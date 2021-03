Zseniális színezős kalandjáték mutatkozott be Chicory: A Colorful Tale címmel

Ismét egy hétköznapinak nem nevezhető, az egykori Zelda élményeire épülő szerepjátékos kaland mutatkozott be a világ előtt Greg Lobanov jóvoltából, aki a Finji kiadójának égisze alatt készíti Chicory: A Colorful Tale című művét.

A játék PC-re, PS4-re és PS5-re is megjelenik még idén tavasszal, érdekességét pedig az adja, hogy ebben a felsőnézetes kalandban kutyahősünknek akad egy mágikus ecsetje, amivel kiszínezhető fekete-fehér környezetét, ami nemcsak a felfedezés, hanem a fejtörők megoldásának a kulcsát is jelenti, miközben megpróbál segíteni állatbarátainak. Chicory: A Colorful Tale mindehhez rengeteg fejtörőt, megannyi gyűjtögethető extrát, ruhákat, növényeket és bútorokat kínál, sőt még lokális kooperatív mód is helyet kapott benne többek között. Olyan

