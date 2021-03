Anno 1800 Docklands teszt

Elrajtolt az Anno 1800 harmadik szezonja, mely, az előzőekhez hasonlóan három DLC-t fog tartalmazni a hű rajongók számára, az állandó javítások és globálisan elérhető tartalmi extrák mellett. A Season Pass idei vásárlói a mai tesztet "elszenvedő" Docklands kiegészítő mellett a beszédes című Tourist Season és a The High Life kiegészítőkre számíthatnak az év további részében.

Mint, ahogy az imént említettem, igencsak sokat mondó címekről van szó, így nem lesz meglepő, hogy a Docklands a kikötőhöz hoz egy igencsak fontos újítást. Ezek mellett számos dísszel is gazdagszik a repertoár, a témához kapcsolódóan természetesen, így már például világítótornyokkal, hidakkal (melyek nem igazi hidak, csak díszek, tehát a munkások nem tudnak átmenni rajtuk), csónakokkal és rengeteg egyéb dekorációval tehetjük kolóniáinak csicsásabbá.A kiegészítő beizzítása után nem kell új játékot kezdenünk,, ami jó hír, ugyanis az igazán szaftos újdonságot, a "Dockland Main Wharf"-ot, csak akkor tudjuk megépíteni, ha a szóban forgó szigeten már van minimum 250 mesterember (Artisan). A kicsit borsos nyersanyag és pénz összeg kifizetése után viszont fenntartási díj, alkalmazott munkás, sőt "Influence" pont sem szükségeltetik hozzá. Habár a hozzá tartozó modulok ugyancsak nem kerülnek két fillérbe.Ezek a modulok azok, amik igazán erőssé és vonzóvá teszik ezt a rakpartot. Azon kívül, hogy már maga a főépület is igencsakkitolja 100-al, a modulok további kedvező pluszokkal szolgálnak. Ezek gyakorlatilag különálló épületek, melyeket nem kötelező a fődokkhoz csatlakoztatni, bár ha van összekötő út, akkor ráadásként kapunk plusz szépségpontokat.

A modulokat a főépületből érhetjük el.

Akár a vízre is kitehetjük őket, és ezt elősegítendő, most már építhetünk utakat a habokra is, akár mólókat létrehozva így. Összesen hat modulja van a dokknak. A "Depot" még több tárhellyel látja el raktárainkat, a "Pier" extra kereskedelmi helyet ad, így nem kell (túl hosszú) sorba állniuk a hajóknak, ha árut akarnak leadni, illetve felvenni, a "Repair Crane" felgyorsítja tutajaink javulását, a "Harbourmaster" plusz tárgyhelyeket nyit meg a főépületben, a "Loading Wharf" pedig felgyorsítja az áruk leadását és felkapását.Az utolsó modul, az "Exports Office", az új kereskedelmi mechanikához kapcsolódik. Ez pedig az úgynevezett. Eleinte csak egy szerződésünk lehet, de az imént említett épület segítségével emelhetünk a maximumon. Egy kereskedelmi szerződés keretében tulajdonképpen cserekereskedelmet folytathatunk független egyesületekkel, azonban az árucsere nem egy az egyért történik, hanem az áruk komplexitásától függően.Például a sör igencsak bonyolult elkészítési folyamattal rendelkezik: szükségeltetik hozzá komló, búza, abból lesz a maláta és végül egy kifőzdében jön létre a csoda. Ehhez képest krumpli pedig ott terem a földben benne; vagyis lerakod a termelő épületet, az ahhoz tartozó földeket, oszt lesz. Ezért is lehet egy sörért alapjáraton nyolc burgonyát kapni, azonban ehhez még hozzájöhetnek a különböző áruk minőségi szintjei is.

Annyira ismernek minket a cégek, hogy még a kenyérért is meg kell dolgozni.

