérgyilkos képességeink kevesebbet nyomnak a latba, de természetesen a teljes mozgási repertoárt megkapjuk. Amikor kicsit elegünk van a vikingeskedésből, akkor támadhatunk bokrokból, háztetőkről, beleolvadhatunk a környezetünkbe, vagy egy csuklya felhúzásával kikerülhetjük az őrjáratokat. Lényegesen kevesebb olyan szcenárió lesz, amikor rejtőzködnünk kell, viszont mivel vikingek vagyunk, én ezt meg tudtam bocsájtani a játéknak.A harc amúgy semmi extra, az R1/R2 nyomogatásával támadunk, az L1-el védekezünk, de a kitérés is dedikált gombot kapott. Már alapból tudunk íjászkodni, valamint különleges támadásokat is el tudjuk menteni presetekbe. Bármilyen tevékenység végeztével tapasztalati pontokat kapunk, ami persze magával hozza a szintlépést. Minden egyes alkalommal két képesség-pontot kapunk, amivel egy csillagtérképen nyithatjuk meg a különféle, alap tulajdonságainkat erősítő dolgokat.

Naplementébe hajózom hétfő reggel, ez igen!

Újdonságként bevezették: ha hajónk elér egy olyan részt, ahol valami ellenséges támaszpont, esetleg kifosztandó kolostor van, elég megnyomnunk a felvillanó gombot és Eivor már fújja kürtjét, ladikunk magától a parthoz simul, embereink kiugrálnak mi meg rohanhatunk felprédálni az adott települést. Persze csak humánusan, helyi lakosokat nem tudunk bántani, csak a rosszarcú katonákat.A tevékenység egyébként roppant lényeges, mert csak így juthatunk hozzá nagyobb mennyiségben olyan tételekhez, amivel központunkat fejleszthetjük. Hősünk/hősnőnk (Eivor nemét kiválaszthatjuk a kezdetekkor) felszerelését természetesen meghatározott nyersanyagokkal fejleszthetjük. Végre teljesen jól átlátható egyébként ez a rész, nagyon könnyű menedzselni baltáinkat, pajzsainkat és a többi talált tárgyat. Ahogy azt megszoktuk, úgy most is horrorisztikus mennyiségű tevékenység várja, hogy beléjük kóstoljunk.A településeken tudunk ivós játékot játszani, valamint egy helyi kockadobáló izét kipróbálni, ami leginkább a kockapóker és az agresszió szerelemgyereke. Ha nézegetjük a térképet, akkor. Az arany jelzi ha valamilyen elásott kincs/ritka fém/extra páncél/begyűjthető nyersanyag van a környéken - addig nem tudjuk megállapítani, hogy mi az, amíg oda nem érünk a környékére.

Tudom, az nem bug hanem fícsör

Kékkel az úgynevezett World Eventeket találjuk. Ezen belül ezek alaposan eltérnek egymástól: néha embereknek kell segíteni valamiben, néha csapdába csalnak minket. Egyszer móresre kell tanítanunk pár részeget, máskor egy idős harcos sztorijait hallgathatjuk végig. A legkirályabb az úgynevezett flyting lesz. Ilyenkor rímekbe szedve kell szavakkal megsemmisíteni ellenfelünket. Utolsóként a fehér pontocskák maradtak.Ezek mutatják a kották és egyéb dokumentumok helyét, de találkozhatunk majd logikai feladványokkal, római leletekkel, sőt, néha átkot is kell majd törnünk. Számtalan más vár még ránk, de minden poént nem lőnék le. Ha hozzávesszük még a fő küldetéseket (amik szinté több lépcsőből állnak és meglehetősen hosszúak, sokrétűek), akkor elégedetten dőlhetünk hátra, mert a szavatosság az nagyszerű lett. A szerepjátékos elemek nem csak a fejlesztésben meg a tapasztalati pontok harácsolásában merül ki.Mind a párbeszédekben, mind pedig a történet bizonyos pontjainál, hogyan viszonyuljunk az adott szituációhoz. Persze ez sem új, hiszen már az elődökben is voltak hasonló opciók, de örömteli hogy nem nyúltak ehhez. Őszintén szólva nekem a szinkronnal sem volt különösebb bajom. Mondjuk főszereplőnk kaphatott volna valami emlékezetesebb tónust (meg úgy álltalában mindenki), viszont a dallamok remekül sikerültek, jól hozzák az atmoszférát.

Black Friday lvl 1000

Ahogy a fentiekből is látszik, teljesen korrekt folytatás lett a Valhalla, nekem azonban van mégis egy komoly gondom vele: az, hogy. Hiába a korrekt sztori, a gyönyörű táj, a kellően szórakoztató játékmenet és a tengernyi lehetőség, valahogy számomra nem állt össze egy egésszé. Mintha megvásárolnád a létező legjobb minőségű alapanyagokat egy ételhez, viszont a szakács nem túl képzett, így maga az étel finom, de a képzeletedben valahogy még sokkal jobbnak gondoltad. Hasonló a helyzet itt is.Persze ettől még kellően szórakoztató az új Assassin's Creed, ugyanakkor az Ubi nem tud átlépni önmaga árnyékán, így ha nem is válik játszhatatlanná, de a bugok sokszor meg fogják keseríteni életünket. Nyilván ha kedveled a franchise-t akkor egyészen nyugodtan vedd meg, hiszen simán hozza azt, mint az Odyssey vagy az Origins vikinges környezetben, bár nagyon érződik rajta, hogy elsődleges platformnak a nextgen masinákat szánták.