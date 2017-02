Zuckerberg is megtekintette az új Oculus Rift kiegészítőt

Mark Zuckerberg már több alkalommal is hangoztatta, hogy óriási potenciált lát a virtuális valóságban, ambícióit pedig az Oculus felvásárlásával nyilatkoztatta csak ki igazán, ám a piacra még bőven ráfér a fejlődés.

A VR szemüvegek mellett még jó néhány kiegészítőre is szükség van ahhoz, hogy teljes legyen az élmény, az Oculus fejlesztői bázisán pedig egy praktikus újdonságon dolgoznak. A folyamatot nemrég a főnök is megtekintette, melyről természetesen egy Facebook bejegyzést is megejtett.A poszthoz feltöltött képeken jól látszik, hogy Zuckerberg kipróbálta az, mellyel állítólag a virtuális térben is gépelhetünk, illetve rajzolhatunk majd. Azt még nem tudni, hogy az általa tesztelt modell mikor és milyen áron kerül forgalomba, de jó néhány hasonló kiegészítő kellene ahhoz, hogy még nagyobb lendültet kapjon ez a piac.