Ez már az elején látható lesz, ugyanis magas minőségű cuccokat nem lehet eleinte importálni, hisz a cégek nem bíznak még bennünk, sőt, vannak olyanok is, akik egyáltalán nem óhajtanak kereskedni velünk, ameddig nem bizonyítottunk nekik. Például a KITEA egyesület (jajnemistudommiihlette), mely ruházati cikkekre specializálódik, csakis akkor nyitja meg nekünk ajtaját, ha akármilyen áruból exportáltunk már egy meghatározott mennyiséget.Ahogyan teljesítjük ezeket a feltételeket, úgy válnak elérhetővé a különféle színkódolt árucikkek is, melyek: zöld, kék, lila és sárga. Ezen cikkek szorzói magasabbak, mint a fehéren virító áruké, vagyis a normál váltási ráta mellett ráfizetés is szükségeltetik. Mivel ez így egy kicsit zavarosan hangozhat, lássunk egy példát is, biztos, ami biztos.Egy kolbász és egy vitorla elkészítése ugyanolyan komplikáltnak számít, hisz sertésből lesz az előbbi, gyapjúból pedig az utóbbi. Ehhez mérten egy az egyért megy az árucsere. Azonban, ha valamelyik áru, mondjuk a mi általunk exportált kolbász zöld, vagy kék színkódos, akkor azért már kettő, vagy akár három vitorla is járhat. Ugyanez fordítva is igaz, ha feltételezzük, hogy a másik áru mindig fehér.

"Tutorial" küldetések roppantmód segítőkészek, ha a bolond tesztíró nem bír fogalmazni.

Azonban hogyan változik egy általunk termelt áru színessé?. Egy bizonyos mennyiség elpasszolása után fellép a következő szintre az adott cikk, azonban egyszerre csak tizenegy árunk lehet aktívan színes (vagyis egy adott időben csak négy zöldünk, három kékünk, kettő lilánk és egy sárgánk lehet).Ettől függetlenül azonban bármennyi árunk lehet színes, függetlenül attól, hogy ebből csak a megadott számú lehet aktív és ezt az imént említett szint mutatja. Egy piramis alakban felépített doboz-struktúrába lehet behúzni a különféle cikkeket, ha aktiválni akarjuk őket. A szintek egytől négyig vannak, és: a négyesek zöldek lehetnek, a hármasok kékek is, a kettesek lilák is, illetve az egyes szintűek juthatnak be a legendás sárga ládába.Tóbiás kapitány, aki ezeket a szerződéseket lebonyolítja, húsz percenként jelenik meg a dokkunkban; ekkor aktiválódnak az átírt, illetve létrehozott cserekereskedelmi alkuk. Bármilyen árut fel lehet ajánlani egy ilyen egyezménynél az olaj kivételével, ráadásul, ha sikerült beszereznünk egy bizonyos árucikket, azt azonnal adhatjuk is tovább, és bizony ebből problémák is fakadhatnak, az egyensúlyozás tekintetében.

Apró újítások: a move-command-ot mutató bója és a click-jump funkció implementálása.

Ugyanis, ha okosan építjük ki ezeket a szerződéseket, akkor, még a fent említett korlátozások ellenére is, simán kukázni lehet jónéhány termelő épületet. Például, ha egészségtelenül sok búzát termelünk, akkor azt minimum kettő malacért be lehet váltani, ezzel kiütve a szigetünket rondító malacfarmok szükségét. Természetesen nem bánom ezt, könnyű belezavarodni a szigeteink menedzselésébe, főleg, ha nem csak a régi, de az új világban is több sziget van a nevünk alatt.Azonban potenciális kiegyensúlyozatlanság ide vagy oda, a játék továbbra is, a változatlan nagypapás sebességének hála, erre megvan a lehetőség is. A Season 3 első DLC-je, en bloc, nagyszerű pluszokat adott, és bár a prezentáció kezd kissé kopni már, ettől függetlenül minden továbbra is nagyon a helyén van, és roppant kíváncsi leszek a másik kettő kiegészítőre, melyek különféle turisztikai attrakciókat, és kezdetleges felhőkarcolókat fognak majd elhozni nekünk.