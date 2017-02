Egy újabb kedvcsinálónak is betudható az a TV reklám, amely a hétvégén bukkant fel a világhálón a Horizon: Zero Dawn -ról, és olyan definitív összefoglalót kapunk általa a játékról, amely kis túlzással páratlannak tekinthető.

A főként Nagy-Britanniának szánt reklám ugyanis végre megmutatja az egykosi civilizáció maradékát is, ezáltal nemcsak a vadregényes tájakat, a már átalakult Földet prezentálja, hanem azt is, hogyHabár a reklám alig 30 másodperces lett, ellenben így is rendkívül hatásosra sikerült, ha pedig tetszik, amit látsz, ne feledd el, hogy március 1-jén már köztünk lesz a játék, méghozzá a PS4 exkluzivitásában.

