13 Sentinels: Aegis Rim teszt

Vannak olyan játékok, amiknél egyszerűen nem látod jönni, hogy milyen minőséget fognak képviselni. Erre a legkiválóbb példa jelen tesztünk alanya, a 13 Sentinels: Aegis Rim . Soha nem hallottam róla, azt sem tudtam hogy eszik-e vagy isszák, viszont mivel már az artworkje is meglehetősen fura volt, ezért kissé negatív előítélettel ültem neki a tesztnek. Pedig minden adott volt, hogy levegyen a lábamról, hiszen dögös anime macák (is) pózolnak egy hatalmas robot előtt.

Aztán ahogy kicsit utána néztem a dolgoknak, láttam, hogy a Vanillaware fejlesztette, akik híresen egyedi dolgokat szoktak készíteni, lásd például Dragon's Crown, Muramasa: The Demon Blade. A legnevesebb alkotásuk minden kétséget kizáróan az Odin Sphere, amit még PS4-re is elhoztak Odin Sphere Leifthrasir néven. Tulajdonképpen ennek segítségével "robbantak be" a köztudatba, hiszen mind szakmailag, mind pedig anyagilag kifejezetten sikeres lett a cucc.Mivel nem egy óriás stúdióról beszélünk, így a 13 Sentinels abszolút radar alatt kúszott be mindenhova. Egy nagyon érdekes fúzió let a végeredmény. Pontosabban egy abszolút sztori orientált, rpg/akció hibrid, ahol legalább akkora szerepet kap az

Tyű báttya, mennyi fém!

Anyagunk három, jól elkülöníthető részből áll. A Destruction pont tartalmazza a mechás, real-time akciót, a Remembrance segítségével élhetjük át a sztorit, míg az Analysis segít nagyjából összerakni az egészet a fejünkben., mivel a történet egészen durván nagy ívű, de az igazi truváj az, hogy össze-vissza ugrálunk a múltban, jelenben és jövőben, ráadásul mind a tizenhárom főszereplő szemszögéből vizsgáljuk az egészet.Oké, azt hiszem ez némi magyarázatra szorul, vessük is bele magunkat jobban. Mivel egy nagyon nyakatekert, rengeteg változóból álló elbeszélést kapunk, így csak a külső vázat festem fel nektek. A lényeg, hogy az emberiségre különböző intervallumokban rátörnek az úgynevezett Deimosok (kaijuk ha így jobban tetszik), nekünk meg a Sentinelek segítségével kell visszavernünk őket.Ezek hatalmas mechák, amiket különféle. Igazából róluk szól ez az egész: tizenhárom, teljesen eltérő személyiséggel, habitussal és képességel rendelkező fiút és lányt fogunk irányítani.

Igen, a combfixes lánykát szeretném irányítani

Ezt a gyakorlatban úgy képzeljétek el, hogy minden szereplőnek több szakaszra lett felosztva az elbeszélése, amit százalékban láthatunk is alattuk. Ha kiválasztunk valakit, akkor a prológusát leszámítva még azzal is "meg kell küzdenünk", hogy egy-egy ilyen szekvencia több felé szerteágazik, így vissza kell majd térnünk, hogy azNagyon elveszni szerencsére nem tudunk, mert a négyzet lenyomásával kapunk egy grid-et, ahol láthatjuk a már megnyitott és még feloldásra váló útvonalakat. Sőt, anyagunk még az eddig elérhetetlen útvonalakhoz is ad támpontot, egészen pontosan azt, hog milyen kulcsszó hiányzik a feloldáshoz. Ezeket úgy kaphatjuk meg, ha az adott sztori-vonalban interaktálunk a szereplőkkel. Nem mindegy azonban, hogy kivel mikor lépünk kapcsolatba,Elsőre valószínűleg egy kicsit zavarosnak meg túlzottan összetettnek tűnik és nem fogok hazudni, második és harmadik ránézésre is az - tulajdonképpen ez a hátránya annak, hogy egy ennyire összetett valamit kapunk.: milyen Sentinel, kaiju, japán tinik meg az ő napi gondjaik, aztán időutazás, ugyanannak a karakternek az időskori énje egy másik dimenzióból, satöbbi.

Akkor most mi is van?

