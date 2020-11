Zseniális: újraalkották a Pókember: Irány a Pókverzum! egyik jelenetét a Spider-Man: Miles Morales-ben

Egészen elképesztő anyagot villantott egy rajongó a Spider-Man: Miles Morales kapcsán, mégpedig újraalkotta a Pókember: Irány a Pókverzum! egyik legjobb és legikonikusabb jelenetét a játékon belül.

Természetesen nem másról van szó, mint amit a legtöbben csak úgy jellemeznek, hogy "Miles Morales Pókemberré válása". Ugyebár arról a képsorról van szó, amikor Miles leugrik végre a felhőkarcolóról, zuhan a mélybe, az egész jelenet úgy van mutatva, mintha ő maga emelkedne a város felé a zuhanása közben, a háttérben pedig szól az elképesztően ütős aláfestést prezentáló What's Up Danger.Hogy ez az új Spider-Man: Miles Morales játékban miként fest? Nos, ezt ti magatok is megleshetitek, de annyi biztos, hogy a megtekintése után ti magatok is az állatokat fogjátok keresni.