Mindenképpen jó nagy adag türelem kell tehát hozzá. Viszont ha ráérzel, egy egészen fantasztikus történet bontakozik ki a szemeid előtt egyedi prezentálásban. Szerencsére az 1.01-es frissítés óta nem csak japán, hanem, így akit idegesítenek az anime szereplők karattyolásai, tud váltani. Itt, a Remembrance-en belül igazából nem fogunk akciózni, csak gyönyörűen kidolgozott hátterek előtt sétafikálunk és lépünk kapcsolatba emberekkel.Az akció részt bizony a Destruction-ben találjuk. Itt a fentebb emlegetett csapat beül a mikrobikba, hogy alaposan szétcsapjon az idegenek között. A tutorial rész nagyjából végigmegy a lehetőségeken, de azért lesz egy csomó olyan dolog, amire csak játék közben jössz majd rá. A lényeg, hogy adott egy pici térkép, ahol valós időben zajlanak az események. Embereinket fel kell osztanunk minden küldetés előtt, figyelvén arra, hogy az előbbiben összesen hatan lehetnek és őket tudjuk irányítani majd.Az egész lényege, hogy megvédjünk egy terminált vagy megsemmisítük adott mennyiségű ellenfelet. Mecháink eltérő kasztba tartoznak: vannak kifejezetten közelharci egységek, akik pár lépésről képesek begyalulni mindent. Az ő ellenttetjük a távolból halált osztó egységek, akik rakétákkal és Gauss-ágyúkkal operálnak. Van egy all around típus, akiket tulajdonképpen bármilyen körülmények között bevethetünk, illetve a specialisták, akik pedig sokkal inkább a védekezésre helyezik a hangsúlyt, de velük is lehet azért pusztítani.

Te, nem szűk a ruhád kissé?

Amint kiválasztunk valakit cselekvésre, szerencsére megáll az idő, így kényelmesen tudunk nézelődni, hogy mi is lenne az adott pillanatban a legjobb lépés. A pálya végeztével természetesen jön az XP, amivel. A szétbombázott kaijuk után manit kapunk, amiből meg fejleszteni tudjuk az alap támadásokat, esetleg újakat vehetünk hozzájuk - erre pedig szükségünk is lesz, mert a második területtől kezdve eléggé bekeményítenek a dögök.Ez lenne a stratégiai szegmens, ahol persze a sztori is tovább gördül, teljesen máshogy mint a Remembrance esetében, szóval még inkább megkavarnak majd minket. A harmadik nagyobb szelet, az Analysis fogja tulajdonképpen keretbe az egészet. Itt egy jól látható idővonalonolyan sorrendben, ahogy az a "valóságban" is történik.Tehát, ha nagyon elveszve éreznéd magad, csak ide kell átjönnöd. Gyűjthetünk úgynevezett Mistery Pointokat is, amivel pedig extra tartalmakat és infókat nyithatunk meg. Eddig tehát szép és jó minden, viszont evezzünk át a külcsínhez, mert a kuszának tűnő sztori mellett

Jóvan, értem, én megyek balra

A játék, aminél nagyobb applikációk is vannak a telefonomon. Ez előre vetíti, hogy senki se számítson mindent megalázó grafikus orgiára. Amikor a karakterekkel interaktálunk, akkor elképesztően gyönyörű festett/rajzolt hátterek előtt illegünk-billegünk. Nyilván ez is stílusos inkább, de simán lesznek olyan momentumok, amikor azt érezzük hogy ez akár valami menő festmény is lehet.Persze egy PS2-n is elfutna alacsonyabb felbontással, de na, ne vegyük el ami jár. A stratégiai rész viszont szinte teljes egészében jelképes. Különféle háromszögek jelölik az egységeket, a kilőtt rakéták, töltények vagy szaggatott vonalak vagy pedig sematikus ábrák. De nézzétek meg a mellékelt screenshotokat, úgy talán jobban el tudjátok képzelni.A tartalomról ellenben csak szuperlatívuszokban tudok beszélni. Nagyjából húsz órát öltem a játékba és így- ebből ugye kikövetkeztethető, hogy nagyjából 50-60 órányi elfoglaltságot ígér a 13 Sentinels, ami azért nagyon frankó. Az tisztán látszik ugye, hogy ez eléggé rétegjáték, hiszen eleve ez a mixtúra nem tetszhet mindenkinek, ráadásul itt még meg is van spékelve mindenféle anime elemmel.

Igen, én is pont ekkora szakállat szeretnék Karácsonyra

Ehhez mérten sajnos egy kissé vastagon fogott a kiadó tolla az árazásnál. Amit nagyon sajnálok, mert amúgy egy egészen kiváló alkotás lett, lehengerlő sztorival, többségükben alaposan kidolgozott karakterekkel, elképesztően gyönyörű "hátterekkel".A stratégiai részt kár, hogy ennyire minimálra vették, plusz azért van pár logikai bukfenc is, viszont ha egy különleges produktumra vágynál és a teszt, valamint a képek alapján esetleg megtetszik, szerintem ne habozz a beszerzésével, remekül fogsz szórakozni vele. Megyek is vissza mert elszemtelenedtek a kaijuk közben.